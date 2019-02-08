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Реализация государственной программы по реструктуризации ипотечных кредитов

Онлайн-конференция состоялась 08.10.2009

Онлайн-конференция на портале Банки.ру, посвященная проблемам реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, завершила свою работу.

На вопросы посетителей Банки.ру, касающиеся реализации государственной программы поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, отвечал Генеральный директор ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (АРИЖК) Андрей Языков.

Уважаемые посетители портала Banki.ru!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей конференции! Тема реструктуризации ипотечных кредитов по-прежнему актуальна сейчас, за время конференции нам удалось обсудить множество интересных и, порой, острых вопросов. Как я уже говорил, для России это первый ипотечный кризис, мы учимся на ходу, перенимаем зарубежный опыт и активно готовим новые предложения, поэтому подобные дискуссии помогают нам выявлять узкие места в нашей работе и быстро исправлять их. Также хочу обратиться к тем, кто оказался сейчас в непростой жизненной ситуации: не теряйте времени, как можно скорее обращайтесь к кредитору, потому что, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет найти пути решения и не потерять свое жилье.

С уважением, Генеральный директор ОАО «АРИЖК» Андрей Языков
Андрей Языков

Андрей Дмитриевич Языков

Генеральный директор ОАО «АРИЖК»

2004- 2008 г.г. — различные управленческие должности в структуре ОАО «Русское Акционерное Страховое Общество «РАСО», в том числе директор по развитию, генеральный директор;

2008—2009 гг. — Советник генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

С февраля 2009 по настоящее время — Генеральный директор ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»;


Вопросы 1 15 из 41
Вопрос:

Здравствуйте! Случайно увидел что будет проходить конференция, посвещённая вопросам ипотеки.
В настоящее время САИЖК выдают кредиты под ставку 11,9% в рублях, по крайней мере об этом говорится на их официальном сайте. Почему же государство не хочет «реально» поддержать заёмщиков и не рефинансировать кредиты под эту ставку. У меня, например, кредит взят в декабре 2006 года в Кит-финанс под плавующую ставку (5%+ коэффициент моспрайм 3м). Тогда ставка составляла 9,49%. Постепенно она росла, но хотя бы в приемлемых пределах, последний докризисный уровень 14%. Во время кризиса пришлось два месяца платить по ставке 28% и это при том что доходы сократились вдвое, а кредит на 30 лет, кого то и вовсе сократили. С марта 2009 г. нас перевели на ставку 16%, однако, например, для меня это тоже существенно много, если сравнивать с 2006 годом (9,49%), при сокращённых доходах. В САИЖК, как мне пояснили, рефинансируются кредиты, полученные после 01.07.2008 г. Тогда среднестатистические ставки тоже были около 16%, почему же этим людям возможно рефинансирование, а, нам нет? Да и вообще, о чём думают в правительстве? Ведь кризис продолжается, даже усугубляется, людей к зиме снова переводят на 2/3 от оклада и сокращают, некоторые люди воспользовались реструктуризацией, так ведь обещанные 12 месяцев у некоторых уже скоро закончатся, и им придётся платить на 10—15% больше, так где же поддержка государства? Видимо, государство ждёт когда начнутся по всей стране волнения, а это вам не пенсионеры. Считаю что, необходимо, решать эту проблему, банки не идут на рефинансирование. Хотя, я например, плачу за каждый месяц, у меня неплохая кредитная история, даже по нынешней ставке я плачу. Однако, не легко каждый раз собирать эту сумму, есть просрочки до 2-х недель. так почему же не рефинансировать кредит? Ставка рефинансирования снижена до 10%, где дешёвые кредиты?

