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Банки и малый бизнес: качество важнее количества

Онлайн-конференция состоялась 08.12.2009

В конце 2008 года Банк Сосьете Женераль Восток открыл новое направление по работе с малым бизнесом, включающее в себя расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие банковские продукты, необходимые субъектам предпринимательства: лизинг, факторинг, гарантийные и валютные операции, депозиты, бизнес-карты и пр. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, направление по обслуживанию малого бизнеса в Банке Сосьете Женераль Восток развивается очень динамично, опровергая мнение о том, что это заведомо малодоходный и рискованный сегмент банковского рынка. BSGV сделал ставку на сервисную модель, когда качество обслуживания и широта предоставляемых продуктов становятся определяющими при выборе банка для сотрудничества.

 Банк Сосьете Женераль Восток
Ильнар ШАЙМАРДАНОВ

Ильнар ШАЙМАРДАНОВ

начальник департамента по работе с малым бизнесом Банка Сосьете Женераль Восток

Ильнар Шаймарданов работает в BSGV c сентября 2008 года. Под его руководством в банке успешно развивается направление по работе с малым бизнесом.


Вопросы 1 15 из 34
Вопрос:

Ильнар, добрый день!
Вы большое внимание обращаете на комплексное обслуживание клиентов МСБ. Конкретный вопрос: я, представитель малого бизнеса, 23.12.08 открыл в вашем банке на физическое лицо небольшой депозит «Специальный» под 13% годовых сроком на 1 год до 24.12.09 г. В рамках данного продукта предлагались бесплатные выпуск и годовое обслуживание карты Visa классик, которыми я воспользовался. Т. к. в карте сейчас необходимость отпала, с конца ноября 2009 г. пытаюсь сдать карту обратно в ваш банк. Сотрудники Банка предлагают только 2 варианта: досрочное расторжение депозита с потерей процентов или выплату депозита и процентов в срок 24.12.09, но с оплатой 1 000 руб. за годовое обслуживание карты за следующий год. О каком комплексном обслуживании может идти речь и что это, как не навязывание услуги и обман клиентов, т. к. при оформлении карты и депозита озвучивались условия бесплатного обслуживания карты до срока окончания депозита?
Заранее благодарю за ответ.

Игорь · 08.12.2009 17:14
Ответ:

 

Добрый день, Игорь. Уверен, что мы найдем решение вашей проблемы с депозитом и картой. Буду благодарен, если Вы сообщите мне Ваше полное имя и фамилию, а так же отделение, в котором Вы обслуживаетесь (по электронной почте на адрес Ilnar.shaymardanov@socgen.com)

Кроме того, в самое ближайшее время у Вас появится альтернатива в виде вклада с возможностью досрочного снятия/пополнения без потери процентов в режиме счета ЮЛ/ИП (коммерческие условия, я надеюсь, Вас приятно удивят)
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Вопрос:

Здравствуйте, Ильнар! Меня интересует такой вопрос, связанный с темой кредитования малого бизнеса: «Учитывает ли банк при рассмотрении заявки внутреннюю управленческую отчетность компании?»

JanClode · 08.12.2009 16:15
Ответ:

 

Здравствуйте. Да, учитывает: более того, часто управленческая отчетность является основой для оценки финансового состояния клиента.
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Вопрос:

Добрый день, Ильнар!
Как Вы считаете, что сегодня привлекает клиента сегмента малого бизнеса в тот или иной банк? Условия продукта? Сервис? Бренд? Что первично для этой аудитории?
Работая в западной компании, Вы имеете возможность сравнивать — в чем мы отстаем (мы — это и банки и предприниматели в России), а в чем преуспеваем (если есть такое в чем преуспеваем)?
И еще — у вас огромный опыт работы с малым бизнесом — сначала КМБ, теперь BSGV, как вы думаете, есть ли какие-то ноу-хау, до которых еще не добрался ни один банк в этом сегменте, или велосипед уже изобретен?
Спасибо!

Богданова Екатерина · 08.12.2009 16:09
Ответ:

 

Добрый день, Екатерина. Спасибо за интересный вопрос высокую оценку моего опыта.

На мой взгляд, важнейшей составляющей успешной работы с клиентами малого бизнеса является отношения между банком и клиентом (то, что на западе называют «relationship»): если клиент видит, что банк старается отвечать на все его потребности, видит в нем партнера, а не контрагента по единоразовой сделке — едва ли он покинет банк, даже если коммерческие условия конкурентов будут немного лучше.

Что касается идей и Ноу-Хау, то российский рынок это огромное поле для деятельности: нам есть что перенимать у коллеги из Европы и США, хотя и идеи наших соотечественников часто заслуживают внимания.

Пример: во Франции клиентам малого бизнеса готовы предложить около 100 продуктов на выбор, что демонстрирует готовность Банка ответить на любые потребности клиента. В России достаточно часто банки исходят из собственных представлений о нуждах клиента, предлагая решать все проблемы с помощью простых и привычных инструментов.

Нам есть над чем работать в части построения отношений с нашими клиентами ответов на меняющиеся запросы. В то же время и мы можем поделиться опытом в части организации бизнес-процессов (например, в области кредитных продуктов и привлечения новых клиентов).

Россия — огромная страна с молодой банковской системой: нам еще многое предстоит перенять, придумать и внедрить.
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Вопрос:

Добрый день. Планируем организацию малого бизнеса в области полиграфии. Осуществляете ли вы кредитование такого рода проектов на основе бизнес-плана? И второй, общий вопрос. Как по вашему мнению, достаточно ли внимания государство уделяет малому бизнесу, какие пути развития вы видите в данном направлении?

Руслан Т. · 08.12.2009 16:09
Ответ:

 

Добрый день, Руслан. На сегодняшний день БСЖВ не участвует в финансировании проектов на основе бизнес-плана.

Что касается второго вопроса, то сегодня государство уделяет все больше и больше внимания малому бизнесу. Но, на мой взгляд, основные усилия государства должны быть направлены на поддержку начинающих предпринимателей, которым почти невозможно получить средства для финансирования своих проектов; с состоявшимися предприятиями достаточно успешно работают коммерческие банки.
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Вопрос:

На какую стоимость и срок кредита может рассчитывать в вашем банке строительная компания?

Вадим · 08.12.2009 15:55
Ответ:

 Максимальный размер кредита для малых предприятий — 22 000 000 рублей на срок до 36 месяцев Что касается конкретно Вашей компании, сумма и срок будет зависеть от ее финансового состояния

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Вопрос:

Добрый день!
Скажите, пожалуйста, повышал ли банк BSGV ставки по ранее выданным кредитам представителям малого бизнеса в период кризиса? Прописывается ли право банка в одностороннем порядке изменять ставку в кредитных договорах? В каких случаях BSGV может воспользоваться этим правом?
Спасибо

Марина · 08.12.2009 15:53
Ответ:

 

Добрый день, Марина. BSGV не повышал ставки по действующим кредитам клиентам малого бизнеса.

Что касается изменения ставки Банком в одностороннем порядке, то такая возможность прописана в кредитных договорах в случае нарушения клиентом обязательств перед банком, так же указанных в этом договоре.
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Вопрос:

Добрый день!
Перечислите, пожалуйста, пакет документов, необходимый для получения кредита в вашем банке физическому лицу для открытия малого предприятия?

Спасибо, с уважением Иван.

Иван · 08.12.2009 15:39
Ответ:

 

Добрый день, Иван! В данном случае речь может идти только о потребительском кредите, так как финансированием «start-up» проектов мы пока не занимаемся.

Для получения потребительского кредита необходимы: паспорт, второй документ, удостоверяющий личность, документ подтверждающий доход и трудовая книжка (дополнительные документы при необходимости)
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Вопрос:

Здравствуйте, уважаемый Ильнар.
Позвольте задать следующий вопрос. Наша фирма занимается транспортными перевозками. Назрела необходимость покупки 2 грузовых автомобилей. Столкнулись с тем, что обычные кредиты на подержанные машины получить практически невозможно – банки не устраивает качество залога, либо очень высокие проценты. Что можете предложить в этом случае вы?

Иван · 08.12.2009 15:37
Ответ:

Добрый день! Для нас покупка подержанных коммерческих автомобилей — обычная цель кредита, не подразумевающая повышенного риска и повышения процентной ставки. Мы можем предложить стандартный кредит на условиях, аналогичных для кредитов на другие цели. Думаю, коммерческие условия в этом случае Вас устроят. Рекомендую обратиться к менеджеру по работе с клиентами малого бизнеса ближайшего к Вам отделения BSGV.
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Вопрос:

Добрый день, Ильнар!

Какой у банка портфель кредитов для малого и среднего бизнеса? Каким образом банк управляет кредитным риском в портфеле? Используется индивидуальный или портфельный подход? Используется ли статистический скоринг?
Заранее спасибо за Ваш ответ.

Валентина Васильевна · 08.12.2009 15:36
Ответ:

Добрый день, Валентина Васильевна. Дело в том, что в BSGV малый и средний бизнес это два отдельных направления. Портфель кредитов малому бизнесу не большой (около 400 млн. рублей), так как направление для Банка относительно новое. Портфель кредитов среднему бизнесу составляет около 5,7 млрд. рублей. Для управления резервами в сегменте малого бизнеса в большинстве случаев используется портфельный подход. Что касается статистического скоринга, то для его создания недостаточно данных: на первых порах правильнее, на мой взгляд, использовать экспертную оценку и рейтинговую систему для оценки небольших кредитов.
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Вопрос:

Здравствуйте, Ильнар.
Я занимаюсь производством и продажей мебели, но предприятие маленькое и зарегистрирован я как индивидуальный предприниматель. Могу ли я рассчитывать на получение факторинговых услуг как если бы был обществом с ограниченной ответственностью?
Спасибо.

Борис Михайлович Муравьев, Нижний Новгород · 08.12.2009 15:36
Ответ:

 

Здравствуйте, Борис Михайлович. Индивидуальный предприниматель может получить факторинговые услуги так же, как юридическое лицо (многое будет зависеть от дебитора).
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Вопрос:

Определена ли политика банка в части кредитования МСБ на конец 2009 и 2010 год? Нужны ли сектору МСБ новые продукты? Какие? Разрабатываются ли они в Банке?

Марина Львовна, Санкт-Петербург · 08.12.2009 15:33
Ответ:

Разумеется, политика определена с самого начала внедрения данного направления, но планировать конкретные показатели в сегодняшних условиях достаточно сложно. Например, сектор кредитования малого бизнеса показывает стабильные объемы: ни возрастающие, ни сокращающиеся, и скорее всего, эта тенденция сохранится и в следующем году. Что касается полноты ассортимента банковских продуктов, то мы активно работаем над его расширением. Как я уже упоминал, в ближайшее время появится кредитная линия, чуть позже — другие услуги.
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Вопрос:

Предоставляете ли вы зарплатные проекты малым предприятиям или это прерогатива крупных?

Аркадий · 08.12.2009 15:32
Ответ:

Мы ориентированы на открытие зарплатных проектов для любых видов клиентов. Хотелось бы, пользуясь случаем, подчеркнуть преимущества зарплатного проекта в Банке Сосьете Женераль Восток: индивидуальный подход к каждому клиенту; выгодные тарифы на обслуживание зарплатного проекта; перечисление денежных средств в режиме реального времени, а значит доступность средств карточных операций немедленно после зачисления; возможность конвертации в валюту в момент перечисления денежных средств.

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Вопрос:

Здравствуйте. Скажите, сколько сейчас у вас стоит открытие расчетного счета и подключение системы банк-клиент?

Вячеслав Емельянов, Москва · 08.12.2009 15:31
Ответ:

Здравствуйте!

Обе услуги предлагаются Банком Сосьете Женераль Восток в комплексе — они объединены в пакет услуг для малого бизнеса «Тандем Net». Обычная стоимость пакета 1125 рублей в месяц для Москвы и Санкт-Петербурга, 875 рублей для клиентов из других регионов России. C 1 по 31 декабря в банке проходит акция — бесплатное обслуживание пакета «Тандем Net» в течение 3 месяцев при условии покупки бизнес-карты — удобного инструмента для контроля за хозяйственными, командировочными и другими расходами сотрудников.

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Вопрос:

Хотел открыть производство ПВХ конструкций, но столкнулся с трудностями финансирования. Какие есть программы у вас или нет?

владимир · 08.12.2009 15:29
Ответ:

Уважаемый Владимир, мы готовы предложить стандартную программу финансирования при условии, что у Вас уже есть действующий бизнес сроком не менее 6 месяцев.
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Вопрос:

Здравствуйте.

Интересует эффективная ставка на займ размером в 1,5 млн. руб. под поручительство Фонда содействия КМБ (500 тыс. руб.) и залог недвижимости (1 000 тыс. руб.) и комиссии которые необходимо будет уплатить.

Также интересует сотрудничаете ли вы с Фондом содействия КМБ, Комитетом экономического развития и Российским банком развития.

Роман · 08.12.2009 15:21
Ответ:

 

Здравствуйте. Мы налаживаем сотрудничество с региональными фондами содействия бизнесу в тех городах, где Фонды предлагают интересные для клиентов и Банка программы.

Что касается сотрудничества с Российским банком развития и Комитетом экономического развития, то работа с этими программами не является для нас приоритетной, в связи с тем, что BSGV является частью международной банковской группы и не испытывает трудностей с финансированием.
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Страница конференции c 04.12.2009 просмотрена 13 535 раз.

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