Я являюсь сотрудником ОСб 9055/0993, в данный момент времени я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. В мотивации премирования сотрудников было задание предложить идею по системе КАЙДЗЕН. Так вот, 12 ноября 2014 года мною была подана инициатива по внедрению QR-кода в систему СБОЛ. Спустя полтора года данную идею внедрили в СБОЛ, и мне должны были выплатить денежное вознаграждение, так как при регистрации моей идеи не было ответа об уже существующей подобной идеи. Концы потерялись. Никто ничего не знает. Я написала обращение №1605130019029700 в сбербанк 13.05.2016 года, ответа до сих пор нет, хотя было заявлено время рассмотрения 15 дней. 18.06.2016 я снова написала обращение №1606180447457400 с вопросом: где же ответ на предыдущее обращение? однако и на это обращение ответа нет. Все возможные сроки прошли, ответа ни от кого я так и не дождалась!



Складывается впечатление, что какой-то недобросовестный сотрудник присвоил мою инициативу себе, и, надеясь что я в декрете, ничего не замечу, получил мои деньги!