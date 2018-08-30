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Здравствуйте, я работаю в банке в ДКЦ второй месяц и хотела бы оставить отзыв о первом впечатлении.
Прошла обучение, первые звонки и попала в группу адаптации к РГ Полине Л. и ЗРГ Алексею К. Первые шаги очень важные и то как тебя обучат и как помогут играет большую роль. Хочу выразить им огромную благодарность за их труд, помощь, обучение, а так же за огромное терпение, ведь у новичков всегда много вопросов, что да как, где и по чём. Полина с Алексеем всегда откликнуться, всегда помогут, научат, что надо делать, а что нет Сейчас перешла на вторую ступень к новому РГ и ЗРГ, коллектив хороший и дружный, но всё равно жалко было уходить от Полины и Алексея. Ещё раз огромное им спасибо!!!
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ele9627 • сотрудник
14.07.2016 09:58
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Ответ банка:
Здравствуйте, Елена!
Благодарим Вас за отзыв.
Желаем Вам успехов в новой группе и рассчитываем на плодотворное сотрудничество!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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