Никогда не думала, что и я здесь когда-то напишу отзыв... Но, увы, пишу...и не самый позитивный. Всегда была хорошего мнения о банке, но работа в нем все поменяла. При трудоустройстве со всеми "учениками" заключался ученический договор, согласно которому в 1ую зарплату мы получили оплату за время учебы в размере 8500 (при этом, за вычетом 13%). Согласно этому же ученическому договору сотрудник обязан вернуть данную сумму в случае, если увольняется, не проработав 12 месяцев. Так случилось и у меня - я проработала в группе по обслуживанию юридических лиц ПРОЦ г. Ульяновска (на ул. Герасимова) 10 месяцев. И полностью согласна вернуть сумму по ученическому договору. Но в расчетном листе отображается задолженность аж в размере 17 127,94!!! Почему-то расчета как такового не было, но при этом Альфа-Банк вычитает с меня компенсации больничного, непонятным образом пересчитывает премии. Почему я должна платить банку несуществующие долги?



Писала запрос на Human_Capital, прошла неделя (!!!), а ответа все нет. Через сотрудника Банка направили то же письмо, в ответ прислали такой же расчетный лист, как я вижу в Альфа-Клике. Я не прошу мне расчетный лист, который я и так вижу, а разъяснения, откуда появились эти "долги". Видимо, это нормальная практика для Альфа-Банка сначала заплатить премии и выплатить больничные, а потом при увольнении все забирать (хотя об этом, кстати, при трудоустройстве тоже ничего не говорят).



Разочарована в банке на 100%. Никому не посоветую теперь Альфу в качестве работодателя.

С уважением, бывший сотрудник, Анастасия Севостьянова.