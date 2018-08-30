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Доброго времени суток! Хочу обратиться к админу! Помогите, пожалуйста, получить справки 2НДФЛ за 2016 год и 182н. Я - бывший сотрудник, уволилась по собственному желанию. Хотела заказать сама, честно пыталась дозвониться до бухгалтерии, но нет, звоню в пустоту! Заранее спасибо!
asy22бывший сотрудник
22.07.2016 18:20
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
25.07.2016 12:29
asy22, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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