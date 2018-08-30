Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Не получен ответ
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я до сих пор не получил требуемую информацию по существу по моему заявлению поданному по электронной почте в адрес приемной ПредПравления (см. отзыв http://www.banki.ru/services/official.../8910617/)
|
0
Dimkus • бывший сотрудник
21.07.2016 13:29
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.