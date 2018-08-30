Доброй ночи коллеги. Благодаря вчерашнему нашему письму сегодня весь день с нами провёл Рег Мен и рабочий день филиала длился всего 13 часов (с 8 до 21 часа). Целый день пел дифирамбы С.А.Д. и рассказывал про то, как нам повезло с новым руководителем. Даже наша слепая пост. посетительница тётя Паша увидела "неразрывную духовную" связь между ними. А новая руководитель открыто заявляет, что на "наших костях" она делает свою карьеру. Что вполне соответствует действительности: одну сотрудницу вчера довела до истерики и ей пришлось вызывать скорую помощь. Вообще наверное придётся нам искать другое место работы, т.к. своё здоровье дороже карьеры С.А.Д.

Филиал № 9013/0062.