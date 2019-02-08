Банковский вклад или покупка недвижимости?

Онлайн-конференция состоялась 18.11.2010
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Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составляет, по данным ЦБ РФ на первую декаду ноября, 8,5%.
Покупка жилья может быть куда интереснее в плане приумножения сбережений, убеждена эксперт рынка недвижимости — генеральный директор инвестиционного агентства «Трамп Реал Эстейт» Ольга ШАКАЛОВА: «Например, купив однокомнатную квартиру в ЖК "Щитниковский лес" в ноябре за 3,384 миллиона рублей, в апреле 2011 года ее можно будет продать на 21% дороже, то есть с выгодой в 846 тысяч за пять месяцев. В сентябре
Ольга ШАКАЛОВА отвечала на вопросы посетителей портала Банки.ру о том, как грамотно инвестировать свои денежные средства.
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|Вопрос:
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Добрый день, Ольга, еще хотела узнать, если возможно, почему вы перестали работать с Ведис-групп?
|Ответ:
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Наташа, добрый день! Спасибо за вопрос
|Вопрос:
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А как Вы относитесь к проекту "Мичурино" Ведис-групп (застройщика Марфино и Алексеево)/ Считаете ли Вы его перспективным и надежным вложением средств?
|Ответ:
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Уважаемая Наташа, спасибо за вопрос
|Вопрос:
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А по какой схеме приобретается жилье?
|Ответ:
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Уважаемый FlaminqWind, спасибо за вопрос
На сегодняшний день наше агентство продает жильё только по Договорам долевого участия согласно ФЗ-214 — это самая надежная схема.
Если у Вас есть другие вопросы по юридическим схемам, Вы можете позвонить нам по телефону: 669-10-54
|Вопрос:
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Добрый день Ольга! Как вы думаете на сколько сегодня развит рынок недвижимости по отношению к потребителю? Есть ли перспективы снижения барьеров которые стоят сегодня перед потребителем? И когда это время на Ваш взгляд это наступит ели наступит?
|Ответ:
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Eminovski, добрый день! Спасибо за вопрос.
С января 2009 года рынок недвижимости очень изменился касательно отношения к покупателям. Если до этого времени рынок недвижимости был исключительно рынком продавца, то с января 2009 года рынок недвижимости стал рынком покупателя. Это особенно остро ощущалось в течение 2009 года.
Застройщики стали больше задумываться о комфорте предлагаемых строительных объектов и о комфорте самого процесса продаж в частности. Сейчас данная тенденция находится в активной стадии развития.
Также очень важным моментом является перспектива снижения ставки по ипотечным кредитам.
Но я предполагаю, что Вы задали этот вопрос по причине столкновения с одним из барьеров. Безусловно остались компании-застройщики, которые приобрели опыт продаж исключительно на растущем рынке, когда «принято» было не уделять много внимания клиентам. Вряд ли такие компании исчезнут совсем.
Но тенденция уменьшения количества таких компаний относительно клиентоориентированных застройщиков сейчас очевидна и развивается достаточно стремительными темпами, что позволяет уверенно заявить, что с каждым годом «клиентоориентированность» станет правилом хорошего тона для застройщиков.
Если Вы хотите спросить о каких-то конкретных барьерах, Вы можете связаться со мной по телефону: 669-10-54
|Вопрос:
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Если объект строится за счет денег инвестора, которых как я понимаю вполне достаточно, то почему бы инвестору сначала не построить эти дома, а уж после этого продавать? К тому ж, как Вы говорите, такая высокая доходность
|Ответ:
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Уважаемый Findirect, спасибо за вопрос
|Вопрос:
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Ольга, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Софья! Спасибо за вопрос
В ЖК «Щитниковский лес» есть нежилые помещения. Но большая часть этих помещений уже продана. Поэтому в Вашем случае с нами лучше связаться по телефону:
|Вопрос:
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Ольга, здравствуйте.
|Ответ:
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Андрей, добрый день! Спасибо за вопрос.
Все покупатели новостроек в Москве и Московской области должны обращать внимание не только на правоустанавливающую документацию объекта, а также на тот факт, кто и как обеспечивает финансирование строительства объекта.
В частности, по ситуации с «Гизой 21 век». Объект «Щитниковский лес» финансируется за счет собственных средств инвестора, «Гиза» в этом объекте является только застройщиком. А в другом объекте, возводимым «Гизой» в Балашихе, финансирование осуществляется самой «Гизой».
В связи с вышесказанным, очевидно, что эти объекты нельзя сравнивать. Финансирование из разных источников. И поэтому репутации этих объектов также не влияют друг на друга.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Ольга!
|Ответ:
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Здравствуйте, Алекс! Спасибо за вопрос.
Сейчас выгоднее и надежнее вкладывать инвестиционные средства в России.
Так как те страны, которые являются более стабильными и надежными по юридической составляющей и интересны по ипотечной ставке (Европа), имеют в сравнении в Россией больше проблем по экономическим показателям, и вложение в недвижимость в этих странах не является выгодным с точки зрения инвестиций.
А в тех странах, в которых недвижимость инвестиционно привелекательна (Например: Турция, Индия, Сингапур,Тайланд), менее развита юридическая система и там риски значительно больше, чем в России. Также минусом этих стран сейчас по сравнению с Россией является то, что там меньше развит арендный бизнес.
