Все замерли в ожидании новостей о летних Олимпийских играх в Рио, не отстаёт и РСХБ в стремлении к достижению высоких спортивных результатов: под руководством зампреда М.П.Д. главой административного департамента г-жой Г.О.А. проводятся масштабные работы по созданию и обустройству спортивного зала на 5-ом этаже арендованного банком здания на Арбате, д. 1. Прекрасные тренажеры, фреш-бар, массажный салон и другие элементы инфраструктуры спортивного объекта скоро станут доступны любому работнику банка: после работы каждый желающий сможет воспользоваться его услугами. В планах - плавательный бассейн во дворе и беговая дорожка на крыше здания, откуда открывается прекрасный вид на центр Москвы. При этом все услуги спортивного зала абсолютно бесплатны! Объект оборудуется не как вы могли подумать, на государственные деньги (банк-то государственный!), а на личные средства руководства, которое постоянно заботится о своих работниках и их досуге. С особым нетерпением работники ожидают скорого проведения товарищеской встречи с работниками Счетной палаты.