Константин · 05.10.2009 15:48
Ответ:

Константин, Год назад программы перекредитовки были достаточно популярны. Поэтому если заёмщика не устраивала процентная ставка по ипотечному кредиту, он мог обратиться в другой банк и получить кредит на погашение ипотечного кредита по более приемлемой ставке. Однако в связи с кризисом осенью 2008 году у банков возникла острая проблема с ликвидностью, и банки фактически прекратили кредитование, в том числе, закрыли и программы перекредитовки. Сейчас проблема ликвидности постепенно отходит на второй план и, возможно, в скором времени банки возобновят программы перекредитования. С банком Кит-финанс ситуация сложная — он находится в стадии санации государственным Агентством по страхованию вкладов и фактически не осуществляет классическую банковскую деятельность. Поэтому прогнозировать принятие какого-либо приемлемого решения по снижению ставки по Вашему кредиту сложно. В случае если Вам необходимо время для восстановления Вашей платежеспособности и помощь в оплате ежемесячных платежей по Вашему кредиту, Вы можете обратиться за консультацией к Агенту по реструктуризации в Вашем регионе. Адреса Агентов можно узнать на сайте www.arhml.ru или по телефону <Горячей линии> 8-800-700-700-2.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте! Андрей Дмитриевич, сейчас много говорят о росте просрочки по ипотеке. А сколько она составляет по тем кредитам, которые вы рефинансируете? И вообще, какой у нее сейчас уровень? Так ли он опасен для банков, что многие просто перестали выдавать эти кредиты. Или есть какая-то другая причина?

Вадим · 08.10.2009 15:24
Ответ:

Добрый день, Вадим!

По различным оценкам экспертов на сегодняшний день количество просроченных кредитов составляет 10—15% от общего объема ипотечных жилищных кредитов. Однако банки перестали выдавать ипотеку не столько из-за растущего размера просрочки, сколько из-за проблем с долгосрочной ликвидностью. Ипотечный кредит — длинный кредит, а в условиях кризиса банки столкнулись с отсутствием источников финансирования, особенно на длительные сроки. 
постоянный адрес
Вопрос:

Уважаемый Андрей Дитриевич. Дважды подавала заявление в наше местное отделение АРИЖК г.Сыктывкар для реструктуризации нашего ипотечного кредита, взятого в МДМ банке и дважды получила отказ на основании выдуманных причин. Отказ при втором рассмотрении пришел из за того,что у нас в приказах о снижении заработной платы не разбит основной оклад и северные, а написана общая сумма. Но мне кажется это ошибка кадрового работника. А при чем здесь моя ипотека и моя семья? Заранее благодарю за ответ.

Бугаева Ирина Владимировна · 08.10.2009 07:50
Ответ:

Уважаемая Ирина Владимировна!

Пожалуйста, позвоните к нам в Агентство по телефону «Горячей линии» 8-800-700-700-2 и сообщите наименование Агента АРИЖК, который отказал Вам в реструктуризации. Мы разберемся в Вашей ситуации и, если указанная Вами причина отказа является единственной, то Ваш кредит будет реструктурирован.
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Вопрос:

Добрый день!
Вопрос по валютному ипотечному кредиту (доллары США).
Почему государство в лице Агенства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов закрывает глаза на то, что в результате валютной политики государства (снижения курса рубля) платеж по кредиту величился на треть, с 70 тысяч рублей на момент выдачи кредита до 105 тысяч рублей? Не надо говорить о валютных рисках, которые мы взяли на себя беря кредит в долларах, а зарплату полу чая в рублях. На это можно ответить, что аналитики банка должны были учесть этот риск и отказать в кредите в валюте.
Вопрос, почему нельзя валютные кредиты перевести в рубли по курсу даты выдачи кредита, а разницу компенсировать за счет огромных выделяемых государством средств в поддержку заемщиков? Вот это будет действительно реальной помощью. Спасибо!

Татьяна Викторовна · 08.10.2009 10:23
Ответ:

Уважаемая Татьяна!

Повторюсь, задача перевода долга из валюты в рубли никогда перед нами не стояла, поскольку никакой бюджет такой программы не выдержит. Банки начали сами предлагать программы перевода из валюты в рубли. Несколько месяцев назад, когда ситуация с ликвидностью была плохой, такие предложения, фактически, были заградительными. Рекомендую Вам вновь обратиться в свой банк с просьбой об изменении валюты кредита — возможно, сейчас ситуация в банке лучше и конвертация будет проведена более мягких условиях. Однако следует учитывать еще и размер процентной ставки по Вашему валютному кредиту. Наверняка ставка существенно ниже, чем ставки по рублевым кредитам. При конвертации банк скорее всего повысит ставку, а значит, существенно увеличится и платежная нагрузка.

постоянный адрес
Вопрос:

Уважаемый Андрей Дмитриевич,
в продолжение вопроса
http://www.banki.ru/services/online-i...Id=1483962
Какие банки работают со смешанным займом АРИЖК?

Спасибо за комментарии,
Александр

Sas4 · 08.10.2009 15:57
Ответ:

Уважаемый Александр,

Агентство заключило со многими банками соглашения о сотрудничестве, в том числе и с применением схемы предоставления смешанного займа. Однако работать или нет по программе смешанного займа решает сам банк в каждом конкретном случае.
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Вопрос:

Добрый день!
Кредит в КИТ-Финанс по ставке 5%+MosPrime3M. Первоначальная общая ставка была 9,5% годовых в рублях, из этой ставки рассчитывались ежемесячные платежи исходя из моей з/пл. В январе 2009 г. ставка выросла до 30% годовых!!! Сейчас ставка порядка 15—16%. В 1—2 квартале мой ежемесячный платеж составил 130—140% от моей з/пл!!! Естественно возникла просрочка, банк ставку не снижает, поскольку есть не погашенная задолженность. В данный момент кредит отозван + капают пени. Ситуация абсурдная, поскольку я могу обслуживать кредит из расчета 10% годовых, но не имею возможности этого делать, т. к. не могу рефинансировать кредит, несмотря на то, что я сама риэлтор в АН «Инком» и имею хороший стабильный доход.
Прошу Агенство помочь в решении данной ситуации.
С уважением,
Козлова Оксана Александровна

Козлова Оксана · 07.10.2009 19:07
Ответ:

Уважаемая Оксана Александровна!

Ипотечные кредиты с плавающей ставкой могут быть рефинансированы. Суть государственной программы помощи состоит в следующем: АРИЖК оплачивает за заёмщика ежемесячные платежи по ипотечному кредиту в течение 12 месяцев и устанавливает заёмщику Период помощи, в течение которого заёмщик вносит только проценты за фактически предоставленные АРИЖК средства (ставка по нашему займу в Вашем случае будет равна ставке рефинансирования Банка России). В Период помощи платежи заёмщика в 20—50 раз меньше его обычных платежей по ипотечному кредиту. Таким образом, АРИЖК обеспечивает заёмщику время для поиска работы, восстановления своей платежеспособности и позволяет продолжить самостоятельно обслуживать ипотечный кредит. Цель такой поддержки — сохранить единственное для проживания жилье. Сумма, потраченная АРИЖК, плюс проценты включаются в будущие платежи. После окончания Периода помощи платежная нагрузка на заёмщика увеличивается не более чем на 15% от суммы платежа по ипотеке.

Вы указали, что в данный момент кредит отозван. Если я правильно Вас понял, кредитор выставил Вам требование о полном досрочном погашении задолженности. В этой ситуации необходимо решение кредитора о возможности отзыва такого требования.

Рекомендую Вам обратиться к Агенту по реструктуризации (адреса Вы можете узнать на нашем сайте www.arhml.ru или по телефону «Горячей линии» 8-800-700-700-2). В случае если Ваш кредит соответствует требованиям Программы реструктуризации, Агентство направит кредитору письмо с подтверждением возможности реструктуризации и с просьбой об отзыве требования о досрочном возврате кредита. 
постоянный адрес
Вопрос:

Андрей Дмитриевич, добрый день! Я живу в г. Красноярске, у меня з. п. 25000руб., у жены 5000руб., в общем 30000руб. Мы с женой приехали из других регионов России. Живем в общежитии на 18 кв. м. с пятилетним ребенком. Так получается, что в банках не выдают кредит на жилье, т. к. не хватает доходов, а в районной администрации не ставят на очередь как нуждающихся в улучшении жилищных условий, получается мы находимся в подвешенном состоянии, получается мы ни на что не имеем прав, а детей так хочется еще нарожать, а не можем потому-что жилья нормального нет.

Достовалов Андрей Михайлович · 08.10.2009 10:21
Ответ:

Уважаемый Андрей Михайлович!

Спецификой деятельности АРИЖК является помощь гражданам, которые купили жилье с помощью ипотечного кредита и в связи с потерей или снижением доходов временно не могут обслуживать свой кредит. Поэтому, к сожалению, Вашу проблему мы не сможем решить, так как не занимаемся улучшением жилищных условий.

В регионах Российской Федерации действуют различные федеральные и местные программы субсидирования покупки жилья. За более подробной информацией по таким программам Вам необходимо обратиться в Управления учета и реализации жилищной политики Администрации города Красноярск.

постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, Андрей Дмитриевич.
В июле 2008 оформил валютный договор на приобретение квартиры в строящемся доме (ближайшее Подмосковье) в Оргрэс-банк (ныне Нордеа Банк). Дом еще не сдан госкомиссии. В настоящее время проблем с оплатой кредита нет, но, т.к. родился 3-й ребенок и жена услышала по TV, что есть программа реструктуризации от АРИЖК, настояла позвонить в АРИЖК "на всякий случай". Настояла - т.к. я, занятый в сфере финансов, в обозрениях слышал о данной программе, что она вроде бы распространяется только на ипотечные кредиты (у нас еще не возникло право собственности на квартиру, да и кредит в настоящее время оформлен не по 114-ФЗ (о долевом строительстве), а путем приобретения векселя (совместная программа была у СУ-155 и Оргрэсбанка), т.е., как мне казалось, немного знал о ней. Согласился, позвонил в АРИЖК на горячую линию по федеральному номеру 8-800. Каково было удивление - оператор вообще ничего внятного сказать не смог, кроме как "каждый случай рассматривается индивидуально" (без конкретики, хотя бы минимальной, применительно к моему случаю), "смотрите информацию на сайте АРИЖК" (которая уже была изучена, но остались вопросы) и "обращайтесь в ваш банк-кредитор (который судя по всему с АРИЖК не работает, отсюда и вопросы). В общем, "осадочек остался"...
Вопросы следующие, если можно:
1. Прокомментируйте плиз действия оператора АРИЖК?
2. Рассчитана ли программа реструктуризации АРИЖК только на ипотечные кредиты (когда ипотека возникает в силу закона, после госрегистрации права собственности)? Если нет, то поясните (пока, повторяю, чисто академический интерес) - каковы должны быть мои действия?

Заранее спасибо!

С Уважением, Дмитрий, Московский регион.

Дмитрий · 08.10.2009 13:35
Ответ:

Уважаемый Дмитрий!

В соответствии со Стандартом реструктуризации не может быть реструктурирован кредит, предоставленный на строительство жилого помещения, обеспечением по которому не является залог прав требования участника долевого строительства, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, или ипотека жилого помещения (в случае если право собственности уже зарегестрировано). То есть Ваш кредит не может быть реструктурирован по программе Агентства. Поэтому оператор «Горячей линии» Агентства ответил Вам совершенно верно. В случае если у Вас возникнут трудности с оплатой по Вашему кредиту, Вам необходимо будет обращаться к кредитору и находить вместе с ним взаимоприемлемое решение.
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Вопрос:

На сегодня доходы населения продолжают сокращаться, данная тенденция продолжится и дальше т. к. является следствием финансовой политики, проводимой ЦБ и Минфином. Вы думаете, что при этом есть смысл в трате госсредств на реализацию госпрограммы по реструктуризации? Ведь данная програма не приведет рынок в порядок, а лишь приведет лишь к росту долгов и фактически будет способствовать поддержанию текущего уровня цен на рынке, что будет являтся лишь надуванием очередного пузыря.
Может прекратить эту программу, направить средства в нужное русло, а рынку дать возможность привезти строительную отрасль и цены в порядок?

Alex82 · 08.10.2009 16:00
Ответ:

Спасибо за Ваш вопрос, но мне кажется, что Вы не правы.
Причины кризиса и снижения доходов населения не в политике МинФина и ЦБР, а в ухудшении мировой коньюктуры. Структура нашей экономики сильно зависит от сырьевого спроса на мировых рынках.
Наша программа как раз направлена на тех людей (не компании, а именно на людей), которые не могут обслуживать ипотеку не по причинам своих неграмотных расчетов, а по вине глобальных проблем. Потому поддержка адресная, социально-направленная и краткосрочная.
Повторюсь, цель программы — дать людям возможность переждать кризисные явления и сохранить за собой свое единственное жилье. А в дополнение — государство не хочет ломать частную инициативу в этом секторе, потому программа имеет такие особенности в реализации. Важно, что если бы не было нашей программы — банки бы проводили активную политику по взыскания, пытаясь защитить свои активы от обесценения. Наше появление и наша жесткая позиция (что мы будем помогать всем обращающимся) фактически заставило банки пересмотреть свои подходы к выселениям. Потому … государство своей твердой позиции смогло сэкономить существенные средства, так как из 30.000 проведенных реструктуризация — наша доля не самая большая.
А неистраченный резерв, я уже говорил, будет направлен на классическую ипотеку — сейчас АИЖК снизило ставки и ипотеку можно взять в рублях ниже 11% годовых — такого не было даже до кризиса.
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Вопрос:

Каким образом я могу рефинансировать свой ипотечный кредит, взятый в долларах в банке Дельта Кредит, на долларовый, но в другом банке?

Гульнара Трофимова · 08.10.2009 14:44
Ответ:

Уважаемая Гульнара!

АРИЖК занимается реструктуризацией кредитов и не осуществляет рефинансирование кредитов. Программа АРИЖК предусматривает предоставление заёмщику средств на оплату в течение 12 месяцев ежемесячных платежей по ипотечному кредиту, выданному в любой валюте. Если кредит валютный, мы перечисляем рубли по курсу ЦБ РФ. С Вашим вопросом Вам необходимо обратиться в банк. 

 
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Вопрос:

День добрый!
Андрей Викторович, надеюсь вспомните меня — мы с вами уже заочно общались не раз.
Много раз наша инициативная группа пыталась общаться с вами (АРИЖК), банками-кредиторами, ЦБ РФ, Роспотребнадзор, Счетная палата и тд. тп. писали письма, поднимали «волну» в прессе, встречались с людьми, занимающие ответственные должности.
В нашей группе около ста человек, в основном заемщики с валютными кредитами и кредитами с плавающей ставкой, в общем, объединились те, кому пришлось труднее всех.
У двоих из нас дела совсем плохо — уже прошли первые суды, постановили взыскать предмет залога.
Я больше не собираюсь с вами что-то обсуждать, просить, вносить предложения.
Просто хотелось бы чтоб и вы и все остальные знали: Ни одному из нас ни АРИЖК, ни банк-кредитор не пошел навстречу хоть на чуть.
Целых 30 тыс кредитов за 7 мес. при 800 тыс кредитах! Да под ставку основного кредита! Ну, подумаешь, смешаный заем не работает, так Вы то тут при чем?!
От всей души желаем дальнейших успехов.

Стрекоза · 08.10.2009 16:14
Ответ:

Уважаемая Стрекоза,
Очень жаль, что Вы искажаете информацию, а вместо конструктива давите эмоциями:
1. Ваш список проблемных заемщиков мы получили, всех обзвонили и уточнили статус проблем (в июне)
2. Ваши рекомендации по изменению в Стандарт мы рассмотрели. Часть из них уже была учтена на момент Вашего обращения, другая часть не соответствует социальному характеру нашей программы.

Если посетителям сайта будет любопытно, то они могут взглянуть на нашу переписку на сайте АРИЖК (найти можно через карту сайта — раздел «Ответ на обращение заемщиков»). В данную секунду наш сайт упал от переизбытка посещений, так что если не откликнется сейчас, то зайдите завтра.

Посетителям сайта. Если убрать эмоции, высказываемые Стрекозой, то ее единственное требование, которое не обеспечивает наш Стандарт — перевести валютные кредиты по курсу на дату выдачи и еще просубсидировать из бюджета процентную ставку. К сожалению, это не наша компетенция. В остальном все предложения Стрекозы еще до ее обращения к нам были учтены (уважаемая Стрекоза пользовалась устаревшей информацией).

Кстати, на наше предложение представить новые рекомендации и предложения (так как старые уже были учтены еще до ее письма), Стрекоза так и не представила. Но мы все-равно ждем.
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Вопрос:

Добрый день, Андрей Дмитриевич!
По ипотечному кредиту Налоговым кодексом РФ предусмотрен возврат подоходного налога в части уплаченных %% и основной суммы кредита в размере не более 2млн.руб. При оформлении Стабилизационного займа Заёмщик выплачивает свои аннуитеты по ипотечному кредиту за "Период помощи" фактически в рассрочку с %% в оставшийся срок ипотечного кредита, но выплачивает.
Будут ли со стороны ОАО "АРИЖК" рекомендации в Гос.Думу по поводу внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части возврата подоходного налога с оплат по Стабилизационному займу по окончании "Периода помощи"?

Марина · 07.10.2009 09:50
Ответ:

Марина,
Вопрос интересный. Мы изучим его внимательнее, тем более что Правительство занимает позицию, что налоговые льготы — это тоже часть антикризисных мер.
Однако следует понимать следующее. Стабилизационный заём предоставляется в целях погашения ежемесячных платежей по ипотечному кредиту (займу) в течение определенного периода времени. То есть, по сути, стабилизационный заём — это заёмные средства на погашение кредита. Налоговый вычет предоставляется в сумме, израсходованной на приобретение жилья, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевым жилищным кредитам. Таким образом, возврат подоходного налога с оплат по стабилизационному займу приведет к тому, что налоговый вычет будет произведен дважды по одной и той же налоговой базе.
 
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Вопрос:

Андрей Дмитриевич, как Вы считаете, многие ли заемщики смогут восстановить свою платежеспособность по истечении 12 мес.? Не получится ли так, что государство выкинет 30 млрд. руб. на ветер, а заемщиков придется выселять и их имущество выставлять на торги?

Александр · 08.10.2009 14:39
Ответ:

Мы считаем, что восстановится большая часть. И это будет нашим главным результатом деятельности. Сейчас потрачено существенно меньше названных цифр, а восстановление заемщиков уже началось. Отрадный факт, что не дожидаясь окончания всего 12ти месячного срока поддержки к нам уже поступают заявления о приостановке дальнейшей поддержки. Пока поток не слишком большой, но уже не единичный. Но итоги и результаты мы будем оценивать только в следующем году, когда истечет этот самый 12ти месячный срок у большинства кредитов. Пока наши прогнозы «положительные» и мы считаем, что восстановиться большинство.
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Вопрос:

В. Путин подписал распоряжение о предоставлении АИЖК 36 млрд. государственных гарантий. Скажите, АРИЖК рассчитывает на часть этих средств (или производных от них: АИЖК размещает облигации, получает деньги)? Спасибо.

Михаил Кочиков · 08.10.2009 16:05
Ответ:

Михаил, добрый день.
Мы не исключаем данной возможности, поскольку мы разрабатываем новые механизмы поддержки заемщиков и вполне вероятно, что будем использовать для этого не только денежные средства. Пока схемы не утверждены, активно обсуждать это не берусь.
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Вопрос:

В июне Вы прогнозировали, что до 100 тысяч человек смогут обратиться по поводу реструктуризации ипотечных кредитов из-за сложностей с их выплатами. Как изменились Ваши прогнозы на сегодняшний день?

Александр · 08.10.2009 14:53
Ответ:

Александр, вопрос не очень правильный.
Мы говорили о том, что если в стране будет все совсем плохо, то к нам может обратиться до 100.000 человек. По факту реструктурировано около 30.000 (совместно нами и банками). По обращениям ощущается, что ситуация вполне стабильная.
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