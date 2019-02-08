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Коллекция MasterCard ИЗБРАННОЕ

Онлайн-конференция состоялась 28.05.2009

Коллекция привилегий MasterCard ИЗБРАННОЕ создана MasterCard Europe совместно с Ассоциацией Российских членов Европей (АРЧЕ) специально для российских держателей карт Gold MasterCard, World MasterCard, Platinum MasterCard, World Signia MasterCard.

Теперь все российские держатели премиальных карт MasterCard могут воспользоваться широким набором специальных предложений, которые дают возможность получать эксклюзивные привилегии, скидки и подарки в ресторанах, бутиках, арт-галереях, при бронировании отеля или аренде машины. Гастрономия, путешествия, развлечения, шопинг — вот основные направления, по которым сгруппированы предложения коллекции.

Благодарю всех посетителей портала Банки.ру за внимание к программе MasterCard ИЗБРАННОЕ и интересные вопросы. Мы с большим вниманием относимся ко всем Вашим пожеланиям и будем продолжать дальнейшую работу по совершенствованию и развитию этой программы.

Мы рады, что благодаря программе MasterCard ИЗБРАННОЕ все российские держатели карт MasterCard категории Gold, World, Platinum и World Signia получают особые привилегии и возможности не только за рубежом, но и в России. Надеемся, что держатели премиальных карт MasterCard по достоинству оценят все преимущества нашей коллекции.
Вера Панова

Вера Панова

PR-директор Ассоциации Российских членов Европей
С февраля 2009 г. Г-жа Панова занимает должность PR-директора АРЧЕ, в которую входят 112 российских кредитных организаций — членов платежной системы MasterCard International Incorporated и MasterCard Europe sprl. Целью АРЧЕ является продвижение продуктов MasterCard на российском рынке. Совместно с MasterCard Europe АРЧЕ реализует проект MasterCard ИЗБРАННОЕ для держателей премиальных карт.


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Вопросы 1 15 из 28
Вопрос:

Здравствуйте!

Тут уже задавался вопрос по отказу торговых точек в приеме чиповых карт. У меня случилась обратная ситуация: торговая точка отказала в приеме карты с магнитной полосы, ссылаясь на то, что им банк запретил проводить транзакции по картам без чипа. Что делать в этой ситуации?

Спасибо.

Сергей · 28.05.2009 17:00
Ответ:

Уважаемый Сергей!

Ответ тот же: это нарушение правил платежной системы. Если какая-то конкретная точка отказала Вам в приеме карты, просим сообщить об этом в компанию MasterCard, направив сообщение на электронный адрес moscow@mastercard.com.

С уважением, Вера Панова.
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Вопрос:

Вера, добрый день!

Являюсь держателем карты Mastercard, эмитированной Сбербанком. В конце прошлого — начале текущего года СБ РФ и Mastercard проводили совместную акцию «Время побеждать с картой MasterCard Сбербанка России!». Планируется ли до конца года проведение каких-либо дополнительных совместных акций?

Денис · 28.05.2009 13:28
Ответ:

Уважаемый Денис!

Спасибо за Ваше внимание к акциям, проводимым компанией MasterCard! Подобные акции планируется проводить и в будущем. Следите за информацией на сайте www.mastercard.ru и на сайте Вашего Банка.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что в течение года также проводятся различные акции, в которых Вы, как держатель карты MasterCard также можете приять участие. Так, например, не так давно завершилась акция «Дарить приятно вдвойне», в которой приняли участие клиенты более 70 российских банков.

С уважением, Вера Панова.
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Вопрос:

Добрый день!

Являюсь держателем Банковской карты MasterCard Gold-Aeroflot. Сколько бы и куда бы не ходил, никакие магазины никак не реагируют на карту, будь она золотая или платиновая. В ЦУМе почему-то скидку никакую не предложили. Почему так?

Timoff · 28.05.2009 11:04
Ответ:

Здравствуйте!

Часть партнеров программы MasterCard ИЗБРАННОЕ автоматизировали процедуру предоставления скидок, и подобные проблемы там исключены. Однако, такая возможность реализована не везде. При этом все партнеры программы MasterCard ИЗБРАННОЕ имеют подробные инструкции и обязаны регулярно инструктировать свой персонал.

К сожалению, торгово-сервисные предприятия иногда не спешат акцентировать внимание Клиентов на возможности получения скидок. И здесь можно дать единственный совет: заранее познакомиться с информацией о партнерах и скидках на сайте www.mastercardpremium.ru и, в случае «забывчивости» персонала напомнить о своих правах.

Мы будем благодарны, если, в случае возникновения каких-либо проблем Вы проинформируете нас о сложившейся ситуации по телефону службы поддержки: 8 800 700 10 12. Мы проведем необходимую проверку и примем меры для исключения подобных ситуаций в будущем.

