Хочу вступиться за свой банк. В первую очередь, хочу отметить то, что не могу сказать за всех HR-менеджеров, но у меня лично проблем никаких не было на этом этапе. Работаю правда не много, всего полгода, но в принципе меня всё устраивает. Единственный минус, который хочу отметить, это излишняя экономия, на мой взгляд, на рабочем месте, т.е стойка уж очень не презентабельна. Очень трудно внушать доверие, когда бедному клиенту подписать документы места нет. В остальном всё отлично, а главное % ставки действительно оченььььььььььььььь привлекательные, и поэтому не стыдно предлагать кредиты и кредитные карты.