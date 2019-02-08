Новые кредитные карты банка «Русский стандарт»

Вы сказали, что ставка по кредиту дифференцирована и составляет 22% при проведении операций по оплате товаров и 36% при проведении операций по снятию наличных по картам «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт Классик». Но при этом не сказали, что плата за выдачу наличных за счет кредитных средств составляет 3,9% — это раз, а во вторых, что взимается ежемесячная комиссия за участие в программе ЗАО по организации страхования клиентов в размере 0,9% от суммы кредита на дату начала расчетного периода.

Ответ: