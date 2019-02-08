Восстановление на рынке ипотеки: кредиты становятся доступнее

Онлайн-конференция состоялась 31.03.2011
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За последние месяцы государственные и частные банки значительно либерализовали свои ипотечные программы. Теперь в ряде случаев заемщики могут взять кредит на недвижимость даже на более выгодных условиях, чем до кризиса. Причем речь идет не только о снижении ставок, но и об улучшении неценовых параметров кредитов. Очевидно, что отложенный спрос на ипотечные займы способствует значительному росту интереса со стороны потенциальных заемщиков. Например, «Дни открытой ипотеки», которые провел «Уралсиб» в ряде крупных городов в марте, посетило в общей сложности свыше 3,5 тыс. человек.
О том, что улучшили банки в условиях ипотечных кредитов, будут ли еще снижаться ставки, какие существуют специальные программы кредитования, стоит ли брать ипотеку сейчас, как правильно выбрать банк, рассказывал в ходе
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|Подробности
Илья Филатов окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности
Стаж Филатова в банковской сфере — более 14 лет. С 1996 года работал в Элбим Банке, в КБ «Платина», в Московском Кредитном Банке.
В «Уралсибе» — с августа 2005 года. Занимал пост исполнительного директора по пластиковому бизнесу. В январе 2008 года назначен заместителем председателя правления. В настоящее время курирует в данной должности розничный банковский бизнес.
|Вопрос:
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Илья, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день,
БАНК УРАЛСИБ заинтересован в расширении перечня партнеров — застройщиков жилья в регионах присутствия Банка. При этом мы предъявляем определенные требования к будущим партнерам.
Во-первых, они должны осуществлять свою деятельность в рамках действующего законодательства (без «серых» схем продажи недвижимости).
Во-вторых, они должны обладать положительным опытом ведения бизнеса (иметь реально построенные объекты и продемонстрировать определенные объемы введенного жилья) в предыдущие годы. Безусловно, важна и деловая репутация будущего партнера Банка.
Технически для того чтобы начать работать с УРАЛСИБом застройщику нужно пройти процедуру аккредитации в Банке. Для ее проведения вы можете обратиться в филиал Банка в своем регионе.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как можно оплачивать кредит, находясь при этом заграницей?
|Ответ:
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Добрый день, Марина
Способы оплаты кредита в данном случае зависят от того, где находится источник поступления Ваших средств.
Если источник — на территории РФ, то Вы можете оформить долгосрочное поручение и деньги будут автоматически списываться с указанного Вами счета. Для оформления поручения напишите заявление в офисе банка, или через ДБО(дистанционное банковское обслуживание)- в нашем Банке это УРАЛСИБ|Интернет-Банк, который позволяет дистанционно управлять банковскими счетами и картами круглосуточно из любой точки планеты, где есть Интернет.
Если же источник получения средств находится за пределами РФ, то лучше всего воспользоваться банковским переводом.
|Вопрос:
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Добрый день!
Большинство людей при покупке стараются сэкономить и купить что-либо по более выгодной цене. Как можно выгодно взять ипотеку на квартиру в вашем банке? Меня интересует минимальные ставки, которые у вас есть.
|Ответ:
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Добрый день,
Действующие ставки по ипотечным программам Банка УРАЛСИБ соответствует рыночному уровню. Например, минимальная процентная ставка при покупке квартиры в новостройке, строительство которой завершено и на которую оформлено право собственности на юридическое лицо, составляет 11% годовых в рублях.
В случае если квартира приобретается на этапе строительства, процентная ставка составляет 13,25% годовых. По окончании строительства она снижается также до 11% годовых.
Если же вы хотите приобрести квартиру на вторичном рынке жилья, то минимальная ставка в этом случае составит 12%. При этом действуют льготные условия кредитования для тех, кто уже является клиентами Банка — это держатели зарплатных карт Банка УРАЛСИБ, заемщики и вкладчики. Для них ставка может быть еще ниже.
Кроме того, в ближайшее время мы планируем запустить специальную акцию по ипотеке, ориентированную на семьи с детьми.
|Вопрос:
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У меня нет подтверждения официальной зарплаты. Дадут ли мне ипотеку?..
|Ответ:
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Добрый день,
Для получения ипотечного кредита в Банке УРАЛСИБ необходимо подтвердить доход официальными документами.
|Вопрос:
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Можно получить кредит в г. Бузулук, если я прописан в Рязанской области?
|Ответ:
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Добрый день,
Да, можно. Для оформления кредита Вы можете обратиться в офис Банка в Оренбурге.
|Вопрос:
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Добрый день, Илья.
1. Планирует ли Уралсиб работать по перекредитованию ипотеки клиентов других банков? 2. В случае, если я покупаю квартиру в доме, строительство в котором завершено, свидетельство права собственности оформлено на компанию застройщика, могу ли я получить кредит по ставке 11% годовых.
Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день,
1. Да, мы рассматриваем такую возможность в перспективе.
2. Да, можете. При приобретении квартиры в многоквартирном жилом доме, строительство которого завершено и оформлено право собственности на юридическое лицо (застройщика), в том числе и не аккредитованного Банком, ставка составляет 11% годовых в рублях.
|Вопрос:
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Добрый день!
Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день Анастасия!
В ближайшее время БАНК УРАЛСИБ планирует увеличение максимальных лимитов кредитования.
Кроме того, Банком существенно упрощен порядок предоставления кредита на приобретение новостроек у компаний-партнеров в Москве и Подмосковье. В частности, проведена аккредитация крупнейших компаний-застройщиков действующих в этих регионах.
