Перспективы развития системы страхования вкладов в России

Онлайн-конференция состоялась 03.06.2010
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Первый страховой случай, наступивший пять лет назад с банком МБЭР, вызвал тогда огромный интерес к системе страхования вкладов. С тех пор страховые выплаты производились вкладчикам 87 банков, а система страхования вкладов стала на банковском рынке привычной и хорошо знакомой.
В
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|Подробности
Родился 3 сентября 1969 года. В 1992 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета имени
Работал в группе экспертов президента России, в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной думы, в Министерстве экономики РФ. Специализировался на вопросах разработки банковского законодательства, регулирования и налогообложения, в том числе принимал непосредственное участие в подготовке федеральных законов «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О реструктуризации кредитных организаций», концепции создания в России системы страхования (гарантирования) банковских вкладов, системы бюро кредитных историй.
С 1998 года вошел в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций и в дальнейшем занимался практическими вопросами финансового оздоровления и ликвидации банков.
В Агентстве по страхованию вкладов с момента его создания в феврале 2004 года в должности заместителя генерального директора. Автор большого числа
Женат, имеет двоих сыновей.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите пожалуйста, будет ли наблюдаться рост процентных ставок по вкладам, в том числе для физических лиц, на рынке вкладов в период 2010—2011 гг.? Спасибо!
|Ответ:
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Скорее всего, нет. Ставки будут снижаться. Я думаю, «золотое время» для вкладчиков уже прошло. В начале или первой половине 2011 года может быть небольшой отскок и прежде всего по долгосрочным вкладам. Но скорее всего наш ориентир (до следующего кризиса) — это уровень инфляции.
|Вопрос:
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Уважаемый Андрей! Вы сами пишете "С нашей точки зрения, 700 тыс. руб. — это как раз оптимальная величина, которой мы достигли. В дальнейшем ее надо будет лишь корректировать, например, с учетом инфляции и роста среднего уровня доходов".
|Ответ:
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Может я хожу в какие-то другие магазины, чем Вы, но стоимость «пакета молока и булки хлеба» в них (как правило, Ашан) около 70 руб. и за год
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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О таких планах я не знаю.
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста: 1) Какие изменения произошли за первый квартал 2010 года в системе страхования вкладов? 2) Какие изменения планируются? Спасибо!
|Ответ:
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Продолжается быстрый рост вкладов — в I квартале 2010 г. прирост на 4,1%. С начала года в Системе страхования вкладов произошло 4 страховых случая по которым в настоящее время Агентство осуществляет выплаты вкладчикам. Окончены уже 2 проекта санации — в самом начале года завершились меры по финансовому оздоровлению ЗАО «Нижегородпромстройбанк» и совсем недавно по — ОАО «Нижний Новгород». Продолжается методичная и кропотливая работа по ликвидации и банкротству несостоятельных банков и максимально возможному удовлетворению требований кредиторов этих банков.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Мы готовим стратегию своей деятельности до 2014 года. Рассчитываю, что осенью она будет обнародована. Из нового: системное использование режима передачи активов и обязательств перед вкладчиками из проблемных банков как альтернатива прямым выплатам страховки, дифференцированные взносы банков, сокращение сроков выплат, возможность выбора вкладчиком банка-агента, даже оформление получения страховки через существующие системы интернет-банкинга.
|Вопрос:
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Насколько устойчиво будет чувствовать себя АСВ в случае масштабных проблем в банковской системе? Например, в случае, если ситуация заденет несколько крупных банков — уровня топ 20? Каков предел прочности АСВ?
|Ответ:
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После 2008 года мы поняли, что можем и дальше чувствовать себя уверенно. Запас прочности и расчеты, его обосновывающие, очень точно отражали все угрозы, с которыми мы столкнулись. Запас прочности: в принципе 2 банка из топ20—30 одновременно за исключением 2 первых строчек, находящихся под контролем государства. Либо примерно 600 банков с конца. При этом вероятность банкротства банка из первой 20-ки ничтожно мала, это показал и кризис 2008 года. Кроме того, есть еще механизмы санации банков, передачи активов и обязательств, которые мы уже использовали — все это здорово снижает нагрузку собственно на фонд страхования вкладов. Напомню, что вообще-то предел прочности системы страхования вкладов — это предел прочности бюджета. Но строим свою работу так, чтобы даже не обращаться к средствам налогоплательщиков.
|Вопрос:
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Как Вы считаете, отражают ли международные и российские рейтинги устойчивость банка? Каким образом строится взаимодействие банка и АСВ? Какой размер страховой премии банк выплачивает и от чего чаще всего это зависит? Существует ли дифференциация? И выливается ли размер страховой премии на рядового вкладчика? Возможно банк с большей надежностью по рейтингу платит существенно меньше?
|Ответ:
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С учетом того, что рейтинговые агентства крупно подставились и доверие к ним резко упало, я все-таки считаю, что в целом рейтинги как институт отражают качество банка. Лучшего еще не придумали. Но важно еще понимать сопоставимость различных рейтингов. Ставка единая для всех — 0,1% среднего размера вкладов за квартал, так что влияние этого фактора на ценообразование процентной ставки по депозитам крайне мало. Думаем о дифференциации отчислений по уровню риска, принятого банком. Для банков мы и партнеры. поскольку обеспечиваем им стабильность вкладов в кризис, и инициатор проверок, поскольку следим за выполнением требований закона о страховании, и хороший клиент, когда платим через них страховое возмещение, и шериф, когда расследуем их безобразия в рамках ликвидации или санации, привлекая к ответственности через суд и возбуждение уголовных дел. В общем взаимодействуем очень конструктивно.
|Вопрос:
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Какие цели, в части развития, ставит перед собой агентство на ближайшие 1-3 года?
|Ответ:
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Мы сейчас готовим стратегию своего развития до 2014 года. Я с удовольствием отвечу на этот вопрос в октябре. В части системы страхования вкладов предварительные приоритеты я указал в одном из вопросов чуть выше.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Мы не выступали с таким предложением. Напротив, считаем что размер страховки в ближайшие годы трогать не надо.
|Вопрос:
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Предполагается ли рост рублевых вкладов в Банках на 2010-2011 гг. в РФ?
|Ответ:
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Вклады растут и очень активно, в основном, за счет за счет изменения сберегательных приоритетов среднего класса и более состоятельных сограждан. В этом году наш прогноз — не менее 1,5 трлн. руб. прироста. При этом доля валютных вкладов медленно, но верно сокращается. В 2011 году рост будет, но я пока предполагаю, что чуть послабее: возможно станут более активными потребительские траты.
|Вопрос:
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Андрей, здравствуйте!
|Ответ:
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|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно по каким-то признакам предугадать, обанкротится ли Банк, в котором я хочу разместить вклад?
|Ответ:
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Распознать надежный и ненадежный банк «человек с улицы» по-большому счету не в состоянии (это не всегда получается даже у органов надзора что в США, что в Европе, что у нас). Поэтому и создают системы страхования вкладов.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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1 НЕТ
|Вопрос:
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Будет ли в ближайшее время рассматриваться вопрос о вывплате в РФ компенсаций Юридическим лицам (ООО, ЗАО) и т. д. в случае банкротства банка, в котором обслуживалось юрлицо?
|Ответ:
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В ближайшее время нет. Тут, несчастных индивидуальных предпринимателей Дума уже второй год застраховать не может, а Вы говорите — юрлица…
|Вопрос:
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1) Планируется ли создание в рамках АСВ либо совместно с ним, «фонда антикризисной помощи», который в случае кризисной ситуации должен будет поддерживать ликвидность на МБК, участвовать в санации и т. п.?
|Ответ:
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1 Мы и являемся пока таким фондом санации банков. А поддержка ликвидности на МБК — дело Банка России, с которым он достаточно успешно справился. Иных мер антикризисной поддержки банков уже не будет.
Страница конференции c 27.05.2010 просмотрена 20 493 раза.