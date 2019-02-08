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Восстановление на рынке ипотеки: кредиты становятся доступнее

Онлайн-конференция состоялась 31.03.2011

За последние месяцы государственные и частные банки значительно либерализовали свои ипотечные программы. Теперь в ряде случаев заемщики могут взять кредит на недвижимость даже на более выгодных условиях, чем до кризиса. Причем речь идет не только о снижении ставок, но и об улучшении неценовых параметров кредитов. Очевидно, что отложенный спрос на ипотечные займы способствует значительному росту интереса со стороны потенциальных заемщиков. Например, «Дни открытой ипотеки», которые провел «Уралсиб» в ряде крупных городов в марте, посетило в общей сложности свыше 3,5 тыс. человек.

О том, что улучшили банки в условиях ипотечных кредитов, будут ли еще снижаться ставки, какие существуют специальные программы кредитования, стоит ли брать ипотеку сейчас, как правильно выбрать банк, рассказывал в ходе онлайн-конференции на Банки.ру заместитель председателя правления «Уралсиба» Илья ФИЛАТОВ.

 Банк Уралсиб
Илья Филатов

Илья Филатов

заместитель председателя правления банка «Уралсиб»
В «Уралсибе» работает с августа 2005 года. Занимал пост исполнительного директора по пластиковому бизнесу. В январе 2008 года назначен заместителем председателя правления. В настоящее время курирует в данной должности розничный банковский бизнес.


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Вопросы 1 15 из 20
Вопрос:

Илья, добрый день!

Как застройщику стать партнером банка? На каких условиях возможно сотрудничество?

dazzler · 01.04.2011 12:01
Ответ:

Добрый день,
БАНК УРАЛСИБ заинтересован в расширении перечня партнеров — застройщиков жилья в регионах присутствия Банка. При этом мы предъявляем определенные требования к будущим партнерам.
Во-первых, они должны осуществлять свою деятельность в рамках действующего законодательства (без «серых» схем продажи недвижимости).
Во-вторых, они должны обладать положительным опытом ведения бизнеса (иметь реально построенные объекты и продемонстрировать определенные объемы введенного жилья) в предыдущие годы. Безусловно, важна и деловая репутация будущего партнера Банка.
Технически для того чтобы начать работать с УРАЛСИБом застройщику нужно пройти процедуру аккредитации в Банке. Для ее проведения вы можете обратиться в филиал Банка в своем регионе.
 
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Вопрос:

Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, как можно оплачивать кредит, находясь при этом заграницей?

Марина · 01.04.2011 01:14
Ответ:

Добрый день, Марина
 
Способы оплаты кредита в данном случае зависят от того, где находится источник поступления Ваших средств.
Если источник — на территории РФ, то Вы можете оформить долгосрочное поручение и деньги будут автоматически списываться с указанного Вами счета. Для оформления поручения напишите заявление в офисе банка, или через ДБО(дистанционное банковское обслуживание)- в нашем Банке это УРАЛСИБ|Интернет-Банк, который позволяет дистанционно управлять банковскими счетами и картами круглосуточно из любой точки планеты, где есть Интернет.
 
Если же источник получения средств находится за пределами РФ, то лучше всего воспользоваться банковским переводом.
 
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Вопрос:

Добрый день!

Большинство людей при покупке стараются сэкономить и купить что-либо по более выгодной цене. Как можно выгодно взять ипотеку на квартиру в вашем банке? Меня интересует минимальные ставки, которые у вас есть.

Xman · 31.03.2011 22:26
Ответ:

Добрый день,
 
Действующие ставки по ипотечным программам Банка УРАЛСИБ соответствует рыночному уровню. Например, минимальная процентная ставка при покупке квартиры в новостройке, строительство которой завершено и на которую оформлено право собственности на юридическое лицо, составляет 11% годовых в рублях.
 
В случае если квартира приобретается на этапе строительства, процентная ставка составляет 13,25% годовых. По окончании строительства она снижается также до 11% годовых.
 
Если же вы хотите приобрести квартиру на вторичном рынке жилья, то минимальная ставка в этом случае составит 12%. При этом действуют льготные условия кредитования для тех, кто уже является клиентами Банка — это держатели зарплатных карт Банка УРАЛСИБ, заемщики и вкладчики. Для них ставка может быть еще ниже.
 
Кроме того, в ближайшее время мы планируем запустить специальную акцию по ипотеке, ориентированную на семьи с детьми.
 
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Вопрос:

У меня нет подтверждения официальной зарплаты. Дадут ли мне ипотеку?..

9037378458 · 31.03.2011 11:06
Ответ:

Добрый день,
Для получения ипотечного кредита в Банке УРАЛСИБ необходимо подтвердить доход официальными документами.

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Вопрос:

Можно получить кредит в г. Бузулук, если я прописан в Рязанской области?

9037378458 · 31.03.2011 11:03
Ответ:

Добрый день,
Да, можно. Для оформления кредита Вы можете обратиться в офис Банка в Оренбурге.

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Вопрос:

Добрый день, Илья.

