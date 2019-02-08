Восстановление на рынке ипотеки: кредиты становятся доступнее

Добрый день! Хотим в Вашем банке взять ипотечный кредит на покупку вторичного жилья сроком на 10 лет с возможностью досрочного погашения. Можно ли узнать процентную ставку, в каком виде получают кредит наличными или перечислением на электронную карту, нужна ли обязательная страховка жилья, способы оплаты кредита? Заранее огромное спасибо!

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