Ипотека и решение жилищного вопроса

Онлайн-конференция состоялась 21.11.2006
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Ипотечное кредитование — один из наиболее стабильных и крупных по объему видов банковского бизнеса. В России в улучшении жилищных условий нуждаются более 70% населения, поэтому банки пытаются сделать ипотеку более доступной и массовой.
На вопросы посетителей портала Banki.ru об ипотеке ответил член правления, директор Департамента ипотечного кредитования
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|Подробности
Родился 18 августа 1969 г. в Москве.
В 1992 г. с отличием окончил Московский
В 1997 г. прошел обучение по программе «Аттестованный ипотечный кредитор» при Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, Ассоциации российских банков, фонде «Институт экономики города».
В 2002 г. прошел подготовку в Международной московской
В 1993 г. начал заниматься вопросами ипотечного жилищного кредитования, работал в ряде коммерческих банков.
С 1998 по 2000 г. возглавлял подразделение покупок и мониторинга ипотечных кредитов в
В 2000 г. перешел в Инвестиционный фонд
В 2003 г. был приглашен во Внешторгбанк на должность начальника управления ипотечного и потребительского кредитования для решения задачи разработки и запуска широкомасштабной программы ипотечного кредитования банка, которая была успешно выполнена: менее чем за 1,5 года действия программы Внешторгбанк вошел в тройку лидеров рынка.
В 2005 г., после принятия Внешторгбанком решения о создании специализированного розничного банка — ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, руководил процессом миграции активных операций, в частности ипотечным бизнесом.
В августе 2006 г. перешел на работу в
|Вопрос:
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У меня кредит в нашем региональном банке. Могу ли я его рефинансировать? Или список банков, кредиты которых могут быть рефинансированы, ограничен?
|Ответ:
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ВТБ 24, рефинансируя ранее выданный другим банком кредит, принимает на себя существенные процедурные и операционные риски на этапе оформления сделки. Поэтому репутация банка первоначального кредитора и его надежность имеют для нашего банка существенное значение. ВТБ 24 действительно имеет список банков, клиенты которых рефинансируются в типовом формате в соответствии с условиями стандартного продукта, но он открыт. Для реализации сделки вам необходимо обратиться в наш центр ипотечного кредитования, и я не исключаю, что ваш нынешний банк-кредитор будет включен в этот список, или будет найдено иное приемлемое для вас решение.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Будучи абсолютно преемственным по отношению к ВТБ, ВТБ 24 безусловно готов к разработке специальных программ для различных групп клиентов, в том числе и военнослужащих. Однако в данном случае нужно понимать, что любая специальная программа, предполагающая дотирование условий, осуществляется банками совместно с органами власти или специализированными структурами, обеспечивающими поддержку целевых групп населения.
Иными словами, для разработки специальных программ для военнослужащих мы должны действовать совместно с соответсвующими структурами — например, Министерства обороны. Поскольку, несмотря на социальные функции, которые выполняет банк, он по-прежнему является комерческой организацией и не может самостоятельно выступать стороной, предоставляющей дотации или субсидии.
|Вопрос:
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Уважаемый Анатолий Юрьевич!
|Ответ:
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Гипотетически в мировой практике такие программы существуют, поэтому если исходить из того, что наш рынок не изобретает ничего нового, а лишь использует накопленную практику, то со временем появятся и такие программы. Однако для меня очевидно, что данный вопрос относится к достаточно долгосрочной перспективе и не будет представлен на рынок до реализации многих существенных предпосылок для его разработки.
К ключевым предпосылкам я бы отнес во-первых, достижение среднего уровня пенсий до объема, достаточного для осуществления ежемесячных платежей. Не секрет, что в тех странах, где практикуются подобного рода продукты, пенсионеры в состоянии погашать кредит из средств своих пенсий. Ну а во-вторых, должны сложится быстрая (не более 1 месяца) и прозрачная процедура перехода права собственности к наследникам.
