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Год работы в Сбербанке! "Накипело" плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте!
Всегда мечтала работать в Сбербанке! Мне КАЗАЛОСЬ это перспективно и интересно. Уже год, как я работаю на должности Консультанта - просвета нет. Началось всё хорошо. Дружелюбный руководитель, коллектив и планы "шли" хорошо. Но, ближе к новому году, когда клиентопоток значительно уменьшился, отношение руководства резко ухудшилось! Каждый день на нас ругались, каждый день, говорили нам, что мы никто, и двери открыты... не можете делать план - увольняйтесь. Но это всё было пока на уровне СЛОВ...

Атмосфера в коллективе, в следствии давления руководства, стала мягко говоря напряженной. Руки у нас опустились, мотивации никакой нет!!! Оставались мы и до 7 работать и в свой выходной выходили, естественно, переработку никто нам не оплачивал. Дошло до того, что руководитель предлагала вызывать работников с больничного, чтобы они просто план нарабатывали...

Терпение окончательно лопнуло, когда нам, наш руководитель предложила, а вернее стала на нас "ДАВИТЬ", чтобы мы написали заявление на увольнение по собственному желанию! Одна девочка уволилась... НАДОЕЛО! Другая перевелась в другое отделение, третья решила уволиться после отпуска, отказавшись от места в СОЧЛ, так как НАДОЕЛО! НЕГАТИВ!!! ДАВЛЕНИЕ со стороны руководства. А я.... а я беременная! И тем ни менее, ссылаясь на не выполнение плана, руководитель вынуждала написать меня заявление. На мой вопрос законно ли это, на каком основании... она лишь кричала, обвиняла меня, что я не продуктивная, плохая и... ПООБЕЩАЛА мне испортить мою характеристику!!!! "Не забывай, тебе ещё сюда возвращаться! Я тебе такую характеристику напишу, тебя никуда не возьмут!"... Вооооот.... после этого "разговора", я ушла на больничный, так как у меня было состояние опасное для здоровья беременной. А пока я была на больничном, руководитель не упускала возможности, моих коллег-консультантов задеть. Что, вот... Маша на больничном, такая плохая. Отсиживается. Работайте за неё!... Не приятно, мягко говоря. Девочки то понимают всё, безусловно. Но... НЕПРИЯТНО!

Выйдя с больничного, мы "ВЫЖИВШИЕ" решили, просто уже доработать, не обращать внимания. Но не тут-то было!!! Плана не было, а на нас "давили", ПРИЧЁМ нам САМА руководитель "РИСОВАЛА" план! И говорила, нам "рисовать" его, если его нет. Ок! Мы так и делали! Лишь бы отстали, НО. ЕСТЕСТВЕННО, в конце месяца пришла УЖАСАЮЩАЯ выгрузка и, конечно же, опять негатив на нас!... Плохие мы!... А мотивации то работать НЕТ!

