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Хотят много, дают ничего отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Пишу предупреждение о работе в Почта Банке фэ на опс! Друзья, если вас пригласили в эту замечательную организацию, не радуйтесь - вас ждут листовки подъезды и отделение почты (ужасное помещение не смотря что там есть ремонт или его нет)! обещают сказку, что так круто работать в этом банке, конечно может кому-то круто у каждого свои желание. Рабочее место не оборудовано, рабочие программы еле-еле налаживают, начальство только требует. Хотят за минимум затрат получить огромную прибыль. Работник должен за свой оклад эти листовки всем подряд пихать по подъездам ходить и всеми законными и не законными способами продвигать свой банк - все это обязательно!!!! Это конечно ужас, начальство меняется много неопытных ничего не понимающих - новых. Я уволился и нашел себе работу лучше без этих промоутерских штучек, так как кто себя уважает, должен понимать что это за место!
Ivan20162016бывший сотрудник
24.07.2016 21:56
Администратор:
Автор, в каком регионе работали и как долго?
2 комментария
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Ivan20162016
Автор отзыва
10.08.2016 14:29
Регион значения не имеет и время работы! В должностной инструкции ясно прописано что сотрудник обязан разносить листовки, об этом на собеседовании не говорят на обучении тоже! Друзья будте внимательны что подписываете!
Про компетентность руководства и корпоративной этике молчу
Одним словом не понравилась работа в этом банке
Ilinaanna
19.04.2017 14:33
Полностью с вами согласна!! Я сама бывший ФЭ, и ТМ с управляющим у меня были просто отвратительные , рекламы нет, помощи нет!! А требуют как за десятерых!!

Изменено: Ilinaanna - 20.04.2017 10:35
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