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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброй ночи коллеги. Благодаря вчерашнему нашему письму сегодня весь день с нами провёл Рег Мен и рабочий день филиала длился всего 13 часов (с 8 до 21 часа). Целый день пел дифирамбы С.А.Д. и рассказывал про то, как нам повезло с новым руководителем. Даже наша слепая пост. посетительница тётя Паша увидела "неразрывную духовную" связь между ними. А новая руководитель открыто заявляет, что на "наших костях" она делает свою карьеру. Что вполне соответствует действительности: одну сотрудницу вчера довела до истерики и ей пришлось вызывать скорую помощь. Вообще наверное придётся нам искать другое место работы, т.к. своё здоровье дороже карьеры С.А.Д.
Филиал № 9013/0062.
Sergeev6583бывший сотрудник
26.07.2016 23:57
Администратор:
Нарушение правил регистрации на портале.
3 комментария
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Nazar1VAR
27.07.2016 16:08
Автору: О каком "вчерашнем письме" речь? Или вы перепутали СР банки.ру с внутренним порталом Сбера?
Andrei N.
28.07.2016 05:28
Видимо про это http://www.banki.ru/services/official...e/9100644/
Автор, пишите как сюжет развивается smile:)
Dimson51
28.07.2016 17:07
вчера был еще сотрудник, а сегодня уже бывший. smile:D
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