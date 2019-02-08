Открыть вклад под 18% годовых и отдохнуть в Греции!

В условиях кризиса вопросы сохранения собственных средств — одни из наболевших как для обычного потребителя, так и для бизнесменов и финансистов. В чем хранить свои деньги и как хранить? В целом ситуация, сложившаяся на рынке банковских услуг, говорит о том, что потребитель «снова поверил» российским банкам. Сейчас предложений по срочным вкладам с действительно очень привлекательными ставками и условиями много. Но как выбрать из такого множества вариантов наиболее оптимальный и максимально выгодный? Вот в этом вопросе мы и постараемся вам помочь разобраться. В Росэнергобанке на сегодняшний день имеется широкая линейка вкладов для разных категорий клиентов: социальные вклады, вклады для людей бизнеса, специальные условия для VIP-клиентов . Банком разработаны сезонные акции и бонусы по некоторым депозитам. По вкладу «Греческие каникулы» проводится ежемесячная лотерея с розыгрышем путевок в Грецию от компании «Музенидис Трэвел», к «Эксклюзиву» с процентной ставкой 18% годовых в рублях с капитализацией прилагается социальный бонус для молодых семей, семей с двумя и более детей, для пенсионеров и инвалидов всех групп. В последнее время доверие к банкам возвращается и становится понятно, что работать с ними удобно и выгодно во всех отношениях. Наш Банк старается создать наиболее комфортные условия, как для частных, так и для юридических лиц. Можно сохранять свои средства, получать ежемесячно проценты по депозитам, воспользоваться дополнительными бонусами по вкладам, принимать участие в лотереях и акциях, а также воспользоваться всем спектром банковских услуг. Огромное спасибо всем посетителям портала www.banki.ru за проявленный интерес к нашей конференции. Пришло много вопросов, на часть из которых не было возможности дать исчерпывающие ответы сразу, поэтому они будут отправлены посетителям по электронной почте. Банк открыт к диалогам и старается стать хорошим партнером и консультантом по всем финансовым вопросам.