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Открыть вклад под 18% годовых и отдохнуть в Греции!

Онлайн-конференция состоялась 02.07.2009

В условиях кризиса вопросы сохранения собственных средств — одни из наболевших как для обычного потребителя, так и для бизнесменов и финансистов. В чем хранить свои деньги и как хранить? В целом ситуация, сложившаяся на рынке банковских услуг, говорит о том, что потребитель «снова поверил» российским банкам.

Сейчас предложений по срочным вкладам с действительно очень привлекательными ставками и условиями много. Но как выбрать из такого множества вариантов наиболее оптимальный и максимально выгодный? Вот в этом вопросе мы и постараемся вам помочь разобраться.

В Росэнергобанке на сегодняшний день имеется широкая линейка вкладов для разных категорий клиентов: социальные вклады, вклады для людей бизнеса, специальные условия для VIP-клиентов. Банком разработаны сезонные акции и бонусы по некоторым депозитам. По вкладу «Греческие каникулы» проводится ежемесячная лотерея с розыгрышем путевок в Грецию от компании «Музенидис Трэвел», к «Эксклюзиву» с процентной ставкой 18% годовых в рублях с капитализацией прилагается социальный бонус для молодых семей, семей с двумя и более детей, для пенсионеров и инвалидов всех групп.

В последнее время доверие к банкам возвращается и становится понятно, что работать с ними удобно и выгодно во всех отношениях. Наш Банк старается создать наиболее комфортные условия, как для частных, так и для юридических лиц. Можно сохранять свои средства, получать ежемесячно проценты по депозитам, воспользоваться дополнительными бонусами по вкладам, принимать участие в лотереях и акциях, а также воспользоваться всем спектром банковских услуг.

Огромное спасибо всем посетителям портала www.banki.ru за проявленный интерес к нашей конференции. Пришло много вопросов, на часть из которых не было возможности дать исчерпывающие ответы сразу, поэтому они будут отправлены посетителям по электронной почте. Банк открыт к диалогам и старается стать хорошим партнером и консультантом по всем финансовым вопросам.
Сергеевна Ольга

Сергеевна Юдина Ольга

заместитель начальника управления развития розничного бизнеса

С 2007 года в Росэнергобанке — на позиции заместителя начальника управления развития розничного бизнеса. Отвечает на этом посту за решение стратегических вопросов развития розничного направления, разработку и внедрение новых финансовых продуктов, совершенствование и модернизацию розничной продуктовой линейки, установление партнерских отношений.


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Вопросы 1 15 из 21
Вопрос:

Ольга, я знаю, что помимо, вашего основного вклада «Греческие каникулы», у вас в банке есть еще несколько новых интересных вкладов. Вы могли бы рассказать о них более подробно (их преимущества)?

Мумик222 · 01.07.2009 23:29
Ответ:

Добрый день!

Помимо вклада «Греческие каникулы» в РОСЭНЕРГОБАНКЕ имеется ряд новых интересных вкладов:
• «Эксклюзив». Основными преимуществами вклада являются высокие процентные ставки, минимальная сумма первоначального взноса, ежемесячная выплата процентов, возможность пополнения и досрочного расторжение вклада без потери процентов, а также капитализация процентов и автоматическая пролонгация.
• «Мультивалютный». Основные преимущества: возможность конвертации суммы вклада из одной валюты в другую без потери ранее начисленных процентов, возможность пополнения, ежемесячная выплата процентов или капитализация процентов, а также автоматическая пролонгация.
• «Сладкая жизнь». Вклад разработан специально для женщин, и имеет для них ряд преимуществ: при открытии вклада каждая женщина получает бонус в размере +0,5% годовых к базовой ставке по вкладу и подарок.
• Экспресс». Основные преимущества вклада: минимальная сумма вклада, возможность пополнения, короткие сроки размещения от 7 до 32 дней (при первой пролонгации вклада Банк предоставляет клиенту бонус в размере +1% годовых к базовой ставке по вкладу).

Предлагаем Вам принять участие в нашей новой Акции «ИНТЕРНЕТ БОНУС».
Срок проведения Акции с 4 июля по 31 августа 2009 года. Людой пользователь интернета, предоставивший купон Участника Акции, получает бонус в виде дополнительных процентов в размере +0,5% годовых к базовой ставке по вкладам: Греческие каникулы, Эксклюзив, Мультивалютный.

С более подробной информацией:

На сайте РОСЭНЕРГОБАНКА имеется удобная для восприятия сравнительная таблица условий по вкладам, которая поможет Вам выбрать оптимальный и наиболее подходящий именно для Вас вклад — rosenergobank.ru/ru/private/holdings/table.php.

Спасибо Вас за вопрос и участие в онлайн-конференции.
С уважением, Ольга Юдина.
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Вопрос:

Мне вот интересно… Ваш банк и отличный процент дает по вкладу, и путевки (не всем, конечно, но все-таки). Вообще, зачем банк устраивает такие акции для привлечения клиента, если и процент хорош? В других банках какую-нибудь несчастную кружку всунут… А по другим вкладам у вас планируются акции? Будете еще разыгрывать что-то и дарить вкладчикам?

Алексей · 01.07.2009 16:20
Ответ:

Алексей, добрый день!

Банки проводят акции прежде всего для активного привлечения новых и стимулирования действующих клиентов. Свои акции Росэнергобанк проводит совместно с партнерами на взаимовыгодных условиях. К примеру, по вкладу «Греческие каникулы» разработана и запущена совместная лотерея с компанией «Музенидис Трэвел» по розыгрышу 15 путевок в Грецию. Продукты и услуги банка при дополнительных бонусах и розыгрышах становятся более привлекательными и выгодными. Такого рода акции, где клиенты нашего Банка могут получить в виде подарков электротехнику или путевки на курорты других стран, повышают имидж банка, доверие к банку и позволяют сформировать доверительные отношения с клиентами.

На данный момент специалистами Банка ведется разработка нового продукта с очередным розыгрышем электротехники, такой как телевизоры, микроволновые печи, чайники и т. д., а главным призом розыгрыша будет квартира в ближайшем Подмосковье. Когда депозит будет готов к запуску мы обязательно разместим всю информацию и условия на информационных финансовых сайтах, а также на сайте Банка.

Наша задача, как Банка, сделать такие продукты, которые будут интересными, удобными, универсальными и надежными для наших клиентов.

Спасибо Вам за ответ и участие в онлайн-конференции.
С уважением, Ольга Юдина
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Вопрос:

День добрый, Ольга!

У меня вот какой вопрос. Ваш банк декларирует высокую доходность — по крайней мере, по годовым вкладам. Вместе с тем, он располагает тремя офисами продаж в Москве, да и то все они работают до 18:00, и только Лефортовский офис открыт еще и по субботам. Между тем известно, что потенциально наиболее крупные вкладчики также работают до 18:00.

Какова логика запуска столь привлекательной линейки вкладов с таким неудобным графиком работы офисов и их немногочисленностью?

Юрий · 29.06.2009 15:37
Ответ:

Добрый день, Юрий!

На сегодняшний день ситуация изменилась, почти все офисы РОСЭНЕРГОБАНКА переведены в режим удлиненного рабочего дня с понедельника по субботу (с 8.30 до 19.30), также в ближайшее время будут переведены на аналогичный график все оставшиеся офисы Банка. С 23 июня 2009 года Саратовский филиал Банка перешел на 7-дневный график работы в режиме с 8.00 до 20.00.

Что касается количества офисов продаж, то сегодня филиальная сеть РОСЭНЕРГОБАНКА состоит из 17 офисов в одиннадцати городах России: Архангельск, Астрахань, Знаменск, Кострома, Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Саратов, Сочи, Ставрополь, Ярославль, большая часть из которых была открыта в 2006—2007 г. г.

В апреле 2008 года был открыт новый дополнительный операционный офис в Краснодаре, на данный момент ведется разработка еще нескольких проектов по открытию офисов продаж (в частности в Москве и Санкт-Петербурге).

В Москве сейчас три действующих офиса:
• Головной офис на ул. Гончарная д. 11 стр.1. График работы: понедельник — суббота с 8.30 до 19.30.
• Дополнительный офис «Лефортовский» на ул. Энергетическая д. 14 стр.1. График работы: понедельник — суббота с 8.30 до 19.30.
• Дополнительный офис «Таганка» на Воронцовском пер. д. 5/7 стр.2. График работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.

С более подробной информацией о графике и режиме работы офисов РОСЭНЕРГОБАНКА Вы может ознакомиться на сайте rosenergobank.ru/ru/.

Спасибо Вам за вопрос и участие в онлайн-конференции.
С уважением, Ольга Юдина
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Вопрос:

Добрый день!

Ставка очень высока. Что будет потом с налогом?

Владимир · 30.06.2009 16:03
Ответ:

Добрый день, Владимир!

Доходы в виде процентов, полученные физическим лицом по вкладу в Банке, подлежат налогообложению, если процентная ставка по вкладу превышает:

  • ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на 5% пунктов, по вкладам в валюте РФ;
  • 9% годовых по вкладам в иностранной валюте.

Установленная Банком России ставка рефинансирования составляет 11,5% (действует с 05.06.2009 г.). Банк, выполняя функции налогового агента, удерживает налог на доходы физических лиц с сумм уплаченных процентов, если процентные ставки, установленные по вкладам в рублях, превышают ставку 11,5% годовых, увеличенную на 5% пунктов (т.е. если процентная ставка по вкладу в рублях превышает 16,5% годовых).

Налоговая ставка в отношении процентных доходов составляет 35% для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 30% — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Налоговая база определяется как разница между суммой %, начисленной в соответствии с условиями договора, и суммой %, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5% пунктов, а по вкладам в иностранной валюте исходя из 9% годовых.

Например: при открытии вклада на 1 год в рублях под 18% годовых, с клиента будет удержан налог в размере 35%/30% (см. выше) только с 1,5% годовых, т. е. 18% — 16,5% = 1,5%; при открытии же вклада в иностранной валюте на 1 год под 12,5% годовых, с клиента будет удержан налог в размере 35%/30% только с 3,5% годовых, т. е. 12,5%-9% = 3,5%.

Спасибо Вам за вопрос и участие в онлайн-конференции.
С уважением, Ольга Юдина

Не подлежат налогообложению проценты по рублевым вкладам, которые на дату заключения либо продления договора были установлены в размере, не превышающем действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 5% пунктов, при условии что:

  1. в течение периода начисления процентов размер процентов по вкладу не повышался;
  2. с момента, когда процентная ставка по рублевому вкладу превысила ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 5% пунктов, прошло не более 3-х лет.
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Вопрос:

Вопрос по обслуживанию. Были закрыты дополнительные офисы в Мневниках и на Минской улице, отделение «Золотые ключи 2» какое сейчас количество действующих офисов и какие офисы закрыты были ещё?

В конце 2008 года банк на 2—3 недели стабильно задерживал платежи юр. лиц, что отразилось и на вкладчиках, которым не возвращались депозиты. Есть ли финансовая опора на осень 2009 года, чтобы такое не повторилось и были ли компенсации юр. лицам и физ. лицам за задержки платежей и выплат по вкладам?

Apolonius · 30.06.2009 17:04
Ответ:

Добрый день!
 Дополнительный офис «Золотые ключи» был закрыт из-за требования арендодателя прервать договор аренды, а офис «Мневники» — планово, поскольку истек договор аренды.
 С количеством действующих офисов, их месторасположением и перспективами развития можно ознакомиться на сайте банка www.rosenergobank.ru/.
 Судя по всему, вы стали жертвой сфабрикованной осенью компании по дискредитации Банка.
 Нам неизвестна информация, декларируемая Вами, о «постоянных задержках платежей» и «были невыплаты вкладчикам». В Банке не было случаев невыплат по вкладам и соответственно компенсации в этой части не производились. К нам обращались клиенты с просьбой о реструктуризации, что было связано с падением рубля и резким изменением на рынке процентных ставок по депозитам для физических лиц. Банк постоянно шел на встречу пожеланиям клиентов, были разработаны новые интересные продукты и предложены клиентам наиболее выгодные в то время варианты сотрудничества. В частности, Банком была проведена акция, позволяющая провести конвертацию денежных средств рублевых вкладов в валютные без потери процентов, были разработаны новые финансовые продукты с более высокими процентными ставками и дана возможность клиентам поменять вид продукта на более доходный, также без потери процентов и т. д. Если у Вас есть конкретные претензии к Банку, готовы их рассмотреть, тел. для связи (495) 918-16-46.
 О стабильном положении Росэнергобанка можно сделать вывод по результатам его деятельности — активы банка с начала 2009 года выросли на 62,5%, поднялись позиции Банка в рейтингах, 1 июля 2009 «Национальным Рейтинговым Агентством» Банку был присвоен индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А-» (высокая кредитоспособность, третий уровень), а также Банк вошел в реестр банков, обслуживающих проектные компании в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с участием РОСНАНО.
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Вопрос:

Добрый день!

Наверняка такой интересный и важный вопрос еще не задавался Вам — каким образом ваш банк разрабатывает депозитные продукты? К примеру, я знаю один банк, в котором предложения по продуктам поступают от рядовых сотрудников, и дальше уже рассматриваются рабочей группой. При этом очень высока вероятность того, что продукт окажется именно таким, каким он востребован на рынке, без лишних опций, которыми по большому счету вкладчики не часто и пользуются.

Вальдемар · 29.06.2009 16:12
Ответ:

Добрый день, Вальдемар!

К сожалению, я не могу ответить на Ваш вопрос, т. к. вопросы, касающиеся разработки и внедрения, а также продажи финансовых продуктов Банка являются коммерческой тайной.
Могу лишь отметить, что процесс разработки новых продуктов в нашем Банке кардинально отличается от процесса прописанного в Вашем примере.
При разработке новых продуктов наш Банк учитывает большое количество показателей, полученных при:
1. детальном анализе рынка финансовых услуг
2. маркетинговых исследованиях и т. д.

Спасибо Вам за ответ и участие в онлайн конференции.

С уважением, Ольга Юдина.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Ольга, с чем связаны такие высокие проценты по вкладам? На сайте вашего банка есть ставки по депозитам, но нет ставок по кредитам для физических лиц. Наверное, они такие же высокие, как и ставки по депозитам, банк же не будет работать себе в убыток… У банка наверняка проблемы с ликвидностью, раз такие высокие проценты. Кроме того, нет финансовой отчетности за 1 квартал 2009 года и весь 2008 год. Понятно, что вклады застрахованы, и т. д.

Вопрос: каким образом контролируется риск мгновенной ликвидности банка и какие есть дополнительные гарантии возврата вклада помимо страхования?

Ольга · 02.07.2009 14:53
Ответ:

 Ставки по вкладам в нашем Банке не самые высокие на рынке, сейчас многие Банки предлагают разместить денежные средства и под 21% годовых, для нас этот уровень ставок не является оптимальным. Мы провели расчеты по привлечению и размещению средств, и вывели для себя оптимальную ставку в размере 18% годовых, которая позволяет получать нам оптимальную маржу.
 Одним из основных направлений деятельности РОСЭНЕРГОБАНКА является кредитование МСБ. Розничное кредитование не является стратегически важным направлением для Банка, и представлено у нас не очень широко. Нужно понимать, что привлечение Банк осуществляет не только по вкладам физических лиц, но и по другим финансовым инструментам: векселям, депозитам юридических лиц и т. д. Поскольку у нас много валютных вкладов, т. е. вкладов под более низкие %, то средняя ставка по депозитам в Банке существенно ниже.
 Средняя ставка по кредитам в целом по Банку составляет 24% годовых. Маржа, получаемая Банком, является достаточной (~6%).
 По поводу надежности Банка, недавно «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило Коммерческому банку «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) (г. Москва) индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А-» (высокая кредитоспособность, третий уровень).
 По предоставлению кредитов МСБ наш Банк уже долгое время сотрудничает с Открытым акционерным обществом «Российский Банк Развития» (ОАО «РосБР»), с Фондом кредитования малого бизнеса Москвы, совместно с которым Банк выдает кредиты, под поручительство Фонда, при недостаточности залогового обеспечения у заемщика, что предполагает дополнительный контроль и проверку состояния Банка со стороны соответствующих организаций. Помимо этого, в 2005 году РОСЭНЕРГОБАНК стал Участником Государственной Системы страхования вкладов, а с 2006 года получил статус Уполномоченного Банка Правительства Москвы.