У меня одна-УЙТИ УЖЕ спокойно в декрет и всё! Карьерного роста нет, будущего нет, мне пообещали... На работу идти не хочется! Помимо всего этого, нас ЗАСТАВЛЯЛИ, открывать кредитные карты себе, иначе: "Я Вам устрою веселую жизнь!". Открывать пакеты "золотые", потом закрывать их.... Чтобы помогать МП.
И много ещё негативного.
Инкогнито Мик • сотрудник
12.07.2016 15:10
7 комментариев
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Gek975
12.07.2016 21:58
Такая обстановка в команде происходит из-за того, что на самом деле существуют двойные стандарты отчета эффективности работы продающих сотрудников, а именно, в доске результативности план устанавливается в зависимости от отработанного времени: если у сотрудника очередной отпуск, больничный, отпуск за свой счет, то план устанавливается из расчета ( в месяце 21 рабочий день, 10 рабочих дней кбп находится в отпуске , то план будет 1,7х 11= 18,7 уп за месяц, а не 35,7 уп , за месяц, которые стоят в таблице производительности офиса). Кбп отработав 11 рабочих дней, и выполнит свой план на 100% по доске результативности, т.е. Он молодец, эффективен, по таблице производительности его эффективность составляет 18,7:35,7=52,38%. В доске результативности все считается корректно. Ведь что такое эффективность - это производительность сотрудника за отработанное время, в которое не входит болезнь, отпуск и т. д, о чем я уже писал. Я сам работаю консультантом, и проблема, о которой пишете Вы существует везде, т. к . План устанавливается на штатное количество сотрудников хоть кбп, хоть Мпп. Как- будто руководство не знает, что есть отпуска, болезни, форс- мажорные обстоятельства, вакансии, сотрудника нет, а план выполни, и план не пересчитывается. Все понимают, что проблема существует, что двойные стандарты не допустимы, есть доска результативности, где корректно отражаются все результаты, в калькуляторе отражаются все продажи, моя эффективность в нем такая же , как в доске результативности, а в отчете по производительности кбп не эффективны, т.к. Я был в отпуске, давайте работать с одним инструментом, а то как у Гоголя.
bizon04
13.07.2016 12:59
А как у Гоголя?
Вам не кажется, что дело не в различных методиках эффективности работы сотрудника или ВСП, а в выстроенной системе руководством Сбера в его кадровой политике и в политике ведения бизнеса? Они же специально применяют именно такие методы выставления Б/П и учета его выполнения, что бы любой сотрудник всегда был в отстающих, что бы его всегда можно было бы упрекнуть в неэффективности, а значит можно и избавится от такого сотрудника в любой момент. Сберу не нужны долгоиграющие и идущие вверх по карьерной лестнице сотрудники, неужели Вы не видите, что система выстроена таким образом, что бы за год - два выжать из сотрудника по максимуму, а потом просто избавится от него с наименьшими потерями для Сбера и набрать новое пушечное мясо.
Инкогнито Мик
Автор отзыва
13.07.2016 13:09
bizon04, согласна с Вами на 100%.
Хотя всё же карьерный рост возможен! Но, для этого необходимо полностью посветить ВСЮ свою жизнь сбербанку. Жить там.
Ведь все эти руководители и днём и ночью, в прямом смысле слова, в ТЕМЕ происходящего. Общаются ночами, вечерами, в выходные, в отпуске на работу приезжают. Идут "по головам"...
Вы даже посмотрите на все эти сектанские движения: "i like Сбербанк", "Сбербанк-банк друзей" и многое другое, во всех этих программах НАС ОБЯЗУЮТ регестрироваться и учавствовать. Жить СБЕРОМ, жертвуя свою жизнь, на его процветание и доход.
Сбербанк России
Представитель банка
13.07.2016 19:25
Инкогнито Мик, добрый день!

Банк нацелен на построение уважительных отношений и безусловное исполнение норм трудового законодательства.

Поэтому мы хотим разобраться в этой ситуации. Буду Вам признательная, если вы ответите мне на личное сообщение.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Annalo
14.07.2016 02:15
Здравствуйте. Я проработала там шесть лет. Я вас понимаю. Были и нормальные периоды и тяжелые. Кроме работы ничего не видела, даже не понимала какое время года. Потому что было все равно. Но теперь уволилась и вернулась к нормальной жизни. Дотерпите до декретного или идите на больничный, а там видно будет...
grasper
24.07.2016 15:36
Сидите спокойно на больничном до декрета, а после декрета смените работу.
Xeniya.89
01.08.2016 08:50
Согласна с вами, как бывший сотрудник этого горя- банка, я теперь ненавижу Сбербанк, там отношение к людям как к крестьянам во времена крепостного права. Я не понимаю , зачем им это надо ? Неужели, эффективней выжить максимум из сотрудников , а потом выкинуть... И при этом они зачем то хотят, что бы работник постоянно чувствовал себя в состоянии стресса... Я теперь даже свои вклады оттуда забрала и все счета закрыла. А вы сидите спокойно на больничном, потом в декрет уйдете, а если будут вынуждать уволиться, пишите жалобу в прокуратуру, все равно хуже уже не будет. Удачи Вам.
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