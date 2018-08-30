В офисе на Магистральной на кухнях ужас: грязные холодильники с давно протухшими продуктами, грязные микроволновые печи страшнее войны, график уборки вообще отсутствует. Вы что, хотите развести какой-нибудь сальмонеллез? Если в ближайшее время на всех кухнях не будет проведена генеральная уборка, заявление пойдет в СЭС.