Вход

Виртуальный банк для реальных денег: вопросы и ответы

Онлайн-конференция состоялась 03.09.2009

Основная задача дистанционного обслуживания — сокращение дистанции между банком и клиентом. Клиент получает возможность решать значительную часть своих финансовых вопросов на расстоянии. Давать поручения банку и получать от него необходимую информацию можно не только в офисе, но и через Интернет, по телефону, SMS и пр.

Дистанционное банковское обслуживание — прежде всего это выгодно: экономятся деньги, время, нервы.

Эта онлайн-конференция посвящена вопросам продвижения и использования современных дистанционных банковских услуг. Все вопросы, касающиеся возможностей современного интернет-банкинга, безопасности расчетов, платных и бесплатных услуг, посетители портала Банки.ру могут задавать эксперту — директору департамента дистанционного обслуживания Промсвязьбанка Владиславе ГРОМОВОЙ.

Большое спасибо всем участникам онлайн-конференции. Широкий интерес к конференции — свидетельство востребованности такой услуги, как интернет-банкинг. Мы постоянно работаем над расширением возможностей системы PSB-Retail, повышением качества дистанционного обслуживания. Предложения, высказанные в ходе онлайн-конференции, взяты нами на заметку, некоторые идеи мы сможем реализовать уже в ближайшем будущем. Сегодня мы с радостью можем сообщить, что 17 августа в Промсвязьбанке появился 100-тысячный клиент, получивший операционный доступ в систему PSB-Retail. Это значительный рубеж, это событие убедительно демонстрирует, что и у интернет-банкинга в России блестящие перспективы.

 Промсвязьбанк
Владислава Громова

Владислава Александровна Громова

Родилась в г. Ростове-на-Дону, в 1996 г. окончила Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «финансы и кредит».

В Промсвязьбанке с августа 2005 года занимает должность директора департамента дистанционного обслуживания. До прихода в Промсвязьбанк, с апреля 2004 г. по август 2005 г. работала начальником центра обслуживания клиентов ОАО «Дельтабанк». Карьеру в финансовой сфере начала в ОАО «ГУТА-БАНК», где прошла путь от специалиста до начальника управления дистанционного обслуживания.


Вопросы 1 15 из 40
Вопрос:

Добрый день!

Работаю с PSB-Retail около 2-х месяцев. Система радует скоростью обработки поручений.

Планируется ли дополнить сервис типа платежи «по расписанию»? Слышал, что сейчас это можно как-то реализовать через оформление постоянного поручения в отделении.

Спасибо.

Алексей Осипов · 03.09.2009 12:13
Ответ:

Уважаемый Алексей,

мы планируем реализовать на сайте оформление расписаний выполнения операций в скором будущем. Сейчас Вы можете оформить расписание через контакт-центр при условии заключения с банком договора дистанционного банковского обслуживания.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день.

1. Когда в системе ПСБ-ритейл появится возможность продавать и менять паи УК «Промсвязь»?
2. Когда в системе ПСБ-ритейл появится возможность узнавать количество паев УК «Промсвязь»?

Александр · 03.09.2009 13:20
Ответ:

Уважаемый Александр,

оформление заявок на покупку и погашение паев ПИФ, как и доступ к информации о количестве паев, в системе PSB-Retail на данный момент не планируется. Однако у нас уже реализованы операции по переводу средств в оплату паев ПИФ некоторых УК.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Планирует ли Промсвязьбанк ввести программу стимулирования для пользователей услуг банка и системы PSB-Retail? Например, получение бонусов за факт оплаты покупки в ТСП по дебетовой карте? Или, например, за факт взноса наличных через кэш-ин, а не через кассу отделения? C возможностью в дальнейшем расходовать эти бонусы на оплату услуг банка. К примеру, на оплату платежки в PSB-Retail? Смысл программы именно в нефинансовом стимулировании — без начисления процентов и возврата каких-то денег на счета клиентов. И соответственно удержания налогов.

