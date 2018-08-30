Устроилась на работу в ПАО ХМБО 2 июня 2016 года на должность Ведущего специалиста отдела корпоративных продаж. Две недели назад поменялось руководство. Честно сказать, не знаю, как взяли такого человека на руководящую должность. Субординации никакой, девушке 25 лет, через слово мат, постоянные оскорбления. Написала заявление на увольнение по "собственному желанию".



Не рекомендую устраиваться на работу в данный банк в Ростове-на-Дону в корпоративный отдел. Руководители К.А. и К.С. просто ужасны!!! Отношение безобразное.