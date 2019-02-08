Вход

Новые кредитные карты банка «Русский стандарт»

Онлайн-конференция состоялась 24.04.2007

Банк «Русский стандарт» недавно запустил новую линейку карточных продуктов. Дни дорогих кредиток сочтены. Массовые кредитные карты освобождаются от комиссий, ставки снижаются, появляется grace-period. При этом традиционные преимущества остаются — простота оформления, минимум бумажных формальностей, удобные клиентские сервисы.

Банк «Русский стандарт» — крупнейший коммерческий банк, ориентированный на рынок розничных услуг. Благодаря хорошо проработанной стратегии он стал одним из первопроходцев рынка потребительского кредитования и быстро выбился в лидеры по темпам роста, количеству выданных физическим лицам кредитов и, особенно, по прибыли.

Старший вице-президент банка Георгий Горшков ответил на вопросы о новых карточных продуктах.

 Русский Стандарт
Георгий Горшков

Георгий Горшков

старший вице-президент банка
С марта 2004 года Георгий Горшков является старшим вице-президентом банка «Русский стандарт». В течение 3-х лет он возглавлял Департамент маркетинга банка. В сферу его ответственности входит полный спектр вопросов, связанных с развитием и внедрением новых продуктов.

В марте 2007 года Георгий Горшков назначен директором Департамента по развитию карт «Русский стандарт».



Вопросы 1 15 из 51
Вопрос:

Будут ли карты Mastercard Electronic заменены пор окончанию их срока действия заменены на Visa или Mastercard classiс?

Илья · 24.04.2007 16:35
Ответ:

Уважаемый Илья! Да, будут заменены на неэмбоссированные VISA Classic и MasterCard Standard.
постоянный адрес
Вопрос:

В связи с планирующейся диверсификацией тарифов возможно ли будет для нынешних клиентов банка — обладателей кредитных карт увеличение кредитного лимита свыше максимального в 150 тыс. рублей (речь идет о картах класса «Стандарт»)? Возможно ли увеличить кредитный лимит свыше этой суммы (150 тысяч рублей) прямо сейчас, не дожидаясь перехода на новые тарифы, при условии, что кредитная история безупречна?

KGB · 24.04.2007 14:42
Ответ:

Нет. Максимальный лимит по ранее выдававшимся картам «Стандарт» и по новым картам «Русский Стандарт Классик» составляет 150 тыс. руб. Чтобы получить больший лимит, Вам необходимо оформить либо карту «Русский Стандарт Голд», либо карту American Express.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте Георгий!

Являюсь клиентом банка «Русский Стандарт» с 2005 года, за это время оформил 4 потребительских кредита на общую сумму 80 тысяч рублей. За весь период работы с банком не допустил ни одной просрочки при погашении кредитов. В свое время банк присылал кредитную карту (из-за высоких процентов картой не стал пользоваться и написал заявление о закрытии карточного счета), American Express, наличными до 300 тысяч.

 — Будет ли мне банком предложено воспользоваться новыми кредитными картами?

 — Когда уже в банке начнут подходить дифференцированно к добросовестным заемщикам? Масса примеров, когда кредиты вообще не возвращают.

Заранее спасибо.

Владислав · 24.04.2007 14:38
Ответ:

Уважаемый Владислав!

До конца этого года Банк сделает индивидуальное предложение о переходе на новые тарифы каждому добропорядочному клиенту. И на этом мы не собираемся останавливаться: Клиентам, которые вовремя вносят платежи, мы готовы раз в 9—12 месяцев снижать ставку. Снижение может составить до 3% годовых. Можем предложить также более высокий лимит по карте или карту более высокого сегмента.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Подскажите, можно ли получить карту «Классика» без постоянной регистрации в Москве?

Спасибо!

Андрей Петросов · 24.04.2007 12:44
Ответ:

Да, конечно можно. Если в городе, в котором Вы прописаны, есть офис банка «Русский Стандарт», Вы можете оформить карту в любом другом городе, где также действует офис банка и предоставляется эта услуга.

