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Антисанитария не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В офисе на Магистральной на кухнях ужас: грязные холодильники с давно протухшими продуктами, грязные микроволновые печи страшнее войны, график уборки вообще отсутствует. Вы что, хотите развести какой-нибудь сальмонеллез? Если в ближайшее время на всех кухнях не будет проведена генеральная уборка, заявление пойдет в СЭС.
Magist • сотрудник
12.07.2016 21:28
Администратор:
Без оценки.
10 комментариев
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Grinder
13.07.2016 00:09
Пригласите Елену Летучую.
Простите, это отзыв о банке, или кабаке?
Вам это сильно мешает в работе с клиентами? Учитывая, что свинячит Ваш же коллектив. Вам лень после себя микроволновку протереть, не барское дело?))

Изменено: Grinder - 13.07.2016 00:12
abshire
13.07.2016 10:46
И правда, раз Вы знаете, что творится на кухне, значит, скорее всего, работаете там.
У нас тоже не убирают, мы сами поддерживаем чистоту. Иногда, чтобы помыть холодильник или микроволновку, скидываемся и даем денег уборщице, чтобы она помыла, потому что в ее обязанностях мытья холодильников и микроволновок нет. Но за дополнительную плату делает с удовольствием - нам физически некогда. А уж протухшие продукты - это свинское поведение самих же сотрудников... Странный отзыв
Magist
Автор отзыва
13.07.2016 14:02
abshire не работаю, просто в гости пригласили, показали и попросили написать.
Oleg_36
13.07.2016 15:13
Вместо того, что бы "попросили написать" взяли бы и помыли. Если они (сотрудники) так относятся к собственному рабочему месту, представляю как они выполняют служебные обязанности. И, кстати", что значит "попросили написать"? Сами не могут что-ли? Какая-то непонятная история.
Magist
Автор отзыва
14.07.2016 13:57
А вы у себя на работе тоже моете за всеми? Ну значит люди боятся сами написать, боятся потерять работу в кризис.
Oleg_36
14.07.2016 15:07
У меня на работе с некоей периодичностью появляется объявление "Убирайте продукты, будут мыть холодильник. Что останется, то выкинем". Входит это в обязанности уборщиц или им доплачивают лишние 500 рублей я не в курсе.
"Люди боятся потерять работу в кризис" и поэтому пригласили такого же анонима, как они сами smile:).. Бред какой-то
seamni
14.07.2016 17:07
Цитата
А вы у себя на работе тоже моете за всеми? Ну значит люди боятся сами написать, боятся потерять работу в кризис.


Уборку помещений делают уборщицы, а холодильник, микроволновку, чайник, кружки, тарелки, моем сами. И считаем это нормально.
Grinder
15.07.2016 08:52
Решение простое как мычание - выкинуть все эти холодильники, чайники, микроволновки и прочий бред.
Видим, что это отвлекает сотрудников от работы, они волнуются за свое здоровье, переживают. Не дадим заразе проникнуть в банковский офис.

Дома пусть едят. Или там тоже холодильник грязный?
Magist
Автор отзыва
15.07.2016 18:03
Это не допофис, где полтора землекопа работают, а офис, где работает много народу, так что свои глупые советы оставьте все при себе.
Grinder
17.07.2016 20:16
Хахахах, Вы думаете, чем больше народа работает, тем важнее для них холодильник?))
С чего Вы вообще взяли, что работа - это место для приема пищи, где это написано? В Трудовом Договоре?)

Изменено: Grinder - 17.07.2016 21:30
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