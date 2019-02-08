Открыть вклад под 18% годовых и отдохнуть в Греции!

Онлайн-конференция состоялась 02.07.2009
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В условиях кризиса вопросы сохранения собственных средств — одни из наболевших как для обычного потребителя, так и для бизнесменов и финансистов. В чем хранить свои деньги и как хранить? В целом ситуация, сложившаяся на рынке банковских услуг, говорит о том, что потребитель «снова поверил» российским банкам.
Сейчас предложений по срочным вкладам с действительно очень привлекательными ставками и условиями много. Но как выбрать из такого множества вариантов наиболее оптимальный и максимально выгодный? Вот в этом вопросе мы и постараемся вам помочь разобраться.
В Росэнергобанке на сегодняшний день имеется широкая линейка вкладов для разных категорий клиентов: социальные вклады, вклады для людей бизнеса, специальные условия для
В последнее время доверие к банкам возвращается и становится понятно, что работать с ними удобно и выгодно во всех отношениях. Наш Банк старается создать наиболее комфортные условия, как для частных, так и для юридических лиц. Можно сохранять свои средства, получать ежемесячно проценты по депозитам, воспользоваться дополнительными бонусами по вкладам, принимать участие в лотереях и акциях, а также воспользоваться всем спектром банковских услуг.
Огромное спасибо всем посетителям портала www.banki.ru за проявленный интерес к нашей конференции. Пришло много вопросов, на часть из которых не было возможности дать исчерпывающие ответы сразу, поэтому они будут отправлены посетителям по электронной почте. Банк открыт к диалогам и старается стать хорошим партнером и консультантом по всем финансовым вопросам.
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|Подробности
Родилась в городе Москва в 1985 г. В 2007 г. окончила МГУПБ по специальности «Экономика и Управление».
Свою карьеру начинала в МДМ Банке с должности старшего специалиста Отдела продаж Департамента розничного рынка. В июне 2006 г. перешла в Импэксбанк на должность руководителя Отдела дистанционного обслуживания клиентов Управления клиентской поддержки Департамента розничного бизнеса.
С 2007 года в Росэнергобанке — на позиции заместителя начальника управления развития розничного бизнеса. Отвечает на этом посту за решение стратегических вопросов развития розничного направления, разработку и внедрение новых финансовых продуктов, совершенствование и модернизацию розничной продуктовой линейки, установление партнерских отношений.
Опыт работы в банковском секторе в сфере розничного бизнеса — более 5 лет.
|Вопрос:
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Ольга, я знаю, что помимо, вашего основного вклада «Греческие каникулы», у вас в банке есть еще несколько новых интересных вкладов. Вы могли бы рассказать о них более подробно (их преимущества)?
|Ответ:
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Добрый день!
Помимо вклада «Греческие каникулы» в РОСЭНЕРГОБАНКЕ имеется ряд новых интересных вкладов:
Предлагаем Вам принять участие в нашей новой Акции «ИНТЕРНЕТ БОНУС».
С более подробной информацией:
На сайте РОСЭНЕРГОБАНКА имеется удобная для восприятия сравнительная таблица условий по вкладам, которая поможет Вам выбрать оптимальный и наиболее подходящий именно для Вас вклад — rosenergobank.ru/ru/private/holdings/table.php.
Спасибо Вас за вопрос и участие в онлайн-конференции.
|Вопрос:
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Мне вот интересно… Ваш банк и отличный процент дает по вкладу, и путевки (не всем, конечно, но все-таки). Вообще, зачем банк устраивает такие акции для привлечения клиента, если и процент хорош? В других банках какую-нибудь несчастную кружку всунут… А по другим вкладам у вас планируются акции? Будете еще разыгрывать
|Ответ:
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Алексей, добрый день!
Банки проводят акции прежде всего для активного привлечения новых и стимулирования действующих клиентов. Свои акции Росэнергобанк проводит совместно с партнерами на взаимовыгодных условиях. К примеру, по вкладу «Греческие каникулы» разработана и запущена совместная лотерея с компанией «Музенидис Трэвел» по розыгрышу 15 путевок в Грецию. Продукты и услуги банка при дополнительных бонусах и розыгрышах становятся более привлекательными и выгодными. Такого рода акции, где клиенты нашего Банка могут получить в виде подарков электротехнику или путевки на курорты других стран, повышают имидж банка, доверие к банку и позволяют сформировать доверительные отношения с клиентами.
На данный момент специалистами Банка ведется разработка нового продукта с очередным розыгрышем электротехники, такой как телевизоры, микроволновые печи, чайники и т. д., а главным призом розыгрыша будет квартира в ближайшем Подмосковье. Когда депозит будет готов к запуску мы обязательно разместим всю информацию и условия на информационных финансовых сайтах, а также на сайте Банка.
Наша задача, как Банка, сделать такие продукты, которые будут интересными, удобными, универсальными и надежными для наших клиентов.
Спасибо Вам за ответ и участие в онлайн-конференции.
|Вопрос:
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День добрый, Ольга!
|Ответ:
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Добрый день, Юрий!
На сегодняшний день ситуация изменилась, почти все офисы РОСЭНЕРГОБАНКА переведены в режим удлиненного рабочего дня с понедельника по субботу (с 8.30 до 19.30), также в ближайшее время будут переведены на аналогичный график все оставшиеся офисы Банка. С 23 июня 2009 года Саратовский филиал Банка перешел на 7-дневный график работы в режиме с 8.00 до 20.00.
Что касается количества офисов продаж, то сегодня филиальная сеть РОСЭНЕРГОБАНКА состоит из 17 офисов в одиннадцати городах России: Архангельск, Астрахань, Знаменск, Кострома, Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Саратов, Сочи, Ставрополь, Ярославль, большая часть из которых была открыта в 2006—2007 г. г.
В апреле 2008 года был открыт новый дополнительный операционный офис в Краснодаре, на данный момент ведется разработка еще нескольких проектов по открытию офисов продаж (в частности в Москве и Санкт-Петербурге).
В Москве сейчас три действующих офиса:
С более подробной информацией о графике и режиме работы офисов РОСЭНЕРГОБАНКА Вы может ознакомиться на сайте rosenergobank.ru/ru/.
Спасибо Вам за вопрос и участие в онлайн-конференции.
|Вопрос:
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Добрый день!
Ставка очень высока. Что будет потом с налогом?
|Ответ:
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Добрый день, Владимир!
Доходы в виде процентов, полученные физическим лицом по вкладу в Банке, подлежат налогообложению, если процентная ставка по вкладу превышает:
Установленная Банком России ставка рефинансирования составляет 11,5% (действует с 05.06.2009 г.). Банк, выполняя функции налогового агента, удерживает налог на доходы физических лиц с сумм уплаченных процентов, если процентные ставки, установленные по вкладам в рублях, превышают ставку 11,5% годовых, увеличенную на 5% пунктов (т.е. если процентная ставка по вкладу в рублях превышает 16,5% годовых).
Налоговая ставка в отношении процентных доходов составляет 35% для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 30% — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая база определяется как разница между суммой %, начисленной в соответствии с условиями договора, и суммой %, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5% пунктов, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9% годовых.
Например: при открытии вклада на 1 год в рублях под 18% годовых, с клиента будет удержан налог в размере 35%/30% (см. выше) только с 1,5% годовых, т. е. 18% — 16,5% = 1,5%; при открытии же вклада в иностранной валюте на 1 год под 12,5% годовых, с клиента будет удержан налог в размере 35%/30% только с 3,5% годовых, т. е. 12,5%-9% = 3,5%.
Спасибо Вам за вопрос и участие в онлайн-конференции.
Не подлежат налогообложению проценты по рублевым вкладам, которые на дату заключения либо продления договора были установлены в размере, не превышающем действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 5% пунктов, при условии что:
|Вопрос:
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Вопрос по обслуживанию. Были закрыты дополнительные офисы в Мневниках и на Минской улице, отделение «Золотые ключи 2» какое сейчас количество действующих офисов и какие офисы закрыты были ещё?
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Вальдемар!
Спасибо Вам за ответ и участие в онлайн конференции.
С уважением, Ольга Юдина.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Ставки по вкладам в нашем Банке не самые высокие на рынке, сейчас многие Банки предлагают разместить денежные средства и под 21% годовых, для нас этот уровень ставок не является оптимальным. Мы провели расчеты по привлечению и размещению средств, и вывели для себя оптимальную ставку в размере 18% годовых, которая позволяет получать нам оптимальную маржу.
Проблем с ликвидностью Банк не имеет и успешно прошел все проверки, которые проводились в 2009 году.