 Проблем с ликвидностью Банк не имеет и успешно прошел все проверки, которые проводились в 2009 году.
 С отчетностью РОСЭНЕРГОБАНКА за 2008 год и 1 квартал 2009 года Вы можете ознакомиться на сайте Центрального Банка Российской Федерации.

 Контроль риска мгновенной ликвидности в нашем Банке осуществляется на основе внутреннего Положения, разработанного на основе нормативных документов Банка России. Контроль осуществляется отдельным подразделением Банка на ежедневной основе.
 Дополнительными гарантиями возврата вкладов, помимо страхования, являются стабильное положение и рост всех показателей Банка в это тяжелое кризисное время.
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Вопрос:

Добрый день! Банк активно занимается привлечением средств от физ. лиц (реклама + различные акции) — это факт. А какие кредитные программы есть в банке для тех же физ. лиц или есть ли планы развития ипотеки?

Валерий · 02.07.2009 14:44
Ответ:

Валерий, добрый день!

На сегодняшний день в РОСЭНЕРГОБАНКЕ имеются различные программы кредитования. Банк занимается кредитованием корпоративных клиентов (юридических лиц), малого и среднего бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также розничным кредитованием, которое не является стратегически важным, и представлено в Банке не очень широко. Что касается, ипотечного кредитования, то его запуск в ближайшее время мы не планируем.

Одним из стратегических направлений своей деятельности РОСЭНЕРГОБАНК рассматривает именно кредитование малого и среднего бизнеса.
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Вопрос:

Добрый день!

Интересует несколько вопросов, ответы на которые в описании предложения Вашего банка не нашел (возможно, конечно, что просто проглядел). Во-первых, участвуют ли не выигравшие купоны в дальнейших розыгрышах? Во-вторых, зависит ли выбор отеля от каких-либо параметров вклада, например, суммы, на которую он открыт? В-третьих, выигрыш подразумевает только проживание в выбранном отеле, а оплата визы, страховки, перелета и трансфера осуществляется победителем самостоятельно?

Спасибо.

Антон Калинкин · 30.06.2009 10:46
Ответ:

 Антон, спасибо за вопрос.
1. да, участвуют. Все купоны участников, не выигравшие при проведении розыгрыша, переходят в следующий розыгрыш призов. Следующие розыгрыши путевок в Грецию состоятся:
• 30 июля 2009 года — участвуют купоны участников, заполненные и помещенные в специальный пластиковый короб в период с 29 июня по 28 июля 2009 года;
• 30 августа 2009 года — участвуют купоны участников, заполненные и помещенные в специальный пластиковый короб в период с 29 июля по 28 августа 2009 года.


2. Выбор отеля и его категория не зависят от условий и параметров вклада. Вкладчику предоставляется возможность выбора отеля самостоятельно, перечень отелей представлен на нашем корпоративном сайте rosenergobank.ru/ru/private/holdings/kanikuli/terms_h.php в разделе «Греческие каникулы». Также на сайте Банка Вы можете ознакомиться с полными Условиями и Правилами проведения лотереи «Греческие каникулы». На сайте Банка, в on-line режиме, ведется полный реестр всех Участников лотереи.

3. Путевка в Грецию на двоих включает в себя: проживание в выбранном отеле, визу, оформление документов, страховку, перелет, трансфер, и питание по системе «все включено».
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Вопрос:

Добрый день!

