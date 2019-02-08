Новые кредитные карты банка «Русский стандарт»

Онлайн-конференция состоялась 24.04.2007
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Банк «Русский стандарт» недавно запустил новую линейку карточных продуктов. Дни дорогих кредиток сочтены. Массовые кредитные карты освобождаются от комиссий, ставки снижаются, появляется
Банк «Русский стандарт» — крупнейший коммерческий банк, ориентированный на рынок розничных услуг. Благодаря хорошо проработанной стратегии он стал одним из первопроходцев рынка потребительского кредитования и быстро выбился в лидеры по темпам роста, количеству выданных физическим лицам кредитов и, особенно, по прибыли.
Старший
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|Подробности
Георгий Горшков с отличием окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ, а в 1998—1999 году продолжил обучение и получил степень MBA в Imperial College Management School в Лондоне. В 2003 Георгий Горшков получил степень кандидата экономических наук.
Профессиональная карьера Георгия Горшкова началась с партнерства в компаниях Aadvark Enterprises Ltd и CMG Strategy. В последней он проработал с 1994 по 2004 год, отвечая за стратегию,
С марта 2004 года Георгий Горшков является старшим
В марте 2007 года Георгий Горшков назначен директором Департамента по развитию карт «Русский стандарт».
|Вопрос:
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Будут ли карты Mastercard Electronic заменены пор окончанию их срока действия заменены на Visa или Mastercard classiс?
|Ответ:
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Уважаемый Илья! Да, будут заменены на неэмбоссированные VISA Classic и MasterCard Standard.
|Вопрос:
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В связи с планирующейся диверсификацией тарифов возможно ли будет для нынешних клиентов банка — обладателей кредитных карт увеличение кредитного лимита свыше максимального в 150 тыс. рублей (речь идет о картах класса «Стандарт»)? Возможно ли увеличить кредитный лимит свыше этой суммы (150 тысяч рублей) прямо сейчас, не дожидаясь перехода на новые тарифы, при условии, что кредитная история безупречна?
|Ответ:
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Нет. Максимальный лимит по ранее выдававшимся картам «Стандарт» и по новым картам «Русский Стандарт Классик» составляет 150 тыс. руб. Чтобы получить больший лимит, Вам необходимо оформить либо карту «Русский Стандарт Голд», либо карту American Express.
|Вопрос:
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Здравствуйте Георгий!
|Ответ:
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Уважаемый Владислав!
До конца этого года Банк сделает индивидуальное предложение о переходе на новые тарифы каждому добропорядочному клиенту. И на этом мы не собираемся останавливаться: Клиентам, которые вовремя вносят платежи, мы готовы раз в 9—12 месяцев снижать ставку. Снижение может составить до 3% годовых. Можем предложить также более высокий лимит по карте или карту более высокого сегмента.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Да, конечно можно. Если в городе, в котором Вы прописаны, есть офис банка «Русский Стандарт», Вы можете оформить карту в любом другом городе, где также действует офис банка и предоставляется эта услуга.
Ждем Вас в любом отделении банка в Москве.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Наш банк не так давно запустил сервис интернет-банк и сейчас мы на пути к его полноценному функционированию. Сегодня обладатели кредитных продуктов банка, включая потребительские кредиты, кредиты наличными и автокредиты, получили дистанционный доступ к своим счетам-выпискам. С помощью интернет-банка можно узнать не только график платежей по кредиту, но и сумму очередного платежа, историю оплаты кредитов, заключительные требования и другие детали договора. В дальнейшем мы планируем значительно увеличить возможности интернет-банка. Так, например, мы надеемся к концу этого года предложить клиентам возможность осуществлять переводы между счетами.
Наш сервис доступен на официальном сайте банка «Русский Стандарт». Подключить сервис можно бесплатно, позвонив по телефону
|Вопрос:
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«Если же это была операция по снятию наличных — внести нужно будет
|Ответ:
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Да, Вы правы. Льготный период кредитования распространяется только на расходные операции с использованием карты. Т. к. плата за выдачу наличных не является расходной операцией с использованием карты, проценты на нее начисляются в соответствие с тарифами и условиями. А за кредит на саму расходную операцию проценты списаны не будут (в случае выполнения условия реализации льготного периода).
|Вопрос:
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Добрый день, Георгий!
Вы сказали, что ставка по кредиту дифференцирована и составляет 22% при проведении операций по оплате товаров и 36% при проведении операций по снятию наличных по картам «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт Классик». Но при этом не сказали, что плата за выдачу наличных за счет кредитных средств составляет 3,9% — это раз, а во вторых, что взимается ежемесячная комиссия за участие в программе ЗАО по организации страхования клиентов в размере 0,9% от суммы кредита на дату начала расчетного периода.
Вопросы:
1. Сколько все-таки составляет эффективная ставка по вашей кредитной карте?
2. Есть ли возможность отказаться от комиссии по страхованию?
Спасибо.
|Ответ:
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Размер процентов, начисляемых по кредиту на суммы операций по оплате товаров, действительно составляет 22%. Кроме того, в отношении данных операций Банком установлен грейс-период до 55 дней.
Что касается указанной платы за выдачу наличных за счет кредитных средств — 3,9%, то она действительно существует и указана в Тарифах ЗАО «Банк Русский Стандарт» по картам «Русский Стандарт», с которыми Клиент знакомится до заключения договора о предоставлении и обслуживании карты. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что соответствующая комиссия взимается только в случае получения кредитных денежных средств. Собственные средства Клиент может снять со своего счета без указанной комиссии.
Относительно эффективной процентной ставки хочу пояснить следующее.
Обязанность Банков по доведению до Клиентов информации о размере эффективной процентной ставки по кредиту в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года N
2.Вы спрашиваете, есть ли возможность отказаться от страхования. Безусловно, есть. Клиент самостоятельно принимает решение об участии/отказе в участии в Программе Банка по организации страхования Клиентов. Отказаться от участия в вышеуказанной программе Клиент может путем обращения в Банк по телефону Справочно-Информационного Центра Банка, либо личного обращения в отделение Банка с письменным Заявлением об отказе от участия в Программе Банка по организации страхования Клиентов.3,9%, то она действительно существует и указана в Тарифах ЗАО «Банк Русский Стандарт» по картам «Русский Стандарт», с которыми Клиент знакомится до заключения договора о предоставлении и обслуживании карты. Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что соответствующая комиссия взимается только в случае получения кредитных денежных средств. Собственные средства Клиент может снять со своего счета без указанной комиссии.
|Вопрос:
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Добрый день.
Разъясните, пожалуйста, с разной процентной ставкой на снятие наличных и оплату товаров. Допустим, клиент снял 1000 рублей и заплатил эту же сумму за товар, а в следующем месяце погасил задолженность в размере 1000 рублей. Какова будет ставка — 36 или 22%? Как это вообще определяется, если задолженность смешанная (и оплата товаров и получение наличных)?
|Ответ:
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Процентная ставка, указанная в тарифах, распространяется на соответствующие операции: ставка на операции покупок — 22% годовых, ставка на иные операции — 36% годовых. Системы Банка позволяют учитывать каждую операцию, совершенную Клиентом отдельно и начислять проценты в соответствие с типом операции (покупка или иные операции).Таким образом, если Вы совершили покупку на 1000 руб., а затем сняли 1000 руб., то проценты по истечении расчетного периода будут начислены по ставке 22% на покупку и по ставке 36% на операцию по снятию наличных и на плату за выдачу наличных.
Если в течение льготного периода Вы не погасили задолженность полностью, а погасили только ее часть (как в приведенном Вами примере), то проценты за кредит будут списаны со счета в полном объеме за обе суммы. При этом сумма, которую Вы внесли, пойдет на погашение процентов, плат за выдачу наличных и той операции, которая была совершена первой.
|Вопрос:
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Почему нет возможности заполнить анкету на карту на сайте и заказать доставку карты домой (Москва)? Я не хочу ходить в отделения!
|Ответ:
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Уважаемый Василий!
Такая возможность появится в ближайшем будущем. В настоящий момент проводятся заключительные доработки и проверки этой процедуры.
|Вопрос:
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Ваш сайт сделан безобразно с точки зрения указания контактов в вашей сети представительств. Выбираешь регион, а выдаются адреса из этой области и с соседних областей. Неужели так трудно сделать качественную информационную поддержку?
|Ответ:
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Уважаемый Василий!
Спасибо за критику.
Действующий сайт Банка в ближайшей перспективе будет полностью заменен на новый, с простым и удобным интерфейсом поиска отделений. В текущей версии мы постараемся учесть Ваши замечания.
А пока, если возникли сложности с поиском информации на сайте, можно задать вопрос через специальную рубрику на нашем сайте. Информация предоставляется в течение дня.
