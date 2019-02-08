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Рынок интернет-платежей в России: перспективы и тенденции развития

Онлайн-конференция состоялась 11.11.2010

ВТБ 24 продолжает активно развивать собственное направление электронной коммерции - интернет-эквайринг, продукт, позволяющий организовать прием карт основных международных платежных систем (Visa, MasterCard, Diners) для организаций, осуществляющих торговлю в Интернете.

Каким образом банк взаимодействует с интернет-магазинами? Какие услуги им предоставляет? С какими сложностями приходится сталкиваться при осуществлении покупок в Сети и как их избежать? На эти и другие вопросы отвечал начальник управления сети самообслуживания ВТБ 24 Алексей ДЕГТЯРЕВ.

 ВТБ 24
Алексей Дегтярев

Алексей Дегтярев

начальник управления сети самообслуживания ВТБ 24

Возглавляет управление с ноября 2009 года - отвечает за стратегию развития сети устройств самообслуживания, эквайринга и интернет-эквайринга.


Вопросы 1 15 из 31
Вопрос:

Предоставляет ли ВТБ24 услуги субэквайринга? И какие расходы несет банк-партнер?

Данил · 11.11.2010 16:53
Ответ:

Данил, добрый день! Пока что такие услуги ВТБ24 не предоставляет.
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Вопрос:

Алексей, добрый день.
Я являюсь держателем карты VISA Classic банка ВТБ24. При совершении покупок в интернет столкнулась с проблемой оплаты по карте в интернет-магазинах, которые сотрудничают с системой PAYPAL — при вводе СVC-кода выдавалась ошибка.
Обратилась в офис, где мне посоветовали оформить e-card, по электронной карте оплата прошла без проблем. Также я знаю, что и по картам VISA GOLD ВТБ24 оплата в сети PAYPAL не проходит. С чем это связанно и будет ли устранено данное неудобство?
Спасибо за ответ.

Елена · 11.11.2010 16:37
Ответ:

Елена, добрый день!
Таковы настройки безопасности, установленные для Вашей Visa Classic и Visa Gold — в ряде случаев транзакции по ним автоматически отклоняются процессингом ВТБ24 по соображениям безопасности. Я согласен с тем, что это действительно неудобно, но зато обеспечивает надежность Ваших операций и защиту от мошенничества. Поэтому нашим клиентам мы действительно рекомендуем отдельную карту для оплаты в сети Интернет — e@card, настройки безопасности для которой больше подходят для виртуальных операций.
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Вопрос:

Добрый день! Вопросы по безопасности интернет-платежей:
-cкажите пожалуйста,какая степень защищенности ваших каналов?
-что нужно знать пользователю интернет-платежей?
-рекомендованная ОС

Спасибо!

Александр · 11.11.2010 14:47
Ответ:

Александр, добрый день!
Канал данных, по которому передается информация с реквизитами Вашей карты, суммой оплаты и данными о приобретаемом товаре, надежно защищена протоколом шифрования SSL. Данные вводятся на специальной защищенной WEB-странице, информация с которой не может быть скопирована злоумышленниками. Поставщики наших Интернет-решений всегда имеют все соответствующие сертификаты безопасности, а также соответствуют международным стандартам PCI DSS. 

Клиентам мы, как правило, предлагаем воспользоваться отдельной картой для проведения платежей в сети Интернет. Также желательно, чтобы банк, выпустивший карту, поддерживал технологию 3D Secure, при которой в качестве дополнительного средства защиты используется специальный секретный код (аналог ПИН-кода в банкомате), проверка которого осуществляется в режиме он-лайн. Ну и элементарные правила безопасности при работе в Интернет — избегать проведения платежей во всемирной сети с чужих компьютеров, пользоваться защищенными сетями передачи данных. Необходимо помнить, что чем раньше Вы обратитесь в службу поддержки Вашего банка даже при малейшем подозрении на мошенничество, тем больше вероятность проведения банком превентивных мер, направленных на запрет мошеннических транзакций по Вашей карте.

