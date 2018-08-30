Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|День профмастерства
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Очередная фишка Сбербанка - дни профмастерства. В этот день руководители, начиная с руководителя офиса, далее регмен и так до зама управляющего должны работать в должности менеджера или консультанта. Руководитель офиса должен работать с доступами в АС, все прочие нет. А жаль, все должны находиться в равных условиях. Те, кто работают без доступа в АС (РГ ВСП, РСО, НУП, ЗУПР) потом отрапортуют, что продали клиентам как минимум 6 УП. А что же руководители офисов? Им будет поставлена задача по нагрузке за день не менее 4,8 УП. Каким образом это сделать? Без ранее открытых МБК, принятых заявках на кредит, это сделать практически невозможно. Есть еще вариант впаривать клиентам кредитки, в не зависимости от их желания, т.е. фродить. Что будет по факту? Руководитель офиса поставит себе приоритеты кредиты и вклады, и будет лихорадочно стараться выполнить нагрузку. У некоторых хватит ума принять заявки и выдать кредиты на минимальные суммы и сроки своим сотрудникам, да еще и ДСЖ оформить. А иного выхода у руководителей нет. По тем, кто не выполнил нагрузку будут приняты решения о ротации. Декларируемая цель дня профмастерства - получение навыка продаж. Реальная цель - с'экономить ФОТ. Ведь за УП, проданные руководителем платить не надо, их просто прибавят к УП ВСП. Если бы стремились к декларируемой цели, 4,8 УП не выдавливали бы с РВСП.
А теперь позвольте поразмышлять над установленными нормативами: 4,8 УП для МП и 1,7 УП для КБП. Отчего взяли именно эти нормативы? Оттого, что в преддверии внедрения ВСП 3.0 из сотрудников всеми правдами и неправдами выжимали 6 УП и 2 УП. Кто-то выполнял, кто-то нет, взяли среднюю и получили и вышеозначенные нормативы. Но, если убрать из этих нормативов ФРОДы, то реальная нагрузка должна быть не менее 3,5 УП для МП и 1 УП для КБП. И перестанут сотрудники "выворачивать" клиентам руки, и имидж Сбербанка начнет расти. Но мы же ставим амбициозные цели! И к этим целям идем напролом! МП и КБП 2 месяца не выполняющие нагрузку попадают в черные зоны и подлежат ротации (ау, Трудовой кодекс!). Я же предлагаю ротировать как минимум замов управляющих ГОСБов с высокими показателями ФРОДов и начальников дирекции продаж ТБ, придумывающих нелепы, типа дня профмастерства.
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antigrefa • сотрудник
20.07.2016 02:08
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Администратор:
Автор, оценку снимаем, так как вы уже голосовали 11.06.2016 10:58.
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Подскажите, а в каком городе или регионе происходит описанная вами ситуация?
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Читаем - "отзыв оставлен в разделе "Служебный рейтинг". Предназначен для сотрудников СБ"... т.е. сотрудники других банков его читать не должны???или ВЕСЬ служебный рейтинг предоставлен для отзывов работников сбера???... Если Вы считаете необходимым оставлять Ваше мнение только для сотрудников сбера - наверняка в служебной почте есть какая-то обратная связь - вплоть до Грефа... а так... что почемхоккейсмячом....и о чеминакакомязыкевыговорите (пишется слитно))) - не понятно... ваш отзыв - как плевок в космос...
Про "Служебный рейтинг для сотрудников Сбербанка" верно замечено выше. Редкостный маразм. Сбербанк головного мозга.
Удачи, братан! Мы тебя услышали.
Подскажите, а в каком городе или регионе происходит описанная вами ситуация?
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Такая ситуация по всем ГОСБам, так что тут виноватых искать не смысла. Это норма, к сожалению.