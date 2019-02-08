Популярные новости

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Алексей Косяков Открытый диалог с клиентами МКБ
04.08.2016

В ходе онлайн-конференции с заместителем председателя правления МКБ Алексеем Косяковым читатели портала Банки.ру смогут поделиться своими идеями и пожеланиями для улучшения обслуживания в Банке! Есть идея? Предложите ее нам!
Авторы лучших предложений будут приглашены на кофе с Алексеем Косяковым и экскурсию в «Розничный центр» МКБ.
Олег Меркулов Страхование жизни и здоровья
07.04.2016
Почему нужно страховать жизнь? Как и где это можно сделать? Какие страховые программы доступны на нашем рынке? Подробнее о рынке личного страхования в России в ходе онлайн-конференции рассказывал первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование Олег Меркулов.
Олег Попов Кредитная история. О чем вам никогда не расскажут в банке
17.04.2015
Портал Банки.ру совместно с интернет-сервисом Mycreditinfo.ru провел вебинар «Кредитная история. О чем вам никогда не расскажут в банке».
Евгений Галиахметов Банк ЗЕНИТ представляет новую «Карту без границ» (VISA Platinum Finnair)
02.10.2014
Начальник департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгений ГАЛИАХМЕТОВ в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру отвечал на вопросы о продуктах и услугах кредитной организации для частных лиц.
Максим Егунов Первые итоги санации АКБ «Мособлбанк»
10.07.2014
Онлайн-конференция «Первые итоги санации Мособлбанка» прошла 10 июля на портале Банки.ру. О том, как проходит процедура финансового оздоровления кредитной организации, рассказал председатель правления банка Максим Егунов.
Евгений Галиахметов Банк «Зенит» представляет новую кредитную карту «Мир путешествий»
07.11.2013

Банк «Зенит» провел онлайн-конференцию на портале Банки.ру

7 ноября с 12:00 до 17:00 на Банки.ру прошла онлайн-конференция с участием начальника департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгения ГАЛИАХМЕТОВА. Посетители портала задавали вопросы о новой карте «Мир путешествий», выпускаемой совместно с Visa и iGlobe.ru, а также других кредитных продуктах, например об ипотеке и потребительских кредитах.
Федор Бухаров Пакетные решения для МСБ: плюсы и минусы
31.10.2013

Пакетные предложения банков позволяют компаниям МСБ оптимизировать затраты: за фиксированную плату можно использовать все услуги неограниченное число раз.

Подробнее об этом рассказывал в ходе онлайн-конференции на Банки.ру начальник управления сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка Федор БУХАРОВ.
Екатерина Орлова Рост вашего бизнеса — наш приоритет
17.10.2013

Осенью прошлого года Банк Москвы начал работу с малым бизнесом, представив новую универсальную линейку кредитных продуктов и модель продаж для небольших компаний.
В ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру директор департамента малого бизнеса банка Екатерина ОРЛОВА рассказывала об итогах работы по новой программе кредитования для данного сегмента.
Наталья Коновалова Почему кредитные карты становятся самым популярным способом займа
06.06.2013

6 июня Банк Москвы провел онлайн-конференцию на портале Банки.ру.

Сегодня он стремится занять ведущие позиции на рынке розничных банковских услуг. Понимая, что при нынешнем ритме жизни не всегда получается везде успеть, банк готов идти навстречу своим клиентам и создавать удобные и современные продукты.

О преимуществах новой линейки кредитных карт посетителям портала Банки.ру рассказывала вице-президент — директор департамента розничных продуктов Банка Москвы Наталья Коновалова.
Екатерина Орлова Новая программа кредитования предприятий малого бизнеса от Банка Москвы
15.11.2012

Банк Москвы стремится занять ведущие позиции на рынке банковских услуг для клиентов малого бизнеса. В рамках реализации данной задачи в августе 2012 года сформирован департамент малого бизнеса: подобрана команда профессионалов в данном направлении, запущена новая модель продаж. Сегодня Банк Москвы предлагает семь видов кредитов, которые полностью отвечают потребностям компаний малого бизнеса.

Подробнее об этом в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывала директор департамента малого бизнеса Банка Москвы Екатерина ОРЛОВА.
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Повышение ставок коснулось двух самых востребованных вкладов банка — «Классического» и «Накопительного».

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