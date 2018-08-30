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|Хотят много, дают ничего
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Пишу предупреждение о работе в Почта Банке фэ на опс! Друзья, если вас пригласили в эту замечательную организацию, не радуйтесь - вас ждут листовки подъезды и отделение почты (ужасное помещение не смотря что там есть ремонт или его нет)! обещают сказку, что так круто работать в этом банке, конечно может кому-то круто у каждого свои желание. Рабочее место не оборудовано, рабочие программы еле-еле налаживают, начальство только требует. Хотят за минимум затрат получить огромную прибыль. Работник должен за свой оклад эти листовки всем подряд пихать по подъездам ходить и всеми законными и не законными способами продвигать свой банк - все это обязательно!!!! Это конечно ужас, начальство меняется много неопытных ничего не понимающих - новых. Я уволился и нашел себе работу лучше без этих промоутерских штучек, так как кто себя уважает, должен понимать что это за место!
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4
Ivan20162016 • бывший сотрудник
24.07.2016 21:56
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Администратор:
Автор, в каком регионе работали и как долго?
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Про компетентность руководства и корпоративной этике молчу
Одним словом не понравилась работа в этом банке
Изменено: