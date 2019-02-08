Популярные новости

15.11.2012

Банк Москвы стремится занять ведущие позиции на рынке банковских услуг для клиентов малого бизнеса. В рамках реализации данной задачи в августе 2012 года сформирован департамент малого бизнеса: подобрана команда профессионалов в данном направлении, запущена новая модель продаж. Сегодня Банк Москвы предлагает семь видов кредитов, которые полностью отвечают потребностям компаний малого бизнеса.