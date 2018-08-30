Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

День профмастерства не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Очередная фишка Сбербанка - дни профмастерства. В этот день руководители, начиная с руководителя офиса, далее регмен и так до зама управляющего должны работать в должности менеджера или консультанта. Руководитель офиса должен работать с доступами в АС, все прочие нет. А жаль, все должны находиться в равных условиях. Те, кто работают без доступа в АС (РГ ВСП, РСО, НУП, ЗУПР) потом отрапортуют, что продали клиентам как минимум 6 УП. А что же руководители офисов? Им будет поставлена задача по нагрузке за день не менее 4,8 УП. Каким образом это сделать? Без ранее открытых МБК, принятых заявках на кредит, это сделать практически невозможно. Есть еще вариант впаривать клиентам кредитки, в не зависимости от их желания, т.е. фродить. Что будет по факту? Руководитель офиса поставит себе приоритеты кредиты и вклады, и будет лихорадочно стараться выполнить нагрузку. У некоторых хватит ума принять заявки и выдать кредиты на минимальные суммы и сроки своим сотрудникам, да еще и ДСЖ оформить. А иного выхода у руководителей нет. По тем, кто не выполнил нагрузку будут приняты решения о ротации. Декларируемая цель дня профмастерства - получение навыка продаж. Реальная цель - с'экономить ФОТ. Ведь за УП, проданные руководителем платить не надо, их просто прибавят к УП ВСП. Если бы стремились к декларируемой цели, 4,8 УП не выдавливали бы с РВСП.

А теперь позвольте поразмышлять над установленными нормативами: 4,8 УП для МП и 1,7 УП для КБП. Отчего взяли именно эти нормативы? Оттого, что в преддверии внедрения ВСП 3.0 из сотрудников всеми правдами и неправдами выжимали 6 УП и 2 УП. Кто-то выполнял, кто-то нет, взяли среднюю и получили и вышеозначенные нормативы. Но, если убрать из этих нормативов ФРОДы, то реальная нагрузка должна быть не менее 3,5 УП для МП и 1 УП для КБП. И перестанут сотрудники "выворачивать" клиентам руки, и имидж Сбербанка начнет расти. Но мы же ставим амбициозные цели! И к этим целям идем напролом! МП и КБП 2 месяца не выполняющие нагрузку попадают в черные зоны и подлежат ротации (ау, Трудовой кодекс!). Я же предлагаю ротировать как минимум замов управляющих ГОСБов с высокими показателями ФРОДов и начальников дирекции продаж ТБ, придумывающих нелепы, типа дня профмастерства.
antigrefa • сотрудник
20.07.2016 02:08
Администратор:
Автор, оценку снимаем, так как вы уже голосовали 11.06.2016 10:58.
11 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Agabrelan1987
20.07.2016 14:48
скоро оскомину набьют читающие и лице зреющие на этом сайте... ну прекратите, вы, писатели отзывов использовать в тексте всякие аббревиатуры ДСЖ, НУП, ЗУПР... ну не выносимо нормально читать...
antigrefa
Автор отзыва
20.07.2016 16:52
Отзыв оставлен в разделе "Служебный рейтинг". Предназначен для сотрудников Сбербанка. Они понимают аббревиатуру. Если вас не устраивает изложение, не читайте.
Сбербанк России
Представитель банка
21.07.2016 13:56
antigrefa, добрый день!

Подскажите, а в каком городе или регионе происходит описанная вами ситуация?

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
antigrefa
Автор отзыва
21.07.2016 14:16
В Поволжском банке.
ADV33
21.07.2016 19:28
"Отзыв оставлен в разделе "Служебный рейтинг". Предназначен для сотрудников Сбербанка. Они понимают аббревиатуру. Если вас не устраивает изложение, не читайте."
Читаем - "отзыв оставлен в разделе "Служебный рейтинг". Предназначен для сотрудников СБ"... т.е. сотрудники других банков его читать не должны???или ВЕСЬ служебный рейтинг предоставлен для отзывов работников сбера???... Если Вы считаете необходимым оставлять Ваше мнение только для сотрудников сбера - наверняка в служебной почте есть какая-то обратная связь - вплоть до Грефа... а так... что почемхоккейсмячом....и о чеминакакомязыкевыговорите (пишется слитно))) - не понятно... ваш отзыв - как плевок в космос...
Grinder
21.07.2016 19:52
Я думаю, конкретно этому автору, как генератору идей и предложений, в Сбере работать осталось недолго. Не зря рекомендуют оставлять отзывы от бывших сотрудников.

Про "Служебный рейтинг для сотрудников Сбербанка" верно замечено выше. Редкостный маразм. Сбербанк головного мозга.
antigrefa
Автор отзыва
21.07.2016 20:32
У нас в стране свобода слова и плюрализм мнений. Пишу куда считаю нужным и как считаю нужным. Грефу написать конечно можно, только толку чуть. Благодарю за беспокойство о моей судьбе. На сем спор закрываю.






Grinder
21.07.2016 22:53
Цитата
Я же предлагаю ротировать как минимум замов управляющих ГОСБов

Удачи, братан! Мы тебя услышали.
quqs
22.07.2016 10:13
Сберкассе уже ничто не поможет...
grasper
24.07.2016 15:19
antigrefa, добрый день!

Подскажите, а в каком городе или регионе происходит описанная вами ситуация?

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.

Такая ситуация по всем ГОСБам, так что тут виноватых искать не смысла. Это норма, к сожалению.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)