Ждем Вас в любом отделении банка в Москве.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день.
Являюсь вашим клиентом. В целом сервисом доволен.
Мне интересно, не планирует ли ваш банк внедрить полноценный интернет-банкинг, чтобы можно было управлять счетами и проводить платежи в другие банки через интернет?
С уважением,
Михаил

_ПФ_ · 24.04.2007 12:39
Ответ:

Наш банк не так давно запустил сервис интернет-банк и сейчас мы на пути к его полноценному функционированию. Сегодня обладатели кредитных продуктов банка, включая потребительские кредиты, кредиты наличными и автокредиты, получили дистанционный доступ к своим счетам-выпискам. С помощью интернет-банка можно узнать не только график платежей по кредиту, но и сумму очередного платежа, историю оплаты кредитов, заключительные требования и другие детали договора. В дальнейшем мы планируем значительно увеличить возможности интернет-банка. Так, например, мы надеемся к концу этого года предложить клиентам возможность осуществлять переводы между счетами. 

Наш сервис доступен на официальном сайте банка «Русский Стандарт». Подключить сервис можно бесплатно, позвонив по телефону 8-800-200—3—203.

постоянный адрес
Вопрос:

«Если же это была операция по снятию наличных — внести нужно будет
— сумму операции,
— сумму платы за выдачу наличных,
— сумму процентов, начисленных на списанную за счет кредита плату за выдачу наличных.» (С)

То есть, в случае погашения в грейс-период, проценты начисляются только на комиссию за выдачу наличных, а не на саму сумму операции. Правильно ли я поняла?

Екатерина · 24.04.2007 12:37
Ответ:

Да, Вы правы. Льготный период кредитования распространяется только на расходные операции с использованием карты. Т. к. плата за выдачу наличных не является расходной операцией с использованием карты, проценты на нее начисляются в соответствие с тарифами и условиями. А за кредит на саму расходную операцию проценты списаны не будут (в случае выполнения условия реализации льготного периода).
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, Георгий!

Вы сказали, что ставка по кредиту дифференцирована и составляет 22% при проведении операций по оплате товаров и 36% при проведении операций по снятию наличных по картам «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт Классик». Но при этом не сказали, что плата за выдачу наличных за счет кредитных средств составляет 3,9% — это раз, а во вторых, что взимается ежемесячная комиссия за участие в программе ЗАО по организации страхования клиентов в размере 0,9% от суммы кредита на дату начала расчетного периода.

Вопросы:

1. Сколько все-таки составляет эффективная ставка по вашей кредитной карте?

2. Есть ли возможность отказаться от комиссии по страхованию?

Спасибо.

Shurick · 24.04.2007 12:01
Ответ:

Размер процентов, начисляемых по кредиту на суммы операций по оплате товаров, действительно составляет 22%. Кроме того, в отношении данных операций Банком установлен грейс-период до 55 дней.

Что касается указанной платы за выдачу наличных за счет кредитных средств — 3,9%, то она действительно существует и указана в Тарифах ЗАО «Банк Русский Стандарт» по картам «Русский Стандарт», с которыми Клиент знакомится до заключения договора о предоставлении и обслуживании карты. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что соответствующая комиссия взимается только в случае получения кредитных денежных средств. Собственные средства Клиент может снять со своего счета без указанной комиссии.

Относительно эффективной процентной ставки хочу пояснить следующее.

Обязанность Банков по доведению до Клиентов информации о размере эффективной процентной ставки по кредиту в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. Указания ЦБ РФ от 12.12.2006 № 1759-У) устанавливается с 01.07.2007 года. В связи с этим в настоящее время Банком производится разработка необходимой документации для своевременного доведения до Клиентов достоверной информации о размере эффективной ставки по кредиту.

2.Вы спрашиваете, есть ли возможность отказаться от страхования. Безусловно, есть. Клиент самостоятельно принимает решение об участии/отказе в участии в Программе Банка по организации страхования Клиентов. Отказаться от участия в вышеуказанной программе Клиент может путем обращения в Банк по телефону Справочно-Информационного Центра Банка, либо личного обращения в отделение Банка с письменным Заявлением об отказе от участия в Программе Банка по организации страхования Клиентов.

3,9%, то она действительно существует и указана в Тарифах ЗАО «Банк Русский Стандарт» по картам «Русский Стандарт», с которыми Клиент знакомится до заключения договора о предоставлении и обслуживании карты. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что соответствующая комиссия взимается только в случае получения кредитных денежных средств. Собственные средства Клиент может снять со своего счета без указанной комиссии.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день.