Если Вы все-таки вы решились инвестировать в зарубежную недвижимость, то рекомендую присмотреться к Турции. Но, главное, нужно знать как выбрать хороший проект, как обезопасить себя с юридической стороны и проверить наличие хорошей управляющей компании.
Вторую рекомендацию могу дать относительно Лондона. Но в данном случае я имею ввиду только Центральный Лондон. Здесь минимальная инвестиция будет составлять около 1 млн.долларов. Преимущество центрального Лондона в росте цен, а также в том, что при сдаче в аренду можно получать до 5% годовых, в Москве в последнее время максимум — 3—4%.
Если Вы все-таки остановитесь на России, обращайтесь по телефону:
|Вопрос:
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Какие есть гарантии, у людей купивших квартиры в ЖК «Щитниковский лес», что они получат то, за что заплатили, при условии, что про застройщика «ГИЗА 21 век» очень много негатива опубликовано.
|Ответ:
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Уважаемая Марина, спасибо за вопрос
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|Вопрос:
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В банке, конечно, доходность не высокая, но зато это надежно и стабильно. Чего нельзя сказать об объектах недвижимости, тем более с такой сомнительной репутацией: какие у меня есть гарантии, что этот объект будет достроен? На каком основании вы делаете такие оптимистичные прогнозы?
|Ответ:
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Уважаемая Василиса, спасибо за вопрос!
Многим девелоперам и застройщикам до сих пор приходится восстанавливаться после кризиса, задерживая строительство объектов. Но это происходит именно
Прогноз по росту цен данного проекта был сделан нашим аналитическим департаментом на основании расчета: стратегия продаж (-10-15% ниже рынка) + рост цены за счет стадии «дом готов» + рост цен на рынке.
С более подробным объяснением относительно оптимизма в прогнозе Вы можете ознакомиться в предыдущих ответах.
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|Вопрос:
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Скажите, на основании каких данных, был сделан такой значительный прогноз по росту цен именно этого проекта (21% за 5 месяцев), учитывая, что данный объект имеет очень плохую репутацию на рынке? Есть ли гарантии, что он будет достроен в срок, чем они подкреплены? Иначе куплю я квартиру, поверив вам, что в апреле, продав ее, получу 846 тысяч, а дом так и не достроят. Соответственно, столько стоить она не будет.
|Ответ:
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Уважаемая Регина, спасибо за вопрос!
|Вопрос:
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В предисловии указано, что депозит на сегодня является стабильным источником дохода - укажите хотя бы один пример?
|Ответ:
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Уважаемая Elena81, спасибо за вопрос!
|Вопрос:
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Хочу приобрести квартиру в Сочи в ипотеку с целью сдачи ее в аренду. Оплачивать ипотеку буду теми деньгами, которые получу от аренды. В каком банке выгоднее взять кредит и через какое время я смогу его погасить, если рассчитывать только на доход с аренды?
|Ответ:
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Уважаемая Анна, спасибо за вопрос!
Для того, чтобы сказать через какое время Вы сможете погасить ипотечный кредит необходимо понимать размер первоначального взноса, который Вы планируете внести. Чем выше первоначальный взнос, тем ниже процентная ставка по кредиту и лояльнее условия его получения. Ряд банков предлагает программы без первоначального взноса с высокой процентной ставкой и более низкой комиссией за выдачу кредита, что для заемщика менее выгодно, но может быть решением насущного вопроса.
Также следует учесть тот факт, что при покупке квартиры в ипотеку заемщики несут следующие расходы, которые в среднем составляют 2% от стоимости преобретаемой квартиры:
— оценка недвижимости;
— комиссия Банка за выдачу кредита;
— затраты на государственную регистрацию.
При выборе банка, в котором выгоднее взять ипотечнй кредит, а точнее подходящей под Ваши возможности программы, следует обратить внимание не только на процентную ставку по кредиту, но и на дополнительные комиссии и расходы, связанные с получением кредита, а также рассмотреть программы, предлагаемые АИЖК.
|Вопрос:
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Цены на квартиры в Москве, скорей всего, пока расти не будут.
Заработать можно на новостройках? Если да, то 5—6 млн. руб. в какую новостройку и на каком этапе строительства лучше вложить и когда продать или сдать в аренду?
|Ответ:
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Уважаемый Алексей, большое спасибо за вопрос.
Одно скажу однозначно, не нужно пытаться сделать выбор самостоятельно просто по рекламе объектов. Для удачной инвестиции нужно рассмотреть объекты детально. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или заинтересуют предложения по новостройкам от нашего агентства, мы с удовольствием, разработаем для Вас индивидуальное инвестиционное предложение, подкреплённое нашими рекомендациями.
|Вопрос:
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Доброго времени суток!
Объясните, пожалуйста, почему Вы считаете, что рассматриваемую в примере квартиру можно будет продать именно за ту величину, которую Вы указали?
Спасибо.
|Ответ:
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Уважаемая maxlara, спасибо за вопрос!
В приведенном примере я конечно же не опираюсь просто на рост цен на рынке.
Выгода в таблице «Инвестиционная привлекательность» была рассчитана по формуле: стратегия продаж (- 10—15% ниже рынка) + рост цены на стадии «дом готов» + рост цен на рынке жилья в Подмосковье.
Если Вас интересует больше деталей по обсуждаемому вопросу, Вы можете позвонить нам по телефону: 669-10-54
Страница конференции c 13.11.2010 просмотрена 21 837 раз.