К сожалению, текущая процедура оформления наследственных дел создает легальную возможность приостановки выплат по кредиту как минимум на 6 месяцев, что, как вы понимаете, неприемлемо для банка. В-третьих, средний доход по стране должен быть достаточен для погашения среднего размера ипотечного кредита, в противном случае наследник столкнется с невозможностью надлежащим образом обслуживать кредит и, соответственно, эффективность продукта по существу будет утрачена.
|Вопрос:
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Уважаемый Анатолий Юрьевич, какой минимальный капитал должна иметь молодая семья, состоящая из 2 человек, для того чтобы получить ипотечный кредит в ВТБ 24? На какой максимальный срок дается кредит? И каким образом можно избежать обмана при заключении договора на первичную квартиру?
|Ответ:
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Здравствуйте, Ольга Сергеевна!
Вопрос о том, какая требуется сумма дохода для оформления ипотечного кредита, на мой взгляд, не совсем корректен. Необходимо исходить из того, какое жилье вы планируете приобрести и какой размер кредита вам для этого требуется.
Тем не менее постараюсь ответить на Ваш вопрос. ВТБ24 предоставляет ипотечные кредиты на сроки от 5 до 25 лет. Для получения семьей, состоящей из 2 человек, кредита в размере 10 000 долларов, который является минимальным в Москве и Санкт-Петербурге, заемщик должен иметь среднемесячный доход на уровне от 575 долларов. При оформлении ипотечного кредита в размере 5 000 долларов минимальная сумма ипотечного кредита для других регионов и минимальный среднемесячный доход заемщика должен составлять от 488 долларов.
Отвечая на вторую часть вопроса, могу сказать следующее. При предоставлении кредита на цели приобретения жилья на этапе строительства основным обеспечением по кредиту является залог прав требования на получение квартиры в собственность заемщика — покупателя жилья, которые получает заемщик при подписании договора с компанией — застройщиком (правообладателем). Таким образом, банк имеет прямую заинтересованность в том, чтобы строительный проект был успешно завершен, а оплаченное жилье было оформлено в собственность заемщика.
Для оценки существующих рисков при кредитовании строящегося жилья банк проводит целый ряд мероприятий, таких как проверка правообладателя собственной службой безопасности, анализ правоустонавливающей документации, формы договора, который планирует подписать заемщик и др.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что приобретение строящегося жилья с использованием кредитных средств сопровождается меньшими рисками, чем приобретение без привлечения банка в качестве кредитора.
|Вопрос:
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Анатолий Юрьевич, знаете ли Вы об инициативе одного ипотечного банка выдавать кредиты не после государственной регистрации сделки, а непосредственно после подписания договора купли-продажи квартиры? Как Вы к этому относитесь, чем такая мера может быть чревата для клиента и для самого банка?
|Ответ:
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Да, знаем, однако не совсем понятна попытка придать событийность данному решению.
В ряде регионов России мы уже давно применяем данную практику и связано это с тем, что в силу региональных технологических особенностей оформления ипотечных кредитов расчеты по сделкам без использования кредитных средств осуществляются существенно раньше расчетов по сделкам с привлечением ипотечных кредитов. Отсюда мы прияняли совершенно логичное решение осуществлять расчеты до регистрации.
Если говорить о Москве, то ситуация совершенно иная. Рынок практикует использование расчетов после регистрации, с использованием депозитных ячеек. Отсюда заявленная мера в Москве не является способом решения каких-либо проблем ввиду отсутствия таковых.
Если говорить о рисках, то они очевидны. Заемщик де-факто передает деньги продавцу, не имея никаких гарантий в регистрации права собственности на свое имя (гипотетически продавец может попытаться отозвать документы), а сам факт подписания договора не означает, по сути, ничего, кроме волеизъявления сторон.
|Вопрос:
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Планируется ли открыть центр ипотечного кредитования в Барнауле?
|Ответ:
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Уважаемый Виктор,
В Барнауле уже действует ипотечное подразделение ВТБ 24 по адресу ул. Малотобольская, д. 19. В 2007 году банк планирует открыть еще один дополнительный офис в Барнауле с модулем ипотечного кредитования для большей доступности данной услуги населению города.
|Вопрос:
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Уважаемый Анатолий Юрьевич!
|Ответ:
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Добрый день, Борис!
