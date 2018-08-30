Ответ банка: Добрый день, Неля!

Согласно инструкции операторы озвучивают Клиенту такой размер процентной ставки (общий или годовой ), на который Клиент рассчитывает в качестве ориентировочного. При этом оператор обязан подробно ответить на все вопросы Клиента, в том числе, о деталях кредитного продукта Банка. Качество консультаций операторов контролируется Банком на ежедневной основе.

Целевые показатели определяются для каждой группы операторов на основании ее численности и производственной необходимости.

Относительно вознаграждения поясним, что, согласно договору присоединения, заключенному с Вами, баллы, набранные в течение первых двух расчетных периодов, умножаются вдвое, если учетные данные оператора активны на момент выплаты вознаграждения. Ваша учетная запись была активна в течение меньшего периода, в связи с чем бонусные баллы были начислены Вам только по итогам первого расчетного периода.



С уважением,

Команда Тинькофф Банка.