Доброго времени суток! Хочу обратиться к админу! Помогите, пожалуйста, получить справки 2НДФЛ за 2016 год и 182н. Я - бывший сотрудник, уволилась по собственному желанию. Хотела заказать сама, честно пыталась дозвониться до бухгалтерии, но нет, звоню в пустоту! Заранее спасибо!