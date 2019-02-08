Кредитная карта банка «Петрокоммерц»

Онлайн-конференция состоялась 11.07.2011
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В рамках стратегии развития розничного бизнеса банк «Петрокоммерц» запускает новый продукт «Кредитная карта» с кредитным лимитом до 500 тыс. рублей и льготным периодом кредитования до 55 календарных дней без начисления процентов.
О новых кредитных картах «Петрокоммерца» в ходе
Уважаемые участники
Благодарю вас за присланные вопросы, интерес к продуктам банка и высказанные идеи. Надеюсь, что нам удалось пообщаться с нашими существующими и потенциальными клиентами из всех регионов РФ. Мы обязательно учтем ваши пожелания и предложения. Будем рады видеть вас в офисах банка «Петрокоммерц».
С уважением, Олег Швецов
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|Подробности
В 1990 году окончил Московский авиационный институт по специальности
В банковской сфере — более 19 лет.
В 1992–1996 годах работал в Кредобанке, где прошел путь от руководителя отдела разработки неторговых операций и управления автоматизации до и. о. директора управления кредитных карт. В
В марте 2011 года приглашен на должность советника президента в банк «Петрокоммерц», в мае назначен
|Вопрос:
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Добрый день, Олег!
|Ответ:
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Добрый день!
Льготный период кредитования распространяется абсолютно на все операции, совершаемые с помощью кредитной карты, включая операции снятия наличных денежных средств в банкоматах.
В настоящий момент кредитная карты открывается в рублях РФ.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Ирина, добрый день!
Мы пока не планируем открывать филиал в Иркутске.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день,
Я думаю, есть смыл иметь кредитную карту в своем бумажнике, т. к. кредитная карта позволит Вам воспользоваться кредитными средствами бесплатно в период льготного периода кредитования. Т. к. мы не знаем условия овердрафтного кредитования Вашего банка, могу предположить, что такое преимущество кредитной карты, как наличие льготного периода кредитования, у Вас отсутствует.
Для того чтобы узнать обо всех преимуществах карты, нужно прежде всего внимательно ознакомиться с условиями договора и тарифами банка на обслуживание кредитной карты. Необходимо обратить внимание, предусмотрен ли у карты льготный период (срок, в течение которого банк не начисляет проценты за пользование кредитом) и какие именно операции по карте в него входят. Соответственно, выгоднее всего пользоваться кредитным лимитом по карте именно в этот период.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Думаю, для поддержания и развития бизнеса Вам необходимы суммы, значительно превышающие предлагаемые лимиты по кредитной карте. Для обсуждения этого вопроса рекомендую Вам обратиться в наш банк в подразделение по работе с корпоративными клиентами.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день,
1) Да, льготный период кредитования действует как на операции безналичной оплаты по кредитной карте, так и на операции снятия наличных денежных средств в банкоматах.
2) Размер комиссий за внешние переводы зависит от тарифного плана, по которому обслуживается клиент. К примеру, в Москве тариф за внешний перевод составляет 1,5% от суммы перевода, min — 100 руб., max — 2000 руб., с использованием системы дистанционного обслуживания «PKB on-line» — 0,5%, min — 50 рублей, max — 500 рублей.
3) Комиссия за снятие наличных в сети ПВН и банкоматах банка по кредитной карте составляет 0,4% от суммы снятия, при этом для наших зарплатных клиентов комиссия не взимается. Комиссия за получение наличных в банкоматах других банков — 1%, min 90 рублей.
4) Для индивидуальных предпринимателей кредитная карта пока не предлагается.
|Вопрос:
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Будет ли расширяться география филиалов банка? Если да, то в каких регионах.
|Ответ:
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Антон, добрый день,
Да, мы планируем расширять сеть, в числе первоочередных задач — активизация бизнеса в большинстве регионов, где отделения банка уже есть. В течение 5 лет будет открыто 50 дополнительных офисов преимущественно розничного формата в регионах присутствия банка. До 2015 года планируется открыть 3 филиала в городах Екатеринбург (Свердловская область), Казань (Татарстан), Кемерово (Кемеровская область).
|Вопрос:
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Будет ли ваш Банк делать по данной кредитной карте какие-либо кобрендинговые проекты с магазинами или авиакомпаниями?
|Ответ:
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Добрый день!
В ближайшее время мы начнем предлагать ко-бренд карту «ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard» на базе нашей кредитной карты. Программа позволит нашим клиентам не только воспользоваться преимуществами кредитной карты, но и получать скидки и возможность накопления бонусных баллов по ко-брендинговой программе с компанией «ЛУКОЙЛ».
На данный момент программа уже начала действовать в Нижнем Новогороде, в июле-августе готовится запуск программы в Москве и Волгограде, в перспективе предполагается поэтапный запуск проекта в регионах присутствия банка «Петрокоммерц» и ОАО «ЛУКОЙЛ».
С помощью ко-бренд карты «ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard» можно накапливать баллы для использования на АЗС «ЛУКОЙЛ». Также по карте представляются скидки в торгово-сервисных предприятиях, с которыми заключены дисконтные договора. С перечнем этих предприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться на сайте банка, дисконтная программа в Москве находится сейчас на этапе подготовки к запуску.
|Вопрос:
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Какова эффективная процентная ставка по карте?
|Ответ:
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Добрый день!
Эффективная процентная ставка по кредитной карте зависит от сценария поведения клиента: типа выдаваемой карты, частоты пользования льготным периодом кредитования и т. д.Эффективная процентная ставка рассчитывается исходя из:
— размера кредитного лимита;
— размера процентной ставки в соответствии с тарифом, по которому обслуживается клиент;
— размера годовой комиссии за обслуживание кредитной карты.
К примеру, средняя эффективная ставка по картам Visa Classic / MasterCard Standard составляет 25,89%, по картам Visa Gold / MasterCard Gold — 30,98%. Порядок расчета полной стоимости кредита по кредитным картам размещен на сайте банка.
|Вопрос:
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При потере карты, будет ли взиматься комиссия за перевыпуск?
|Ответ:
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Добрый день
Да, при утрате/хищении кредитной карты взимается плата за перевыпуск в соответствии с тарифами банка аналогично любой другой расчетной карте. К примеру, по карте Visa Classic / MasterCard Standard такая плата составит 1 500 рублей.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, комиссия за снятия наличных денежных средств берется, если снимаешь их не в ваших банкоматах?
|Ответ:
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Ильдар,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Сергей, добрый день!
Страница конференции c 06.07.2011 просмотрена 32 395 раз.