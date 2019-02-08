Банковский вклад или покупка недвижимости?

Скажите, на основании каких данных, был сделан такой значительный прогноз по росту цен именно этого проекта (21% за 5 месяцев), учитывая, что данный объект имеет очень плохую репутацию на рынке? Есть ли гарантии, что он будет достроен в срок, чем они подкреплены? Иначе куплю я квартиру, поверив вам, что в апреле, продав ее, получу 846 тысяч, а дом так и не достроят. Соответственно, столько стоить она не будет.

Ответ: