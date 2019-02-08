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Банковский вклад или покупка недвижимости?

Онлайн-конференция состоялась 18.11.2010

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составляет, по данным ЦБ РФ на первую декаду ноября, 8,5%.

Покупка жилья может быть куда интереснее в плане приумножения сбережений, убеждена эксперт рынка недвижимости — генеральный директор инвестиционного агентства «Трамп Реал Эстейт» Ольга ШАКАЛОВА: «Например, купив однокомнатную квартиру в ЖК "Щитниковский лес" в ноябре за 3,384 миллиона рублей, в апреле 2011 года ее можно будет продать на 21% дороже, то есть с выгодой в 846 тысяч за пять месяцев. В сентябре 2011-го доход от продажи квартиры составит в среднем 1,1 миллиона за 10 месяцев. В любом случае он окажется гарантированно выше уровня инфляции в 2010–2011 годах, чего нельзя с уверенностью сказать о депозите».

Ольга ШАКАЛОВА отвечала на вопросы посетителей портала Банки.ру о том, как грамотно инвестировать свои денежные средства.
Ольга Шакалова

Ольга Шакалова

генеральный директор инвестиционного агентства "Трамп Реал Эстейт"

Глава инвестиционного агентства недвижимости «Трамп Реал Эстейт» с 2009 года. В 2008–2009 годах занимала пост директора по продажам известных микрорайонов «Марфино» и «Алексеево».


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Вопросы 1 15 из 22
Вопрос:

Добрый день, Ольга, еще хотела узнать, если возможно, почему вы перестали работать с Ведис-групп?

Наташа · 18.11.2010 16:04
Ответ:

Наташа, добрый день! Спасибо за вопрос

Жизнь каждого человека делится на этапы. С Ведис-групп у меня связаны прекрасные воспоминания, я очень люблю и уважаю команду людей — настоящих профессионалов, работающих в этой компании.
 
Начав новый этап в жизни, я основала агентство, специализирующееся не просто на продаже недвижимости, а оказывающее услуги «полного цикла»: разработка индивидуальных инвестиционных планов (если Вы хотите вложить средства), продажа, покупка, сопровождение и многое другое.


Надеюсь, я ответила на Ваш вопрос.
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Вопрос:

А как Вы относитесь к проекту "Мичурино" Ведис-групп (застройщика Марфино и Алексеево)/ Считаете ли Вы его перспективным и надежным вложением средств?

Наташа · 18.11.2010 16:00
Ответ:

Уважаемая Наташа, спасибо за вопрос

К сожалению, по этическим соображениям, мы в конференции не даём рекомендации по объектам, которые представлены на рынке не нашим агентством.

Если Вам Важно знать наше мнение, Вы можете приехать к нам в офис по адресу: г. Москва, ул. Малая Якиманка, д. 3 или позвонить по телефону: 669-10-54, и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы лично.
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Вопрос:

А по какой схеме приобретается жилье?

Если это различные предварительные договора и векселя, то эта инвестиция - головная боль и куча переживаний до момент получения права собственности.

FlamingWind · 18.11.2010 14:53
Ответ:

Уважаемый FlaminqWind, спасибо за вопрос

На сегодняшний день наше агентство продает жильё только по Договорам долевого участия согласно ФЗ-214 — это самая надежная схема.

Если у Вас есть другие вопросы по юридическим схемам, Вы можете позвонить нам по телефону: 669-10-54
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Вопрос:

Добрый день Ольга! Как вы думаете на сколько сегодня развит рынок недвижимости по отношению к потребителю? Есть ли перспективы снижения барьеров которые стоят сегодня перед потребителем? И когда это время на Ваш взгляд это наступит ели наступит?

eminovski · 18.11.2010 14:28
Ответ:

Eminovski, добрый день! Спасибо за вопрос.

С января 2009 года рынок недвижимости очень изменился касательно отношения к покупателям. Если до этого времени рынок недвижимости был исключительно рынком продавца, то с января 2009 года рынок недвижимости стал рынком покупателя. Это особенно остро ощущалось в течение 2009 года.

