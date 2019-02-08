Рынок интернет-платежей в России: перспективы и тенденции развития

Онлайн-конференция состоялась 11.11.2010
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ВТБ 24 продолжает активно развивать собственное направление электронной коммерции - интернет-эквайринг, продукт, позволяющий организовать прием карт основных международных платежных систем (Visa, MasterCard, Diners) для организаций, осуществляющих торговлю в Интернете.
Каким образом банк взаимодействует с интернет-магазинами? Какие услуги им предоставляет? С какими сложностями приходится сталкиваться при осуществлении покупок в Сети и как их избежать? На эти и другие вопросы отвечал начальник управления сети самообслуживания ВТБ 24 Алексей ДЕГТЯРЕВ.
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|Подробности
Алексей Дегтярев родился в 1976 году в Курске.
В 1998 году окончил Курский государственный технический университет.
Карьеру в банковской сфере начал в АКБ
В 2001–2007 годах занимался развитием сети банкоматов в
В 2007–2009 годах работал директором по развитию сервиса в российском представительстве американской компании Diebold Incorporated.
С ноября
|Вопрос:
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Предоставляет ли ВТБ24 услуги субэквайринга? И какие расходы несет банк-партнер?
|Ответ:
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Данил, добрый день! Пока что такие услуги ВТБ24 не предоставляет.
|Вопрос:
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Алексей, добрый день.
|Ответ:
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Елена, добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день!
Вопросы по безопасности интернет-платежей:
|Ответ:
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Александр, добрый день!
|Вопрос:
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Почему банкоматы с функцией приема наличных (в частности, в г.Чебоксары), не принимают купюры номиналом 5000 рублей? Будут ли приниматься кэш-инами купюры номиналом 1000 рублей новой модификации, или снова придется стоять в очереди в кассу?
|Ответ:
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Ирина Сидорова
|Вопрос:
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Добрый день, Алексей!
|Ответ:
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Елена, добрый день!
|Вопрос:
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Каковы условия (организационные, технические и финансовые) участия для интернет-портала, принимающего платежи за различные услуги?
|Ответ:
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Сергей, добрый день!
|Вопрос:
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Алексей!
|Ответ:
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Ирина,
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста, смогу ли я взять кредит через интернет?
|Ответ:
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Дмитрий Сергеевич, здравствуйте!
|Вопрос:
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Алексей! Какое техническое интересное решение в области интернет-эквайринга было реализовано Вашим банком? Спасибо!
|Ответ:
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Сергей, добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день, Алексей! Насколько известно, Ваш банк предоставляет услугу интернет-эквайринг на рынке относительно недавно. Кто является для Вас наиболее достойным конкурентом?
|Ответ:
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Сергей, спасибо за столь непростой вопрос.
|Вопрос:
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Прошу осветить возможность использования платежной системы eBay.
|Ответ:
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Алексей, добрый день!
|Вопрос:
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Алексей, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую комиссию взымает банк по операциям, проводимым через интернет-эквайринг.
|Ответ:
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Александр, спасибо за интерес, проявленный к нашей услуге Интернет-эквайринга.
|Вопрос:
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Как известно, интернет-эквайринг — достаточно рискованная штука. Платежные системы практически всегда решают спорные вопросы в пользу клиентов. От этого страдают банки-эквайеры. Как вы защищаетесь от таких транзакций?
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Алексей, я клиент ВТБ24 в г. Пензе. Пользуюсь системой Телебанк с начала 2008года. Но развитие приема платежей (коммунальных в первую очередь) для наших поставщиков коммунальных услуг через ваш банк в моем городе идет довольно слабо (точнее никак), что значительно снижает ценность вашего дистанционного сервиса. Пытался предложить вашем банку свои услуги в качестве оператора по приему коммунальных платежей в регионе, но специалисты отклонили мое предложение, т. к. проценты выплачиваемые нашими местными поставщиками услуг за прием платежей не превышают 1—2%. Даже если кто то из сотрудников ВТБ24 обойдет всех наших местных поставщиков услуг, то вряд ли сможет поднять вознаграждение до 3—5% которые потребовали от меня ваши коллеги. Значит ли это, что ваши клиенты так и не смогут оплачивать коммуналку за пределами крупных городов и за МКАДом жизни все же нет?
|Ответ:
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В настоящее время через систему «Телебанк» можно оплачивать коммунальные услуги не только по Москве и МО. Список получателей довольно обширный (более 35 организаций) и включает в себя энергосбытовые компании (ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Пермэнергосбыт», ОАО «Тюменьэнергосбыт»), организации предоставляющие услуги ЖКХ (по городам С-Петербург, Тюмень, Пермь, Ижевск), основные провайдеры фиксированной телефонной связи (ОАО «Северо-западный Телеком», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Сахателеком») и другие.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Алексей! Интернет-эквайринг — очень перспективное направление. Меня вот что интересует. Если подключать интерне-эквайринг,нужен будет «Merchant Account». Берет ли rоммисию Банк за отрытие «Merchant Account»? При работе интернет-магазина случаются «Refund» или «ChargeBack». В таких случаях Банк возращает деньги обратно клиенту, независимо от того, есть ли деньги на счету организации? Интернет — это место для разгула мошенников. Банк предоставляет какие-то средства (ПО)для защиты от мошенников? Спасибо!
|Ответ:
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Дмитрий, здравствуйте!
Страница конференции c 03.11.2010 просмотрена 16 605 раз.