Зачем выделять бонус для определенных соц. групп (в данном случае для инвалидов)? По-моему это не очень гуманно и не этично. Не лучше ли организовать им дополнительный сервис, такой как обслуживание на дому? А-то, получается: «Приходите к нам инвалиды Н-ой группы (при этом нужно подтвердить это) и получите бонус».

Волошин С.К · 01.07.2009 18:33
Ответ:

Целевая аудитория нашего Банка по вкладам состоит из представителей разных социальных групп, в т. ч. это пенсионеры и ветераны. Не считаю, что предоставление нашим клиентам, в т. ч. инвалидам, возможности получения дополнительного дохода, является не гуманным и не этичным.

Могу лишь отметить, что все наши клиенты проявляют активный интерес к данного рода Акциям, что показывают результаты работы Банка, участвуют в них, и всегда остаются благодарны за то, что мы делаем им приятные сюрпризы, в данном случае — дарим бонус в виде дополнительных процентов.

Касательно «обслуживания на дому», благодарю за идею, мы ее обязательно обдумаем.
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Вопрос:

Ольга, моя бабушка интересуется, есть ли в вашем банке какие-нибудь интересные предложения по вкладам для пенсионеров и ветеранов? Или может быть имеются специальные акции, которые направлены на привлечение этой категории клиентов?

Спасибо.

Илья1808 · 01.07.2009 23:58
Ответ:

В РОСЭНЕРГОБАНКЕ широкая линейка вкладов и Акций, направленных на социальные слои населения, в т. ч. вклады для пенсионеров и ветеранов.
Могу предложить Вам рассмотреть следующие вклады:
• вклад «Эксклюзив». По данному вкладу РОСЭНЕРГОБАНК проводит Акцию «Социальный бонус».
Любое физическое лицо, являющееся студентом, пенсионером, ветераном, инвалидом или членом многодетной семьи, и предоставившее документ подтверждающий принадлежность к данному статусу, при открытии вклада «Эксклюзив» в период действия Акции получает бонус в виде дополнительных процентов в размере + 0,5% годовых в рублях к базовой ставке вклада «Эксклюзив».
• вклад «Уверенность в будущем» по социальной программе «Счастливая семья». По данному вкладу предоставляются бонусы в виде дополнительных процентов к базовой ставке вклада всем пенсионерам и ветеранам.
Если вкладчик является:
— пенсионером или ветераном, то бонус будет в размере +1% к базовой ставке вклада;
— и пенсионером и ветераном, то бонус составит +1,5% к базовой ставке вклада.
• вклад «Пенсионный».
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Вопрос:

Добрый день!

Нет ли в ближайших планах Вашего банка открытия филиала в Санкт-Петербурге?

Спасибо.

Сергей · 02.07.2009 12:14
Ответ:

Сергей, спасибо за вопрос.
Как раз в ближайшее время мы планируем открытие офиса Банка в Санкт-Петербурге, и не исключено, что это будет в этом году. Сейчас мы находимся на стадии анализа предложенных вариантов и принятии решения о дате открытия.

Сегодня филиальная сеть РОСЭНЕРГОБАНКА состоит из 17 офисов в одиннадцати городах России: Архангельск, Астрахань, Знаменск, Кострома, Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону, Саратов, Сочи, Ставрополь, Ярославль, большая часть из которых была открыта в 2006—2007 г. г.

В будущем РОСЭНЕРГОБАНК планирует дальнейшее развитие сети преимущественно в Южном Федеральном округе.
постоянный адрес
Вопрос:

Существующий график работы, 9—18, воскресенье — выходной, не удобен работающим клиентам. Планируется ли увеличение продолжительности рабочего дня в московских отделениях?

Slasher · 27.06.2009 19:28
Ответ:

На данный момент почти все наши московские отделения работают в режиме с 08:00 до 19—30 с понедельника по субботу.

График работы московских отделений РОСЭНЕРГОБАНКА:

  • Головной офис: понедельник — суббота с 08—30 до 19—30;
  • Дополнительный офис «Лефортовский»: понедельник — суббота с 8—30 до 19—30;
  • Дополнительный офис «Таганка»: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 16.45; выходные дни: суббота, воскресенье.