1. Планирует ли Уралсиб работать по перекредитованию ипотеки клиентов других банков? 2. В случае, если я покупаю квартиру в доме, строительство в котором завершено, свидетельство права собственности оформлено на компанию застройщика, могу ли я получить кредит по ставке 11% годовых.

Спасибо.

Akem · 31.03.2011 10:18
Ответ:

Добрый день,
 
1. Да, мы рассматриваем такую возможность в перспективе.
 
2. Да, можете. При приобретении квартиры в многоквартирном жилом доме, строительство которого завершено и оформлено право собственности на юридическое лицо (застройщика), в том числе и не аккредитованного Банком, ставка составляет 11% годовых в рублях.

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Вопрос:

Добрый день!


Подскажите, пожалуйста, с чем связано ограничение по сумме ипотечного кредита (до 3 млн. рублей) на покупку в строящемся доме квартиры в Подмосковье? Порядок цен даже на 1-комнатную квартиру начинаются от 3 млн., не говоря уже про 2-х и 3-комнатные квартиры? Будет ли пересмотр максимальной суммы в будущем по этой программе?

Спасибо.

Анастасия · 30.03.2011 15:02
Ответ:

Добрый день Анастасия!
 
В ближайшее время БАНК УРАЛСИБ планирует увеличение максимальных лимитов кредитования. 
Кроме того, Банком существенно упрощен порядок предоставления кредита на приобретение новостроек у компаний-партнеров в Москве и Подмосковье. В частности, проведена аккредитация крупнейших компаний-застройщиков действующих в этих регионах.
Программа Банка позволяет проводить аккредитацию на ранних стадиях готовности строящихся объектов, это дает преимущество покупателям, имеющим возможность приобрести квартиру в кредит по более низкой стоимости.
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Вопрос:

У меня вопрос по поводу покупки квартиры. Я желаю купить квартиру в СПБ, у меня хороший доход на основной работе, но нет этих пресловутых 10 процентов первого взноса. Получается парадокс: я плачу за съём квартиры реально 15 т. р. какой-то тете, вместо того чтобы погашать кредит на собственное жилье. Я уже за 3 года отдал 540 тысяч за просто так. В этом и вопрос, и продолжаю работать нормально и платить дальше. Тупик какой-то!

С уважением Михаил.

misha-kot · 30.03.2011 11:34
Ответ:

 
Уважаемый Михаил,
 
Требование по первоначальному взносу по ипотечным кредитам — это не прихоть банков. Таким образом банки страхуются от возможного падения цен на недвижимость, которая выступает залогом. А снижая свои риски, банки могут снижать ставки по ипотеке для заемщиков.
 
В Вашем случае, думаю, не стоит опускать руки. Возможно, стоит задуматься о способе накопления необходимой для оформления ипотечного кредита сумме.

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Вопрос:

Есть ли у УралСиба программы рефинансирования кредитов, выданных сторонними банками со ставкой ниже 10.9% (это ставка при рефинансировании в Собинбанке)?

IgorR · 30.03.2011 11:20
Ответ:

Добрый день.
К сожалению, в настоящее время в Банке УРАЛСИБ нет программ рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов других банков.
 
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Вопрос:

Мне 53 года. Оформляла ипотеку в Сбербанке, все документы в порядке. Ежемесячный доход 67 т. руб. Разрешают дать ипотеку, но только я должна ее погасить до 55 лет. Почему же тогда в программе значится погашение кредита до 75 лет? Как это понять?

Хозиева Галина Федоровна · 30.03.2011 10:17
Ответ:

Уважаемая Галина Федоровна,
 
Рекомендую уточнить эту информацию непосредственно в Сбербанке. Что касается БАНКА УРАЛСИБ, то на момент окончания срока действия ипотечного кредита заемщику должно быть не больше 65 лет.
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Вопрос:

Здравствуйте.

Вопрос следующий.

Зачем делать доступными ипотечные кредиты, ведь вместе с улучшением условий кредитования для нас — физиков, продавцы недвижимости тут же взвинчивают цены. Получается, в дешевых кредитах заинтересованы, прежде всего, продавцы недвижимости. В их интересах, чтобы люди влезали в долги «по более выгодным ставкам». Не так ли?

jFinder · 29.03.2011 22:05
Ответ:

Добрый день,
На рынок недвижимости влияет множество различных факторов, и доступность ипотеки, далеко не ключевой из них. При этом при существующих ценах на недвижимость, именно ипотека для большинства россиян — это единственный реальный способ купить собственное жилье.
 
Нужно понимать, что большинство компаний-застройщиков ориентированы при продаже своих объектов, не на взвинчивание цен, а на увеличение объемов строительства. Только так они могут выстраивать свой бизнес на долгосрочной основе.
 
Именно поэтому в УРАЛСИБе существует отдельная программа кредитования на приобретения строящегося жилья. Процентная ставка по такому кредиту по окончании строительства составляет 11%. Объективно это одни из лучших условий на рынке. Партнерами данной программы выступают компании-застройщики, прошедшие аккредитацию в Банке. В настоящее время в нами аккредитованы 54 строительные организации по всей России, к концу года планируется увеличить их число до 100.
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Вопрос:

Добрый день! Хотим в Вашем банке взять ипотечный кредит на покупку вторичного жилья сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения. Можно ли узнать процентную ставку, в каком виде получают кредит наличными или перечислением на электронную карту, нужна ли обязательная страховка жилья, способы оплаты кредита? Заранее огромное спасибо!

Баланченко Руслан вячеславович · 29.03.2011 17:57
Ответ:

Уважаемый Руслан Вячеславович!
 
На процентную ставку при приобретении жилья на вторичном рынке влияют: размер первоначального взноса, срок кредитования, а также то, являетесь ли Вы клиентом Банка и оформляете ли при получении кредита полис страхования жизни.
 
Если рассматривать кредит сроком на 10 лет, по которому Вы готовы внести первоначальный взнос в размере 30% от стоимости жилья, то ставка составит 12,5%. При взносе от 50% ставка будет ниже на 0,5%. При этом страхование имущества обязательно в любом варианте.
 
Досрочное погашение возможно по всем программам ипотечного кредитования Банка. Никакие комиссии при этом не взимаются. Выдача клиенту кредита производится путем зачисления на личный счет, откуда производится оплата в пользу продавца недвижимости. Рекомендую Вам обратиться для уточнения информации по тел. нашего контактного центра: 8-800-200-55-20, на сайт Банка www.bankuralsib.ruили в любое отделение УРАЛСИБа.
 
Кроме того, сейчас в УРАЛСИБе созданы специализированные Центры ипотечного кредитования, которые охватили порядка 20 крупнейших городов. В этих Центрах клиенты могут получить необходимую информацию по программам ипотечного кредитования Банка, а также полный спектр услуг от консультации до приема документов и выдачи кредита, в том числе с использованием депозитарных ячеек.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Я юрист и хотел бы задать вопрос, касающийся следующего момента. В случае если заемщик, получивший ипотечный кредит, не рассчитывается в срок, банк обращается в суд с требованием о досрочном возврате всей суммы долга. При этом если должник рассчитывается спустя какое-то время, банк снова обращается в суд с требованием о взыскании процентов за пользование кредитом за период с момента вынесения решения суда и до фактического погашения долга. Банк «Уралсиб» грешит подобными исками. При этом заемщик, хоть и допустивший просрочку, но все-таки погасивший задолженность, попадает в своеобразную «кабалу» к банку. Вроде и долг решение суда есть, и сумму, определенную решением суда человек погасил, а долг все равно остался.

При этом разъяснения Минфина указывают на то, что после вынесения решения суда о взыскании суммы задолженности по кредиту, проценты начислять не следует.

Почему банк использует такой способ зарабатывания на клиентах? Это инициатива отдельных филиалов и подразделений, либо генеральная линия руководства банка?

Митяев Федор Юрьевич · 29.03.2011 15:36
Ответ:

Уважаемый Федор Юрьевич,
 
Заключая кредитный договор, Заемщик обязуется вернуть в банк в полном объеме сумму полученного кредита в оговоренные сроки, а также проценты за пользование кредитом. Думаю, Вы согласитесь со мною, что договорные обязательства должны исполняться обеими сторонами.
 
В случае, если кредит заемщиком не возвращается в установленные договором сроки, срок пользования кредитом увеличивается. Следовательно, начисляются и проценты за пользование кредитом Банком до даты уплаты заемщиком суммы кредита по кредитному договору.
 
Банк, начисляя проценты до даты полного исполнения обязательств по кредитному договору, действует в рамках действующего законодательства. Предъявление иска о взыскании задолженности, решение суда не прекращают действие кредитного договора. Следовательно, начисление ежемесячных процентов Банком после вынесения решения суда соответствует действующему законодательству РФ.

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Вопрос:

Добрый день.
Мы взяли ипотеку на 1 комн. квартиру в 2008 году в одном из коммерческих банков. Сейчас появилась необходимость в расширении. Есть ли возможность подмены предмета залога или обмена ипотечной квартиры в банке УралСиб, либо в иных коммерческих банках? Каким образом можно решить проблему расширения жилплощади, если квартира находится в залоге у банка? Возможно, существуют какие-нибудь специальные программы кредитования?

Александр · 29.03.2011 03:59
Ответ:

Александр, добрый день.
такой схемы кредитования у нас не предусмотрено. В данном случае мы рекомендуем как можно быстрее погасить существующий кредит, и уже потом, как заемщику, показавшему свою надежность, брать новый, более крупный кредит.
 
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Вопрос:

Илья, здравствуйте.

Есть информация, что ряд банков, при выдаче ипотечных кредитов семейным парам, официально состоящим в браке, повышает %-ставку, мотивируя это тем, что в случае развода «супруги» пытаются перевести кредитное бремя друг на друга.

Ваш банк относится к этой же категории? Если да, то какова разница %-ставок?
Спасибо.

DmitryNC · 28.03.2011 23:26
Ответ:

Добрый день,
В БАНКЕ УРАЛСИБ процентная ставка не зависит от того, состоит ли клиент в браке.
 
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Страница конференции c 25.03.2011 просмотрена 15 266 раз.

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