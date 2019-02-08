Жаркая пора для финансов

Онлайн-конференция состоялась 21.05.2009
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Выбор надежных финансовых инструментов в современных условиях — одна из важнейших задач. Для того чтобы россияне смогли в непростое для экономики время не только не потерять, но и приумножить свои средства, банки разрабатывают все новые продукты. Один из крупнейших банков страны — Промсвязьбанк — приготовил своим клиентам ряд интересных предложений: вклад «Жаркая пора» с несгораемыми процентами, мультивалютный вклад с возможностью переводить накопления из одной валюты в другую, кредитные карты с возможностью получения обратно части потраченных средств, сейфовые ячейки.
Об особенностях и преимуществах предложений Промсвязьбанка рассказывает директор департамента розничных продаж банка Егор Шкерин.Уважаемые посетители портала Банки.ру! Благодарю вас за интерес, проявленный к онлайн-конференции Промсвязьбанка. Работа с частными клиентами является одним из ключевых направлений деятельности Промсвязьбанка. Надеюсь, что существующие и новые предложения банка, которые появятся в ближайшем будущем, помогут каждому нашему клиенту уверенно чувствовать себя даже в непростые экономические времена. Желаю всем удачи и финансового благополучия.
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|Подробности
Егор Шкерин родился в городе
До прихода в Промсвязьбанк, с марта 2007 г. по ноябрь 2008 г.,
С декабря 2003 г. по август 2006 г. Егор Шкерин работал в Инвестсбербанке. Прошел путь от руководителя проектов департамента потребительского кредитования до начальника управления маркетинга и продаж продуктов потребительского кредитования.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Егор Андреевич!
|Ответ:
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Добрый день!
Конечно, количество банкоматов Промсвязьбанка постоянно увеличивается. Сейчас их порядка 1000 по всей стране.
По второму вопросу. Если речь идет о зарплатных картах банка, то при снятии наличных в банкоматах Промсвязьбанка комиссия не взимается. При снятии наличных с иных дебетовых карт взимается комиссия 0,2% от снимаемой суммы (минимум 30 рублей, 1,2 доллара или 1 евро). В июне мы предложим новый продукт — «Доходная карта», при снятии наличных комиссия взиматься не будет.
При снятии наличных с кредитных карт комиссия выше. Тарифы на обслуживание банковских карт есть на нашем сайте: http://psbank.ru/person/46/729/1000/
|Вопрос:
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Добрый день, Егор.
|Ответ:
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Добрый день, Тимур.
Спасибо Вам за столь положительную оценку. Мы всегда строго следим за качеством услуг, предоставляемых нашим банком. Спешу сообщить, что повышение стоимости услуги «SMS-оповещение» в настоящее время не планируется. Благодарю Вас за сотрудничество с нашим банком.
|Вопрос:
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Добрый день, Егор Андреевич!
|Ответ:
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Добрый день, Ольга!
Спасибо Вам за положительную оценку и за то, что Вы выбрали Промсвязьбанк. Действительно, количество открываемых ежедневно в нашем банке депозитов говорит само за себя. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех клиентов за оказанное доверие. Возвращаясь к Вашему вопросу, Ольга, хочу сообщить, что мы продолжаем придерживаться политики модернизации нашей продуктовой линейки вкладов. Мы обязательно будем внедрять новые сезонные вклады и совершенствовать условия по нашим депозитам.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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На самом деле, ставки по вкладам являются одним из основных параметров, на основании которого клиент принимает решение об открытии вклада. Конечно, есть и другие опции, которые позволят подобрать под Вашу стратегию накоплений подходящий вариант.
Например, наш сезонный вклад «Жаркая пора» интересен тем, что позволяет сохранить начисленные проценты даже при досрочном расторжении договора вклада. Ставка по нему, кстати, одна из самых привлекательных в линейке Промсвязьбанка.
Вклад «Моя выгода» — здесь действует правило: чем дольше срок депозита — тем выше процентная ставка.
Вклад «Мои накопления» позволяет клиенту самостоятельно установить дату закрытия вклада, что очень удобно, если клиент решил накопить определенную сумму, например, к отпуску. При этом условиями вклада предусмотрено автоматическое увеличение процентной ставки при увеличении суммы вклада. Кстати, вклад пополняемый, а сумма пополнения неограниченна.
