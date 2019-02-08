Виртуальный банк для реальных денег: вопросы и ответы

Онлайн-конференция состоялась 03.09.2009
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Основная задача дистанционного обслуживания — сокращение дистанции между банком и клиентом. Клиент получает возможность решать значительную часть своих финансовых вопросов на расстоянии. Давать поручения банку и получать от него необходимую информацию можно не только в офисе, но и через Интернет, по телефону, SMS и пр.
Дистанционное банковское обслуживание — прежде всего это выгодно: экономятся деньги, время, нервы.
Эта
Большое спасибо всем участникам
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|Подробности
Родилась в г.
В Промсвязьбанке с августа 2005 года занимает должность директора департамента дистанционного обслуживания. До прихода в Промсвязьбанк, с апреля 2004 г. по август 2005 г. работала начальником центра обслуживания клиентов
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Алексей,
мы планируем реализовать на сайте оформление расписаний выполнения операций в скором будущем. Сейчас Вы можете оформить расписание через контакт-центр при условии заключения с банком договора дистанционного банковского обслуживания.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Уважаемый Александр,
оформление заявок на покупку и погашение паев ПИФ, как и доступ к информации о количестве паев, в системе PSB-Retail на данный момент не планируется. Однако у нас уже реализованы операции по переводу средств в оплату паев ПИФ некоторых УК.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день,
нечто подобное планируется, но эти мероприятия не будут касаться предоставления каких-либо скидок по продуктам банка.
|Вопрос:
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Добрый день, Владислава Александровна
|Ответ:
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Добрый день,
места для установки данных банкоматов в любом случае будут определяться на основе планируемой эффективности их использования.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день,
тарифная политика банка не является предметом обсуждения в рамках данной конференции. Если вести речь о дистанционном обслуживании, то комиссии за снятие наличных в рамках этой услуги могут рассматриваться лишь косвенно, т. к. основная идея здесь — проведение безналичных операций удаленно.
Тему дистанционного открытия вкладов мы рассматриваем, список получателей постоянно расширяется.
|Вопрос:
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Недавно познакомился с PSB-Retail и начал активно ей пользоваться. Функционал и, особенно, скорость и удобство пользования системой очень нравятся. Однако с точки зрения клиента продукт не выглядит завершенным, так как не хватает важного звена — удобного, независимого от ДО банка ввода и вывода денег из системы (если не считать рублевых переводов на карту чужого банка).
|Ответ:
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Уважаемый Balex,
очень рада, что Вам нравится наш интернет-банк. В планах банка на 2010 год установка банкоматов с функцией cash-in в офисах в зоне круглосуточного доступа, точных планов по регионам пока нет.
|Вопрос:
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Будучи в командировке в г. Москва, стал клиентом Вашего банка. При открытии вклада также подключился к услуге интернет-банкинга. Нерезидент РФ, постоянно живу и работаю за пределами РФ. Как выяснилось, услуга интернет-банкинга в Вашем банке для иностранных граждан действует только на период действия миграционной карты иностранного гражданина. Почему ни на сайте Вашего банка, ни в офисах Вашего банка не сообщается об ограничениях по использованию интернет-банкинга иностранными гражданами?
|Ответ:
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Добрый день,
в настоящее время Вы можете проводить операции в через Интернет, проблемы были связаны с некоторыми техническими трудностями, которые уже устранены.
Приношу извинения за неудобства.
|Вопрос:
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Владислава, добрый день.
|Ответ:
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Уважаемый Андрей,
данные цифры, к сожалению, предоставить не можем, т. к. один клиент может иметь несколько банковских продуктов одновременно, и «привязывать» ДБО к каждому конкретному продукту — неверно.
По итогам I полугодия 2009 года количество физических лиц — пользователей системы дистанционного банковского обслуживания Промсвязьбанка — PSB-Retail выросло более чем в 2 раза по сравнению с началом года, и на 01.07.2009 составило почти 124 тысячи человек.
|Вопрос:
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Владислава, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день,
банк рассматривает вопрос о возможности реализации возможности дистанционного открытия вкладов.
