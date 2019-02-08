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Кредитная карта банка «Петрокоммерц»

Онлайн-конференция состоялась 11.07.2011

В рамках стратегии развития розничного бизнеса банк «Петрокоммерц» запускает новый продукт «Кредитная карта» с кредитным лимитом до 500 тыс. рублей и льготным периодом кредитования до 55 календарных дней без начисления процентов.

О новых кредитных картах «Петрокоммерца» в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывал вице-президент банка Олег ШВЕЦОВ.

Уважаемые участники онлайн-конференции!

Благодарю вас за присланные вопросы, интерес к продуктам банка и высказанные идеи. Надеюсь, что нам удалось пообщаться с нашими существующими и потенциальными клиентами из всех регионов РФ. Мы обязательно учтем ваши пожелания и предложения. Будем рады видеть вас в офисах банка «Петрокоммерц».

С уважением, Олег Швецов

 		Петрокоммерц
Олег Швецов

Олег Швецов

вице-президент
В марте 2011 года приглашен на должность советника президента в банк «Петрокоммерц», в мае назначен вице-президентом банка. Курирует вопросы развития розничного бизнеса.


Вопросы 1 15 из 42
Вопрос:

Добрый день, Олег!

Подскажите пожалуйста на какие операции распространяется льготный период?
Возможно ли карту открыть в валюте?
Заранее спасибо за ответ!

Nata-lia · 08.07.2011 13:33
Ответ:

Добрый день!

Льготный период кредитования распространяется абсолютно на все операции, совершаемые с помощью кредитной карты, включая операции снятия наличных денежных средств в банкоматах.

В настоящий момент кредитная карты открывается в рублях РФ.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!
Подскажите, планируется ли открытие филиала Банка Петрокоммерц в Иркутске?

Ирина · 08.07.2011 13:32
Ответ:

Ирина, добрый день!

Мы пока не планируем открывать филиал в Иркутске.

постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день.

Я работаю в крупной компании, получаю заработную плату («белую») на пластиковую карту VISA Classic (в рублях). Зарплатный проект организовывает солидный банк с широкой банкоматной сетью. На мою карту открыт «овердрафт» — т. е. в любое время я могу пользоваться кредитными средствами как для покупок наличными, так и при оплате картой. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл еще и приобретать кредитную карту, в чем ее отличие от карты с разрешенным овердрафтом, на какие условия необходимо обращать внимание при приобретении кредитной карты (необязательно Вашего Банка), чтобы не переплачивать денежные средства.

Кира · 08.07.2011 11:33
Ответ:

Добрый день,

Я думаю, есть смыл иметь кредитную карту в своем бумажнике, т. к. кредитная карта позволит Вам воспользоваться кредитными средствами бесплатно в период льготного периода кредитования. Т. к. мы не знаем условия овердрафтного кредитования Вашего банка, могу предположить, что такое преимущество кредитной карты, как наличие льготного периода кредитования, у Вас отсутствует.

Для того чтобы узнать обо всех преимуществах карты, нужно прежде всего внимательно ознакомиться с условиями договора и тарифами банка на обслуживание кредитной карты. Необходимо обратить внимание, предусмотрен ли у карты льготный период (срок, в течение которого банк не начисляет проценты за пользование кредитом) и какие именно операции по карте в него входят. Соответственно, выгоднее всего пользоваться кредитным лимитом по карте именно в этот период.

постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Возможно получить кредит лицам проживающим в германии для бизнеса залогом где остаётся недвижимость вместе с земельным участком 5000 квадратных метров или как найти спонсора из России.

Виктор · 08.07.2011 11:29
Ответ:

Добрый день!

Думаю, для поддержания и развития бизнеса Вам необходимы суммы, значительно превышающие предлагаемые лимиты по кредитной карте. Для обсуждения этого вопроса рекомендую Вам обратиться в наш банк в подразделение по работе с корпоративными клиентами.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Вопрос — банки уже более 10 лет выпускают кредитные карты.
Почему так долго банк этот продукт выпускал?

