Популярные новости

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Открытый диалог с клиентами МКБ
04.08.2016
В ходе
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Страхование жизни и здоровья
07.04.2016
Почему нужно страховать жизнь? Как и где это можно сделать? Какие страховые программы доступны на нашем рынке? Подробнее о рынке личного страхования в России в ходе онлайн-конференции рассказывал первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование Олег Меркулов.
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Кредитная история. О чем вам никогда не расскажут в банке
17.04.2015
Портал Банки.ру совместно с интернет-сервисом Mycreditinfo.ru провел вебинар «Кредитная история. О чем вам никогда не расскажут в банке».
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Банк ЗЕНИТ представляет новую «Карту без границ» (VISA Platinum Finnair)
02.10.2014
Начальник департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгений ГАЛИАХМЕТОВ в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру отвечал на вопросы о продуктах и услугах кредитной организации для частных лиц.
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Первые итоги санации АКБ «Мособлбанк»
10.07.2014
Онлайн-конференция «Первые итоги санации Мособлбанка» прошла 10 июля на портале Банки.ру. О том, как проходит процедура финансового оздоровления кредитной организации, рассказал председатель правления банка Максим Егунов.
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Банк «Зенит» представляет новую кредитную карту «Мир путешествий»
07.11.2013
Банк «Зенит» провел
7 ноября с 12:00 до 17:00 на Банки.ру прошла
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Пакетные решения для МСБ: плюсы и минусы
31.10.2013
Пакетные предложения банков позволяют компаниям МСБ оптимизировать затраты: за фиксированную плату можно использовать все услуги неограниченное число раз.
Подробнее об этом рассказывал в ходе
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Рост вашего бизнеса — наш приоритет
17.10.2013
Осенью прошлого года Банк Москвы начал работу с малым бизнесом, представив новую универсальную линейку кредитных продуктов и модель продаж для небольших компаний.
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Почему кредитные карты становятся самым популярным способом займа
06.06.2013
6 июня Банк Москвы провел
Сегодня он стремится занять ведущие позиции на рынке розничных банковских услуг. Понимая, что при нынешнем ритме жизни не всегда получается везде успеть, банк готов идти навстречу своим клиентам и создавать удобные и современные продукты.
О преимуществах новой линейки кредитных карт посетителям портала Банки.ру рассказывала
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Новая программа кредитования предприятий малого бизнеса от Банка Москвы
15.11.2012
Банк Москвы стремится занять ведущие позиции на рынке банковских услуг для клиентов малого бизнеса. В рамках реализации данной задачи в августе 2012 года сформирован департамент малого бизнеса: подобрана команда профессионалов в данном направлении, запущена новая модель продаж. Сегодня Банк Москвы предлагает семь видов кредитов, которые полностью отвечают потребностям компаний малого бизнеса.
Подробнее об этом в ходе