Уважаемые читатели, хочу вас предупредить о сюрпризах, которые вас ждут при трудоустройстве в ПАО "Почта Банк" на должность финансового эксперта!



Все началось с того злосчастного звонка о прохождении на обучение. Брали они всех подряд чисто для массовки, в конце недели проводили экзамен, где эта же массовка выбывала. В начале следующей недели мне начали звонить территориальные менеджеры, чтобы направить меня в "ближайшее" отделение. Меня попросили подождать до открытия неделю и сказали, что насчёт трудоустройства должны будут перезвонить и пригласить. Я весь этот срок ждала звонка! В итоге перезвонила сама, спросила причину молчания, сказали мол ТМ не передал о вас никакой информации. Ну молодцы, что сказать.



Пришла на следующий день со всеми документами в 9:30, попросили подождать. Знаете, очень раздражало когда к ним заходили люди и начинали громко хихикать и от этого время моего ожидания удваивалось. В общем закончила я оформление в 13:00!! В 16:00 попросили подъехать в отделение для его открытия. Я явилась и тут началось... Перед началом и концом каждого рабочего дня вам нужно будет делать физическую работу, а именно поднимать и опускать тяжёлый принтер, сканер, ноутбук. В этот же день я расставляла тяжелые коробки с бумагой. Был какой то кошмар, я ожидала что все будет готово и мне нужно будет прийти и начать продавать и зарабатывать, но нет. Также Почта банк, к сожалению, не платит уборщицам Почты России, в связи с чем, уборщица не обязана за вами убирать урну, вы будете сами с мусором в руках искать близлежащие контейнеры. Также вам нужно будет подарить вашей управляющей Почты России шоколадки, цветочки, чтобы вам разрешили справлять нужду в их туалете и кушать с ними за одним столом! Почта Банк опять не может обеспечить сотрудников свободным посещением в туалет! Все эти чудеса меня очень разочаровали!



Помимо всего этого в должность фин. Эксперта у них очень многое входит. На вашей ответственности банкомат, раздача листовок по ящикам в подъезде, проведение презентации в организациях, ну и выполнение плана, который естественно же не будет выполняться из-за множества причин. Закончив этот ужасный день, я в шоке вернулась домой и поняла, что в таком месте работать я точно не хочу. Утром я позвонила тер. Менеджеру и сообщила об этом заранее. Уважаемый ТМ всячески меня отговаривал, с его слов: "приезжай открой отделение, я приеду поговорим, за это с моей стороны в твоей трудовой не будет никакой записи, и ты поедешь на семеновскую заберёшь потом". Конечно же я знала, что в трудовой в любом случае не будет записи, но чисто по-человечески приехала мало ли, может человек поймёт меня и как-то исправим ситуацию. По приезде позвонила ему и сказала что жду его, на что он мне ответил:

- ты там открой отделение посиди, я скоро буду.

- а сколько мне ждать то?

- ну часа 2-3 я пока другое отделение открою

На что я охренела и ответила

- а что я должна буду делать 3 часа???!

- ну ты там посиди поконсультируй, если будут подходить.

Злости моему не было предела!

- с какой стати я буду бесплатно тут сидеть работать?! Меня не интересуют ваши проблемы я хочу забрать трудовую и не иметь с вами никакого дела!

Он мне отвечает:

- ну вообще-то ты должна ещё отработать 2 недели, ты же без отработки хочешь уйти?

Да уж, человек умеет делать своё дело

Напомнив ему что я по закону ! имею право забрать трудовую до выхода на первый рабочий день без записи и без отработки он замолчал и сказал, что перезвонит.



Я встала и поехала на Семеновскую. Как и было положено мне отдали трудовую без записей. Остался огромный осадок. Сожалею, что потратила на этот банк целый месяц. Уважаемые читатели, если вас не устраивают такие условия, не идите! Эти деньги не стоят Ваших мучений!