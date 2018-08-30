Начинала свою работу в ДжиИ, работала в продажах. Общий стаж работы 6 лет. Когда работодатель сменился на Совкомбанк, было тяжело, приходилось работать и кассиром, и менеджером, и операционистом. Было сложно, но я справилась и сейчас могу сказать, все было не зря - все эти навыки пригодились и мне и моим коллегам. Могу сказать о Совкомбанке - это Банк, который позволяет развиваться любому сотруднику, и предела для развития нет.



Особо отметить хотелось бы «Лигу достижений» - незабываемый праздник единства и возможность донести свои идеи до руководства Банка, а также получить возможность воплотить их в жизнь. О своей Дирекции могу сказать, что работаем мы как единая команда, ведь каждый из нас знает, к какой цели мы идем.