Разъясните, пожалуйста, с разной процентной ставкой на снятие наличных и оплату товаров. Допустим, клиент снял 1000 рублей и заплатил эту же сумму за товар, а в следующем месяце погасил задолженность в размере 1000 рублей. Какова будет ставка — 36 или 22%? Как это вообще определяется, если задолженность смешанная (и оплата товаров и получение наличных)?

eg2006 · 24.04.2007 11:39
Ответ:

Процентная ставка, указанная в тарифах, распространяется на соответствующие операции: ставка на операции покупок — 22% годовых, ставка на иные операции — 36% годовых. Системы Банка позволяют учитывать каждую операцию, совершенную Клиентом отдельно и начислять проценты в соответствие с типом операции (покупка или иные операции).Таким образом, если Вы совершили покупку на 1000 руб., а затем сняли 1000 руб., то проценты по истечении расчетного периода будут начислены по ставке 22% на покупку и по ставке 36% на операцию по снятию наличных и на плату за выдачу наличных.

Если в течение льготного периода Вы не погасили задолженность полностью, а погасили только ее часть (как в приведенном Вами примере), то проценты за кредит будут списаны со счета в полном объеме за обе суммы. При этом сумма, которую Вы внесли, пойдет на погашение процентов, плат за выдачу наличных и той операции, которая была совершена первой. 
постоянный адрес
Вопрос:

Почему нет возможности заполнить анкету на карту на сайте и заказать доставку карты домой (Москва)? Я не хочу ходить в отделения!

Василий · 24.04.2007 03:20
Ответ:

Уважаемый Василий!

Такая возможность появится в ближайшем будущем. В настоящий момент проводятся заключительные доработки и проверки этой процедуры.
постоянный адрес
Вопрос:

Ваш сайт сделан безобразно с точки зрения указания контактов в вашей сети представительств. Выбираешь регион, а выдаются адреса из этой области и с соседних областей. Неужели так трудно сделать качественную информационную поддержку?

Василий · 24.04.2007 03:19
Ответ:

Уважаемый Василий!

Спасибо за критику.

Действующий сайт Банка в ближайшей перспективе будет полностью заменен на новый, с простым и удобным интерфейсом поиска отделений. В текущей версии мы постараемся учесть Ваши замечания.

А пока, если возникли сложности с поиском информации на сайте, можно задать вопрос через специальную рубрику на нашем сайте. Информация предоставляется в течение дня.

Также хочу сообщить, что информацию по региональным представительствам могут предоставить в Справочно-информационном Цетре Банка (например телефон по вопросам сотрудничества), либо в отделении Банка.
постоянный адрес
Вопрос:

До сих пор «Русский стандарт» бил рекорды прибыльности. Какие причины побудили руководство Банка так радикально сменить курс и отказаться от более выгодной стратегии?

Ирина Мартынова · 23.04.2007 22:26
Ответ:

Вводя новые продукты, мы сознательно отказываемся от части доходов, но надеемся заработать на обороте, повышении интереса новых клиентов и лояльности старых.

Этот продукт – наше видение того, каким должен быть идеальный массовый карточный кредит. Ведь сегодня мы говорим о линейке новых карт, держателеми которых может стать практически любой житель страны. Как один из лидеров рынка кредитных карт, мы были обязаны объединить в новом продукте максимум преимуществ – от простоты оформления до удобного льготного периода и невысоких ставок.
постоянный адрес
Вопрос:

Георгий Вячеславович, некоторое время назад в народном рейтинге очень активно обсуждалась рекламная политика РС. Вы, как директор Департамента маркетинга, наверняка сможете пролить свет на данный вопрос.

http://www.muztorg.ru/news_/?news_id=5007

Судя по слогану, приведенному на данной странице, РС позиционирует себя в качестве банка для молодых и безответственных. Если это не так, тогда почему подобного рода рекламу можно встретить практически везде в интернете, а иногда и на улице?

прошу Вас прокомментировать.