Контроль риска мгновенной ликвидности в нашем Банке осуществляется на основе внутреннего Положения, разработанного на основе нормативных документов Банка России. Контроль осуществляется отдельным подразделением Банка на ежедневной основе.
|Вопрос:
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Добрый день! Банк активно занимается привлечением средств от физ. лиц (реклама + различные акции) — это факт. А какие кредитные программы есть в банке для тех же физ. лиц или есть ли планы развития ипотеки?
|Ответ:
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Валерий, добрый день!
На сегодняшний день в РОСЭНЕРГОБАНКЕ имеются различные программы кредитования. Банк занимается кредитованием корпоративных клиентов (юридических лиц), малого и среднего бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также розничным кредитованием, которое не является стратегически важным, и представлено в Банке не очень широко. Что касается, ипотечного кредитования, то его запуск в ближайшее время мы не планируем.
Одним из стратегических направлений своей деятельности РОСЭНЕРГОБАНК рассматривает именно кредитование малого и среднего бизнеса.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Антон, спасибо за вопрос.
3. Путевка в Грецию на двоих включает в себя: проживание в выбранном отеле, визу, оформление документов, страховку, перелет, трансфер, и питание по системе «все включено».
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Целевая аудитория нашего Банка по вкладам состоит из представителей разных социальных групп, в т. ч. это пенсионеры и ветераны. Не считаю, что предоставление нашим клиентам, в т. ч. инвалидам, возможности получения дополнительного дохода, является не гуманным и не этичным.
Могу лишь отметить, что все наши клиенты проявляют активный интерес к данного рода Акциям, что показывают результаты работы Банка, участвуют в них, и всегда остаются благодарны за то, что мы делаем им приятные сюрпризы, в данном случае — дарим бонус в виде дополнительных процентов.
Касательно «обслуживания на дому», благодарю за идею, мы ее обязательно обдумаем.
|Вопрос:
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Ольга, моя бабушка интересуется, есть ли в вашем банке какие-нибудь интересные предложения по вкладам для пенсионеров и ветеранов? Или может быть имеются специальные акции, которые направлены на привлечение этой категории клиентов?
|Ответ:
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В РОСЭНЕРГОБАНКЕ широкая линейка вкладов и Акций, направленных на социальные слои населения, в т. ч. вклады для пенсионеров и ветеранов.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Сергей, спасибо за вопрос.
Сегодня филиальная сеть РОСЭНЕРГОБАНКА состоит из 17 офисов в одиннадцати городах России: Архангельск, Астрахань, Знаменск, Кострома, Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Саратов, Сочи, Ставрополь, Ярославль, большая часть из которых была открыта в 2006—2007 г. г.
В будущем РОСЭНЕРГОБАНК планирует дальнейшее развитие сети преимущественно в Южном Федеральном округе.
|Вопрос:
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Существующий график работы, 9—18, воскресенье — выходной, не удобен работающим клиентам. Планируется ли увеличение продолжительности рабочего дня в московских отделениях?
|Ответ:
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На данный момент почти все наши московские отделения работают в режиме с 08:00 до 19—30 с понедельника по субботу.
График работы московских отделений РОСЭНЕРГОБАНКА:
Также, на 6-дневный график работы перешли почти все филиалы нашего Банка.
С 23/06/09 года Саратовский филиал РОСЭНЕРГОБАНКА перешел на 7-дневный график работы в режиме с 08—00 до 20—00.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Как уже говорилось ранее, на сегодняшний день банки предлагают своим вкладчикам достаточно разнообразную линейку вкладов. Естественно при размещении депозита каждый вкладчик стремится получить максимальный доход, улучшить финансовое положение и защитить свои средства от инфляции. Ставки по вкладам на сегодня достаточно высоки. Однако существует способ увеличить доходность по депозитам. А именно воспользоваться услугой капитализации начисленных процентов.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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В линейки вкладов всех банков, в том числе и в РОСЭНЕРГОБАНКЕ, есть вклады, которые полностью отвечают данным требованиям вкладчиков. Это такие вклады, которые дают возможность частичного снятия вклада без потери процентной ставки, а в случае, если вкладчику понадобится вся сумма вклада до окончания срока договора вклада, предусмотрены ставки досрочного расторжения, которые зависят от фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе.
Страница конференции c 25.06.2009 просмотрена 31 053 раза.