Застройщики стали больше задумываться о комфорте предлагаемых строительных объектов и о комфорте самого процесса продаж в частности. Сейчас данная тенденция находится в активной стадии развития.

Также очень важным моментом является перспектива снижения ставки по ипотечным кредитам.

Но я предполагаю, что Вы задали этот вопрос по причине столкновения с одним из барьеров. Безусловно остались компании-застройщики, которые приобрели опыт продаж исключительно на растущем рынке, когда «принято» было не уделять много внимания клиентам. Вряд ли такие компании исчезнут совсем.

Но тенденция уменьшения количества таких компаний относительно клиентоориентированных застройщиков сейчас очевидна и развивается достаточно стремительными темпами, что позволяет уверенно заявить, что с каждым годом «клиентоориентированность» станет правилом хорошего тона для застройщиков.

Если Вы хотите спросить о каких-то конкретных барьерах, Вы можете связаться со мной по телефону: 669-10-54
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Вопрос:

Если объект строится за счет денег инвестора, которых как я понимаю вполне достаточно, то почему бы инвестору сначала не построить эти дома, а уж после этого продавать? К тому ж, как Вы говорите, такая высокая доходность

Findirect · 18.11.2010 12:50
Ответ:

Уважаемый Findirect, спасибо за вопрос

Инвестор выбрал определенную стратегию продаж на рынке недвижимости. Продажа квартир в ЖК «Щитниковский лес» строго ей соответствует.
Перед нами стоит серьёзная задача не только сдать объект вовремя, но и создать репутацию для реализации дальнейших проектов.

Если мы не до конца ответили на Ваш вопрос, Вы можете приехать к нам в офис по адресу: г. Москва, ул. Малая Якиманка, д. 3 или позвонить по телефону: 669-10-54, и мы с удовольствием дадим более развёрнутый ответ.
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Вопрос:

Ольга, добрый день!

Скажите, пожалуйста, в данном ЖК Вы продаёте только квартиры? Я бы хотела купить помещение под магазин, это возможно?

sofiya85 · 18.11.2010 12:08
Ответ:

Добрый день, Софья! Спасибо за вопрос

В ЖК «Щитниковский лес» есть нежилые помещения. Но большая часть этих помещений уже продана. Поэтому в Вашем случае с нами лучше связаться по телефону: 669-10-54 в ближайшее время и уточнить технические параметры и площадь помещения, которое Вам необходимо под магазин. Возможно мы найдем подходящий вариант.
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Вопрос:

Ольга, здравствуйте.
По поводу вашего позитива к негативной ситуации с застройщиком. "Гиза 21 век" уже просрочила сдачу на несколько лет жилого дома, который строится в той же Балашихе.
Как вы думаете, какая репутация будет у застройщика, у которого в настоящий момент серьезные проблемы с финансированием?

Андрей · 18.11.2010 11:41
Ответ:

Андрей, добрый день! Спасибо за вопрос.

Все покупатели новостроек в Москве и Московской области должны обращать внимание не только на правоустанавливающую документацию объекта, а также на тот факт, кто и как обеспечивает финансирование строительства объекта.

В частности, по ситуации с «Гизой 21 век». Объект «Щитниковский лес» финансируется за счет собственных средств инвестора, «Гиза» в этом объекте является только застройщиком. А в другом объекте, возводимым «Гизой» в Балашихе, финансирование осуществляется самой «Гизой».

В связи с вышесказанным, очевидно, что эти объекты нельзя сравнивать. Финансирование из разных источников. И поэтому репутации этих объектов также не влияют друг на друга.
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Вопрос:

Здравствуйте, Ольга!
Как Вы считаете, выгоднее вложить средства в недвижимость за рубежом или в России?
И какие страны за рубежом, сейчас или скором будущем, наиболее привлекательны для вложения в недвижимость?

Алекс · 18.11.2010 10:22
Ответ:

Здравствуйте, Алекс! Спасибо за вопрос.

Сейчас выгоднее и надежнее вкладывать инвестиционные средства в России.

