Пишу предупреждение о работе в Почта Банке фэ на опс! Друзья, если вас пригласили в эту замечательную организацию, не радуйтесь - вас ждут листовки подъезды и отделение почты (ужасное помещение не смотря что там есть ремонт или его нет)! обещают сказку, что так круто работать в этом банке, конечно может кому-то круто у каждого свои желание. Рабочее место не оборудовано, рабочие программы еле-еле налаживают, начальство только требует. Хотят за минимум затрат получить огромную прибыль. Работник должен за свой оклад эти листовки всем подряд пихать по подъездам ходить и всеми законными и не законными способами продвигать свой банк - все это обязательно!!!! Это конечно ужас, начальство меняется много неопытных ничего не понимающих - новых. Я уволился и нашел себе работу лучше без этих промоутерских штучек, так как кто себя уважает, должен понимать что это за место!