Что касается рекомендованной ОС — у нас нет ни рекомендаций, ни требований к какому-либо программному обеспечению. Самое главное — вовремя устанавливать все необходимые обновления и патчи, а также иметь «на борту» современный антивирус с последними базами и функциями защиты от атак на Ваш компьютер.
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Вопрос:

Почему банкоматы с функцией приема наличных (в частности, в г.Чебоксары), не принимают купюры номиналом 5000 рублей? Будут ли приниматься кэш-инами купюры номиналом 1000 рублей новой модификации, или снова придется стоять в очереди в кассу?

Ирина Сидорова · 11.11.2010 14:07
Ответ:

Ирина Сидорова
Ирина, здравствуйте! Купюры должны приниматься, если этого не происходит — значит, банкомат неисправен. Пожалуйста, сообщите данные о банкомате (его адрес и желательно номер, который печатается на чеке) на адрес: USSDBR@vtb24.ru. Мы разберемся в проблеме и отремонтируем банкомат.
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Вопрос:

Добрый день, Алексей!
1. Есть ли ограничения по максимальной сумме платежа при покупке через интернет-магазин?
2. Насколько безопасно использовать карту для оплаты в интернет-магазине?
3. Каковы возможности интернет-эквайринга для организации платежной системы в интернете (типа сайта www.platez.ru)?

Елена · 11.11.2010 11:56
Ответ:

Елена, добрый день!
Действительно, бывают случаи, когда банки ограничивают максимальную сумму платежа при покупке через интернет-магазин. В основном такие ограничения связаны с аспектами безопасности, а также здравого смысла. В некоторых случаях ограничения накладываются платежными системами, а также банком, выпустившим Вашу карту. В последнем случае более подробную информацию Вы сможете получить в своем банке, а в других — соответствующие предупреждения должны быть отображены на сайте Вашего интернет-магазина.

По поводу безопасности использования карт для оплаты в интернет-магазине я хочу Вас заверить в том, что банки и интернет-магазины делают все возможное для сокращения случаев мошенничества и повышения степени безопасности интернет-платежей.

Наши рекомендации следующие:
во-первых, заведите себе отдельную карту, предназначенную для покупок в сети Интернет.

Во-вторых, поинтересуйтесь в Вашем банке, поддерживается ли им технология 3D Secure, позволяющая использовать дополнительные средства защиты в виде специальных кодов безопасности, которые Вы сможете вводить непосредственно в момент оплаты.

В-третьих, старайтесь не пользоваться сервисом оплаты в сети Интернет с чужого компьютера. Ну и наконец, как только у Вас возникли сомнения в подлинности сайта, с которого происходит оплата (например, платеж не прошел по непонятной причине, или сайт выдал сообщение об ошибке), тут же свяжитесь с центром поддержки Вашего банка и поясните ситуацию банковским специалистам. В данном случае при наличии подозрений мошенничества, Вашу карту заблокируют, и воспользоваться ей в Интернете злоумышленники не смогут. Здесь очень удобным решениям являются виртуальные карты, выпуск и перевыпуск которых может осуществляться дистанционно, без посещения банковского офиса.

Что касается системы платёж.ru, то Вы совершенно правы в том, что этот сервис очень похож на тот, который предоставляет ВТБ24 для своих клиентов. Разница заключается в том, что интернет-терминалы как правило взимают с Вас комиссию за платежи. Наш сервис для держателей карт является бесплатным.

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Вопрос:

Каковы условия (организационные, технические и финансовые) участия для интернет-портала, принимающего платежи за различные услуги?

Сергей Простов · 11.11.2010 11:44
Ответ:

Сергей, добрый день!
Мы с радостью свяжемся с Вами, после чего наши специалисты попросят заполнить небольшую анкету, проанализировав которую Вам будет сделано коммерческое предложение. Сотрудники ВТБ24 также готовы оказать Вам необходимые технические консультации. Пожалуйста, сообщите Ваши контактные данные по e-mail: USSDBR@vtb24.ru.
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Вопрос:

Алексей!
Вчера смотрела сайт вашего банка, в разделе «вклады для физических лиц» прописаны не существующие на сегодняшний день вклады. Например, срочный депозит «Импульс де люкс» с процентной ставкой 11% годовых. Я позвонила в отделение банка и спросила про этот вклад, на что мне ответили, что такого вклада нет, а информация на сайте устаревшая, а сотрудники отделения за сайт не отвечают. Но ведь информация с вашего сайта предоставляется для других сайтов, в частности и для banki.ru. Пожалуйста обновляйте информацию на сайте и не вводите в заблуждение граждан.
Ирина М.

