Реализация государственной программы по реструктуризации ипотечных кредитов

Вопрос:

Здравствуйте! Случайно увидел что будет проходить конференция, посвещённая вопросам ипотеки.

В настоящее время САИЖК выдают кредиты под ставку 11,9% в рублях, по крайней мере об этом говорится на их официальном сайте. Почему же государство не хочет «реально» поддержать заёмщиков и не рефинансировать кредиты под эту ставку. У меня, например, кредит взят в декабре 2006 года в Кит-финанс под плавующую ставку (5%+ коэффициент моспрайм 3м). Тогда ставка составляла 9,49%. Постепенно она росла, но хотя бы в приемлемых пределах, последний докризисный уровень 14%. Во время кризиса пришлось два месяца платить по ставке 28% и это при том что доходы сократились вдвое, а кредит на 30 лет, кого то и вовсе сократили. С марта 2009 г. нас перевели на ставку 16%, однако, например, для меня это тоже существенно много, если сравнивать с 2006 годом (9,49%), при сокращённых доходах. В САИЖК, как мне пояснили, рефинансируются кредиты, полученные после 01.07.2008 г. Тогда среднестатистические ставки тоже были около 16%, почему же этим людям возможно рефинансирование, а, нам нет? Да и вообще, о чём думают в правительстве? Ведь кризис продолжается, даже усугубляется, людей к зиме снова переводят на 2/3 от оклада и сокращают, некоторые люди воспользовались реструктуризацией, так ведь обещанные 12 месяцев у некоторых уже скоро закончатся, и им придётся платить на 10—15% больше, так где же поддержка государства? Видимо, государство ждёт когда начнутся по всей стране волнения, а это вам не пенсионеры. Считаю что, необходимо, решать эту проблему, банки не идут на рефинансирование. Хотя, я например, плачу за каждый месяц, у меня неплохая кредитная история, даже по нынешней ставке я плачу. Однако, не легко каждый раз собирать эту сумму, есть просрочки до 2-х недель. так почему же не рефинансировать кредит? Ставка рефинансирования снижена до 10%, где дешёвые кредиты? Константин · 05.10.2009 15:48