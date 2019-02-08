Рынок интернет-платежей в России: перспективы и тенденции развития

Ответ:

Елена, добрый день!

Действительно, бывают случаи, когда банки ограничивают максимальную сумму платежа при покупке через интернет-магазин. В основном такие ограничения связаны с аспектами безопасности, а также здравого смысла. В некоторых случаях ограничения накладываются платежными системами, а также банком, выпустившим Вашу карту. В последнем случае более подробную информацию Вы сможете получить в своем банке, а в других — соответствующие предупреждения должны быть отображены на сайте Вашего интернет-магазина.



По поводу безопасности использования карт для оплаты в интернет-магазине я хочу Вас заверить в том, что банки и интернет-магазины делают все возможное для сокращения случаев мошенничества и повышения степени безопасности интернет-платежей.



Наши рекомендации следующие:

во-первых, заведите себе отдельную карту, предназначенную для покупок в сети Интернет.



Во-вторых, поинтересуйтесь в Вашем банке, поддерживается ли им технология 3D Secure, позволяющая использовать дополнительные средства защиты в виде специальных кодов безопасности, которые Вы сможете вводить непосредственно в момент оплаты.



В-третьих, старайтесь не пользоваться сервисом оплаты в сети Интернет с чужого компьютера. Ну и наконец, как только у Вас возникли сомнения в подлинности сайта, с которого происходит оплата (например, платеж не прошел по непонятной причине, или сайт выдал сообщение об ошибке), тут же свяжитесь с центром поддержки Вашего банка и поясните ситуацию банковским специалистам. В данном случае при наличии подозрений мошенничества, Вашу карту заблокируют, и воспользоваться ей в Интернете злоумышленники не смогут. Здесь очень удобным решениям являются виртуальные карты, выпуск и перевыпуск которых может осуществляться дистанционно, без посещения банковского офиса.



Что касается системы платёж.ru, то Вы совершенно правы в том, что этот сервис очень похож на тот, который предоставляет ВТБ24 для своих клиентов. Разница заключается в том, что интернет-терминалы как правило взимают с Вас комиссию за платежи. Наш сервис для держателей карт является бесплатным.

