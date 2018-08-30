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Как забрать ТК не голосовал
Добрый день!
Я проработала 2 недели, и решила уволится, написала заявление с 25 июля, как забрать ТК мне так никто и не сказал! То ли в Башню мне ехать, то ли куда!? Можно ли узнать, как и где мне её забирать и подписать обходной лист!? Заранее, спасибо!
Kitty_19_11 • несостоявшийся сотрудник
21.07.2016 20:24
Администратор:
Оценка снята в соответствии с п.4 Правил: https://www.banki.ru/services/official/rules/ .
1 комментарий
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inna-bank of Moscow
22.07.2016 11:44
Добрый день.
Благодарим Вас за обращение.
Для решения Вашего вопроса рекомендуем Вам обратиться к Вашему руководителю или к кадровому куратору подразделения.
Желаем Вам хорошего дня.
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