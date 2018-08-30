Все делятся своим мнением о работе ОПФЛ. Решил поучаствовать и рассказать правду.



Сразу оговорюсь, что пишу анонимно, потому что работаю в банке и есть в планах еще поработать. Если узнают кто я, сразу уволят. У нас нет права озвучивать свое мнение, поэтому высказаться могу лишь здесь.



С чего бы начать. Расскажу немного о банке. Банк действительно дает возможность студентам без опыта работы зарабатывать деньги, при желании и удаче можно перебежать в другой отдел после испытательного срока. Зарплата всегда выплачивается вовремя как часы. Огромный плюс.



Первоначально создается благоприятное впечатление, когда попадаешь на обучение, окружен заботой и вниманием. Такая фишка, чтобы сотрудники сразу не сбежали.



Вообще работа в ОПФЛ похожа на армию, ломают людей. РГ позволяют себе некорректно общаться с подчиненными, унижают, и позволяют хамить в твой адрес.



Работаю в группе А.Д. РГ не выбирают скажете вы. Согласен, поэтому в отсутствии права выбора терпим ее. Терпим ее характер, манеру поведения, хамство и подлости. У человека смещенные ценности. Она гордится своими поступками по отношению к другим людям. С гордостью рассказывает, что помогла нашему рс убрать несколько рг, благодаря чему теперь она правая рука М. Та действительно посадила ее рядом с собой и дает ей персональные задания. Гордится, что теперь ее все рг бояться и заискивают перед ней. В группе складываются соответствующим образом. В группе есть те, кто поддерживает А.Д. В основном те, кому в обход банковских регламентов делают поблажки или закрывают глаза на поступки. Для примера, могу сказать, что в нашей группе есть сотрудник, которого сделали главным специалистом не через 6 месяцев как всех, а за меньший срок. Большинство конечно осуждают А.Д. Мы бесправны, факт. Не нравится — увольняйся.



Помощи как от рг от нее нет, никогда не поможет, только орать и умеет. Единственная помощь, когда наши показатели влияют на рейтинг группы, тогда она нам и прослушку поднимает и пересаживает в свои дежурства куда нужно. Любимое ее развлечение наказывать сотрудников других групп. Нет заявок на функционале, их сразу на него и пересаживает. Сколько радости в ее глазах в такие моменты, что кому-то сделала гадость, а то что у людей свои планы, на что снимать квартиру, чем кормить детей, ее не волнует. Главное выместить на ком-то злобу.



Вообще в банке много несправедливостей. Не знаю, во всех отделах так или только наш погряз в таком болоте. Много что нельзя, но для отдельных можно. Например, если А.Д. кого-то любит, она и прослушку им поднимает. Те говорят, какой звонок послушать на 100, а кого не любит, в своей же группе слушает на 0. Или ежемесячный опрос. Еще один обман среди рг. Он как бы анонимный, но А.Д. говорит, что М. требует, чтобы все прошли на наивысшую оценку. Кто не прошел, начинают прессинговать и подводят к увольнению. А встречи с К.. Кого отправляют на встречу, заранее оговаривают вопросы и возможные ответы. Сплошная ложь во всем. Большинство из нас конечно старается убежать в другие подразделения, но вакансии появляются не так часто. Приходится терпеть. В другие группы перейти нереально, да и смысла нет. Другие рг не намного лучше нашего. Печально, что по нашему рг судят о нас, и обсуждают нас за спиной.



Надеюсь и я в скором времени убегу в другое подразделение, где есть нормальные и отзывчивые рг, которые честно работают. Хочется работать в нормальном коллективе, а не ощущать себя чернокожим рабом на плантации в Нигерии. Хочу убежать в другое подразделение, потому что здесь работаю достаточно давно и понимаю, что ничего не изменится в лучшую сторону. У нас все сделано под рг, а не под сотрудников. Сотрудники зарабатывают банку денежные средства, почему к нам такое отношение??? Оценка не то что 1, а -100.