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Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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В общем и целом работать можно, было бы желание положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу вступиться за свой банк. В первую очередь, хочу отметить то, что не могу сказать за всех HR-менеджеров, но у меня лично проблем никаких не было на этом этапе. Работаю правда не много, всего полгода, но в принципе меня всё устраивает. Единственный минус, который хочу отметить, это излишняя экономия, на мой взгляд, на рабочем месте, т.е стойка уж очень не презентабельна. Очень трудно внушать доверие, когда бедному клиенту подписать документы места нет. smile:o В остальном всё отлично, а главное % ставки действительно оченььььььььььььььь привлекательные, и поэтому не стыдно предлагать кредиты и кредитные карты.
kraxmaleva.lena • сотрудник
17.07.2016 10:04
Администратор:
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5 комментариев
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proehali
17.07.2016 11:20
"...на рабочем месте. т.е стойка уж очень не презентабильна. очень трудно внушать доверее ,когда бедному клиенту подписать документы места нет smile:o в остальном всё отлично."

Ну что же всупиться за свой банк[B] у Вас очень даже получилось! Клиенту, правда бедному, даже документы подписать негде! А так, "все отлично"!
А не приходило в голову менеджменту данного банка, что формат миниотделений банка в почтовых отделениях уже давно разработан и апробировался на практике еще 10 лет назад! И место "для подписания документов" было. Ваше "всупление" - очень показательно! Да действительно, трудно "внушать доверее..."

Изменено: proehali - 17.07.2016 11:23
kraxmaleva.lena
Автор отзыва
17.07.2016 12:23
"...Ваше "всупление" - очень показательно! Да действительно, трудно "внушать доверее..."

ну я думаю, что это далеко не самое главное при выборе клиентом банка. сейчас настало то время ,когда люди стали более грамотными, научились таки на печальном опыте хотя бы узнавать условия предоставления кредита, читать договор перед подписанием, и т.д. так вот в этом плане наш банк предельно открыт, всё в договоре прописано, более того ничего от клиента мы ни в коем случае не скрываем, на все вопросы отвечаем, насильно ничего " не втюхиваем". не хотите кредит со страховкой не надо, наше дело предложить...% ставки действительно приемлемые, плюс действительно при выполнении своих обязательств перед банком происходит перерасчёт под 16.9% и разница действительно возвращается клиенту без обмана! в итоге хочу сказать : не место красит человека , а человек место" .а в нашем случае не стойка красит банк, а выгодные условия кредитования.у банка может быть шикарный офис и при этом просто не реальные , заоблачные % ставки .поэтому я надеюсь, что всё же я смогла отстоять свой банк, хотя и у нас есть вот такой недостаток как не продуманное рабочее место.

proehali
17.07.2016 15:56
"...поэтому я надеюсь, что всё же я смогла отстоять свой банк, хотя и у нас есть вот такой недостаток как не продуманное рабочее место" - уважаемая Елена! Вот Ваш пост - совсем другое дело! Если это так (о договорах) - то это надо подчеркивать и, может быть, даже рекламировать. Это действительно достижение и для клиента это важно. Смотрите, как это делают сотовые операторы - есть реклама натужная и фальшивая с самого начала (вызывает недоверие и скрытое отторжение), а есть легкая, изящная, с юмором и иронией. Ваши рекламщики, наверное, донесут до клиента ценностное предложение Вашего банка. Ставки разумные + внятный и по человечески написанный договор + отсутствие навязывания - это очень мощная триада на сегодня.

Рабочее же место - это дело времени - отработаете и будет все ОК! smile:)
Nazar1VAR
17.07.2016 20:58
Автору: Зачем вы "отстаиваете свой банк" в служебном рейтинге и пишете о чудесных условиях кредитования? Я понимаю если бы клиенты написали в НР, а так... не очень понятно (из вашего отзыва) чем хорош банк именно для сотрудника.
Grinder
17.07.2016 23:00
Коллеги, что накинулись как коршуны?)
Проект почта-банка изначально подразумевал минимум затрат на офисы, и, наверное, минимум затрат на персонал, к сожалению. А продаваны знают, как тяжело продавать в таких условиях продукты. Так что, если клиент согласен подписать договор стоя, но у него хорошие условия, то, наверное, это можно пережить.
Это же дискаунтер. Зато и план по продажам легче выполнить.
Автору удачи и трудовых успехов!

Изменено: Grinder - 17.07.2016 23:00
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