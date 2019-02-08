Банки и малый бизнес: качество важнее количества

Добрый день, Ильнар! Как Вы считаете, что сегодня привлекает клиента сегмента малого бизнеса в тот или иной банк? Условия продукта? Сервис? Бренд? Что первично для этой аудитории? Работая в западной компании, Вы имеете возможность сравнивать — в чем мы отстаем (мы — это и банки и предприниматели в России), а в чем преуспеваем (если есть такое в чем преуспеваем)? И еще — у вас огромный опыт работы с малым бизнесом — сначала КМБ, теперь BSGV, как вы думаете, есть ли какие-то ноу-хау, до которых еще не добрался ни один банк в этом сегменте, или велосипед уже изобретен? Спасибо!

Ответ: