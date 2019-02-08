Перспективы развития системы страхования вкладов в России

Вопрос:

1) Планируется ли создание в рамках АСВ либо совместно с ним, «фонда антикризисной помощи», который в случае кризисной ситуации должен будет поддерживать ликвидность на МБК, участвовать в санации и т. п.?

2) Как вы относитесь к идее разделения крупных банков для повышения их эффективности и повышения конкурентной среды, а также минимизации вреда банковской системе в случае их разорения (как с Lehman Brothers)?

3) Как вы относитесь к планам повышения минимального капитала банков с 180 млн. до более высоких значений?

4) Правда ли, что Сбербанк еще до кризиса много раз нарушал правила ССВ, но был в нее принят и не исключался несмотря на свои нарушения?

5) Что произойдет/, если после отмены моратория на исключение из ССВ Сбербанк нарушит правила? Будет ли он исключен из ССВ или это не произойдет ни при каких условиях? Виталий · 31.05.2010 10:46