Банки и малый бизнес: качество важнее количества

Онлайн-конференция состоялась 08.12.2009
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В конце 2008 года Банк Сосьете Женераль Восток открыл новое направление по работе с малым бизнесом, включающее в себя
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|Вопрос:
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Ильнар, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Игорь. Уверен, что мы найдем решение вашей проблемы с депозитом и картой. Буду благодарен, если Вы сообщите мне Ваше полное имя и фамилию, а так же отделение, в котором Вы обслуживаетесь (по электронной почте на адрес Ilnar.shaymardanov@socgen.com)
Кроме того, в самое ближайшее время у Вас появится альтернатива в виде вклада с возможностью досрочного снятия/пополнения без потери процентов в режиме счета ЮЛ/ИП (коммерческие условия, я надеюсь, Вас приятно удивят)
|Вопрос:
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Здравствуйте, Ильнар! Меня интересует такой вопрос, связанный с темой кредитования малого бизнеса: «Учитывает ли банк при рассмотрении заявки внутреннюю управленческую отчетность компании?»
|Ответ:
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Здравствуйте. Да, учитывает: более того, часто управленческая отчетность является основой для оценки финансового состояния клиента.
|Вопрос:
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Добрый день, Ильнар!
|Ответ:
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Добрый день, Екатерина. Спасибо за интересный вопрос высокую оценку моего опыта.
На мой взгляд, важнейшей составляющей успешной работы с клиентами малого бизнеса является отношения между банком и клиентом (то, что на западе называют «relationship»): если клиент видит, что банк старается отвечать на все его потребности, видит в нем партнера, а не контрагента по единоразовой сделке — едва ли он покинет банк, даже если коммерческие условия конкурентов будут немного лучше.
Что касается идей и Ноу-Хау, то российский рынок это огромное поле для деятельности: нам есть что перенимать у коллеги из Европы и США, хотя и идеи наших соотечественников часто заслуживают внимания.
Пример: во Франции клиентам малого бизнеса готовы предложить около 100 продуктов на выбор, что демонстрирует готовность Банка ответить на любые потребности клиента. В России достаточно часто банки исходят из собственных представлений о нуждах клиента, предлагая решать все проблемы с помощью простых и привычных инструментов.
Нам есть над чем работать в части построения отношений с нашими клиентами ответов на меняющиеся запросы. В то же время и мы можем поделиться опытом в части организации бизнес-процессов (например, в области кредитных продуктов и привлечения новых клиентов).
Россия — огромная страна с молодой банковской системой: нам еще многое предстоит перенять, придумать и внедрить.
|Вопрос:
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Добрый день. Планируем организацию малого бизнеса в области полиграфии. Осуществляете ли вы кредитование такого рода проектов на основе бизнес-плана? И второй, общий вопрос. Как по вашему мнению, достаточно ли внимания государство уделяет малому бизнесу, какие пути развития вы видите в данном направлении?
|Ответ:
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Добрый день, Руслан. На сегодняшний день БСЖВ не участвует в финансировании проектов на основе бизнес-плана.Что касается второго вопроса, то сегодня государство уделяет все больше и больше внимания малому бизнесу. Но, на мой взгляд, основные усилия государства должны быть направлены на поддержку начинающих предпринимателей, которым почти невозможно получить средства для финансирования своих проектов; с состоявшимися предприятиями достаточно успешно работают коммерческие банки.
|Вопрос:
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На какую стоимость и срок кредита может рассчитывать в вашем банке строительная компания?
|Ответ:
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Максимальный размер кредита для малых предприятий — 22 000 000 рублей на срок до 36 месяцев Что касается конкретно Вашей компании, сумма и срок будет зависеть от ее финансового состояния
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Марина. BSGV не повышал ставки по действующим кредитам клиентам малого бизнеса.
Что касается изменения ставки Банком в одностороннем порядке, то такая возможность прописана в кредитных договорах в случае нарушения клиентом обязательств перед банком, так же указанных в этом договоре.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Иван! В данном случае речь может идти только о потребительском кредите, так как финансированием «start-up» проектов мы пока не занимаемся.
Для получения потребительского кредита необходимы: паспорт, второй документ, удостоверяющий личность, документ подтверждающий доход и трудовая книжка (дополнительные документы при необходимости)
|Вопрос:
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Здравствуйте, уважаемый Ильнар.
|Ответ:
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Добрый день! Для нас покупка подержанных коммерческих автомобилей — обычная цель кредита, не подразумевающая повышенного риска и повышения процентной ставки. Мы можем предложить стандартный кредит на условиях, аналогичных для кредитов на другие цели. Думаю, коммерческие условия в этом случае Вас устроят. Рекомендую обратиться к менеджеру по работе с клиентами малого бизнеса ближайшего к Вам отделения BSGV.
|Вопрос:
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Добрый день, Ильнар!
|Ответ:
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Добрый день, Валентина Васильевна. Дело в том, что в BSGV малый и средний бизнес это два отдельных направления. Портфель кредитов малому бизнесу не большой (около 400 млн. рублей), так как на
|Вопрос:
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Здравствуйте, Ильнар.
|Ответ:
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Здравствуйте, Борис Михайлович. Индивидуальный предприниматель может получить факторинговые услуги так же, как юридическое лицо (многое будет зависеть от дебитора).
|Вопрос:
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Определена ли политика банка в части кредитования МСБ на конец 2009 и 2010 год? Нужны ли сектору МСБ новые продукты? Какие? Разрабатываются ли они в Банке?
|Ответ:
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Разумеется, политика определена с самого начала внедрения данного направления, но планировать конкретные показатели в сегодняшних условиях достаточно сложно. Например, сектор кредитования малого бизнеса показывает стабильные объемы: ни возрастающие, ни сокращающиеся, и скорее всего, эта тенденция сохранится и в следующем году. Что касается полноты ассортимента банковских продуктов, то мы активно работаем над его расширением. Как я уже упоминал, в ближайшее время появится кредитная линия, чуть позже — другие услуги.
|Вопрос:
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Предоставляете ли вы зарплатные проекты малым предприятиям или это прерогатива крупных?
|Ответ:
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Мы ориентированы на открытие зарплатных проектов для любых видов клиентов. Хотелось бы, пользуясь случаем, подчеркнуть преимущества зарплатного проекта в Банке Сосьете Женераль Восток: индивидуальный подход к каждому клиенту; выгодные тарифы на обслуживание зарплатного проекта; перечисление денежных средств в режиме реального времени, а значит доступность средств карточных операций немедленно после зачисления; возможность конвертации в валюту в момент перечисления денежных средств.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Скажите, сколько сейчас у вас стоит открытие расчетного счета и подключение системы банк-клиент?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Обе услуги предлагаются Банком Сосьете Женераль Восток в комплексе — они объединены в пакет услуг для малого бизнеса «Тандем Net». Обычная стоимость пакета 1125 рублей в месяц для Москвы и Санкт-Петербурга, 875 рублей для клиентов из других регионов России. C 1 по 31 декабря в банке проходит акция — бесплатное обслуживание пакета «Тандем Net» в течение 3 месяцев при условии покупки бизнес-карты — удобного инструмента для контроля за хозяйственными, командировочными и другими расходами сотрудников.
|Вопрос:
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Хотел открыть производство ПВХ конструкций, но столкнулся с трудностями финансирования. Какие есть программы у вас или нет?
|Ответ:
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Уважаемый Владимир, мы готовы предложить стандартную программу финансирования при условии, что у Вас уже есть действующий бизнес сроком не менее 6 месяцев.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Здравствуйте. Мы налаживаем сотрудничество с региональными фондами содействия бизнесу в тех городах, где Фонды предлагают интересные для клиентов и Банка программы.Что касается сотрудничества с Российским банком развития и Комитетом экономического развития, то работа с этими программами не является для нас приоритетной, в связи с тем, что BSGV является частью международной банковской группы и не испытывает трудностей с финансированием.
Страница конференции c 04.12.2009 просмотрена 13 535 раз.