Программа Банка позволяет проводить аккредитацию на ранних стадиях готовности строящихся объектов, это дает преимущество покупателям, имеющим возможность приобрести квартиру в кредит по более низкой стоимости.
|Вопрос:
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У меня вопрос по поводу покупки квартиры. Я желаю купить квартиру в СПБ, у меня хороший доход на основной работе, но нет этих пресловутых 10 процентов первого взноса. Получается парадокс: я плачу за съём квартиры реально 15 т. р. какой-то тете, вместо того чтобы погашать кредит на собственное жилье. Я уже за 3 года отдал 540 тысяч за просто так. В этом и вопрос, и продолжаю работать нормально и платить дальше. Тупик какой-то!
С уважением Михаил.
|Ответ:
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Уважаемый Михаил,
Требование по первоначальному взносу по ипотечным кредитам — это не прихоть банков. Таким образом банки страхуются от возможного падения цен на недвижимость, которая выступает залогом. А снижая свои риски, банки могут снижать ставки по ипотеке для заемщиков.
В Вашем случае, думаю, не стоит опускать руки. Возможно, стоит задуматься о способе накопления необходимой для оформления ипотечного кредита сумме.
|Вопрос:
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Есть ли у УралСиба программы рефинансирования кредитов, выданных сторонними банками со ставкой ниже 10.9% (это ставка при рефинансировании в Собинбанке)?
|Ответ:
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Добрый день.
К сожалению, в настоящее время в Банке УРАЛСИБ нет программ рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов других банков.
|Вопрос:
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Мне 53 года. Оформляла ипотеку в Сбербанке, все документы в порядке. Ежемесячный доход 67 т. руб. Разрешают дать ипотеку, но только я должна ее погасить до 55 лет. Почему же тогда в программе значится погашение кредита до 75 лет? Как это понять?
|Ответ:
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Уважаемая Галина Федоровна,
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день,
На рынок недвижимости влияет множество различных факторов, и доступность ипотеки, далеко не ключевой из них. При этом при существующих ценах на недвижимость, именно ипотека для большинства россиян — это единственный реальный способ купить собственное жилье.
Нужно понимать, что большинство компаний-застройщиков ориентированы при продаже своих объектов, не на взвинчивание цен, а на увеличение объемов строительства. Только так они могут выстраивать свой бизнес на долгосрочной основе.
Именно поэтому в УРАЛСИБе существует отдельная программа кредитования на приобретения строящегося жилья. Процентная ставка по такому кредиту по окончании строительства составляет 11%. Объективно это одни из лучших условий на рынке. Партнерами данной программы выступают компании-застройщики, прошедшие аккредитацию в Банке. В настоящее время в нами аккредитованы 54 строительные организации по всей России, к концу года планируется увеличить их число до 100.
|Вопрос:
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Добрый день! Хотим в Вашем банке взять ипотечный кредит на покупку вторичного жилья сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения. Можно ли узнать процентную ставку, в каком виде получают кредит наличными или перечислением на электронную карту, нужна ли обязательная страховка жилья, способы оплаты кредита? Заранее огромное спасибо!
|Ответ:
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Уважаемый Руслан Вячеславович!
На процентную ставку при приобретении жилья на вторичном рынке влияют: размер первоначального взноса, срок кредитования, а также то, являетесь ли Вы клиентом Банка и оформляете ли при получении кредита полис страхования жизни.
Если рассматривать кредит сроком на 10 лет, по которому Вы готовы внести первоначальный взнос в размере 30% от стоимости жилья, то ставка составит 12,5%. При взносе от 50% ставка будет ниже на 0,5%. При этом страхование имущества обязательно в любом варианте.
Досрочное погашение возможно по всем программам ипотечного кредитования Банка. Никакие комиссии при этом не взимаются. Выдача клиенту кредита производится путем зачисления на личный счет, откуда производится оплата в пользу продавца недвижимости. Рекомендую Вам обратиться для уточнения информации по тел. нашего контактного центра: 8-800-
Кроме того, сейчас в УРАЛСИБе созданы специализированные Центры ипотечного кредитования, которые охватили порядка 20 крупнейших городов. В этих Центрах клиенты могут получить необходимую информацию по программам ипотечного кредитования Банка, а также полный спектр услуг от консультации до приема документов и выдачи кредита, в том числе с использованием депозитарных ячеек.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемый Федор Юрьевич,
Заключая кредитный договор, Заемщик обязуется вернуть в банк в полном объеме сумму полученного кредита в оговоренные сроки, а также проценты за пользование кредитом. Думаю, Вы согласитесь со мною, что договорные обязательства должны исполняться обеими сторонами.
В случае, если кредит заемщиком не возвращается в установленные договором сроки, срок пользования кредитом увеличивается. Следовательно, начисляются и проценты за пользование кредитом Банком до даты уплаты заемщиком суммы кредита по кредитному договору.
Банк, начисляя проценты до даты полного исполнения обязательств по кредитному договору, действует в рамках действующего законодательства. Предъявление иска о взыскании задолженности, решение суда не прекращают действие кредитного договора. Следовательно, начисление ежемесячных процентов Банком после вынесения решения суда соответствует действующему законодательству РФ.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Александр, добрый день.
такой схемы кредитования у нас не предусмотрено. В данном случае мы рекомендуем как можно быстрее погасить существующий кредит, и уже потом, как заемщику, показавшему свою надежность, брать новый, более крупный кредит.
|Вопрос:
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Илья, здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день,
В БАНКЕ УРАЛСИБ процентная ставка не зависит от того, состоит ли клиент в браке.
Страница конференции c 25.03.2011 просмотрена 15 266 раз.