Здравствуйте!

Всегда мечтала работать в Сбербанке! Мне КАЗАЛОСЬ это перспективно и интересно. Уже год, как я работаю на должности Консультанта - просвета нет. Началось всё хорошо. Дружелюбный руководитель, коллектив и планы "шли" хорошо. Но, ближе к новому году, когда клиентопоток значительно уменьшился, отношение руководства резко ухудшилось! Каждый день на нас ругались, каждый день, говорили нам, что мы никто, и двери открыты... не можете делать план - увольняйтесь. Но это всё было пока на уровне СЛОВ...



Атмосфера в коллективе, в следствии давления руководства, стала мягко говоря напряженной. Руки у нас опустились, мотивации никакой нет!!! Оставались мы и до 7 работать и в свой выходной выходили, естественно, переработку никто нам не оплачивал. Дошло до того, что руководитель предлагала вызывать работников с больничного, чтобы они просто план нарабатывали...



Терпение окончательно лопнуло, когда нам, наш руководитель предложила, а вернее стала на нас "ДАВИТЬ", чтобы мы написали заявление на увольнение по собственному желанию! Одна девочка уволилась... НАДОЕЛО! Другая перевелась в другое отделение, третья решила уволиться после отпуска, отказавшись от места в СОЧЛ, так как НАДОЕЛО! НЕГАТИВ!!! ДАВЛЕНИЕ со стороны руководства. А я.... а я беременная! И тем ни менее, ссылаясь на не выполнение плана, руководитель вынуждала написать меня заявление. На мой вопрос законно ли это, на каком основании... она лишь кричала, обвиняла меня, что я не продуктивная, плохая и... ПООБЕЩАЛА мне испортить мою характеристику!!!! "Не забывай, тебе ещё сюда возвращаться! Я тебе такую характеристику напишу, тебя никуда не возьмут!"... Вооооот.... после этого "разговора", я ушла на больничный, так как у меня было состояние опасное для здоровья беременной. А пока я была на больничном, руководитель не упускала возможности, моих коллег-консультантов задеть. Что, вот... Маша на больничном, такая плохая. Отсиживается. Работайте за неё!... Не приятно, мягко говоря. Девочки то понимают всё, безусловно. Но... НЕПРИЯТНО!



Выйдя с больничного, мы "ВЫЖИВШИЕ" решили, просто уже доработать, не обращать внимания. Но не тут-то было!!! Плана не было, а на нас "давили", ПРИЧЁМ нам САМА руководитель "РИСОВАЛА" план! И говорила, нам "рисовать" его, если его нет. Ок! Мы так и делали! Лишь бы отстали, НО. ЕСТЕСТВЕННО, в конце месяца пришла УЖАСАЮЩАЯ выгрузка и, конечно же, опять негатив на нас!... Плохие мы!... А мотивации то работать НЕТ!



У меня одна-УЙТИ УЖЕ спокойно в декрет и всё! Карьерного роста нет, будущего нет, мне пообещали... На работу идти не хочется! Помимо всего этого, нас ЗАСТАВЛЯЛИ, открывать кредитные карты себе, иначе: "Я Вам устрою веселую жизнь!". Открывать пакеты "золотые", потом закрывать их.... Чтобы помогать МП.

И много ещё негативного.