Ирина М · 11.11.2010 08:01
Ответ:

Ирина,
в линейке вкладов Банка ВТБ24 такого вклада никогда не было. Возможно вы ошиблись.
Список действующих предложений по срочным вкладам можно увидеть на нашем сайте: http://www.vtb24.ru/personal/savings/deposits/
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Вопрос:

Скажите пожалуйста, смогу ли я взять кредит через интернет?

Дмитрий Сергеевич · 11.11.2010 07:49
Ответ:

Дмитрий Сергеевич, здравствуйте!

 Пока что ВТБ24 таких услуг не предоставляет, но интернет-кредитование — действительно очень интересная тема, активно развивающаяся в ряде зарубежных стран, где отсутствуют соответствующие законодательные ограничения на продвижение этих банковских продуктов.
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Вопрос:

Алексей! Какое техническое интересное решение в области интернет-эквайринга было реализовано Вашим банком? Спасибо!

Сергей · 10.11.2010 17:59
Ответ:

Сергей, добрый день!

Хочу отметить наше совместное решение с компанией «ОЗОН», профессионально занимающейся Интернет-торговлей. С «ОЗОНОМ» нам удалось не только реализовать Интернет-эквайринг, но и выпустить совместную карту ВТБ-24 «OZON», держатели которой получают скидку при оплате товаров в Интернете. С технической же точки зрения наиболее интересны, на мой взгляд, решения для авиакомпаний, где нам приходится проводить серьезные работы по интеграции с системами бронирования и оформления электронных билетов.

Кстати, в ряде случаев такие системы содержат в себе достаточно продвинутые модули мониторинга мошеннических операций, что здорово помогает нам в расследовании спорных транзакций.
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Вопрос:

Добрый день, Алексей! Насколько известно, Ваш банк предоставляет услугу интернет-эквайринг на рынке относительно недавно. Кто является для Вас наиболее достойным конкурентом?

Сергей · 10.11.2010 17:55
Ответ:

Сергей, спасибо за столь непростой вопрос.
Сейчас почти все крупные банки так или иначе занимаются электронной коммерцией. Для некоторых из них направление Интернет-эквайринга является стратегическим. Поэтому конкуренция ощущается все сильнее, и работать становится все интереснее. С другой стороны, ВТБ24 стремится не только конкурировать на рынке Интернет-эквайринга, но и изобретать новые решения для распространения этой услуги в смежных отраслях. 
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Вопрос:

Прошу осветить возможность использования платежной системы eBay.

Алексей · 10.11.2010 10:13
Ответ:

Алексей, добрый день!
eBay — это Интернет-аукцион, своего рода посредник между продавцом товара и покупателем. Для удобства расчетов между участниками аукциона используется платежная система PayPal (которая, кстати, принадлежит e-Bay).
Должен признать, что по функционалу, а также по многим другим аспектам, связанным с безопасностью платежей, возможностью гибкой интеграции с различными системами и т. д., PayPal на сегодня является наиболее продвинутой платежной системой в мире, которой, кстати, могут также пользоваться и держатели карт в нашей стране (система даже поддерживает расчеты в российских рублях).
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Вопрос:

Алексей, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую комиссию взымает банк по операциям, проводимым через интернет-эквайринг.
Я так понимаю, чем выше оборот, тем ниже комиссия банка. Можно ли узнать сетку (комиссия от и до)
Заранее благодарю!

Александр · 10.11.2010 09:39
Ответ:

Александр, спасибо за интерес, проявленный к нашей услуге Интернет-эквайринга.
Вы совершенно правильно заметили, что тарифы на данную услугу мы не публикуем на сайте. Дело в том, что для формирования тарифа мы используем специальный небольшой вопросник, заполняя который организация отмечает наиболее важные для тарифного предложения аспекты своей деятельности. Далее вопросник анализируется специалистами ВТБ24, после чего мы формируем коммерческое предложение.
Безусловно, для клиентов с большими оборотами мы готовы предложить наиболее интересные тарифы.
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Вопрос:

Как известно, интернет-эквайринг — достаточно рискованная штука. Платежные системы практически всегда решают спорные вопросы в пользу клиентов. От этого страдают банки-эквайеры. Как вы защищаетесь от таких транзакций?

Jhonson · 09.11.2010 21:13
Ответ:

Добрый день!
Мы в своей работе применяем различные методы противодействия мошенническим действиям, это, в первую очередь, активный он-лайн мониторинг всех проходящих транзакций с выявлением и запретом наиболее подозрительных из них; наши партнеры имеют все необходимые сертификаты безопасности в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS, что также препятствует утечке конфиденциальной информации наружу.
Ну и наконец, мы своим клиентам предлагаем использовать технологию 3D Secure, позволяющую вводить специальные коды безопасности непосредственно в момент оплаты. Смею Вас заверить, что процент мошеннических транзакций в нашей системе минимален.
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Вопрос:

Алексей, я клиент ВТБ24 в г. Пензе. Пользуюсь системой Телебанк с начала 2008года. Но развитие приема платежей (коммунальных в первую очередь) для наших поставщиков коммунальных услуг через ваш банк в моем городе идет довольно слабо (точнее никак), что значительно снижает ценность вашего дистанционного сервиса. Пытался предложить вашем банку свои услуги в качестве оператора по приему коммунальных платежей в регионе, но специалисты отклонили мое предложение, т. к. проценты выплачиваемые нашими местными поставщиками услуг за прием платежей не превышают 1—2%. Даже если кто то из сотрудников ВТБ24 обойдет всех наших местных поставщиков услуг, то вряд ли сможет поднять вознаграждение до 3—5% которые потребовали от меня ваши коллеги. Значит ли это, что ваши клиенты так и не смогут оплачивать коммуналку за пределами крупных городов и за МКАДом жизни все же нет?

Сергей Простов · 09.11.2010 17:59
Ответ:

В настоящее время через систему «Телебанк» можно оплачивать коммунальные услуги не только по Москве и МО. Список получателей довольно обширный (более 35 организаций) и включает в себя энергосбытовые компании (ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Пермэнергосбыт», ОАО «Тюменьэнергосбыт»), организации предоставляющие услуги ЖКХ (по городам С-Петербург, Тюмень, Пермь, Ижевск), основные провайдеры фиксированной телефонной связи (ОАО «Северо-западный Телеком», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Сахателеком») и другие.

Помимо всего прочего для оплаты услуг в адрес получателей, с кем банк пока не заключил договор о приеме платежей, можно оформить специальный платеж и сохранить его в шаблонах. Потратив один раз немного времени на оформление рублевого платежа в адрес необходимой вам организации и сохранив шаблон, Вы сможете в последствии проводить платежи в два клика, изменяя в случае необходимости только сумму. А если ваши платежи одинаковые каждый месяц, то вы сможете легко оформить постоянный платеж по заданному графику и система будет самостоятельно проводить платежи.

Тарифы по рублевым переводам через систему «Телебанк» значительно ниже, чем при проведении аналогичных операций в офисах других банков. На сегодняшний день максимальный тариф составляет 0,3% от суммы (мин.15 руб.).
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Вопрос:

Здравствуйте, Алексей! Интернет-эквайринг — очень перспективное направление. Меня вот что интересует. Если подключать интерне-эквайринг,нужен будет «Merchant Account». Берет ли rоммисию Банк за отрытие «Merchant Account»? При работе интернет-магазина случаются «Refund» или «ChargeBack». В таких случаях Банк возращает деньги обратно клиенту, независимо от того, есть ли деньги на счету организации? Интернет — это место для разгула мошенников. Банк предоставляет какие-то средства (ПО)для защиты от мошенников? Спасибо!

Прокудин Дмитрий · 09.11.2010 16:13
Ответ:

Дмитрий, здравствуйте!

В ВТБ24 существуют различные варианты подключения, в том числе — с открытием счета в банке и без. Касаемо возврата средств клиенту — здесь также возможно несколько опций. Предлагаю нам с Вами более подробно побеседовать по всем этим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail: USSDBR@vtb24.ru
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Страница конференции c 03.11.2010 просмотрена 16 605 раз.

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