С уважением, Вера Панова.
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Вопрос:

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, имеются ли привилегии карты Банка ТКС Platinum MasterCard?

sotnik · 28.05.2009 09:08
Ответ:

Здравствуйте!

Да, эти карты тоже участвуют в программе MasterCard ИЗБРАННОЕ. В случае, если Вам интересны предложения программы, Вы можете ими воспользоваться. Подробную информацию о скидках и партнерах можно получить на сайте www.mastercardpremium.ru.

С уважением, Вера Панова.
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Вопрос:

Здравствуйте, Вера!

С какими компаниями по прокату автомобилей заключен договор в рамках проекта и в чем выражены привилегии для клиентов? Представлены ли эти прокатчики в Доминикане? Спасибо!

Анаконда · 28.05.2009 02:38
Ответ:

Здравствуйте!

К сожалению, международные предложения пока не опубликованы на нашем сайте, но это произойдет в самое ближайшее время.Поэтому постараюсь ответить Вам максимально подробно.

Нertz — компания № 1 в мире по прокату автомобилей, имеющая более 8100 станций в 145 странах мира.
Привилегии для держателей премиальных карт MasterCard®:
10% скидка на действующие тарифы «Hertz» для держателей премиальных карт MasterCard® повышение класса арендуемого автомобиля.
Контакты:
Заказы по телефонам в стране пребывания, на сайте www.hertz.com и www.hertz.ru или на сайтах страны пребывания.

Предложение действительно с 1 января по 31 декабря 2009 года при оплате премиальной картой MasterCard®. При заказе не забудьте указать специальный пароль CDP для российских держателей карт: # 575189 (все премиальные карты MasterCard), # 614605 (премиальные карты MasterCard Сбербанка России).

Sixt — одна из крупнейших в Европе компаний по прокату автомобилей
Привилегии для держателей премиальных карт MasterCard®:
скидки на аренду автомобилей «Sixt holiday cars» при оплате премиальной картой MasterCard®
15% World MasterCard®, Platinum MasterCard®, World Signia MasterCard™
10% Gold MasterCard®
Контакты:
www.sixt.com.

Чтобы воспользоваться данным предложением, зайдите на сайт www.sixt.com, нажмите на закладке «holiday cars», а затем выберите пункт «заказ». Введите необходимые данные и специальный пароль «PREMIUM» или «MCGOLD» в соответствующем поле для получения скидки.

Узнать, представлены ли эти компании в Доминикане Вы можете на сайтах самих компаний.

С уважением, Вера Панова.
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Вопрос:

Добрый день!

Это конечно здорово, много иностранных слов и букв, но не кажется ли вам, что в кризисных условиях для продвижения кредитных услуг нужно продвигать и поддерживать специальными акциями более массовые классические карты, а не золото?

Спасибо.

qlever · 27.05.2009 12:06
Ответ:

Здравствуйте!

На протяжении последних лет MasterCard активно и последовательно поддерживает рынок массовых карт, в том числе, проводя различные акции, в которых могут принять участие держатели карт MasterCard любых категорий.Так, например, не так давно завершилась масштабная акция «Дарить приятно вдвойне», которая проходила с начала декабря до середины марта. В ней приняли участие клиенты более 70 российских банков. Интересные для всех Клиентов акции проводятся и в рамках спосорства Лиги Чемпионов. Наряду с этим, MasterCard активно сотрудничает с банками-партнерами, организовывая различные акции и мероприятия для их Клиентов-держателей карт платежной системы MasterCard.

Решение о создании премиальной программы для российского рынка было принято MasterCard и одобрено российскими участниками платежной системы до кризиса — в начале 2008 года в рамках глобальной стратегии по созданию дополнительных привилегий для держателей премиальных карт.Программа MasterCard ИЗБРАННОЕ дополняет существующую линейку специальных предложений для держателей карт, что позволяет сделать наши программы интересными и привлекательными для всех категорий наших Клиентов.

 С уважением, Вера Панова
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Вопрос:

Уважаемая Вера!
В описании программы упоминается карта World. Поскольку вы ставите ее между Gold и Platinum, это какой-то промежуточный вариант? Где можно получить информацию об этой карте и сколько стоит ее обслуживание?

MariaK · 26.05.2009 22:08
Ответ:

Уважаемая Мария!

