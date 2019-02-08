Сезон доступных кредитов: как успеть воспользоваться

Онлайн-конференция состоялась 21.10.2010
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По сложившейся традиции осенью Промсвязьбанк делает свои клиентам специальные предложения. В этом году он проводит специальную акцию, понижая процентную ставку по кредитам для физических лиц. Прозрачные условия , отсутствие скрытых комиссий, небольшой пакет документов — основные преимущества кредитных программ банка.
Что нового предлагает Промсвязьбанк частным лицам? Как выбрать наиболее выгодную программу кредитования? Какие преимущества есть у постоянных клиентов? На эти и другие вопросы отвечала член правления Промсвязьбанка Елена МАХОТА.
Уважаемые участники онлайн-конференции!
Благодарю вас за присланные вопросы, а их поступило порядка 150 штук! Я постаралась в ходе онлайн-конференции и даже вне ее рамок ответить на максимальное количество обращений, многим ответила лично по электронной почте. Такой интерес к теме кредитования подчеркивает актуальность предлагаемых Промсвязьбанком программ. Мы будем рады видеть вас в офисах банка.
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|Подробности
Елена Махота родилась в
До прихода в Промсвязьбанк более шести лет работала в
С мая 2007 года возглавляет департамент малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка, запустила программу кредитования малого и среднего бизнеса.
В 2008 году назначена на пост
«Современная ситуация на рынке характеризуется острой конкуренцией за качественного заемщика, что очень выгодно для клиентов, — говорит Елена Махота. — Сейчас настало время брать кредиты по привлекательным ставкам. Банки готовы платить за лояльность клиента скидками и бонусами».
|Вопрос:
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Планируется ли запуск программ ипотечного кредитования в Промсвязьбанке?
|Ответ:
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Добрый день! Да, в первом квартале 2011 года мы планируем запустить программу ипотечного кредитования. Сейчас мы кредитуем приобретение квартир в ЖК «Царицыно» (Москва)
|Вопрос:
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Елена, добрый день!
|Ответ:
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Да, акция распространяется и на действующие карты. Подробности начисления баллов здесь: http://psbank.ru/person/46/2400/ Копите и летайте! Это просто.
|Вопрос:
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Я адвокат, имею постоянный доход от своей адвокатской деятельности и предоставляю декларацию в налоговые органы. Могу ли я получить кредит на неотложные нужды в Вашем банке?
|Ответ:
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Подать заявку на потребительский кредит возможно только при наличии подтверждения занятости записью в трудовой книжке и справкой 2-НДФЛ или по форме банка
|Вопрос:
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Почему минимальный уровень зарплат для получения кредита в Вашем банке 10000 рублей? В моей организации средний уровень з/п 8500 руб., других доходов не имею, супруга и детей нет, родители пенсионеры. Хочу кредит 30000 руб.
|Ответ:
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Данное ограничение установлено с учетом того, что для клиента с меньшим доходом долговая нагрузка даже при минимальной сумме кредита будет обременительна.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Елена Владимировна, объясните пожалуйста порядок получение кредита для малого и среднего бизнеса. Какие условия? Проценты? Документы? И что такое целевое финансирование? Спасибо.
|Ответ:
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В нашей линейке 7 кредитных программ. Сумма кредита — от 1 до 60 миллионов рублей. При этом с помощью наших кредитов можно приобрести оборудование, специальную и автомобильную технику, недвижимость. Можно использовать средства и на текущие цели. Мы предлагаем гибкую систему оценки бизнеса возможность получения средств как без залога, так под частичное обеспечение. Мы продолжаем сотрудничать с Российским банком развития (дочерняя структура государственной корпорации «Внешэкономбанк»), что дает возможность предпринимателям получить кредит по сниженным ставкам.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с кредитными программами банка http://www.psbank.ru/small&mediumbusiness/2507/1421 . Если
|Вопрос:
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Мне 21 год, я имею трудовой стаж 3 года, на данный момент у меня стабильная, официальная заработная плата. Могу ли я взять кредит в Вашем банке? Если нет, то почему.
|Ответ:
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Согласно требованиям банка, заемщик должен быть не моложе 23 лет.
|Вопрос:
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Скажите, пожалуйста, могу ли я в вашем банке взять потребительский кредит, если моя кредитная история немного испорчена в кризисный год (резкое снижение заработной платы)?
|Ответ:
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Если Вы справились с временными трудностями, не имеете просроченной задолженности и решили с банком все вопросы в добровольном порядке, то предоставление Вам кредита возможно. Конечно, 100-процентную гарантию положительного решения Вам никто не даст, но говорить о том, что Вы в черном списке тоже нельзя.
|Вопрос:
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1. Какие мероприятия планируются банком для удержания клиентов?
|Ответ:
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1. В нашем банке уже действует большой спектр услуг для «своих» клиентов. В части розничного кредитования — это программа «Проверено временем» (для клиентов с положительной кредитной историей) http://psbank.ru/person/45/180/2003/4830/, условия которой более лояльные, чем для «внешних» клиентов. Также в банке рассматривается вопрос о дальнейшем расширении линейки продуктов и услуг в части розничного кредитования для клиентов банка. Кроме того, действует программа скидок для держателей карт банк. Подробности — на сайте программы: http://www.discount.psbank.ru
2. В банке сейчас прорабатывается вопрос об отмене комиссии за резервирование денежных средств для выдачи кредита, на данный момент решение не принято. Советую Вам обращать внимание на эффективную процентную ставку, которая характеризует полную стоиомсть кредита.
|Вопрос:
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Мне интересны сезонные предложения по вкладам, т. к. у них высокие процентные ставки. Будут ли в вашем банке такие вклады в ближайшее время?
|Ответ:
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Промсвязьбанк каждый год предлагает вкладчикам зимнее и летнее сезонные предложения, в рамках которых могут быть представлены вклады с более высокими процентными ставками, программы лояльности для клиентов банка, а также специальные опции и подарки. Этой зимой мы предложим всем клиентам, открывающим вклады в Промсвязьбанке специальные условия по другим продуктам банка, а действующим вкладчикам — еще и повышенную процентную ставку по вкладу «Моя выгода».
|Вопрос:
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У нас была презентация в компании, где говорилось о снижении ставок. Я планирую взять кредит в вашем банке. Могу ли я быть уверенна, что если вдруг произойдут какие либо изменения (увольнение, сокращение на раб. месте), что процентная ставка по кредиту останется прежней (в рамках договора)?
|Ответ:
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Вы можете обратиться в обслуживающее Вас подразделение банка (или конкретному менеджеру), и получить текст договора со всеми условиями кредитования, чтобы принять окончательное решение о подаче заявки на кредит. Отмечу, что по потребительским кредитам не предусмотрено увеличение процентной ставки в названных Вами случаях. Банк не будет применять штрафные санкции, если Вы не будете допускать просрочку ежемесячных платежей.
|Вопрос:
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Почему нельзя взять кредит пенсионеру?
|Ответ:
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Наш банк предоставляет кредиты работающим пенсионерам, получающим пенсионную выплату по досрочно назначенным пенсиям за выслугу лет, не достигшим пенсионного возраста (60/55 лет). Кроме того, на данный момент банк разрабатывает программы ипотечного кредитования, где предельный возраст заемщика, возможно, будет выше пенсионного. Разработка специального кредитного продукта для пенсионеров в ближайшее время не планируется.
|Вопрос:
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Вправе ли клиент при взятии кредита выбрать систему расчета платежа (аннуитентный или дифференцированный)? Если нет, то почему?
|Ответ:
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Традиционно почти все банки предлагают аннуитетный платеж. Он прост и удобен: на протяжении всего периода кредитования каждый месяц клиент вносит одинаковую сумму.
|Вопрос:
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Елена Владимировна, насколько активно ПСБ работает на рынке кредитования малого и среднего бизнеса?
|Ответ:
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Промсвязьбанк активно работает на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. В 2009 году объем выдач в рамках программы кредитования МСБ составил 39,5 миллиарда рублей, рост составил 12,5% по сравнению с 2008 годом.
За первое полугодие 2010 года объем выдач кредитования МСБ составил 30,6 миллиарда рублей, рост составил 249,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Подробности программ кредитования малого и среднего бизнеса можете узнать на нашем сайте http://psbank.ru/small&mediumbusiness/2507/1421
|Вопрос:
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Елена Владимировна, насколько быстро можно оформить кредит малому предприятию в Вашем Банке? У меня был печальный опыт с другими баками, когда сроки принятия решения затягивались до месяца.
|Ответ:
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Срок рассмотрения кредита зависит от своевременного предоставления Вами в банк полного пакета документов, необходимого для рассмотрения заявки. Средний срок рассмотрения заявки в Промсвязьбанке среднем составляет 3—7 дней в зависимости от кредитного продукта.
Например, чтобы получить «Кредит-первый» (беззалоговый) http://psbank.ru/small&mediumbusiness/2507/1421 / в сумме до 1 млн. руб. заемщик собирает минимальный пакет документов, после чего сотрудник банка выезжает на место ведения бизнеса. После завершения этих процедур банк принимает решение о предоставлении кредита. Для «Кредит-Инвест» http://psbank.ru/small&mediumbusiness/2507/1423 (сумма до 60 млн. руб.) процедура работы с заявкой выглядит так же с поправкой на то, что рассматриваемый бизнес имеет гораздо большие масштабы.
|Вопрос:
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Почему у коммерческих банков нет нормальных прозрачных честных кредитов? Все какие-то ноль процентов годовых и прочий бред. Идеально: кредит нашего банка 50% годовых. Все.
|Ответ:
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По закону, банки обязаны раскрывать эффективную процентную ставку (ЭПЦ). Это правильно, мы целиком поддерживаем данную меру. Эффективная процентная ставка до Вас доводится до подписания договора о кредитовании. Более того, еще при первой встрече наш кредитный менеджер по Вашей просьбе рассчитает сумму, график погашения кредита и ЭПЦ. Вы также можете рассчитать ЭПЦ на сайте банка (www.psbank.ru) с помощью кредитного калькулятора.
Страница конференции c 15.10.2010 просмотрена 18 276 раз.