В ВТБ24 используются различные методики оценки дохода потенциальных заемщиков. Вопрос о том, какая требуется сумма дохода для оформления ипотечного кредита, на мой взгляд, не совсем корректен. Необходимо исходить из того, какое жилье вы планируете приобрести и какой размер кредита вам для этого требуется.
Тем не менее постараюсь ответить на ваш вопрос. Для получения кредита в размере 10 000 долларов, который является минимальным в Москве и Санкт-Петербурге, заемщик должен иметь среднемесячный доход на уровне от 375 долларов. При оформлении ипотечного кредита в размере 5 000 долларов минимальная сумма ипотечного кредита для других регионов, минимальный среднемесячный доход заемщика должен составлять от 290 долларов.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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В настоящее время мы находимся в стадии разработки нового продукта, который будет ориентирован на заемщиков с небольшим доходом сегодня, но хорошими перспективами по его увеличению в будущем, в таком случае мы сможем предложить им отсрочку по осуществлению ежемесячных платежей — вплоть до нескольких лет. Возможно, получение кредита такого рода будет для Вас оптимальным решением.
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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ВТБ 24 был одним из первых, кто начал активно развивать операции рефинансирования ипотечных кредитов в России.
Сегодня Вы можете оформить кредит на цели рефинансирования кредитов, оформленных ранее в других банках по следующим ставкам:
Учитывая то, что человек, обратившийся в ВТБ 24 за услугой рефинансирования, ранее проходил процедуру анализа кредито- и платежеспособности, при данном виде кредитования мы не удерживаем комиссию за рассмотрение заявления на получение кредита. При этом, безусловно, сохраняется комиссия за оформление кредита, которая в зависимости от региона оформления кредита составляет от 3000 до 6000 рублей.
Важно отметить, что многие заемщики, которые обращаются в ВТБ 24 с заявлением на цели рефинансирования, преследуют цель не только снизить размер процентной ставки и, как следствие, снизить размер ежемесячного платежа. Для многих целью рефинансирования является возможность пересмотра валюты или срока кредитования, а также возможность использования для дальнейшего погашения кредита всей обширной сети отделений ВТБ 24. При этом сумма кредита может превышать остаток ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту и составлять в зависимости от региона до 85—95% текущей рыночной стоимости передаваемого в залог жилья. В данном случае часть средств направляется на полное погашение рефинансируемого кредита, оставшейся частью средств заемщик может распорядиться по своему усмотрению.
|Вопрос:
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Добрый день, Анатолий Юрьевич. У меня вопрос: можно ли при рефинансировании ипотечного кредита заложить 2/3 доли в квартире, где 1/3 доли имеет несовершенолетний ребенок, так как орган опеки не дает разрешение на рефинансирование кредита?
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
К сожалению, нет. Банк не принимает в залог доли в праве собственности на квартиры. При наличии согласия органов опеки банк готов рассмотреть возможность принятия в залог всей квартиры, включая долю несовершеннолетнего ребенка. При этом в случае если согласие на передачу в залог уже было дано органом опеки, непонятно, почему на передачу в залог квартиры другому банку орган опеки отказывает.
|Вопрос:
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Мы купили квартиру по ипотеке еще 3 года назад, под 13,25% годовых на 10 лет. На данный момент мы бы хотели получить рефинансирование и купить себе другую квартиру большей площадью в новостройке, под залог имеющейся (доходы позволяют). Есть ли у нас возможность сделать все это в вашем банке, и как ваш банк относится к таким сложным случаям?
|Ответ:
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Уважаемая Елена, случай, описанный вами, не является сложным, и у нас есть типовое решение вашего вопроса. С учетом широты продуктового ряда, ВТБ 24 готов решать намного более сложные задачи. Наверное, это прозвучит слушком смело, но ВТБ 24 — это банк, не оставляющий без предложения ни один запрос клиента.
Для детальной консультации звоните на нашу горячую линию (контакты я уже указывал в предыдуших ответах).
|Вопрос:
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Я — гражданин Украины, работаю в российской компании за границей, имею «белый» доход. Есть ли у меня возможность получить ипотечный кредит на приобретение квартиры в Московской области как у гражданина Украины?
|Ответ:
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ВТБ 24 не выставляет ограничений по наличию у заемщиков российского гражданства. Иными словами, будучи гражданином Украины, при соблюдении наших основных требований по занятости и доходу, Вы можете получить ипотечный кредит на покупку квартиры в любом городе присутствия ВТБ 24.
|Вопрос:
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Существует ли кредит на строительство собственного дома? Какие документы для этого необходимы?
|Ответ:
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Сегодня мы предоставляем кредиты на цели приобретения загородной недвижимости на вторичном рынке, а также на покупку загородного жилья в организованных, централизовано застраиваемых коттеджных поселках. Ипотечный кредитный продукт на цели индивидуального жилищного строительства, в том числе так называемым «хозяйственным способом» в настоящее время находится в стадии разработки.
В случае, если вы хотели бы осуществить индивидуальное жилищное строительство уже сейчас, могу порекомендовать оформить нецелевой кредит под залог недвижимости, имеющейся в вашей собственности или собственности ваших близких родственников. Возможно, стоимости земельного участка будет достаточно для финансирования строительства дома.
Подробную информацию об условиях кредитования, а также о документах, необходимых для принятия банком решения, вы можете получить, обратившись на ипотечную горячую линию ВТБ 24.
Московский номер:
Федеральный номер: 8 800 100 24 24
|Вопрос:
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Добрый день! ВТБ 24 планирует снижать ставки по ипотечным кредитам на приобретение готового жилья, как это сделали многие другие банки?
|Ответ:
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Недавно мы уже провели снижение процентных ставок в рублях, что на фоне остальных условий, в том числе по первоначальному взносу, делает наш продукт одним из наиболее привлекательных на рынке.
Что касается валютных ставок, то, безусловно, мы будем двигаться вслед за рынком. Планируемая в следующем году секьюритизация позволит нам привлечь дополнительные дешевые ресурсы для снижения стоимости валютных кредитов. Однако на сегодняшний день в краткосроной перспективе (ближайшие 2—3 месяца) снижать ставки мы не планируем.
|Вопрос:
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Анатолий Юрьевич, возможно ли предоставление кредита с размером платежа более 50% от дохода семьи?
При средней стоимости 2-комнатной квартиры около 250 тыс.$ взнос по кредиту на 25 лет составляет 2600$, и минимальный доход семьи из 3-х человек (после налогов) должен быть не менее 5200$. Немногие семьи могут похвастаться таким уровнем доходов, а меньшую квартиру покупать не имеет смысла.
|Ответ:
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Для того чтобы сделать наши ипотечные кредиты доступнее, в 2006 году мы ввели дифференцированный подход к определению той доли дохода, которую заемщик может направлять в счет погашения кредита (расчетный коэффициент П/Д). В настоящее время данный расчетный коэффициент зависит от валюты кредитования, а также абсолютного значения среднемесячного дохода семьи заемщика. При этом значение коэффициента П/Д составляет от 40 до 75%.
К примеру, при оформлении кредита в рублях и при среднемесячном доходе семьи, превышающем 3000 долларов, предельное значение коэффициента П/Д составит 55%.
Если вернуться к рассматриваемому случаю, то для оформления кредита в размере 250 тыс. долларов, совокупный среднемесячный доход семьи должен составлять порядка 4 790 долларов. С учетом того, что ВТБ 24 готов принимать к рассмотрению доход близких родственников заемщика, а также средний уровень дохода в Москве, оформление ипотечного кредита представляется реальным инструментом решения вашего жилищного вопроса.
Страница конференции c 23.04.2007 просмотрена 44 714 раз.