Вклад «Мой мультивыбор» открывается сразу в трех валютах — долларах, рублях и евро и позволяет переводить накопления из одной валюты в другую. Это очень удобно в условиях неопределенности валютного курса.
Вклад «Моя пенсия» открывается только при предъявлении пенсионного удостоверения. Вклад пополняемый, ставки повышенные.
Вклад «Мой статус» разработан специально для состоятельных клиентов. Вклад можно пополнять.
Всеми вкладами можно управлять через Интернет благодаря системе PSB Retail. То есть, для пополнения вклада, его закрытия (в том числе досрочного) необязательно посещать офис банка — эти операции Вы можете совершить самостоятельно.
Все вклады (кроме «Жаркой поры» и «Моей выгоды») автоматически пролонгируются, поэтому у Вас нет необходимости снова ехать в банк, чтобы заново открыть вклад. Все вклады, кроме вклада «Моя выгода» можно пополнять, что позволяет накопить наужную сумму и получить больший доход.
Подробнее о наших вкладах Вы можете узнать на странице банка: http://www.psbank.ru/person/64/
|Вопрос:
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Как будет развиваться сеть банкоматов? В Чебоксарах их очень мало.
|Ответ:
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Да, мы продолжим развитие сети, планируется установка банкоматов, в том числе и в городе Новочебоксарске.
|Вопрос:
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Добрый день! Планирую открыть вклад «Жаркая пора» позволяющий сохранить выплаченные проценты при досрочном закрытии вклада. Пожалуйста, разъясните порядок выплаты процентов при размещении вклада в евро сроком 367 дней.
|Ответ:
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При досрочном расторжении договора по вкладу «Жаркая пора» пересчет процентов, ранее выплаченных по вкладу, не производится. То есть, если Вы открыли вклад на год, то каждые три месяца Вы получаете доход из расчета 14,75% годовых (если вклад в рублях) или 8,75% годовых (если вклад в валюте). Если вклад закроете досрочно, то пересчет уже выплаченных процентов не производится — что крайне выгодно для вкладчика.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Нет возможности выплачивать кредит. Как написать заявление о реструктуризации долга?
|Ответ:
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Здравствуйте, Татьяна!
Вам необходимо обратиться в филиал или дополнительный офис банка, где Вы получали кредит. Наши специалисты обязательно Вас проконсультируют о возможности реструктуризации долга..
|Вопрос:
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1. Работаете ли Вы с кредитными брокерами?
|Ответ:
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Здравствуйте, Галина.
Вопрос о приеме электронных заявок на кредитные карты находится на рассмотрении. Если у Вас есть предложение о сотрудничестве, прошу Вас выслать его по адресу info@psbank.ru. Мы его обсудим, и в случае принятия положительного решения обязательно с Вами свяжемся.
|Вопрос:
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Добрый день. Скажите, пожалуйста, планирует ли банк возобновлять программы ипотечного кредитования текущем году? Если да, то какие ориентировочно условия будут установлены — по ставкам и комиссиям, срокам, требованиям к заемщикам?
|Ответ:
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Добрый день.
Вопрос о возобновлении программы ипотечного кредитования изучается. В случае принятия положительного решения о возобновлении программы, мы обязательно сообщим об этом всеми доступными способами.
|Вопрос:
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По Вашим наблюдениям, возник ли в последние несколько месяцев ажиотажный спрос на услуги депозитариев в отделениях вашего банка? Сейфовые ячейки каких размеров наиболее популярны?
|Ответ:
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Добрый день.
Устойчивый спрос на услуги депозитариев присутствовал всегда. Действительно, в конце 2008 года потребность клиентов в сейфовых ячейках увеличилась, т. к.
Однако мы наблюдаем традиционное повышение спроса в связи с летним сезоном отпусков. Ячейка — отличный способ сохранить ценности и важные документы. При заключении договора на несколько месяцев клиент банка получает скидку. Подробнее о сейфовых ячейках можно прочитать на сайте банка: http://psbank.ru/person/68/371. Кстати, для вкладчиков банка действует специальное предложение на аренду ячеек.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день.
