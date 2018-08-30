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|Мотивация премирования
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я являюсь сотрудником ОСб 9055/0993, в данный момент времени я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. В мотивации премирования сотрудников было задание предложить идею по системе КАЙДЗЕН. Так вот, 12 ноября 2014 года мною была подана инициатива по внедрению QR-кода в систему СБОЛ. Спустя полтора года данную идею внедрили в СБОЛ, и мне должны были выплатить денежное вознаграждение, так как при регистрации моей идеи не было ответа об уже существующей подобной идеи. Концы потерялись. Никто ничего не знает. Я написала обращение №1605130019029700 в сбербанк 13.05.2016 года, ответа до сих пор нет, хотя было заявлено время рассмотрения 15 дней. 18.06.2016 я снова написала обращение №1606180447457400 с вопросом: где же ответ на предыдущее обращение? однако и на это обращение ответа нет. Все возможные сроки прошли, ответа ни от кого я так и не дождалась!
Складывается впечатление, что какой-то недобросовестный сотрудник присвоил мою инициативу себе, и, надеясь что я в декрете, ничего не замечу, получил мои деньги!
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anastasia0403 • сотрудник
13.07.2016 21:30
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|Ольга Любушкина
22.07.2016 12:56
|Уважаемый автор, это не складывается впечатление, а реалии! Терпение однако у Вас ангельское ждать результата на Вашу инициативу и на Ваше обращение!
|Защиитник Банков
31.07.2016 14:06
|А Стив Джобс частенько так поступал со своей командой(присваивал чужие идеи себе) и делал вид, что ничего страшного не происходит
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