Так как те страны, которые являются более стабильными и надежными по юридической составляющей и интересны по ипотечной ставке (Европа), имеют в сравнении в Россией больше проблем по экономическим показателям, и вложение в недвижимость в этих странах не является выгодным с точки зрения инвестиций.

А в тех странах, в которых недвижимость инвестиционно привелекательна (Например: Турция, Индия, Сингапур,Тайланд), менее развита юридическая система и там риски значительно больше, чем в России. Также минусом этих стран сейчас по сравнению с Россией является то, что там меньше развит арендный бизнес.

Если Вы все-таки вы решились инвестировать в зарубежную недвижимость, то рекомендую присмотреться к Турции. Но, главное, нужно знать как выбрать хороший проект, как обезопасить себя с юридической стороны и проверить наличие хорошей управляющей компании.

Вторую рекомендацию могу дать относительно Лондона. Но в данном случае я имею ввиду только Центральный Лондон. Здесь минимальная инвестиция будет составлять около 1 млн.долларов. Преимущество центрального Лондона в росте цен, а также в том, что при сдаче в аренду можно получать до 5% годовых, в Москве в последнее время максимум — 3—4%.

Если Вы все-таки остановитесь на России, обращайтесь по телефону: 669-10-54, мы разработаем для Вас индивидуальный план инвестирования.
постоянный адрес
Вопрос:

Какие есть гарантии, у людей купивших квартиры в ЖК «Щитниковский лес», что они получат то, за что заплатили, при условии, что про застройщика «ГИЗА 21 век» очень много негатива опубликовано.

Марина · 17.11.2010 18:06
Ответ:

Уважаемая Марина, спасибо за вопрос

На рынке новостроек есть закономерность: если проект плохо строится и не продается, то его не обсуждают на форумах в таком количестве, как в том случае, если проект находится в активной стадии. Это аксиома. Чтобы убедиться в этом, можно зайти на форум novostroykin, объект Марфино и почитать первые 100—200 страниц. Большое количество людей писало, что это пирамида, долгострой от никому неизвестной компании и пр. И именно из-за этого лженегатива многим людям не удалось стать обладателем доступной квартиры в Москве в самом успешном проекте эконом-класса, который был построен с опережением всех заявленных сроков.

По поводу «Гизы 21 век» негатива в интернете много. Но обратите внимание, что усиление негатива произошло именно после того, как в стройку вошел инвестор и под жестким контролем начал активный строительный процесс. Опять сработала закономерность. И, к сожалению, те люди, которые поверят негативу в интернете, а не собственным глазам на строительной площадке, имеют шанс упустить возможность приобретения квартиры в красивом доме по самой доступной цене в Балашихе.

Если Вы захотите получить более подробную консультацию, обращайтесь по телефону: 669-10-54
постоянный адрес
Вопрос:

В банке, конечно, доходность не высокая, но зато это надежно и стабильно. Чего нельзя сказать об объектах недвижимости, тем более с такой сомнительной репутацией: какие у меня есть гарантии, что этот объект будет достроен? На каком основании вы делаете такие оптимистичные прогнозы?

Василиса · 17.11.2010 17:10
Ответ:

Уважаемая Василиса, спасибо за вопрос!

Строительство объекта ЖК «Щитниковский лес» осуществляется без привлечения банковских кредитов, за счет собственных средств инвестора, именно это является гарантией, что он будет достроен.

Многим девелоперам и застройщикам до сих пор приходится восстанавливаться после кризиса, задерживая строительство объектов. Но это происходит именно из-за того, что строительство осуществлялось за счет привлеченных кредитных средств.

Прогноз по росту цен данного проекта был сделан нашим аналитическим департаментом на основании расчета: стратегия продаж (-10-15% ниже рынка) + рост цены за счет стадии «дом готов» + рост цен на рынке.

С более подробным объяснением относительно оптимизма в прогнозе Вы можете ознакомиться в предыдущих ответах.

