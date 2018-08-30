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|Надо работать, а не ныть
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в ГО Рсхб более 3 лет. На мой взгляд плюсов больше - стабильность, уверенность в завтрашнем дне, неплохая компенсация (не ниже рынка), дмс, хороший офис. Для профессионального роста тоже возможности есть. Но! Надо работать, а не ныть, думать, а не завидовать другим. Минусов тоже достаточно, но где их нет))) да, много бюрократии, огромная иерархия, есть некоторая зашоренность у некоторых коллег и руководителей. Но давайте посмотрим на другие крупные банки... Там все те же проблемы, то же недовольство сотрудников. Есть категория людей, которых всегда все не устраивает и все плохо. При этом сами ничего не хотят делать, да и не умеют зачастую
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Shik16 • сотрудник
25.07.2016 18:22
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|Grinder
25.07.2016 21:25
|Отзыв на двойку. Нет описания работы в банке, фразы без конкретики, больше похоже на "анти-отзыв".
|Innokenntii
16.08.2016 14:48
|Сотрудник написал надо работать, вот он и работает, оставляя отзывы на этом сайте. Видимо другой работой сотруднику не суждено заниматься, кроме как заметать следы грязной деятельности его руководства.
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