Владимир.

v_p · 03.09.2009 13:27
Ответ:

Добрый день,

нечто подобное планируется, но эти мероприятия не будут касаться предоставления каких-либо скидок по продуктам банка.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, Владислава Александровна

банк планирует установку данных банкоматов в 2010 году, причем только в офисах банка в зоне круглосуточного доступа. Планы по конкретным городам пока, к сожалению, сообщить не могу, так как они будут определяться профильным подразделением позже.

Экономия на инкассо — это хорошо. Но рассматриваете ли вы установку банкоматов в зонах круглосуточной деловой активности, там, где обмен валюты или внесение наличных нужны постоянно? Например, аэропорты? Вокзалы?

Владимир

v_p · 03.09.2009 15:15
Ответ:

Добрый день,

места для установки данных банкоматов в любом случае будут определяться на основе планируемой эффективности их использования.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте!

Настоящее дистанционное обслуживание — это когда посещение офиса банка сведено до минимума. Ввод/вывод денег через банкоматы, остальные операции через PSBRetail. Правильно? Если да, то зачем тогда 27 октября 2008 ввели запретительные комиссии по снятию наличных в банкоматах с дебетовых карт? Да ещё и 20 апреля тарифы новые ввели и ограбили многих ни о чём не подозревающих клиентов. Когда любое движение со счёта на свой же счёт стало расцениваться как безналичное поступление средств извне.

Зато доходные карты постоянно предлагаются то почтой письма приходят, то звонят, то в отделении. Это не альтернатива обычным дебетовым картам. Да и доход с этих карт, судя по всему, лишь топ-менжеру который эту идею придумал — в виде бонуса, если получится их впарить как можно более широкой публике. Считать умею, так что тут не надо рассказывать про сказочную доходность карт.

К чему всё это я? А к тому, что в прошлом году Промсвязьбанк был лучшим универсальным банком для тех, кому важно качественное дистанционное банковское обслуживание. Лично для меня Промсвязьбанк был основным банком, в котором я хранил деньги на депозитах и через который совершал все операции (оплата услуг через PSBRetail (cyberplat) и переводами по 10 руб. для тех услуг, которых нет в cyberplat, оплату при помощи карты в торговых точках). Очень удобно. Всем был доволен. Всем рекомендовал. С PSBRetail и в нынешнем его виде мало кто сможет конкурировать. Теперь же депозитов у меня уже нет. Единственные операции, которые провожу через банк, это оплата услуг и то далеко не всегда. Принёс денег точно сколько надо для оплаты, внёс через кассу на текущий счёт и отправил платежами в адрес энергосбыт, ЕИРЦ и. т.д. всё до копейки. Этого добивались и к этому стремились?

Что касаемо функциональности PSBRetail, то нужно открытие депозитов. И не надо говорить, что это противоречит закону и предписаниям ЦБРФ. Этот сервис есть у Транскредитбанка, ВТБ24, HSBC, Raiffeisen, и. т.д. Им закон и предписания не мешают? А также надо расширять оплату услуг в регионах. Особенно коммунальных.

viaprog · 03.09.2009 15:20
Ответ:

Добрый день,

тарифная политика банка не является предметом обсуждения в рамках данной конференции. Если вести речь о дистанционном обслуживании, то комиссии за снятие наличных в рамках этой услуги могут рассматриваться лишь косвенно, т. к. основная идея здесь — проведение безналичных операций удаленно.

Тему дистанционного открытия вкладов мы рассматриваем, список получателей постоянно расширяется.
постоянный адрес
Вопрос:

Недавно познакомился с PSB-Retail и начал активно ей пользоваться. Функционал и, особенно, скорость и удобство пользования системой очень нравятся. Однако с точки зрения клиента продукт не выглядит завершенным, так как не хватает важного звена — удобного, независимого от ДО банка ввода и вывода денег из системы (если не считать рублевых переводов на карту чужого банка).

Очень хотелось бы развитой сети многофункциональных банкоматов, с cash-in и выдачей валюты.