Lfyz · 23.04.2007 09:24
Ответ:

К данному конкретному примеру рекламного слогана на сайте торговой организации банк не имеет никакого отношения. Мы стараемся отслеживать рекламную коммуникацию партнеров. Более того, в большинстве случаев торговые организации сами присылают нам свои макеты и слоганы по продуктам банка на согласование. Но, к сожалению, бывают исключения, и данный пример некорректного использования имиджа банка в рекламе магазина – тому подтверждение.
Что касается молодежи – то мы рассматриваем ее как очень перспективную аудиторию для кредитных продуктов. В 18 лет многие уже работают и могут эффективно планировать свой бюджет. Наш опыт на рынке потребительского кредитования показывает, что молодые люди могут быть очень ответственными клиентами. Конечно, условие о предоставлении кредита с 18 лет распространяется далеко не на все кредитные продукты банка. 
Таким образом, Банк Русский Стандарт позиционирует себя как современный, демократичный и динамичный розничный банк, который умеет работать с самыми широкими слоями населения. Мы понимаем, что у каждого человека есть свои личные цели, стремления и возможности, и стараемся предложить каждому подходящий банковский продукт или услугу. Наиболее ярко этот подход выражен в нашей новой линейке кредитных карт, где каждый может выбрать себе именно ту карту, которая наиболее подходит для его стиля жизни.
постоянный адрес
Вопрос:

Поздравляю с назначением! Желаю плодотворной работы!
Вопрос по ссуде на приобретение жилья:
Будет ли меняться ставка банка в ближайшее время в сторону понижения процента?
И еще — я не могу взять ссуду потому, что сложно найти поручителей, все работают практически в «черную». Имею положительную кредитную историю Сбербанка. Получаю достаточно з/платы для того, чтобы вовремя производить оплату процентов, но ситуация такова, что ни один банк не работает с клиентом индивидуально.
Вот и нахожусь в вечном поиске.
Со мной можно решить эту проблему в частном порядке?
C уважением Даценко И. А.

Даценко Ирина Александровна · 23.04.2007 09:21
Ответ:

Уважаемая Ирина Александровна! 

Сегодня Банк «Русский Стандарт» предлагает ипотечные кредиты, удовлетворяющие различные потребности клиентов, перед которыми стоит проблема решения пресловутого жилищного вопроса.

Ни в одном из кредитных продуктов Банка не требуется поручительства третьих лиц. Конечно, Банк как современный финансовый институт старается предлагать своим клиентам максимально интересные продукты и следует тенденциям рынка, поэтому изменения в параметрах кредита могут касаться как ставок по кредиту, так и сроков кредитования, требований к заемщику, к недвижимости и т. д. Мы меняемся так же как и меняются приоритеты наших клиентов. Неизменным остается только качество и отношение к клиенту, поэтому мы с удовольствием дадим Вам первичную консультацию по телефону горячей линии 787—0009 или 8-800-200—6—208, а также более подробно о уже процессе получения кредита, необходимых документах расскажет ваш персональный менеджер по Ипотеке. Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
постоянный адрес
Вопрос:

Какие дополнительные платежи и штрафные санкции предусмотрены кредитным договором и действуют сегодня? И что изменится в связи с вводом нового продукта?

Сергей Николаевич · 23.04.2007 09:20
Ответ:

Уважаемый Сергей Николаевич!

Если мы все-таки говорим о картах, то здесь все определяется тарифами, распространяющимися на этот продукт.

Сейчас по новым продуктам, равно как и по ранее выпускавшимся картам, штрафные санкции за пропуск очередного платежа остаются без изменений и составляют:

За 1-й пропуск платежа — штраф не взимается;

За 2-й пропуск платежа подряд — 300 рублей;

За 3-й пропуск платежа подряд — 1000 рублей.

За 4-й пропуск платежа подряд — 2000 рублей.

При этом, по новым картам не предусмотрено ежемесячных комиссий. С тарифами Вы можете ознакомиться как на сайте Банка, так и в отделениях или по телефону Справочно-информационного Центра Банка 8-800-200—6-200.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте, Георгий!
Моя семья уже на протяжении 5 лет пользуется услугами вашего банка и, кто бы что ни говорил, в трудную минуту очень выручала ваша карта. Вопрос: мы уже второй раз активируем карту на сумму 40 000 рублей. Можем ли мы попросить добавить средств на карту, и сколько?

Карина · 23.04.2007 00:05
Ответ:

Да, конечно. Если вы своевременно вносите очередные платежи, вы можете обратиться в справочно-информационный центр банка по тел. 8-800-200—6—200 с просьбой об увеличении лимита по карте. Размер кредитного лимита определяется индивидуально.
постоянный адрес
Вопросы 1 15 из 51

Страница конференции c 19.04.2007 просмотрена 47 427 раз.

Популярные новости

Читаемые Обсуждаемые
Пресс-релизы
ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовых

ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовых

Повышение ставок коснулось двух самых востребованных вкладов банка — «Классического» и «Накопительного».

11.02.2019
Все пресс-релизы