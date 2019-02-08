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Перспективы развития системы страхования вкладов в России

Онлайн-конференция состоялась 03.06.2010

Первый страховой случай, наступивший пять лет назад с банком МБЭР, вызвал тогда огромный интерес к системе страхования вкладов. С тех пор страховые выплаты производились вкладчикам 87 банков, а система страхования вкладов стала на банковском рынке привычной и хорошо знакомой.

В онлайн-интервью порталу Банки.ру заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников расскажет о развитии системы страхования вкладов и о рынке банковских вкладов, а также ответит на ваши вопросы.
Андрей Мельников

Андрей Мельников

Заместитель генерального директора

Родился 3 сентября 1969 года. В 1992 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, по специальности экономист-математик.

В Агентстве по страхованию вкладов с момента его создания в феврале 2004 года в должности заместителя генерального директора. Автор большого числа экспертно-аналитических материалов и статей по вопросам развития банковской системы.

Женат, имеет двоих сыновей.


Вопросы 1 15 из 45
Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, будет ли наблюдаться рост процентных ставок по вкладам, в том числе для физических лиц, на рынке вкладов в период 2010—2011 гг.? Спасибо!

Кирилл · 03.06.2010 12:22
Ответ:

Скорее всего, нет. Ставки будут снижаться. Я думаю, «золотое время» для вкладчиков уже прошло. В начале или первой половине 2011 года может быть небольшой отскок и прежде всего по долгосрочным вкладам. Но скорее всего наш ориентир (до следующего кризиса) — это уровень инфляции.
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Вопрос:

Уважаемый Андрей! Вы сами пишете "С нашей точки зрения, 700 тыс. руб. — это как раз оптимальная величина, которой мы достигли. В дальнейшем ее надо будет лишь корректировать, например, с учетом инфляции и роста среднего уровня доходов".

Согласен конечно нужно корректировать, ведь ещё год назад на 100 руб. можно было что-то купить , а сегодня булку хлеба и пакет молока и то не всякого нельзя купить на 100 руб. Сегодня 100 руб. превратились в мелочь! "В дальнейшем надо корректировать" - это когда?

profess · 03.06.2010 12:30
Ответ:

Может я хожу в какие-то другие магазины, чем Вы, но стоимость «пакета молока и булки хлеба» в них (как правило, Ашан) около 70 руб. и за год как-то не сильно поменялась. А что касается корректировки, то могу еще раз предположить — не ранее 2012 года. И вообще я впервые вижу человека, рассуждающего о потребительской ценности 100 рублей и недостаточности размера страховки по вкладу в 700 тысяч.
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Вопрос:

Добрый день!

Планируется ли внедрение обязательного страхования в сложные технологические продукты, связанные с высоким риском технологического мошенничества, такие как интернет-банкинг и пластиковые карты?

finego · 03.06.2010 15:48
Ответ:

О таких планах я не знаю.
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Вопрос:

Скажите пожалуйста: 1) Какие изменения произошли за первый квартал 2010 года в системе страхования вкладов? 2) Какие изменения планируются? Спасибо!

Анастасия · 02.06.2010 12:47
Ответ:

Продолжается быстрый рост вкладов — в I квартале 2010 г. прирост на 4,1%. С начала года в Системе страхования вкладов произошло 4 страховых случая по которым в настоящее время Агентство осуществляет выплаты вкладчикам. Окончены уже 2 проекта санации — в самом начале года завершились меры по финансовому оздоровлению ЗАО «Нижегородпромстройбанк» и совсем недавно по — ОАО «Нижний Новгород». Продолжается методичная и кропотливая работа по ликвидации и банкротству несостоятельных банков и максимально возможному удовлетворению требований кредиторов этих банков.

Мы не предполагаем, каких либо кардинальных изменений в своей работе на ближайшую и среднюю перспективу. У Агентства есть четко установленные законом функции: по страхованию вкладов, ликвидации и предотвращению банкротства банков, и мы намерены их неуклонно выполнять.
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Вопрос:

Добрый день!
Скажите, что нового планируется ввести в системе страхования вкладов на период в ближайшие несколько лет?
Спасибо!

Ирина · 03.06.2010 12:16
Ответ:

Мы готовим стратегию своей деятельности до 2014 года. Рассчитываю, что осенью она будет обнародована. Из нового: системное использование режима передачи активов и обязательств перед вкладчиками из проблемных банков как альтернатива прямым выплатам страховки, дифференцированные взносы банков, сокращение сроков выплат, возможность выбора вкладчиком банка-агента, даже оформление получения страховки через существующие системы интернет-банкинга.
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Вопрос:

Насколько устойчиво будет чувствовать себя АСВ в случае масштабных проблем в банковской системе? Например, в случае, если ситуация заденет несколько крупных банков — уровня топ 20? Каков предел прочности АСВ?
Что Вы думаете по поводу нарушения банками договоров по вкладам и уменьшения доходности?
Так же интересно, в каких банках Вы размещаете свои средства?

Идальго · 03.06.2010 13:20
Ответ:

После 2008 года мы поняли, что можем и дальше чувствовать себя уверенно. Запас прочности и расчеты, его обосновывающие, очень точно отражали все угрозы, с которыми мы столкнулись. Запас прочности: в принципе 2 банка из топ20—30 одновременно за исключением 2 первых строчек, находящихся под контролем государства. Либо примерно 600 банков с конца. При этом вероятность банкротства банка из первой 20-ки ничтожно мала, это показал и кризис 2008 года. Кроме того, есть еще механизмы санации банков, передачи активов и обязательств, которые мы уже использовали — все это здорово снижает нагрузку собственно на фонд страхования вкладов. Напомню, что вообще-то предел прочности системы страхования вкладов — это предел прочности бюджета. Но строим свою работу так, чтобы даже не обращаться к средствам налогоплательщиков.

Про нарушения банками договоров — просьба посмотреть ответы на аналогичные вопросы. Средства фонда в банках не размещаются принципиально: 37% — государственные ценные бумаги разного уровня, 44% — «голубые фишки», остальное депозиты в ЦБ, наличность на счете, акции.
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Вопрос:

Как Вы считаете, отражают ли международные и российские рейтинги устойчивость банка? Каким образом строится взаимодействие банка и АСВ? Какой размер страховой премии банк выплачивает и от чего чаще всего это зависит? Существует ли дифференциация? И выливается ли размер страховой премии на рядового вкладчика? Возможно банк с большей надежностью по рейтингу платит существенно меньше?

Идальго · 03.06.2010 13:26
Ответ:

С учетом того, что рейтинговые агентства крупно подставились и доверие к ним резко упало, я все-таки считаю, что в целом рейтинги как институт отражают качество банка. Лучшего еще не придумали. Но важно еще понимать сопоставимость различных рейтингов. Ставка единая для всех — 0,1% среднего размера вкладов за квартал, так что влияние этого фактора на ценообразование процентной ставки по депозитам крайне мало. Думаем о дифференциации отчислений по уровню риска, принятого банком. Для банков мы и партнеры. поскольку обеспечиваем им стабильность вкладов в кризис, и инициатор проверок, поскольку следим за выполнением требований закона о страховании, и хороший клиент, когда платим через них страховое возмещение, и шериф, когда расследуем их безобразия в рамках ликвидации или санации, привлекая к ответственности через суд и возбуждение уголовных дел. В общем взаимодействуем очень конструктивно.
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Вопрос:

Какие цели, в части развития, ставит перед собой агентство на ближайшие 1-3 года?

R1se · 03.06.2010 12:52
Ответ:

Мы сейчас готовим стратегию своего развития до 2014 года. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос в октябре. В части системы страхования вкладов предварительные приоритеты я указал в одном из вопросов чуть выше.
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Вопрос:

Добрый день!

Во время пика кризиса АСВ выступало с предложенем по увеличению суммы страхования до 1 млн. рублей.
Как на сегодня обстоят дела по данному вопросу? Каковы перспективы?

Спасибо!

Михаил Владимирович · 03.06.2010 03:00
Ответ:

Мы не выступали с таким предложением. Напротив, считаем что размер страховки в ближайшие годы трогать не надо.
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Вопрос:

Предполагается ли рост рублевых вкладов в Банках на 2010-2011 гг. в РФ?
Какие перспективы развития рынка банковских вкладов намечены на 2010-2011 гг. в РФ?

Кирилл · 02.06.2010 17:09
Ответ:

Вклады растут и очень активно, в основном, за счет за счет изменения сберегательных приоритетов среднего класса и более состоятельных сограждан. В этом году наш прогноз — не менее 1,5 трлн. руб. прироста. При этом доля валютных вкладов медленно, но верно сокращается. В 2011 году рост будет, но я пока предполагаю, что чуть послабее: возможно станут более активными потребительские траты.
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Вопрос:

Андрей, здравствуйте!

У меня несколько общих вопросов:
— Каковы итоги деятельности Агентства за кризисный период 2009 — май 2010? было бы интересно увидеть в т. ч. статистические данные, количество ликвидированных банков, количество банков, которые успешно прошли процедуру оздоровления и пр.. Возможно также вы сможете выделить некоторые общие для всех проблемных банков узкие места — причины, упущения и пр., которые привели их к кризисному положению.
— Как вы оцениваете роль Агентства в стабилизации ситуации, каковы достижения?
— Что, на ваш взгляд, нужно дорабатывать и развивать в целом в законодательстве по регулированию несостоятельности кредитных организаций и конкретно в работе вашего Агентства?
Дело в том, в том, что я пишу дипломную работу по деятельности Агентства в период кризиса, возможно, вы можете посоветовать мне какие-либо источники информации о практике (списки банков, представленные на вашем сайте, я видела, но это сухие списки, хотелось бы практических примеров, хотя я понимаю, что такого рода информация скорее всего не подлежит разглашению). Буду признательна за совет!

Большое спасибо!)

Мария · 02.06.2010 17:27
Ответ:

Пишите диплом? Поможем: позвоните мне в приемную 7253104.
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Вопрос:

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно по каким-то признакам предугадать, обанкротится ли Банк, в котором я хочу разместить вклад?

Анастасия · 01.06.2010 16:08
Ответ:

Распознать надежный и ненадежный банк «человек с улицы» по-большому счету не в состоянии (это не всегда получается даже у органов надзора что в США, что в Европе, что у нас). Поэтому и создают системы страхования вкладов.
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Вопрос:

Здравствуйте!
1) Если банк исключен из ССВ, то данное исключение не повлияет на страхование вкладов размещенных до данного исключения в этом банке?
2) Как вы относитесь непродлению моратория на исключение из ССВ из-за несоблюдения требований?
3) Предполагается ли работа по повышению финансовой грамотности в выпускных классах школ, училищах, ВУЗах? Планируется ли участие в этом АСВ?
4) Планируется ли уменьшение объема страхования вкладов (уменьшение суммы покрытия, исключения % из покрытия)? Есть ли подобные инициативы в принципе?
5) Действительно ли "вероятность дефолта Сбербанка" приравнена агенством к 0?
6) Планируется ли повышение оперативности возмещения? Де-факто с момента приостановления платежей банком-банкротом до момента возмещения проходит около месяца.
7) Планируется ли привязка ставок по застрахованию вкладов в зависимость от условий, в частности, % ставок по вкладам? Есть ли подобные законодательные инициативы?

Виталий · 31.05.2010 10:35
Ответ:

1 НЕТ

2 Отрицательно, надо дать банкам передышку хотя бы до конца года.

3 Готовится специальная государственная программа, куратор Минфин России. Там есть и наш блок.

4 Нет, и не планируется.

5 Да, как и ряда других банков с рейтингом близким или равным российскому суверенному рейтингу.

6 Вы видимо имели ввиду повышение оперативности надзорного реагирования, поскольку мы отсчитываем 14 дней от формальной даты — от отзыва у банка лицензии. Да, эта работа последовательно ведется Банком России.

7 Пока нет.
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Вопрос:

Будет ли в ближайшее время рассматриваться вопрос о вывплате в РФ компенсаций Юридическим лицам (ООО, ЗАО) и т. д. в случае банкротства банка, в котором обслуживалось юрлицо?

экономист Интер -РАО Мишин Андрей · 31.05.2010 14:14
Ответ:

В ближайшее время нет. Тут, несчастных индивидуальных предпринимателей Дума уже второй год застраховать не может, а Вы говорите — юрлица…
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Вопрос:

1) Планируется ли создание в рамках АСВ либо совместно с ним, «фонда антикризисной помощи», который в случае кризисной ситуации должен будет поддерживать ликвидность на МБК, участвовать в санации и т. п.?
2) Как вы относитесь к идее разделения крупных банков для повышения их эффективности и повышения конкурентной среды, а также минимизации вреда банковской системе в случае их разорения (как с Lehman Brothers)?
3) Как вы относитесь к планам повышения минимального капитала банков с 180 млн. до более высоких значений?
4) Правда ли, что Сбербанк еще до кризиса много раз нарушал правила ССВ, но был в нее принят и не исключался несмотря на свои нарушения?
5) Что произойдет/, если после отмены моратория на исключение из ССВ Сбербанк нарушит правила? Будет ли он исключен из ССВ или это не произойдет ни при каких условиях?

Виталий · 31.05.2010 10:46
Ответ:

1 Мы и являемся пока таким фондом санации банков. А поддержка ликвидности на МБК — дело Банка России, с которым он достаточно успешно справился. Иных мер антикризисной поддержки банков уже не будет.

2 Я против деления, но за повышение требований к их прозрачности и регулированию.

3 Я бы не стал этого делать. Незачем.

4 Я глубоко сомневаюсь, что у него были такие нарушения.

5 Извините, но я скорее поверю в зеленых человечков, чем в то, что Сбербанк может оказаться не в состоянии выполнять эти правила.
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Страница конференции c 27.05.2010 просмотрена 20 493 раза.

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