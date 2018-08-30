Недавно проходил собеседование на вакансию "клиентский менеджер" (так называлась насколько помню), суть работы выезд на предприятие и естественно кредитование. Проходил собеседование 2й раз (до этого проходил то же самое собеседование года 1.5 назад), один интервьюер я и еще один претендент. Все прошло хорошо вопросы по вакансии были все рассмотрены. Единственное что я не понял, по какому критерию отбирают претендентов?? Вакансия висит до сих пор и периодически появляется. Очень хотел бы попасть к вам в банк, сам банк производит впечатление положительное, как только заходишь в офис.