А также мы с удовольствием, рассчитаем для Вас индивидуальный график инвестирования и ответим на все Ваши вопросы по телефону: 669-10-54
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Вопрос:

Скажите, на основании каких данных, был сделан такой значительный прогноз по росту цен именно этого проекта (21% за 5 месяцев), учитывая, что данный объект имеет очень плохую репутацию на рынке? Есть ли гарантии, что он будет достроен в срок, чем они подкреплены? Иначе куплю я квартиру, поверив вам, что в апреле, продав ее, получу 846 тысяч, а дом так и не достроят. Соответственно, столько стоить она не будет.

Регина · 17.11.2010 16:53
Ответ:

Уважаемая Регина, спасибо за вопрос!

Прогноз по росту цен данного проекта был сделан нашим аналитическим департаментом на основании расчета: стратегия продаж (-10-15% ниже рынка) + рост цены за счет стадии «дом готов» + рост цен на рынке.
Такая стратегия продаж квартир эконом-класса в Подмосковье выбрана инвестором и будет применяться ко всем последующим объектам, девелопером, застройщиком и инвестором которых он будет являться. Об этой стратегии мы заявляли в прессе еще в сентябре месяце, когда взяли данный проект.

На рынке новостроек есть закономерность: если проект плохо строится и не продается, то его не обсуждают на форумах в таком количестве, как в том случае, если проект находится в активной стадии. Это аксиома. Чтобы убедиться в этом, можно зайти на форум novostroykin, объект Марфино и почитать первые 100—200 страниц. Большое количество людей писало, что это пирамида, долгострой от никому неизвестной компании и пр. И именно из-за этого лженегатива многим людям не удалось стать обладателем доступной квартиры в Москве в самом успешном проекте эконом-класса, который был построен с опережением всех заявленных сроков.

По поводу «Гизы 21 век» негатива в интернете много. Но обратите внимание, что усиление негатива произошло именно после того, как в стройку вошел инвестор и под жестким контролем начал активный строительный процесс. Опять сработала закономерность. И, к сожалению, те люди, которые поверят негативу в интернете, а не собственным глазам на строительной площадке, имеют шанс упустить возможность приобретения квартиры в красивом доме по самой доступной цене в Балашихе.
Прогноз по росту цен данного проекта был сделан нашим аналитическим департаментом и он подкреплён статистическими данными и выкладками экспертов.

Строительство объекта ЖК «Щитниковский лес» осуществляется без привлечения банковских кредитов, за счет собственных средств инвестора, именно поэтому он будет достроен.


Если Вы решите купить квартиру, мы с удовольствием, рассчитаем для Вас индивидуальный график инвестирования и ответим на все Ваши вопросы.
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Вопрос:

В предисловии указано, что депозит на сегодня является стабильным источником дохода - укажите хотя бы один пример?
Наиболее высокие ставки по долгосрочным депозитам, но разве сможет он доход от него покрыть инфляцию за это время?
Многие текущие депозиты предлагаются по ставке в 2 и более раз ниже, чем заявленный уровень инфляции (который несколько ниже реального).

Elena81 · 17.11.2010 14:07
Ответ:

Уважаемая Elena81, спасибо за вопрос!

На сегодняшний день депозит является низкорискованным вариантом сохранности и приумножения Ваших денежных средств: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» гарантирует возврат денежных средств в пределах установленной законом суммы 700 тыс. рублей (по депозитам в любом банке — участнике системы обязательного страхования).

Я с Вами полностью согласна, что процентный доход, полученный от размещенного депозита не покроет текущий уровень инфляции. Именно, поэтому, наше агентство предлагает альтернативный способ инвестирования, а именно, в недвижимость.
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Вопрос:

Хочу приобрести квартиру в Сочи в ипотеку с целью сдачи ее в аренду. Оплачивать ипотеку буду теми деньгами, которые получу от аренды. В каком банке выгоднее взять кредит и через какое время я смогу его погасить, если рассчитывать только на доход с аренды?

Изгаршева Анна · 17.11.2010 07:25
Ответ:

Уважаемая Анна, спасибо за вопрос!

