Виртуальный банк для реальных денег: вопросы и ответы

Вопрос:

Здравствуйте!



Настоящее дистанционное обслуживание — это когда посещение офиса банка сведено до минимума. Ввод/вывод денег через банкоматы, остальные операции через PSBRetail. Правильно? Если да, то зачем тогда 27 октября 2008 ввели запретительные комиссии по снятию наличных в банкоматах с дебетовых карт? Да ещё и 20 апреля тарифы новые ввели и ограбили многих ни о чём не подозревающих клиентов. Когда любое движение со счёта на свой же счёт стало расцениваться как безналичное поступление средств извне.



Зато доходные карты постоянно предлагаются то почтой письма приходят, то звонят, то в отделении. Это не альтернатива обычным дебетовым картам. Да и доход с этих карт, судя по всему, лишь топ-менжеру который эту идею придумал — в виде бонуса, если получится их впарить как можно более широкой публике. Считать умею, так что тут не надо рассказывать про сказочную доходность карт.



К чему всё это я? А к тому, что в прошлом году Промсвязьбанк был лучшим универсальным банком для тех, кому важно качественное дистанционное банковское обслуживание. Лично для меня Промсвязьбанк был основным банком, в котором я хранил деньги на депозитах и через который совершал все операции (оплата услуг через PSBRetail (cyberplat) и переводами по 10 руб. для тех услуг, которых нет в cyberplat, оплату при помощи карты в торговых точках). Очень удобно. Всем был доволен. Всем рекомендовал. С PSBRetail и в нынешнем его виде мало кто сможет конкурировать. Теперь же депозитов у меня уже нет. Единственные операции, которые провожу через банк, это оплата услуг и то далеко не всегда. Принёс денег точно сколько надо для оплаты, внёс через кассу на текущий счёт и отправил платежами в адрес энергосбыт, ЕИРЦ и. т.д. всё до копейки. Этого добивались и к этому стремились?



Что касаемо функциональности PSBRetail, то нужно открытие депозитов. И не надо говорить, что это противоречит закону и предписаниям ЦБРФ. Этот сервис есть у Транскредитбанка, ВТБ24, HSBC, Raiffeisen, и. т.д. Им закон и предписания не мешают? А также надо расширять оплату услуг в регионах. Особенно коммунальных. viaprog · 03.09.2009 15:20