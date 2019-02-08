Коллекция MasterCard ИЗБРАННОЕ

Коллекция привилегий MasterCard ИЗБРАННОЕ создана MasterCard Europe совместно с Ассоциацией Российских членов Европей (АРЧЕ) специально для российских держателей карт Gold MasterCard, World MasterCard, Platinum MasterCard, World Signia MasterCard.

Теперь все российские держатели премиальных карт MasterCard могут воспользоваться широким набором специальных предложений, которые дают возможность получать эксклюзивные привилегии, скидки и подарки в ресторанах, бутиках, арт-галереях , при бронировании отеля или аренде машины. Гастрономия, путешествия, развлечения, шопинг — вот основные направления, по которым сгруппированы предложения коллекции.

Благодарю всех посетителей портала Банки.ру за внимание к программе MasterCard ИЗБРАННОЕ и интересные вопросы. Мы с большим вниманием относимся ко всем Вашим пожеланиям и будем продолжать дальнейшую работу по совершенствованию и развитию этой программы.

Мы рады, что благодаря программе MasterCard ИЗБРАННОЕ все российские держатели карт MasterCard категории Gold, World, Platinum и World Signia получают особые привилегии и возможности не только за рубежом, но и в России. Надеемся, что держатели премиальных карт MasterCard по достоинству оценят все преимущества нашей коллекции.