Для того, чтобы сказать через какое время Вы сможете погасить ипотечный кредит необходимо понимать размер первоначального взноса, который Вы планируете внести. Чем выше первоначальный взнос, тем ниже процентная ставка по кредиту и лояльнее условия его получения. Ряд банков предлагает программы без первоначального взноса с высокой процентной ставкой и более низкой комиссией за выдачу кредита, что для заемщика менее выгодно, но может быть решением насущного вопроса.

Также следует учесть тот факт, что при покупке квартиры в ипотеку заемщики несут следующие расходы, которые в среднем составляют 2% от стоимости преобретаемой квартиры:

— оценка недвижимости;

— комиссия Банка за выдачу кредита;

— затраты на государственную регистрацию.

При выборе банка, в котором выгоднее взять ипотечнй кредит, а точнее подходящей под Ваши возможности программы, следует обратить внимание не только на процентную ставку по кредиту, но и на дополнительные комиссии и расходы, связанные с получением кредита, а также рассмотреть программы, предлагаемые АИЖК.
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Вопрос:

Цены на квартиры в Москве, скорей всего, пока расти не будут.

Заработать можно на новостройках? Если да, то 5—6 млн. руб. в какую новостройку и на каком этапе строительства лучше вложить и когда продать или сдать в аренду?

Спасибо.

Алексей · 17.11.2010 03:03
Ответ:

Уважаемый Алексей, большое спасибо за вопрос.

Вложение в новостройки действительно выгодный инвестиционный инструмент. Только, как и любым инструментом, им нужно уметь пользоваться. Отвечу поэтапно.

На каком этапе строительства лучше вкладывать деньги: максимальную прибыль можно получить, вложив деньги на начальной стадии строительства дома («котлован», «нулевой цикл»).
В какую новостройку лучше вкладывать деньги: есть много показателей к правильному инвестированию. Перечислю несколько: местоположение объекта, конкурентная среда, адекватная цена на квартиру или завышенная, кто осуществляет финансирование объекта, удачная/не удачная планировка и много другое.

Одно скажу однозначно, не нужно пытаться сделать выбор самостоятельно просто по рекламе объектов. Для удачной инвестиции нужно рассмотреть объекты детально. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или заинтересуют предложения по новостройкам от нашего агентства, мы с удовольствием, разработаем для Вас индивидуальное инвестиционное предложение, подкреплённое нашими рекомендациями.

PS: Рекомендую данный материал к прочтению: Новостройки в Подмосковье: на что обращать внимание при покупке квартиры? (http://www.trumpreale.ru/news/10112010.htm)  
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Вопрос:

Доброго времени суток!

Объясните, пожалуйста, почему Вы считаете, что рассматриваемую в примере квартиру можно будет продать именно за ту величину, которую Вы указали?
Не самый подходящий пример, но все же: г-н Полонский перед кризисом уверял в росте стоимости его проекта и даже галстук обещал съесть в обратном случае. Но, видимо, рынок это не тронуло.

Спасибо.

maxlara · 16.11.2010 21:09
Ответ:

Уважаемая maxlara, спасибо за вопрос!

Я не знаю, чем конкретно руководствовался г-н Полонский в своих заявлениях, но прежде чем привести пример по ЖК «Щитниковский лес» аналитический департамент нашего агентства изучил рынок новостроек Подмосковья, сделал выкладки по росту цен, конкретно под объект и с учётом всего вышеперечисленного мы разработали таблицу инвестиционной привлекательности: http://www.trumpreale.ru/vygoda/index.htm

В приведенном примере я конечно же не опираюсь просто на рост цен на рынке.

Выгода в таблице «Инвестиционная привлекательность» была рассчитана по формуле: стратегия продаж (- 10—15% ниже рынка) + рост цены на стадии «дом готов» + рост цен на рынке жилья в Подмосковье.

Если Вас интересует больше деталей по обсуждаемому вопросу, Вы можете позвонить нам по телефону: 669-10-54
постоянный адрес
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Страница конференции c 13.11.2010 просмотрена 21 837 раз.

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