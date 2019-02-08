Ипотечное кредитование в России: стандарты и перспективы

Уважаемый Александр, у меня три вопроса: 1) В пост кризисной модели, когда рынок секьюритизации полностью дискредиторован, что может источником длинных пассивов по ипотеке? 2) Чем конкретно государство может уравновесить и уравновешивает сейчас рост цен на жилье вызванный увеличением доступности ипотеке, которая как раз способствует росту цен на это жилье? 3) Считаете ли Вы реальным в обозримом будущем превратить АИЖК в финансово независимую / самостоятельную от государтсва прибыльную и утойчивую компанию - оператора рынка ипотечного кредитования? Спасибо и всего наилучшего, Михаил

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