Собирается ли банк в ближайшее время предпринять активные действия в этом направлении?

Balex · 02.09.2009 13:43
Ответ:

Уважаемый Balex,

очень рада, что Вам нравится наш интернет-банк. В планах банка на 2010 год установка банкоматов с функцией cash-in в офисах в зоне круглосуточного доступа, точных планов по регионам пока нет.
постоянный адрес
Вопрос:

Будучи в командировке в г. Москва, стал клиентом Вашего банка. При открытии вклада также подключился к услуге интернет-банкинга. Нерезидент РФ, постоянно живу и работаю за пределами РФ. Как выяснилось, услуга интернет-банкинга в Вашем банке для иностранных граждан действует только на период действия миграционной карты иностранного гражданина. Почему ни на сайте Вашего банка, ни в офисах Вашего банка не сообщается об ограничениях по использованию интернет-банкинга иностранными гражданами?

Рахмедов Г. · 01.09.2009 06:09
Ответ:

Добрый день,

в настоящее время Вы можете проводить операции в через Интернет, проблемы были связаны с некоторыми техническими трудностями, которые уже устранены.

Приношу извинения за неудобства.
постоянный адрес
Вопрос:

Владислава, добрый день.

Какой процент Клиентов «активных» банковских продуктов (расчетные счета, дебетовые банковские карты) пользуется Интернет-банком и СМС-информированием?

Андрей · 03.09.2009 12:34
Ответ:

Уважаемый Андрей,

данные цифры, к сожалению, предоставить не можем, т. к. один клиент может иметь несколько банковских продуктов одновременно, и «привязывать» ДБО к каждому конкретному продукту — неверно.

По итогам I полугодия 2009 года количество физических лиц — пользователей системы дистанционного банковского обслуживания Промсвязьбанка — PSB-Retail выросло более чем в 2 раза по сравнению с началом года, и на 01.07.2009 составило почти 124 тысячи человек.
постоянный адрес
Вопрос:

Владислава, добрый день!

Пользуюсь системой ПСБ-ритейл уже около двух лет, все устраивает, нравится очень. Более 95% всех платежей провожу через нее (остальные 5%, к сожалению, приходится оплачивать «вживую», т. к. не все организации (особенно бюджетные) доверяют распечатанным на принтере платежным поручениям).

У меня несколько вопросов: 1. Будет ли возможно дистанционное открытие депозитных договоров, и если будет, то, как скоро? 2. Будут ли внедрены некие программы лояльности для постоянных клиентов дистанционного банкинга (наподобие существующих у сотовых операторов)? Мне, например, было бы интересно получение кредитной карты с грейс-периодом без взимания годового обслуживания, сейчас вынужден пользоваться картой стороннего банка именно из-за отсутствия в ПСБ аналогичного продукта. 3. Основным конкурентным преимуществом ПСБ ритейла перед Телебанком от ВТБ сейчас является низкая стоимость платежных поручений и отсутствие комиссии за использование. Как долго данные условия будут действовать? Не планируется ли удорожание данных услуг в связи с общероссийской массовой тенденцией к поднятию комиссий по наиболее популярным банковским продуктам?

Спасибо.

Иван · 02.09.2009 15:51
Ответ:

Добрый день,

банк рассматривает вопрос о возможности реализации возможности дистанционного открытия вкладов.

Специальные программы лояльности именно для пользователей ДБО не планируются, т. к. этот сервис фактически является дополнительным к основным продуктам банка. Что касается изменения тарифов, то могу сказать, что банком рассматривается данный вопрос. Как Вы правильно указали, услуга дистанционного обслуживания популярна и требует определенной отдачи для получения возможности дальнейшего развития.
постоянный адрес
Вопрос:

Давно хотел стать клиентом банка — удобно по месторасположению, но грабительские проценты за снятие своих собственных денег через банкомат напрягают. Не планирует ли банк отменить комиссию за снятие денег клиентом через собственные банкоматы банка?

