Новые возможности ипотечного кредитования

Онлайн-конференция состоялась 21.04.2011
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Уважаемые участники онлайн-конференции. Благодарю вас за интересные и порой острые вопросы по ипотечным программам Промсвязьбанка. Надеюсь, что вы станете нашими клиентами. Спасибо за высказанные идеи. Уже в ближайшее время многие из них будут реализованы на практике. Ждем вас в офисах Промсвязьбанка!
Иван Пятков.
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|Вопрос:
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Добрый день! У меня есть доходная карта вашего банка, я собираюсь перечислять на нее свою зарплату, но договора у моей организации с банком нет. Буду ли я, в таком случае, являться участником зарплатного проекта и пользоваться пониженной ставкой по кредиту?
|Ответ:
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Добрый день!
В данном случае Вы не будете являться участником зарплатного проекта (у Вашей компании-работодателя не заключен соответствующий договор с Промсвязьбанком). На текущий момент отдельных финансовых льгот для зарплатных клиентов не предусмотрено. Мы планируем активно развивать дополнительные программы, в число которых также войдет программа специальных условий кредитования для действующих клиентов банка, в том числе и держателей зарплатных карт. Мы постараемся запустить новые программы уже этой осенью. Спасибо за то, что пользуетесь продуктами нашего банка.
|Вопрос:
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Иван, почему у Вас на сайте нет ипотечного калькулятора?
|Ответ:
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Чтобы узнать подробные параметры кредита (процентная ставка, необходимый доход, возможная сумма кредита, ежемесячный кредит, полная стоимость кредита и др. условия) достаточно связаться с нашими специалистами в ипотечных центрах (круглосуточный контакт-центр Промсвязьбанка
|Вопрос:
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Почему Промсвязьбанк не указывает на сайте конкретные условия кредита для конкретных параметров сделки (срок, доля кредитных средств и т. п.)? Получается, что процентную ставку я могу узнать, только подав все документы в банк? Вы думаете,
|Ответ:
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Добрый день!
Ипотечные программы Промсвязьбанка содержат большой выбор условий, от которых зависит процентная ставка. В ближайшее время подробные условия появятся на сайте банка. Чтобы узнать сейчас подробные условия, достаточно связаться с нашими специалистами в ипотечных центрах.
|Вопрос:
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Есть ли какие-нибудь специальные программы с застройщиками, предусматривающие специальные условия (рассрочка, пониженные ставки, уменьшенный первоначальный взнос) и т. п. будете ли развивать это направление? Мне кажется, что это очень интересно, особенно в регионах, где мы не избалованы качественными ипотечными программами.
|Ответ:
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В настоящее время действует программа кредитования «Новостройка» — кредит на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости. Условия по ней предлагаются для всех объектов недвижимости, аккредитованных банком. В апреле Промсвязьбанк начал сотрудничество по ипотечному кредитованию с ООО «Фриз-Инвест», входящую в концерн «Крост» — одну из крупнейших инвестиционно-строительных компаний России.
Мы планируем активно развивать дополнительные программы, в том числе специальные программы с партнерами банка.
|Вопрос:
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Добрый день. Иван, подскажите, почему вы оставили комиссию за выдачу кредита, когда другие ее отменили? И суд тоже запретил это делать.
|Ответ:
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Указанная комиссия взимается за резервирование банком (которое осуществляется в день принятия положительного решения о предоставлении заемщику кредита) денежных средств в размере одобренной заемщику суммы кредита на весь срок действия такого решения с целью обеспечения выдачи кредита не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения заемщика к кредитору при условии заключения кредитного договора.
Комиссия уплачивается единовременно в день получения кредита путем списания денежных средств со счета заемщика, на который зачислена сумма кредита.
|Вопрос:
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Иван, стоит ли ожидать падения цен на жилье? Стоит ли сейчас брать кредит, или немного подождать? У меня знакомые взяли кредит на пике цен на жилье. Потом кризис, цены упали, доходы у знакомых рухнули. Заложенную квартиру пришлось продавать дешевле, чем купили.
|Ответ:
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Ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась, и наблюдается динамика роста цен на жилье. Сейчас как раз удобный и правильный момент для получения ипотечного кредита, т. к. цены еще не выросли значительно, при этом ставки по кредитам находятся на докризисном уровне, и являются очень привлекательными.
Пример ипотеки Вашего знакомого, к сожалению, не единичный для периода кризиса. Для страхования от таких ситуаций мы всегда призываем наших клиентов адекватно оценивать свои финансовые возможности. Банк со своей стороны также учитывает эти факторы и такое условие, как, например, минимальный первоначальный взнос от 20%, коэффициент максимальной кредитной нагрузки от дохода заемщика, являются страховкой от возникновения проблем по погашению кредита.
При возникновении ситуации, когда клиент не может оплачивать платежи по кредиту, банк совместно с заемщиком определяет наиболее подходящий вариант выхода из ситуации. Это может быть решение о продаже квартиры для погашения кредита. Если ожидается улучшение ситуации в ближайшее время, может быть проведена реструктуризация кредита (с увеличением срока кредита, с отсрочкой платежей и др.).
|Вопрос:
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Иван, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
На текущий момент банк не участвует в государственных программах субсидирования ипотечных кредитов. Во втором полугодии мы рассмотрим возможность участия в таких специальных программах.
|Вопрос:
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На что вы обращаете внимание своих потенциальных заемщиков, какие подводные камни есть у ипотечных программ?
|Ответ:
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Условия ипотечных программ Промсвязьбанка прозрачны. Обо всех условиях, которые зафиксированы в программе и кредитном договоре, наших клиентов подробно информируют сотрудники ипотечных центров, как при приеме заявки, так и при оформлении кредита. Разъясняются условия погашения, выдается график платежей с расчетом полной стоимости кредита. Кроме того, для погашения кредита существует очень удобная услуга — автопогашение со счетов клиента, что страхует заемщика от плохой кредитной истории.
|Вопрос:
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На работе я получаю зарплату через Промсвязьбанк, по вашей карточке, это может сыграть какую-то роль, когда вы будете рассматривать мою заявку на получение ипотечного кредита? Может, кредит дадите дешевле?
|Ответ:
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Для клиентов, являющихся держателями зарплатных карт Промсвязьбанка и получающих на них зарплату, предусмотрена возможность подтверждения дохода выпиской по зарплатному счет, что значительно упрощает процедуру подачи заявки на кредит. Вероятность получения кредита клиентами, доход которых банк может подтвердить, всегда значительно выше, чем в других случаях. Отдельных финансовых льгот для зарплатных клиентов не предусмотрено. Мы планируем активно развивать дополнительные программы, в число которых также войдет программа специальных условий кредитования для действующих клиентов банка, в том числе и держателей зарплатных карт. Мы постараемся запустить новые программы уже этой осенью.
|Вопрос:
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Иван, почему в Промсвязьбанке такие высокие ставки? В Сбере вроде можно взять под 10%.
|Ответ:
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Сергей, добрый день!
Минимальная ставка, по которой возможно получить ипотечный кредит в нашем банке, — 9% по кредитам в рублях.
Условиями ипотечных программ Промсвязьбанка предусмотрены различные процентные ставки, которые зависят от выбора по страхованию, валюты кредита, срока кредитования и размера первоначального взноса.
Возможно получить кредит по одной из программ, которые предлагает Промсвязьбанк.
— На приобретение квартиры на вторичном рынке или первичном рынке недвижимости под ее залог — по программе «Вторичный рынок» или «Новостройка» на срок до 25 лет, процентная ставка составит от 9 до 15,45% в валюте и от 9 до 15,05% по кредиту в рублях соответственно. Ставка по программе «Новостройка» увеличивается на 1,5% на период до регистрации права залога банка на квартиру. Первоначальный взнос на покупку квартиры — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры.
— На приобретение жилья под залог квартиры по программе «Залоговый кредит целевой» на срок до 25 лет, процентная ставка от 9 до 15,45% по кредиту в рублях, максимальная сумма кредита — 80% от стоимости залога.
— На любые цели под залог квартиры по программе «Залоговый кредит нецелевой» на срок до 15 лет, процентная ставка от 12,5 до 16,45% по кредиту в рублях, максимальная сумма кредита — до 75% от стоимости залога.
Подробные условия кредитования представлены на нашем сайте — http://psbank.ru/person/5920/5921/. Подробную консультацию Вы также можете получить, обратившись в один из наших ипотечных центров.
|Вопрос:
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«Российские власти будут стараться добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 5—6%, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства за 2010 год.»
|Ответ:
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Денис, добрый день!
Развитие ипотечного кредитования в России за последние годы позволяет сделать вывод о том, что условия ипотечного кредитования будут изменяться и дальше, но значительного снижения ставок не прогнозируется в ближайшее время.
Мы постоянно проводим анализ макроэкономической ситуации в стране и конкурентный анализ условий других банков. Изменения конъюнктуры рынка всегда приводит к изменениям в условиях кредитования.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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На данный момент реализована программа кредитования на приобретение квартиры под ее залог «Кредит «Вторичный рынок», условиями которой пока не предусмотрена возможность кредитования покупки комнаты. Мы планирует реализовать такую возможность летом.
|Вопрос:
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Есть ли шансы получить ипотеку человеку со стабильным доходом, но имеющему плохую кредитную историю и непогашенные долги перед другими банками?
|Ответ:
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Ольга, добрый день!
При рассмотрении вопроса о выдаче ипотечных кредитов принимаются во внимание различные факторы финансовой устойчивости потенциального заемщика: доход и стабильность его получения, социальные характеристики (образование, карьера, сфера деятельности и др.), кредитные обязательства и, конечно, кредитная история. Ваша ситуация может быть оценена при получении более конкретной информации по кредитной истории и Вашем финансовом состоянии.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день!
Для получения кредита по программе «Залоговый кредит целевой» (на приобретение жилья под залог собственной квартиры) Вам необходимо будет до получения кредита предоставить документы, подтверждающие планируемую сумму расходов на покупку/строительство жилья. Если таких документов нет, Вы можете воспользоваться программой «Залоговый кредит нецелевой».
В первом случае Вы сможете получить кредит на срок до 25 лет, во втором — до 15. Ставка зависит от выбранного Вами срока, условия по страхованию, валюты кредита и размера первоначального взноса и составит от_ 8,50% до 13,95% в долларах США/евро, от 9,00% до 15,45% в рублях по программе «Залоговый кредит целевой» и от 11,50% до 15,45% в долларах США/евро, от 12,50% до 16,45% в рублях по программе «Залоговый кредит нецелевой». Подробные условия на нашем сайте http://psbank.ru/person/5920/5921/
|Вопрос:
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Скажите, пожалуйста, насколько пользуется спросом программа по покупке недвижимости за рубежом под залог жилья в России и можно ли по итогу определить наиболее предпочитаемые россиянами — клиентами вашего банка страны?
|Ответ:
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Анастасия, добрый день!
Страница конференции c 14.04.2011 просмотрена 17 510 раз.