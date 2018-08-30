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|Антисанитария
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В офисе на Магистральной на кухнях ужас: грязные холодильники с давно протухшими продуктами, грязные микроволновые печи страшнее войны, график уборки вообще отсутствует. Вы что, хотите развести какой-нибудь сальмонеллез? Если в ближайшее время на всех кухнях не будет проведена генеральная уборка, заявление пойдет в СЭС.
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Magist • сотрудник
12.07.2016 21:28
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Администратор:
Без оценки.
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Простите, это отзыв о банке, или кабаке?
Вам это сильно мешает в работе с клиентами? Учитывая, что свинячит Ваш же коллектив. Вам лень после себя микроволновку протереть, не барское дело?))
Изменено:
У нас тоже не убирают, мы сами поддерживаем чистоту. Иногда, чтобы помыть холодильник или микроволновку, скидываемся и даем денег уборщице, чтобы она помыла, потому что в ее обязанностях мытья холодильников и микроволновок нет. Но за дополнительную плату делает с удовольствием - нам физически некогда. А уж протухшие продукты - это свинское поведение самих же сотрудников... Странный отзыв
"Люди боятся потерять работу в кризис" и поэтому пригласили такого же анонима, как они сами .. Бред какой-то
Уборку помещений делают уборщицы, а холодильник, микроволновку, чайник, кружки, тарелки, моем сами. И считаем это нормально.
Видим, что это отвлекает сотрудников от работы, они волнуются за свое здоровье, переживают. Не дадим заразе проникнуть в банковский офис.
Дома пусть едят. Или там тоже холодильник грязный?
С чего Вы вообще взяли, что работа - это место для приема пищи, где это написано? В Трудовом Договоре?)
Изменено: