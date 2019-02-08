Ипотека и решение жилищного вопроса

Уважаемый Анатолий Юрьевич, какой минимальный капитал должна иметь молодая семья, состоящая из 2 человек, для того чтобы получить ипотечный кредит в ВТБ 24? На какой максимальный срок дается кредит? И каким образом можно избежать обмана при заключении договора на первичную квартиру?

Ответ: