Работал в ростовском рф рсхб, после этого еще в двух банках из топ-20, поэтому есть с чем сравнивать. Есть свои минусы и плюсы, которые, на мой взгляд, перевешивают. А устаревшее ПО, да нагрузки не по тк (но что где-то сейчас не так??). Да, есть разные люди и в коллективе и руководстве. НО!! во-первых, вы нигде не получите такого универсального опыта работы за каких-нибудь полгода, как в рсхб - это типа учиться экстерном причем по всему сразу - ты и операционист и экономист и клиентщик и отчеты все на тебе - сплошное делегирование, короче. во-вторых, зп выше, чем в среднем по рынку - это факт. Так что работа для тех, кто хочет опыта, бабла более-менее и стабильности, т.к. банк государственный - но надо пахать.