World MasterCard — это новый продукт, о запуске которого на российском рынке было объявлено на прошлой неделе. Карта World MasterCard — инновационное для России предложение, разработанное специально для тех, кто много путешествует и ценит комфорт и высокий уровень сервиса. Карта World MasterCard дает держателю ряд существенных преимуществ: к карте прилагается программа страхования безопасности, в которую входит: медицинское страхование, страхование от несчастного случая, страхование ответственности перед третьими лицами, страхование потери и несвоевременного прибытия багажа, задержки рейса. Для того чтобы получить страховку, достаточно оплатить билеты или пребывание в отеле картой World. Карта также включает программы юридической и медицинской поддержки. Как Вы уже упомянули, держатели карт World также становятся участниками программы MasterCard ИЗБРАННОЕ.

Первым в России банком, выпускающим карту World стал Барклайс Банк. До конца года к эмиссии этих карт приступит ряд других российских банков. Узнать более подробную информацию, а также познакомиться с тарифами и условиями обслуживания карты World MasterCard Вы можете на сайте Барклайс Банка: http://www.barclayspremier.ru/about/terms_premierlife

С уважением, Вера Панова
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Вопрос:

Уважаемая г-жа Панова!

Скажите, пожалуйста, по какому принципу Вы отбираете партнеров программы? К кому можно обратиться по вопросу включения компании в пул партнеров? Более подробная информация направлена на Ваш адрес электронной почты. Заранее спасибо.

Валерия · 26.05.2009 21:38
Ответ:

Уважаемая Валерия!

Подробный ответ направлен на Ваш адрес электронной почты.

Если говорить о принципе выбора партнеров, то мы стремимся собрать лучшие предложения в четырех категориях: Шопинг, Гастрономия, Отдых и Путешествия. Партнерами программы MasterCard Избранное стали известные представители индустрии развлечений, лучшие магазины, модные дома, рестораны и кафе. На сегодняшний день программа насчитывает более 230 партнеров, среди которых: Cirque du Soleil, Московский Дом Фотографии, Ресторанный дом Андрея Деллоса, Ресторанный синдикат и многие другие.

По вопросам подключения ТСП к программе MasterCard ИЗБРАННОЕ можно обратиться к директору по маркетингу АРЧЕ Юлии Русановой. т. (495) 788 74 38

С уважением, Вера Панова.
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Вопрос:

Вера, добрый день!

Когда Вы анонсировали программу, то среди партнеров упоминали группу компаний Аркадия Новикова. На сайте я пока не нашел ни одного из ресторанов, входящих в эту группу. Появятся ли рестораны Аркадия Новикова в вашей программе?

Андрей · 26.05.2009 18:08
Ответ:

Уважаемый Андрей!

Группа компаний Аркадия Новикова является партнером программы MasterCard ИЗБРАННОЕ. Сейчас мы финализируем некоторые юридические и технические процедуры, и в самое ближайшее время будем рады пригласить всех держателей премиальных карт в рестораны Аркадия Новикова. Мы обязательно проанонсируем это событие. Следите за информацией на сайте www.mastercardpremium.ru.

С уважением, Вера Панова
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Вопрос:

Добрый день!

Обычная беда таких программ — небольшое количество участников, и не самых интересных. Сколько у вас планируется партнеров? Есть ли какие-то известные имена?

Алексей · 26.05.2009 18:05
Ответ:

Уважаемый Алексей, спасибо за интересный вопрос.

Я считаю, что эта программа по своему масштабу действительно не имеет аналогов на российском рынке. Сейчас в программе уже 230 партнеров в Москве и Санкт-Петербурге (рестораны, торговые центры и дизайнерские бутики, спа и салоны красоты, отели и туристические компании и др.). Также доступны привилегии за рубежом из глобальной коллекции MasterCard. Большинство предложений по скидкам действуют до конца года и далее. Из имен можно назвать ресторанный дом Андрея Деллоса, Ресторанный Синдикат, Ландау Фешн Групп и многие другие широко известные и любимые бренды, полный список которых Вы можете найти на сайте www.mastercardpremium.ru. Важно то, что большинству держателей карт не придется менять излюбленные места для покупок или проведения досуга, чтобы воспользоваться специальными предложениями.

В рамках программы прямо сейчас проходит акция по специальным скидкам в ЦУМе. MasterCard ИЗБРАННОЕ также поддерживает наиболее яркие культурные события — например, Биеннале Современного Искусства в Венеции, выставки Московского Дома Фотографии, Российскую премьеру Cirque du Soleil и многие другие.

Надеюсь, я ответила на Ваш вопрос.

С уважением, Вера Панова
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Вопрос:

Добрый день!

