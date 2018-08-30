Добрый день!

Я проработала 2 недели, и решила уволится, написала заявление с 25 июля, как забрать ТК мне так никто и не сказал! То ли в Башню мне ехать, то ли куда!? Можно ли узнать, как и где мне её забирать и подписать обходной лист!? Заранее, спасибо!