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|Здесь могу развиваться
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начинала свою работу в ДжиИ, работала в продажах. Общий стаж работы 6 лет. Когда работодатель сменился на Совкомбанк, было тяжело, приходилось работать и кассиром, и менеджером, и операционистом. Было сложно, но я справилась и сейчас могу сказать, все было не зря - все эти навыки пригодились и мне и моим коллегам. Могу сказать о Совкомбанке - это Банк, который позволяет развиваться любому сотруднику, и предела для развития нет.
Особо отметить хотелось бы «Лигу достижений» - незабываемый праздник единства и возможность донести свои идеи до руководства Банка, а также получить возможность воплотить их в жизнь. О своей Дирекции могу сказать, что работаем мы как единая команда, ведь каждый из нас знает, к какой цели мы идем.
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sonkaKlll • сотрудник
27.07.2016 17:27
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Администратор:
Нарушение правил регистрации на портале.
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Ответ банка:
Процесс объединения с ДжиИ Мани Банком был сложный и интересный. Благодаря общим усилиям мы с успехом его прошли.
Спасибо за Ваш отзыв. Мы рады, что Вы являетесь частью команды Совкомбанка.
Желаем Вам успехов и карьерного роста в стенах нашего Банка.
С уважением, Илюхина Екатерина, Клиентская служба Совкомбанк
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Вам Народного рейтинга мало, решили и Служебный завалить спамом?
На текущий момент должность?
Пишу повторно так как мой отзыв был удален.
Никому не нужна правда? Вопрос почему?
В СЗД происходит полный беспредел, тому подтверждение огромная текучка кадров. В Офисах некому работать, тот кто приходит практически сразу покидают компанию, не говоря про опытных и с большим стажем сотрудников. За сверхурочное не оплаченное время проведенное в стенах офиса( курьера нет все документы нужно привозить самостоятельно). Вопрос и как долго это будет происходить? (так происходит почти пол года). Клавиатура стерты. Это комфортные условия труда? Куда деваются средства которые выделяются СЗ Дирекции на текущие нужды? Андрей Дмитриевич подскажите пожалуйста неужели у банка нет средств? Купить клавиатуру?Зато в отделении на Комендантском есть охрана и там работает отец Сарры Евгеньевны. Это не конфликт интересов? В банке есть охрана? К непосредственному руководителю обращаться бесполезно, что уж говорить о самой Сарре Евгеньевне больше нет терпения и обращаться не кому. За то деньги от аренды уходят в карманы регионального Директора- это уже ни для кого не секрет!Наконец то справедливость должна восторжествовать!