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На Олимпиаду в РИО вместе с РСХБ не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Все замерли в ожидании новостей о летних Олимпийских играх в Рио, не отстаёт и РСХБ в стремлении к достижению высоких спортивных результатов: под руководством зампреда М.П.Д. главой административного департамента г-жой Г.О.А. проводятся масштабные работы по созданию и обустройству спортивного зала на 5-ом этаже арендованного банком здания на Арбате, д. 1. Прекрасные тренажеры, фреш-бар, массажный салон и другие элементы инфраструктуры спортивного объекта скоро станут доступны любому работнику банка: после работы каждый желающий сможет воспользоваться его услугами. В планах - плавательный бассейн во дворе и беговая дорожка на крыше здания, откуда открывается прекрасный вид на центр Москвы. При этом все услуги спортивного зала абсолютно бесплатны! Объект оборудуется не как вы могли подумать, на государственные деньги (банк-то государственный!), а на личные средства руководства, которое постоянно заботится о своих работниках и их досуге. С особым нетерпением работники ожидают скорого проведения товарищеской встречи с работниками Счетной палаты.
wisupozamareбывший сотрудник
23.07.2016 13:17
9 комментариев
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Panarina
23.07.2016 13:50
Не хило так руководство зарабатывает, что бы такими деньгами разбрасываться
асдрубаэль вект
24.07.2016 12:42
Прошу ответить коллег из ГО. В филиалах ходят слухи, что в ГО оклады подняли на 25-30%. Это правда?
sanyaka
24.07.2016 15:15
Чушь все это
Shik16
25.07.2016 16:35
Все замерли в ожидании следующих "новостей" от Wisupozamare... Олимпиада в Рио отходит на второй план smile:D строительство космодрома на крыше Рсхб- новый секретный проект космических сил или, может, Силиконовая долина вместо паркинга на Арбате - новый амбициозный проект руководства smile:o и да, самое главное - путь туда только по беговым дорожкам))))
beerfu
25.07.2016 16:49
Автор забыл добавить что еще планируется спа салон с полным спектром услуг, финская сауна, комната для сна и прочие услуги для сотрудников. А так же для того что бы стимулировать посещение вышеуказанных объектов планируется премировать всех "отдохнувших" работников банка в размере трехмесячного оклада и конечно же из личного кармана руководства, как справедливо заметил автор этого замечательного отзыва))) (если что, это был сарказм)

Super_rapuncel
25.07.2016 16:54
Ой, не смешите мои подковы! Фреш-бар, массажный салон и другие элементы спортивной инфраструктуры для каждого работника, да прямо на рабочем месте?! Ага, ща😂😂😂 Где моя трудовая книжка?! Бегу устраиваться в Россельхозбанк!!!
Super_rapuncel
25.07.2016 17:07
А говорят, еще и круглосуточный детский сад на первом этаже планируетси... Ну, чтоб, вапще с полным комфортом людям работалось=расслаблялось 😄
Yuri7778
25.07.2016 17:30
Проработал в московском РСХБ около 3,5 лет. И с бюрократией месной сталкивался (много согласований), сидеть вечерами приходилось подолгу. Но витоге понимаешь что время прошло не зря, а положительных моментов однозначно больше чем недостатков. Опыт получен огромный, тем более это работа а не пляжи РИО)) да, кто действительно любит спорт а не чесать языками на форумах – добро пожаловать в команды для сотрудников по футболу и воллейболу.
Magicov
11.08.2016 15:18
ЗП похоже повысили только МПД и ГОА, теперь последняя сможет купить этот одноимённый штат в Индии, а первый и вовсе всю Индию.

Насчёт тренажёров, эта опция доступна исключительно высшему уровню руководства.
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