Прочитала достаточно много отзывов, дабы произвести сравнительный анализ. К выводу пришла одному: рыба гниет с головы. Ситуацию опишу без имён и городов, так как мне здесь еще жить и трудиться.



Устраивалась в Клиентский центр на должность эксперта. В работу окунулась полностью и с неподдельным энтузиазмом. Каждый рабочий день в радость. Немного омрачил тот факт, что изначально обещанный и обговоренный оклад в 18 т.р. резко снизился до 13 т.р. Узнала я об этом только во время подписания трудового договора, который, к слову сказать, подписывала через неделю после официального трудоустройства. Но меня и моих коллег успокоили и уверенно заявили, что оклад для экспертов – это только дополнительный бонус, а основная и самая существенная часть заработной платы - это премия! Она зависит от плановых показателей всего КЦ, т.е. выполнение индивидуального плана не гарантирует получения премии. Собственно, как заработать рядовому эксперту премию? Правильно, продавать! Много и часто. Продавать страховые коробочные продукты страховой компании ВТБ, юридические услуги сомнительной адвокатской конторы, продавать нужно даже землю на участке заповедника, где для клиента посадят персональные деревца и будут ухаживать за ними, как за родными детьми! Отличные продукты. Только вот какой нормальный гражданин нашей страны со среднестатистической заработной платой захочет приобретать эти продукты добровольно? Вот и ввели для нас негласный закон: «Не умеешь продавать так, впихивай в кредит! За предоставленный кредит, за предоставленную услугу, клиент нам ДОЛЖЕН» - так рассуждал управляющий нашим ОЦ. И не важно, что сам кредит под 39,9% и уже со страховкой. Накинь на клиента лишних 5 тысяч рублей. Беднее ж он с этого не станет! Естественно, обманом и без того обманутого населения мало кому захочется заниматься. Вот и уходили потихоньку сотрудники. Невзирая на баснословную премию в 3000 рублей, которую заплатил банк из кредитных денег ограбленных клиентов, нажившись при этом куда мощнее. И ведь самое обидное, что это все ЗАКОННО! Что люди редко судятся и не желают бороться с подобной несправедливостью!



Ну а что касается меня, ушла я очень даже спокойно. Пригласили на работу в более солидный банк с достойной заработной платой. Только вот управляющий нашим ОЦ никак не успокаивался, и поливал меня грязью перед будущим начальством, ак только мог. Слава Богу, там руководство адекватное и наглой лжи никто не поверил. На следующий день сидели и травили «хохмы» о несостоявшемся «бывшем руководстве»…