Кукушкин Андрей Васильевич · 03.09.2009 14:09
Ответ:

Уважаемый Андрей Васильевич,

в рамках данной конференции обсуждаются вопросы дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Тарифная политика банка не рассматривается в рамках данной конференции. Планов по указанным Вами изменениям нет, однако могу предложить вам «Доходную карту», по которой комиссия за снятие наличных в собственных банкоматах банка отсутствует.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день. Прошу Вас ответить на представленные мной вопросы:

1. Отношение регулятора (Центрального Банка) к вопросу построения (организации) работы в части Интернет-банкинга в целом по банкам (по Вашему мнению) и в частности к тому, как построена (организована) работа у Вас (как пример).
2. Какими существенными преимуществами и недостатками обладает услуга Интернет-банкинга перед традиционным документарным оборотом?
3. Какое оборудование и программное обеспечение должно быть у пользователя. Должны ли совпадать провайдеры услуг у пользователя и банка?
4. Каким образом осуществляется взаимодействие с провайдером, поставщиком интернет-услуг в случае сбоя? Какова при этом ответственность провайдера?
5. Как и где хранится информация о пользователе и его операциях проведённых через интернет-банкинг? Как она защищается от вирусов и атак?
6. Если операции совершаются в филиале иностранного банка, то как и где хранится информация о пользователе и его операциях, и какие в этом случае есть дополнительные риски?
7. Какие стандарты информационной безопасности (по вашему мнению) в части применения технологий интернет-банкинга, соответствуют тем требованиям, которые диктует сегодняшняя российская действительность (в разрезе: российские и международные)?
8. Насколько безопасно (по вашему мнению) пользоваться услугами интернет-банкинга? Какой совет по безопасности вы можете дать тем пользователям, которые решились перейти с документарного оформления платёжных документов на электронный?
9. Какова статистика противоправного использования систем интернет-банкинга, попыток несанкционированного доступа сторонних лиц к управлению счётом через системы интернет-банка, хакерских атак?
10. Какие гарантии у добросовестного пользователя, соблюдавшего все меры безопасности, но ставшего жертвой злоумышленников?
11. Ваше отношение к услугам аутсорсинга информационных технологий и информационной безопасности в части, относящихся к интернет-банкингу. Стоит ли пользователю опасаться утечки его персональных данных или противоправного доступа, если выбранный им банк пользуется услугами аутсорсинга.

Спасибо.

Вадим Синицын · 02.09.2009 21:28
Ответ:

Уважаемый Вадим!

По первому вопросу могу сказать, что отношение ЦБ РФ к интернет-банкингу выражается в формировании нормативной базы по этой услуге и регулированию данного вопроса, к нашему интернет-банку у регулятора особого отношения нет.

Об особенностях интернет-банкинга, и в частности преимуществах, написано уже много. С моей точки зрения главное преимущество для клиентов, пользующихся ИБ, — это возможность экономии собственного времени, а часто — еще и экономия денег и нервов.

По вопросу необходимого оборудования для пользователя могу сказать, что, как минимум, нужен компьютер с выходом в Интернет, с нашим интернет-банком можно работать также с мобильного телефона и через контакт-центр по звонку оператору. Совпадение провайдеров клиента и банка не требуется.

Взаимодействие со своим провайдером осуществляет клиент в рамках заключенного договора. В договоре обычно указываются и пункты об ответственности поставщика услуг.

Вопросы хранения, защиты информации и прочие вопросы, касающиеся информационной безопасности, не являются предметом открытого обсуждения. Но все необходимые сертификаты, свидетельствующие о надежности ИБ, имеются.

Что касается операций в филиале иностранного банка, то ответ зависит от каждого конкретного банка, где, собственно, обслуживается клиент.

Безопасность использования интернет-банка зависит как от банка, предоставляющего услугу, так и от пользователя, так как он со своей стороны должен предпринимать определенные меры при удаленной работе с банком. Ответ в части наших рекомендаций по соблюдению мер безопасности при использовании интернет-банка дан на подобный вопрос в рамках данной конференции. В случае оспаривания проведенных операций, вопрос будет рассматриваться индивидуально.

Передача клиентских данных кому бы то ни было и их обработка регулируется соответствующим законом.

 
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте!
Не так давно проводили тотальную проверку компьютера и обнаружили вирусы. С деньгами и счетами все в порядке. Но отсюда возник вопрос: если у кого-то появилась возможность зайти через мой логин и пароль, сможет ли злоумышленник сделать перевод? Ведь при переводе нужная разовая таблица ключей. То есть, защитит ли она нас и насколько она надежна?

Annni · 03.09.2009 15:29
Ответ:

Добрый день!

Обнаружение вируса на компьютере еще не означает, что злоумышленники получили информацию, необходимую для входа в систему (хотя, конечно, такой вариант нельзя исключить). Вам необходимо принять меры для удаления вирусов, усилить антивирусную защиту компьютера и далее следовать рекомендациям банка по вопросу безопасной работы в интернет-банке (приведены мною в ответе на подобный вопрос в данной конференции). С учетом приведенных рекомендаций использование разовых ключей в системе безопасно, однако нужно понимать, что при работе в Интернете следует быть особенно бдительным. При возникновении подозрений на возможное мошенничество рекомендую незамедлительно обращаться в наш круглосуточный контакт-центр для блокировки средств, подтверждения операций или дистанционного доступа в интернет-банк в целом (разблокировка — только при личном визите в офис).
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте, Владислава!
Ввиду сильно возрастающей потребности в сейфовых ячейках в период отпусков хотелось бы, чтобы в ПСБ-Ритейл была организована возможность бронирования сейфовой ячейки с введением необходимых данных для подготовки документов. Это позволило бы в период дефицита сейфовых ячеек забронировать нужную ячейку через ритейл и, обратившись в офис для заключения договора, потратить минимальное количество времени для ее аренды. Скажите, есть ли у Банка планы в этом отношении?

Виталий · 03.09.2009 17:18
Ответ:

Уважаемый Виталий,

такой функционал не планировался, однако мы рассмотрим Ваше предложение на предмет возможности реализации в будущем.
постоянный адрес
Вопрос:

Уважаемая госпожа Громова!

Давно бьюсь над проблемой получения сертификата по ГОСТу в системе psbretail. Вроде бы закрытый ключ сгенерирован, запрос на сертификат отправлен, банком получен, сертификат выпущен, загружен и файл обмена личной информацией psbrtl.pfx у меня имеется. Но прочесть сертификат из этого файла никак не удается, ни в Windows, ни в Libux.

Как же я могу подписать такой сертификат в банке?

Обращался к вашим специалистам по электронной почте, но пока проблему разрешить не смог.

Будьте здоровы.

С уважением,
П. Андреев (псевдоним)

П.Андреев (псевдоним) · 31.08.2009 12:42
Ответ:

Добрый день,

Ваш вопрос в настоящее время рассматривается специалистами, с Вами свяжутся по электронной почте.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день,

расскажите, пожалуйста, какие планы на развитие Интернет-банка, в частности, хотелось бы увидеть более легкие для восприятия категории операций, например с картинками, логотипами операторов и т. д.
Когда планируется расширение платежей в регионы, чтобы можно было оплачивать через интернет или выставлять поручения и для региональных служб и операторов?

Заранее спасибо за ответы

Дмитрий · 03.09.2009 16:55
Ответ:

Уважаемый Дмитрий,

изменение интерфейса интернет-банка планируется, в том числе рассматриваются и указанные вами детали. Расширение списка получателей — постоянный процесс.
постоянный адрес
Вопросы 1 15 из 40

Страница конференции c 28.08.2009 просмотрена 21 476 раз.

Популярные новости

Читаемые Обсуждаемые
Пресс-релизы
ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовых

ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовых

Повышение ставок коснулось двух самых востребованных вкладов банка — «Классического» и «Накопительного».

11.02.2019
Все пресс-релизы