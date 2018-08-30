Работаю в ГО Рсхб более 3 лет. На мой взгляд плюсов больше - стабильность, уверенность в завтрашнем дне, неплохая компенсация (не ниже рынка), дмс, хороший офис. Для профессионального роста тоже возможности есть. Но! Надо работать, а не ныть, думать, а не завидовать другим. Минусов тоже достаточно, но где их нет))) да, много бюрократии, огромная иерархия, есть некоторая зашоренность у некоторых коллег и руководителей. Но давайте посмотрим на другие крупные банки... Там все те же проблемы, то же недовольство сотрудников. Есть категория людей, которых всегда все не устраивает и все плохо. При этом сами ничего не хотят делать, да и не умеют зачастую