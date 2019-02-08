Реализация государственной программы по реструктуризации ипотечных кредитов

Онлайн-конференция состоялась 08.10.2009
|
На вопросы посетителей Банки.ру, касающиеся реализации государственной программы поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, отвечал Генеральный директор
Уважаемые посетители портала Banki.ru!
Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей конференции! Тема реструктуризации ипотечных кредитов
С уважением, Генеральный директор
|
|Подробности
Дата и место рождения: 8 июня 1969 года, г. Нижний Новгород
Образование: 1992 г. —
1997 г. —
2004- 2008 г.г. — различные управленческие должности в структуре
С февраля 2009 по настоящее время — Генеральный директор
Достижения: 1991 г. — награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени.
|Вопрос:
|
Здравствуйте! Случайно увидел что будет проходить конференция, посвещённая вопросам ипотеки.
|Ответ:
|
Константин, Год назад программы перекредитовки были достаточно популярны. Поэтому если заёмщика не устраивала процентная ставка по ипотечному кредиту, он мог обратиться в другой банк и получить кредит на погашение ипотечного кредита по более приемлемой ставке. Однако в связи с кризисом осенью 2008 году у банков возникла острая проблема с ликвидностью, и банки фактически прекратили кредитование, в том числе, закрыли и программы перекредитовки. Сейчас проблема ликвидности постепенно отходит на второй план и, возможно, в скором времени банки возобновят программы перекредитования. С банком Кит-финанс ситуация сложная — он находится в стадии санации государственным Агентством по страхованию вкладов и фактически не осуществляет классическую банковскую деятельность. Поэтому прогнозировать принятие какого-либо приемлемого решения по снижению ставки по Вашему кредиту сложно. В случае если Вам необходимо время для восстановления Вашей платежеспособности и помощь в оплате ежемесячных платежей по Вашему кредиту, Вы можете обратиться за консультацией к Агенту по реструктуризации в Вашем регионе. Адреса Агентов можно узнать на сайте www.arhml.ru или по телефону <Горячей линии> 8-800-700-700-2.
|Вопрос:
|
Здравствуйте! Андрей Дмитриевич, сейчас много говорят о росте просрочки по ипотеке. А сколько она составляет по тем кредитам, которые вы рефинансируете? И вообще, какой у нее сейчас уровень? Так ли он опасен для банков, что многие просто перестали выдавать эти кредиты. Или есть какая-то другая причина?
|Ответ:
|
Добрый день, Вадим!
По различным оценкам экспертов на сегодняшний день количество просроченных кредитов составляет 10—15% от общего объема ипотечных жилищных кредитов. Однако банки перестали выдавать ипотеку не столько
|Вопрос:
|
Уважаемый Андрей Дитриевич. Дважды подавала заявление в наше местное отделение АРИЖК г.Сыктывкар для реструктуризации нашего ипотечного кредита, взятого в МДМ банке и дважды получила отказ на основании выдуманных причин. Отказ при втором рассмотрении пришел из за того,что у нас в приказах о снижении заработной платы не разбит основной оклад и северные, а написана общая сумма. Но мне кажется это ошибка кадрового работника. А при чем здесь моя ипотека и моя семья? Заранее благодарю за ответ.
|Ответ:
|
Уважаемая Ирина Владимировна!
Пожалуйста, позвоните к нам в Агентство по телефону «Горячей линии» 8-800-700-700-2 и сообщите наименование Агента АРИЖК, который отказал Вам в реструктуризации. Мы разберемся в Вашей ситуации и, если указанная Вами причина отказа является единственной, то Ваш кредит будет реструктурирован.
|Вопрос:
|
Добрый день!
|Ответ:
|
Уважаемая Татьяна!
Повторюсь, задача перевода долга из валюты в рубли никогда перед нами не стояла, поскольку никакой бюджет такой программы не выдержит. Банки начали сами предлагать программы перевода из валюты в рубли. Несколько месяцев назад, когда ситуация с ликвидностью была плохой, такие предложения, фактически, были заградительными. Рекомендую Вам вновь обратиться в свой банк с просьбой об изменении валюты кредита — возможно, сейчас ситуация в банке лучше и конвертация будет проведена более мягких условиях. Однако следует учитывать еще и размер процентной ставки по Вашему валютному кредиту. Наверняка ставка существенно ниже, чем ставки по рублевым кредитам. При конвертации банк скорее всего повысит ставку, а значит, существенно увеличится и платежная нагрузка.
|Вопрос:
|
Уважаемый Андрей Дмитриевич,
|Ответ:
|
Уважаемый Александр,
Агентство заключило со многими банками соглашения о сотрудничестве, в том числе и с применением схемы предоставления смешанного займа. Однако работать или нет по программе смешанного займа решает сам банк в каждом конкретном случае.
|Вопрос:
|
Добрый день!
|Ответ:
|
Уважаемая Оксана Александровна!
Ипотечные кредиты с плавающей ставкой могут быть рефинансированы. Суть государственной программы помощи состоит в следующем: АРИЖК оплачивает за заёмщика ежемесячные платежи по ипотечному кредиту в течение 12 месяцев и устанавливает заёмщику Период помощи, в течение которого заёмщик вносит только проценты за фактически предоставленные АРИЖК средства (ставка по нашему займу в Вашем случае будет равна ставке рефинансирования Банка России). В Период помощи платежи заёмщика в 20—50 раз меньше его обычных платежей по ипотечному кредиту. Таким образом, АРИЖК обеспечивает заёмщику время для поиска работы, восстановления своей платежеспособности и позволяет продолжить самостоятельно обслуживать ипотечный кредит. Цель такой поддержки — сохранить единственное для проживания жилье. Сумма, потраченная АРИЖК, плюс проценты включаются в будущие платежи. После окончания Периода помощи платежная нагрузка на заёмщика увеличивается не более чем на 15% от суммы платежа по ипотеке.
Вы указали, что в данный момент кредит отозван. Если я правильно Вас понял, кредитор выставил Вам требование о полном досрочном погашении задолженности. В этой ситуации необходимо решение кредитора о возможности отзыва такого требования.
Рекомендую Вам обратиться к Агенту по реструктуризации (адреса Вы можете узнать на нашем сайте www.arhml.ru или по телефону «Горячей линии» 8-800-700-700-2). В случае если Ваш кредит соответствует требованиям Программы реструктуризации, Агентство направит кредитору письмо с подтверждением возможности реструктуризации и с просьбой об отзыве требования о досрочном возврате кредита.
|Вопрос:
|
Андрей Дмитриевич, добрый день! Я живу в г. Красноярске, у меня з. п. 25000руб., у жены 5000руб., в общем 30000руб. Мы с женой приехали из других регионов России. Живем в общежитии на 18 кв. м. с пятилетним ребенком. Так получается, что в банках не выдают кредит на жилье, т. к. не хватает доходов, а в районной администрации не ставят на очередь как нуждающихся в улучшении жилищных условий, получается мы находимся в подвешенном состоянии, получается мы ни на что не имеем прав, а детей так хочется еще нарожать, а не можем потому-что жилья нормального нет.
|Ответ:
|
Уважаемый Андрей Михайлович!
Спецификой деятельности АРИЖК является помощь гражданам, которые купили жилье с помощью ипотечного кредита и в связи с потерей или снижением доходов временно не могут обслуживать свой кредит. Поэтому, к сожалению, Вашу проблему мы не сможем решить, так как не занимаемся улучшением жилищных условий.
В регионах Российской Федерации действуют различные федеральные и местные программы субсидирования покупки жилья. За более подробной информацией по таким программам Вам необходимо обратиться в Управления учета и реализации жилищной политики Администрации города Красноярск.
|Вопрос:
|
Добрый день, Андрей Дмитриевич.
|Ответ:
|
Уважаемый Дмитрий!
В соответствии со Стандартом реструктуризации не может быть реструктурирован кредит, предоставленный на строительство жилого помещения, обеспечением по которому не является залог прав требования участника долевого строительства, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, или ипотека жилого помещения (в случае если право собственности уже зарегестрировано). То есть Ваш кредит не может быть реструктурирован по программе Агентства. Поэтому оператор «Горячей линии» Агентства ответил Вам совершенно верно. В случае если у Вас возникнут трудности с оплатой по Вашему кредиту, Вам необходимо будет обращаться к кредитору и находить вместе с ним взаимоприемлемое решение.
|Вопрос:
|
На сегодня доходы населения продолжают сокращаться, данная тенденция продолжится и дальше т. к. является следствием финансовой политики, проводимой ЦБ и Минфином. Вы думаете, что при этом есть смысл в трате госсредств на реализацию госпрограммы по реструктуризации? Ведь данная програма не приведет рынок в порядок, а лишь приведет лишь к росту долгов и фактически будет способствовать поддержанию текущего уровня цен на рынке, что будет являтся лишь надуванием очередного пузыря.
|Ответ:
|
Спасибо за Ваш вопрос, но мне кажется, что Вы не правы.
|Вопрос:
|
Каким образом я могу рефинансировать свой ипотечный кредит, взятый в долларах в банке Дельта Кредит, на долларовый, но в другом банке?
|Ответ:
|
Уважаемая Гульнара!
АРИЖК занимается реструктуризацией кредитов и не осуществляет рефинансирование кредитов. Программа АРИЖК предусматривает предоставление заёмщику средств на оплату в течение 12 месяцев ежемесячных платежей по ипотечному кредиту, выданному в любой валюте. Если кредит валютный, мы перечисляем рубли по курсу ЦБ РФ. С Вашим вопросом Вам необходимо обратиться в банк.
|Вопрос:
|
День добрый!
|Ответ:
|
Уважаемая Стрекоза,
|Вопрос:
|
Добрый день, Андрей Дмитриевич!
|Ответ:
|
Марина,
Вопрос интересный. Мы изучим его внимательнее, тем более что Правительство занимает позицию, что налоговые льготы — это тоже часть антикризисных мер.
Однако следует понимать следующее. Стабилизационный заём предоставляется в целях погашения ежемесячных платежей по ипотечному кредиту (займу) в течение определенного периода времени. То есть, по сути, стабилизационный заём — это заёмные средства на погашение кредита. Налоговый вычет предоставляется в сумме, израсходованной на приобретение жилья, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевым жилищным кредитам. Таким образом, возврат подоходного налога с оплат по стабилизационному займу приведет к тому, что налоговый вычет будет произведен дважды по одной и той же налоговой базе.
|Вопрос:
|
Андрей Дмитриевич, как Вы считаете, многие ли заемщики смогут восстановить свою платежеспособность по истечении 12 мес.? Не получится ли так, что государство выкинет 30 млрд. руб. на ветер, а заемщиков придется выселять и их имущество выставлять на торги?
|Ответ:
|
Мы считаем, что восстановится большая часть. И это будет нашим главным результатом деятельности. Сейчас потрачено существенно меньше названных цифр, а восстановление заемщиков уже началось. Отрадный факт, что не дожидаясь окончания всего 12ти месячного срока поддержки к нам уже поступают заявления о приостановке дальнейшей поддержки. Пока поток не слишком большой, но уже не единичный. Но итоги и результаты мы будем оценивать только в следующем году, когда истечет этот самый 12ти месячный срок у большинства кредитов. Пока наши прогнозы «положительные» и мы считаем, что восстановиться большинство.
|Вопрос:
|
В. Путин подписал распоряжение о предоставлении АИЖК 36 млрд. государственных гарантий. Скажите, АРИЖК рассчитывает на часть этих средств (или производных от них: АИЖК размещает облигации, получает деньги)? Спасибо.
|Ответ:
|
Михаил, добрый день.
|Вопрос:
|
В июне Вы прогнозировали, что до 100 тысяч человек смогут обратиться по поводу реструктуризации ипотечных кредитов из-за сложностей с их выплатами. Как изменились Ваши прогнозы на сегодняшний день?
|Ответ:
|
Александр, вопрос не очень правильный.
Страница конференции c 02.10.2009 просмотрена 24 306 раз.