Специальные программы лояльности именно для пользователей ДБО не планируются, т. к. этот сервис фактически является дополнительным к основным продуктам банка. Что касается изменения тарифов, то могу сказать, что банком рассматривается данный вопрос. Как Вы правильно указали, услуга дистанционного обслуживания популярна и требует определенной отдачи для получения возможности дальнейшего развития.
|Вопрос:
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Давно хотел стать клиентом банка — удобно по месторасположению, но грабительские проценты за снятие своих собственных денег через банкомат напрягают. Не планирует ли банк отменить комиссию за снятие денег клиентом через собственные банкоматы банка?
|Ответ:
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Уважаемый Андрей Васильевич,
в рамках данной конференции обсуждаются вопросы дистанционного банковского обслуживания физических лиц. Тарифная политика банка не рассматривается в рамках данной конференции. Планов по указанным Вами изменениям нет, однако могу предложить вам «Доходную карту», по которой комиссия за снятие наличных в собственных банкоматах банка отсутствует.
|Вопрос:
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Добрый день. Прошу Вас ответить на представленные мной вопросы:
|Ответ:
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Уважаемый Вадим!
По первому вопросу могу сказать, что отношение ЦБ РФ к интернет-банкингу выражается в формировании нормативной базы по этой услуге и регулированию данного вопроса, к нашему интернет-банку у регулятора особого отношения нет.
Об особенностях интернет-банкинга, и в частности преимуществах, написано уже много. С моей точки зрения главное преимущество для клиентов, пользующихся ИБ, — это возможность экономии собственного времени, а часто — еще и экономия денег и нервов.
По вопросу необходимого оборудования для пользователя могу сказать, что, как минимум, нужен компьютер с выходом в Интернет, с нашим интернет-банком можно работать также с мобильного телефона и через контакт-центр по звонку оператору. Совпадение провайдеров клиента и банка не требуется.
Взаимодействие со своим провайдером осуществляет клиент в рамках заключенного договора. В договоре обычно указываются и пункты об ответственности поставщика услуг.
Вопросы хранения, защиты информации и прочие вопросы, касающиеся информационной безопасности, не являются предметом открытого обсуждения. Но все необходимые сертификаты, свидетельствующие о надежности ИБ, имеются.
Что касается операций в филиале иностранного банка, то ответ зависит от каждого конкретного банка, где, собственно, обслуживается клиент.
Безопасность использования интернет-банка зависит как от банка, предоставляющего услугу, так и от пользователя, так как он со своей стороны должен предпринимать определенные меры при удаленной работе с банком. Ответ в части наших рекомендаций по соблюдению мер безопасности при использовании интернет-банка дан на подобный вопрос в рамках данной конференции. В случае оспаривания проведенных операций, вопрос будет рассматриваться индивидуально.
Передача клиентских данных кому бы то ни было и их обработка регулируется соответствующим законом.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
Обнаружение вируса на компьютере еще не означает, что злоумышленники получили информацию, необходимую для входа в систему (хотя, конечно, такой вариант нельзя исключить). Вам необходимо принять меры для удаления вирусов, усилить антивирусную защиту компьютера и далее следовать рекомендациям банка по вопросу безопасной работы в интернет-банке (приведены мною в ответе на подобный вопрос в данной конференции). С учетом приведенных рекомендаций использование разовых ключей в системе безопасно, однако нужно понимать, что при работе в Интернете следует быть особенно бдительным. При возникновении подозрений на возможное мошенничество рекомендую незамедлительно обращаться в наш круглосуточный контакт-центр для блокировки средств, подтверждения операций или дистанционного доступа в интернет-банк в целом (разблокировка — только при личном визите в офис).
|Вопрос:
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Здравствуйте, Владислава!
|Ответ:
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Уважаемый Виталий,
такой функционал не планировался, однако мы рассмотрим Ваше предложение на предмет возможности реализации в будущем.
|Вопрос:
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Уважаемая госпожа Громова!
|Ответ:
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Добрый день,
Ваш вопрос в настоящее время рассматривается специалистами, с Вами свяжутся по электронной почте.
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Уважаемый Дмитрий,
изменение интерфейса интернет-банка планируется, в том числе рассматриваются и указанные вами детали. Расширение списка получателей — постоянный процесс.
Страница конференции c 28.08.2009 просмотрена 21 476 раз.