Также хочу сообщить, что информацию по региональным представительствам могут предоставить в Справочно-информационном Цетре Банка (например телефон по вопросам сотрудничества), либо в отделении Банка.
|Вопрос:
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До сих пор «Русский стандарт» бил рекорды прибыльности. Какие причины побудили руководство Банка так радикально сменить курс и отказаться от более выгодной стратегии?
|Ответ:
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Вводя новые продукты, мы сознательно отказываемся от части доходов, но надеемся заработать на обороте, повышении интереса новых клиентов и лояльности старых.
Этот продукт – наше видение того, каким должен быть идеальный массовый карточный кредит. Ведь сегодня мы говорим о линейке новых карт, держателеми которых может стать практически любой житель страны. Как один из лидеров рынка кредитных карт, мы были обязаны объединить в новом продукте максимум преимуществ – от простоты оформления до удобного льготного периода и невысоких ставок.
|Вопрос:
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Георгий Вячеславович, некоторое время назад в народном рейтинге очень активно обсуждалась рекламная политика РС. Вы, как директор Департамента маркетинга, наверняка сможете пролить свет на данный вопрос.
|Ответ:
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К данному конкретному примеру рекламного слогана на сайте торговой организации банк не имеет никакого отношения. Мы стараемся отслеживать рекламную коммуникацию партнеров. Более того, в большинстве случаев торговые организации сами присылают нам свои макеты и слоганы по продуктам банка на согласование. Но, к сожалению, бывают исключения, и данный пример некорректного использования имиджа банка в рекламе магазина – тому подтверждение.
Что касается молодежи – то мы рассматриваем ее как очень перспективную аудиторию для кредитных продуктов. В 18 лет многие уже работают и могут эффективно планировать свой бюджет. Наш опыт на рынке потребительского кредитования показывает, что молодые люди могут быть очень ответственными клиентами. Конечно, условие о предоставлении кредита с 18 лет распространяется далеко не на все кредитные продукты банка.
Таким образом, Банк Русский Стандарт позиционирует себя как современный, демократичный и динамичный розничный банк, который умеет работать с самыми широкими слоями населения. Мы понимаем, что у каждого человека есть свои личные цели, стремления и возможности, и стараемся предложить каждому подходящий банковский продукт или услугу. Наиболее ярко этот подход выражен в нашей новой линейке кредитных карт, где каждый может выбрать себе именно ту карту, которая наиболее подходит для его стиля жизни.
|Вопрос:
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Поздравляю с назначением! Желаю плодотворной работы!
|Ответ:
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Уважаемая Ирина Александровна!
Сегодня Банк «Русский Стандарт» предлагает ипотечные кредиты, удовлетворяющие различные потребности клиентов, перед которыми стоит проблема решения пресловутого жилищного вопроса.
Ни в одном из кредитных продуктов Банка не требуется поручительства третьих лиц. Конечно, Банк как современный финансовый институт старается предлагать своим клиентам максимально интересные продукты и следует тенденциям рынка, поэтому изменения в параметрах кредита могут касаться как ставок по кредиту, так и сроков кредитования, требований к заемщику, к недвижимости и т. д. Мы меняемся так же как и меняются приоритеты наших клиентов. Неизменным остается только качество и отношение к клиенту, поэтому мы с удовольствием дадим Вам первичную консультацию по телефону горячей линии 787—0009 или
|Вопрос:
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Какие дополнительные платежи и штрафные санкции предусмотрены кредитным договором и действуют сегодня? И что изменится в связи с вводом нового продукта?
|Ответ:
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Уважаемый Сергей Николаевич!
Если мы все-таки говорим о картах, то здесь все определяется тарифами, распространяющимися на этот продукт.
Сейчас по новым продуктам, равно как и по ранее выпускавшимся картам, штрафные санкции за пропуск очередного платежа остаются без изменений и составляют:
За
За
За
За
При этом, по новым картам не предусмотрено ежемесячных комиссий. С тарифами Вы можете ознакомиться как на сайте Банка, так и в отделениях или по телефону Справочно-информационного Центра Банка
|Вопрос:
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Здравствуйте, Георгий!
|Ответ:
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Да, конечно. Если вы своевременно вносите очередные платежи, вы можете обратиться в справочно-информационный центр банка по тел.
Страница конференции c 19.04.2007 просмотрена 47 427 раз.