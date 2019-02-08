Коллекция MasterCard ИЗБРАННОЕ

Онлайн-конференция состоялась 28.05.2009
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Коллекция привилегий MasterCard ИЗБРАННОЕ создана MasterCard Europe совместно с Ассоциацией Российских членов Европей (АРЧЕ) специально для российских держателей карт Gold MasterCard, World MasterCard, Platinum MasterCard, World Signia MasterCard.
Теперь все российские держатели премиальных карт MasterCard могут воспользоваться широким набором специальных предложений, которые дают возможность получать эксклюзивные привилегии, скидки и подарки в ресторанах, бутиках,
Благодарю всех посетителей портала Банки.ру за внимание к программе MasterCard ИЗБРАННОЕ и интересные вопросы. Мы с большим вниманием относимся ко всем Вашим пожеланиям и будем продолжать дальнейшую работу по совершенствованию и развитию этой программы.
Мы рады, что благодаря программе MasterCard ИЗБРАННОЕ все российские держатели карт MasterCard категории Gold, World, Platinum и World Signia получают особые привилегии и возможности не только за рубежом, но и в России. Надеемся, что держатели премиальных карт MasterCard по достоинству оценят все преимущества нашей коллекции.
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|Подробности
Родилась в Москве. Окончила математический факультет Московского Педагогического Университета им.
С февраля 2009 г.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемый Сергей!
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Вера, добрый день!
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Уважаемый Денис!
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Добрый день!
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Здравствуйте, Вера!
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Добрый день!
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Уважаемая Вера!
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Уважаемая Мария!
|Вопрос:
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Уважаемая
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Уважаемая Валерия!
|Вопрос:
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Вера, добрый день!
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Уважаемый Андрей!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Алексей, спасибо за интересный вопрос.
Я считаю, что эта программа по своему масштабу действительно не имеет аналогов на российском рынке. Сейчас в программе уже 230 партнеров в Москве и Санкт-Петербурге (рестораны, торговые центры и дизайнерские бутики, спа и салоны красоты, отели и туристические компании и др.). Также доступны привилегии за рубежом из глобальной коллекции MasterCard. Большинство предложений по скидкам действуют до конца года и далее. Из имен можно назвать ресторанный дом Андрея Деллоса, Ресторанный Синдикат, Ландау Фешн Групп и многие другие широко известные и любимые бренды, полный список которых Вы можете найти на сайте www.mastercardpremium.ru. Важно то, что большинству держателей карт не придется менять излюбленные места для покупок или проведения досуга, чтобы воспользоваться специальными предложениями.
В рамках программы прямо сейчас проходит акция по специальным скидкам в ЦУМе. MasterCard ИЗБРАННОЕ также поддерживает наиболее яркие культурные события — например, Биеннале Современного Искусства в Венеции, выставки Московского Дома Фотографии, Российскую премьеру Cirque du Soleil и многие другие.
Надеюсь, я ответила на Ваш вопрос.
С уважением, Вера Панова
|Вопрос:
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Добрый день!
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Уважаемый Данила!
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Егор!
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Здравствуйте, Вера.
|Ответ:
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Уважаемая Анна Сергеевна!
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемая Наталья!
|Вопрос:
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Ранее акции МастерКард для держателей карт были достаточно интересными. Подарки относительно практичные и хорошего качества (например, те же полотенца).
|Ответ:
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Здравствуйте!
Страница конференции c 22.05.2009 просмотрена 20 494 раза.