Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Справки
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Доброго времени суток! Хочу обратиться к админу! Помогите, пожалуйста, получить справки 2НДФЛ за 2016 год и 182н. Я - бывший сотрудник, уволилась по собственному желанию. Хотела заказать сама, честно пыталась дозвониться до бухгалтерии, но нет, звоню в пустоту! Заранее спасибо!
|
0
asy22 • бывший сотрудник
22.07.2016 18:20
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.