Также, на 6-дневный график работы перешли почти все филиалы нашего Банка.

С 23/06/09 года Саратовский филиал РОСЭНЕРГОБАНКА перешел на 7-дневный график работы в режиме с 08—00 до 20—00.

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Вопрос:

Добрый день!

Я знаю, что банки предлагают вклады с капитализацией. Что такое капитализация? В чем преимущества, что такое эффективная ставка? Имеются ли в вашем банке вклады с капитализацией?

Наталья · 02.07.2009 10:52
Ответ:

 Как уже говорилось ранее, на сегодняшний день банки предлагают своим вкладчикам достаточно разнообразную линейку вкладов. Естественно при размещении депозита каждый вкладчик стремится получить максимальный доход, улучшить финансовое положение и защитить свои средства от инфляции. Ставки по вкладам на сегодня достаточно высоки. Однако существует способ увеличить доходность по депозитам. А именно воспользоваться услугой капитализации начисленных процентов.
 Что такое капитализация процентов? Капитализация процентов — это процесс, при котором начисленные проценты прибавляются к сумме вклада, при этом в следующем периоде проценты начисляются уже на всю сумму вклада с учетом ранее капитализированных процентов.
 Следовательно, вклады с заложенной капитализацией подразумевают, что регулярно начисляемые проценты по вкладу, до окончания его срока, вам не выплачиваются, а только прибавляются к вкладу, чтобы в следующий период, процент начислялся уже на новую, увеличенную сумму. Капитализация процентов может быть разовой, ежегодной, ежеквартальной, ежемесячной и даже ежедневной. Этот метод выплаты процентов позволяет вкладчику получить дополнительно до полутора и более процентов дохода по вкладу.
 Эффективная процентная ставка по вкладу представляет собой реальную сумму процентного дохода по отношению к первоначальной сумме вклада. Эффективная ставка выше, чем базовая (номинальная), так как при расчёте эффективной процентной ставки учитываются дополнительные поступления во вклад (капитализация процентов). Рассчитывается эффективная ставка по вкладам следующим образом: фактическая сумма процентов по вкладу за весь срок / первоначальную сумму вклада *100.
 Сегодня РОСЭНЕРГОБАНК рад предложить своим клиентам большой выбор вкладов с ежемесячной капитализацией процентов: 

  • вклад «Эксклюзив» и «Греческие каникулы» до 19,6% годовых в рублях и до 13,2% годовых в иностранной валюте с учетом капитализации процентов; 
  • вклад «Сладкая жизнь» до 17,2% годовых в рублях и до 12,7% годовых иностранной валюте с учетом капитализации процентов; 
  • вклад «Мультивалютный» — с возможностью конвертации денежных средств из одной валюты в другую без потери ранее начисленных процентов; 
  • а также, вклады с социальной направленностью «Уверенность в будущем» (бонус в виде дополнительных процентов для всех пенсионеров и ветеранов) и «Семейные радости» (бонус каждой семье, в виде дополнительных процентов, который зависит от количества детей в семье).

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Вопрос:

Здравствуйте!

Как поступать тем, кто хочет хранить сбережения в банке, но при этом иметь доступ к ним в любой момент?

Наталья · 02.07.2009 10:53
Ответ:

 В линейки вкладов всех банков, в том числе и в РОСЭНЕРГОБАНКЕ, есть вклады, которые полностью отвечают данным требованиям вкладчиков. Это такие вклады, которые дают возможность частичного снятия вклада без потери процентной ставки, а в случае, если вкладчику понадобится вся сумма вклада до окончания срока договора вклада, предусмотрены ставки досрочного расторжения, которые зависят от фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе.
 На сегодняшний день в РОСЭНЕРГОБАНКЕ разработана целая линейка вкладов, отвечающих данным требованиям вкладчиков — это такие вклады как «Европеец», «Удобный», «Свободный», «Семейные радости», «Уверенность в будущем», «Рантье». Также в банке действуют специальные тарифные планы «Депозитный» и «Текущий+».
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Страница конференции c 25.06.2009 просмотрена 31 053 раза.

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