Проводя анализ загрузки банкоматов и снятия наличных средств в иностранной валюте, мы пришли к выводу, что возможность снятия денежных средств в долларах США и евро востребована не в каждом банкомате. Поэтому в ряде из них объем загрузки был снижен. Несмотря на это, в ключевых местах (находящихся на территории или в близи аэропортов, вокзалов, таможенных терминалов и т. д.) уровень загрузки валюты достаточно высок. Если у Вас существует потребность снятия наличных средств в валюте, мы готовы обеспечить необходимый Вам уровень загрузки в конкретном банкомате. Присылайте Вашу заявку по адресу info@psbank.ru и мы обязательно с Вами свяжемся.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Егор Андреевич!
|Ответ:
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Здравствуйте, Андрей.
Основными преимуществами вклада «Мой мультивыбор» (помимо возможности открытия вклада сразу в трех валютах) является то, что
— вклад пополняемый;
— минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена;
— возможность безналичной конвертации средств из одной валюты в другую, причем делать это можно самостоятельно при помощи системы интернет-банкинга PSB Retail;
— tжемесячная выплата процентов по основной валюте вклада (с возможностью перечисления по Вашему выбору: на депозитный счет по учету вклада в основной валюте (капитализация), на иной счет клиента в банке (счет до востребования, текущий счет, банковский счет для расчетов с использованием банковских карт).
Дополнительную информацию Вы сможете получить по адресу: http://www.psbank.ru/person/64/2981/
|Вопрос:
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Здравствуйте Егор Андреевич, скажите, пожалуйста, ведет ли на сегодняшний момент «Промсвязь» кредитование физлиц? Стоит ли делать обращение и если да, то какая сумма более реальна? Заранее спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте, Анна Николаевна.
На сегодняшний день наш банк предлагает нецелевой потребительский кредит для постоянных клиентов. Если ранее у Вас был кредит в Промсвязьбанке и имеется положительная кредитная история, мы с радостью готовы предоставить Вам возможность получения потребительского кредита.
Также мы готовы предоставить Вам услугу по оформлению кредитной карты с льготным периодом уплаты процентов (до 50 дней) и с возможной суммой кредитного лимита до 350 000 руб. Более подробную информацию Вы можете получить на сайте банка по адресу http://www.psbank.ru/person/46/1020, а также во всех филиалах и дополнительных офисах нашего банка.
|Вопрос:
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Егор, добрый день. Я хотел бы разместить вклад на один год с возможностью пополнения. Какой вклад Промсвязьбанка Вы бы посоветовали? И какая минимальная сумма вклада?
|Ответ:
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Добрый день, Сергей.
Я бы посоветовал Вам воспользоваться новым сезонным предложением нашего банка «Жаркая пора». Минимальная сумма вклада в рублях — 15 000 руб. Вклад пополняемый, минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена, производится ежеквартальное начисление процентов. Отличительной особенностью вклада является то, что даже при досрочном закрытии вклада, полученные ранее проценты не «сгорают»!
Приятным дополнением к вашему вкладу будет тот факт, что каждый вкладчик, открывший депозит на сумму от 50 000 рублей или 1 000 долларов /евро, получает подарок от банка.
Более детальную информацию по вкладу «Жаркая пора» вы сможете получить по адресу: http://www.psbank.ru/person/64/3260, по телефонам, указанным на сайте, а также во всех отделениях ОАО «Промсвязьбанк».
|Вопрос:
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Предлагаемые Вашим банком ставки по депозитам уж слишком заманчивы и
|Ответ:
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Добрый день, Ирина Сергеевна.
Хочу сообщить Вам, что условия по депозитам нашего банка формируются на основе рыночной ситуации, политики банка и многих других факторов, с учетом пожеланий наших клиентов. Мы не предлагаем предельно высоких процентных ставок, которые действительно, могли бы вызывать сомнения. Более подробную информацию о банке вы можете получить на нашем сайте по адресу: http://psbank.ru/about.
Что касается кредитования, то процентная ставка, к примеру, при получении кредита по банковской карте, составляет от 22% годовых в рублях. Более подробную информацию по действующим предложениям Вы можете получить на нашем сайте: http://www.psbank.ru/person
Страница конференции c 15.05.2009 просмотрена 17 295 раз.