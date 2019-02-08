Сезон доступных кредитов: как успеть воспользоваться

По сложившейся традиции осенью Промсвязьбанк делает свои клиентам специальные предложения. В этом году он проводит специальную акцию, понижая процентную ставку по кредитам для физических лиц. Прозрачные условия , отсутствие скрытых комиссий, небольшой пакет документов — основные преимущества кредитных программ банка.

Что нового предлагает Промсвязьбанк частным лицам? Как выбрать наиболее выгодную программу кредитования? Какие преимущества есть у постоянных клиентов? На эти и другие вопросы отвечала член правления Промсвязьбанка Елена МАХОТА.

Уважаемые участники онлайн-конференции!

Благодарю вас за присланные вопросы, а их поступило порядка 150 штук! Я постаралась в ходе онлайн-конференции и даже вне ее рамок ответить на максимальное количество обращений, многим ответила лично по электронной почте. Такой интерес к теме кредитования подчеркивает актуальность предлагаемых Промсвязьбанком программ. Мы будем рады видеть вас в офисах банка.