Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Нелучшая работа, как и сами продукты банка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала специалистом на дому (звонила и предлагала оформить заявки на кредитную карту). По инструкции специалист должен сообщать ложную информацию по % ставке по кредиту, необходимо называть % платы за кредит, а не % ставку, которая намного выше. Тем самым клиент вводится в заблуждение. Планы выставляются в каждой группе по разному, непонятно по каким параметрам. Не выполняешь план по заявкам, постоянно руководитель допрашивает "почему?". При увольнении не выплатили часть зарплаты. На претензию даже не ответили в течение месяца.
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nell-nn • бывший сотрудник
25.07.2016 16:53
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Администратор:
Подождем ответ банка.
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Ответ банка:
Добрый день, Неля!
Согласно инструкции операторы озвучивают Клиенту такой размер процентной ставки (общий или годовой ), на который Клиент рассчитывает в качестве ориентировочного. При этом оператор обязан подробно ответить на все вопросы Клиента, в том числе, о деталях кредитного продукта Банка. Качество консультаций операторов контролируется Банком на ежедневной основе.
Целевые показатели определяются для каждой группы операторов на основании ее численности и производственной необходимости.
Относительно вознаграждения поясним, что, согласно договору присоединения, заключенному с Вами, баллы, набранные в течение первых двух расчетных периодов, умножаются вдвое, если учетные данные оператора активны на момент выплаты вознаграждения. Ваша учетная запись была активна в течение меньшего периода, в связи с чем бонусные баллы были начислены Вам только по итогам первого расчетного периода.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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Во-первых: по поводу % ставки, согласно инструкции, как и на всех конференциях, запрещалось говорить клиенту годовую % ставку, иначе за это могли снизить вознаграждение. Клиенту можно было только сообщать % платы за кредит, что совершенно отличается от годовой % ставки. Не каждый человек в этом разбирается. Несколько раз поднимала этот вопрос, объясняли, что нельзя называть общий %.
Целевые показатели - это вообще темный лес, нигде не прописывается в договоре. Ну это ладно.
Во-вторых, на мою претензию по поводу моего вознаграждения, отправленную по нескольким адресам, предоставленным руководителем, мне в течение месяца никто не ответил. Зато, непонятно зачем, банк ответил на мою претензию в отзывах на сайте "банки ру". Видимо определив меня только по имени. Что странно. Это могли быть два разных человека.
В-третьих, при увольнении, руководитель мне подтвердила, что я получу удвоенные баллы. Если бы мне сказали, что я потеряю половину, может и повременила с увольнением. Почему я должна терять вознаграждение из-за ложной информации от руководителя?