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Здравствуйте! Проработала в ДКЦ недолго, всего несколько месяцев, но от работы остались только положительные эмоции! Как на любой работе были и сложности, и победы... главным преимуществом этой работы считаю возможность работать не выходя из дома и при этом зарабатывать неплохие деньги В данный момент обстоятельства сложились так, что я вынуждена уйти с этой работы, но я искренне благодарю наших РГИ К.И. и ЗРГИ Щ.А. за приобретенные знания и полученный опыт, которые я получила в нашей группе.
Не могу не сказать пару слов о своей группе. Группе настоящих профессионалов, которые выросли стараниями наших непосредственных руководителей! Это подтверждается тем, что который месяц подряд наша группа занимает 1 место по итогам месяца, а это все-таки говорит о многом Спасибо за чудесную атмосферу в группе, поддержку и готовность помочь практически в любое время суток! Удачи и быть всегда №1
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irina.B.1980 • бывший сотрудник
26.07.2016 21:46
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Ответ банка:
Добрый день, Ирина.
Благодарим Вас за отзыв.
Желаем, чтобы жизненные обстоятельства всегда складывались в Вашу пользу!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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