В последнее время появилась проблема у владельцев чиповых карт, которые не могут расплатиться ими в магазинах «нечиповых» банков. С этой ситуацией сталкивался я лично, она поднималась в прессе и на интернет-форумах.
Возникает дилемма: использовать ли менее безопасную карту с магнитной полосой, либо чиповую, платеж по которой не гарантирован?
Какой приоритет МастерКард — гарантия платежа или безопасность расчетов?
Считаете ли Вы такую ситуацию проблемой при продвижении новой акции? (Принимая во внимания, что доля платежей по картам в торговле остается крайне низким).

Данил Поминов · 26.05.2009 17:36
Ответ:

Уважаемый Данила!

Спасибо за Ваше сообщение. Описываемая Вами ситуация является недопустимой, т. к. отказ принимать карту противоречит правилам платежной системы. Если какая-то конкретная точка отказала Вам в приеме карты просим сообщить об этом в компанию MasterCard, направив сообщение на электронный адрес moscow@mastercard.com.
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Вопрос:

Добрый день!

Совмещенные карты Мастеркард-Золотая Корона Голд и иные кобрендовые (Мастер/Аэрофлот) будут принимать участие в проекте ИЗБРАННОЕ? и как это будет реализоваться?

егор · 26.05.2009 17:35
Ответ:

Уважаемый Егор!

Ответ — да. Все держатели действующих кобрендовых карт MasterCard Gold и выше, а также держатели действующих карт MasterCard-Золотая Корона Gold автоматически бесплатно подключаются к программе. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо в период действия программы оплачивать любые товары или услуги в торгово-сервисных предприятиях, участвующих в программе, с использованием такой банковской карты.

С уважением, Вера Панова
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Вопрос:

Здравствуйте, Вера.

Я слышала, что есть возможность заранее купить билеты на шоу Цирк Дю Солей по карте Мастеркард. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться по вопросу приобретения билетов. Заранее спасибо.

Анна Сергеевна · 26.05.2009 16:19
Ответ:

Уважаемая Анна Сергеевна!

Да, действительно, MasterCard ИЗБРАННОЕ дарит держателям карт Gold MasterCard, World MasterCard, Platinum MasterCard и World Signia MasterCard уникальную возможность приобрести лучшие билеты на шоу «Varekai» легендарного Cirque du Soleil до начала официальных продаж в России.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Cirque du Soleil www.cds.ru в период с 16 мая по 15 июня. Выбрать и оплатить билеты при помощи Вашей карты MasterCard Вы можете здесь: http://cds.ru/mastercard.

С уважением, Вера Панова.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!
Торговые точки не спешат предупреждать клиентов о скидках. Как пользоваться скидками? Надо ли обращать внимание персонала магазинов на то, что я имею право на скидку и куда обращаться, если сталкиваешься с отказом?

Наталья Корнеева · 26.05.2009 15:45
Ответ:

Уважаемая Наталья!

Мы искренне надеемся, что Вы не столкнетесь с подобными проблемами. Персонал и менеджмент торгово-сервисных предприятий-партнеров программы MasterCard ИЗБРАННОЕ четко проинструктированы и обеспечены всей необходимой информацией.

В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, Вы можете обратиться в круглосуточный Центр поддержки программы MasterCard ИЗБРАННОЕ по тел. 8 800 700 10 12.

С уважением, Вера Панова.
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Вопрос:

Ранее акции МастерКард для держателей карт были достаточно интересными. Подарки относительно практичные и хорошего качества (например, те же полотенца).

Нынешний же проект MasterCard ИЗБРАННОЕ, на мой взгляд, для обывателя интереса не представляет, т. к. псевдогламурные предложения ничтожны для человека с хорошим оборотом по карте, а у кого доходы низкие, тем более не интересны.

Я понимаю, что таким образом промо-бюджет скорее всего сокращается. Но тем не менее. Мне думается, логичнее проводить акции по старой схеме с предложением чего-либо вполне практичного, так или иначе нужного каждому, хорошего качества, не как «пледы». Пусть не за слипы на 3 тыс. полотенце, пусть за слипы на 10 т. р., на 15, но это интереснее.

ElGaucho · 26.05.2009 15:43
Ответ:

Здравствуйте!

Ваши выводы не совсем верны. Во-первых, разные программы предназначены для разной целевой аудитории. Мы провели целый ряд исследований, определили направления, интересные держателям премиальных карт, и их ожидания по наполнению коллекции MasterCard ИЗБРАННОЕ. А во-вторых, появление этой программы не отменяет упомянутых Вами промо-акций для держателей карт MasterCard. Так, например, с декабря по март проводилась очередная акция с вручением подарков «Дарить приятно вдвойне» для держателей карт MasterCard всех уровней. Подобные акции планируется проводить и в будущем. Следите за информацией на сайте www.mastercard.ru и узнавайте в Вашем Банке.

 уважением, Вера Панова
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Страница конференции c 22.05.2009 просмотрена 20 494 раза.

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