Василий · 08.07.2011 09:29
Ответ:

Добрый день!

До сих пор есть банки, которые не имеют подобного продукта, т. к. все зависит от стратегии развития конкретного бизнес-направления и продуктовой направленности в части развития розничных операций. Мы развиваемся в соответствии с разработанной розничной стратегией, где предусматривается запуск продуктов в интересах наших существующих и потенциальных клиентов.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

На какую клиентскую аудиторию рассчитан данный продукт? Если вы посмотрите на мониторинг, находящийся на сайте banki.ru, то увидите аналогичные продукты у других банков с более низкой ставкой чем у вас и более длинным льготным периодом.
Чем ваша карта лучше карт других банков?

Похоже, что банк пытается запрыгнуть в уходящий поезд.

Кредитмэн · 07.07.2011 15:09
Ответ:

Добрый день!

Кредитная карта рассчитана на всех розничных клиентов, заинтересованных в данном продукте. Среди преимуществ — полный перечень операций по карте, попадающих под действие льготного периода, плюс комфортные финансовые условия обслуживания.
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Вопрос:

Добрый день!

1) Будет ли съем налички в грейс?
2) Внешние банковские переводы с карты? Размеры комиссий?
3) Комиссия за съем налички в своих и чужих банкоматах?
4) Может ли получить карту ИП на УСНО?

toshik80 · 06.07.2011 22:54
Ответ:

Добрый день,

1) Да, льготный период кредитования действует как на операции безналичной оплаты по кредитной карте, так и на операции снятия наличных денежных средств в банкоматах.

2) Размер комиссий за внешние переводы зависит от тарифного плана, по которому обслуживается клиент. К примеру, в Москве тариф за внешний перевод составляет 1,5% от суммы перевода, min — 100 руб., max — 2000 руб., с использованием системы дистанционного обслуживания «PKB on-line» — 0,5%, min — 50 рублей, max — 500 рублей. 

3) Комиссия за снятие наличных в сети ПВН и банкоматах банка по кредитной карте составляет 0,4% от суммы снятия, при этом для наших зарплатных клиентов комиссия не взимается. Комиссия за получение наличных в банкоматах других банков — 1%, min 90 рублей.

4) Для индивидуальных предпринимателей кредитная карта пока не предлагается.
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Вопрос:

Будет ли расширяться география филиалов банка? Если да, то в каких регионах.

Антон Миронов · 06.07.2011 20:55
Ответ:

Антон, добрый день,

Да, мы планируем расширять сеть, в числе первоочередных задач — активизация бизнеса в большинстве регионов, где отделения банка уже есть. В течение 5 лет будет открыто 50 дополнительных офисов преимущественно розничного формата в регионах присутствия банка. До 2015 года планируется открыть 3 филиала в городах Екатеринбург (Свердловская область), Казань (Татарстан), Кемерово (Кемеровская область).

постоянный адрес
Вопрос:

Будет ли ваш Банк делать по данной кредитной карте какие-либо кобрендинговые проекты с магазинами или авиакомпаниями?

BestАналитик · 06.07.2011 18:26
Ответ:

Добрый день!

В ближайшее время мы начнем предлагать ко-бренд карту «ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard» на базе нашей кредитной карты. Программа позволит нашим клиентам не только воспользоваться преимуществами кредитной карты, но и получать скидки и возможность накопления бонусных баллов по ко-брендинговой программе с компанией «ЛУКОЙЛ».

На данный момент программа уже начала действовать в Нижнем Новогороде, в июле-августе готовится запуск программы в Москве и Волгограде, в перспективе предполагается поэтапный запуск проекта в регионах присутствия банка «Петрокоммерц» и ОАО «ЛУКОЙЛ».

С помощью ко-бренд карты «ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard» можно накапливать баллы для использования на АЗС «ЛУКОЙЛ». Также по карте представляются скидки в торгово-сервисных предприятиях, с которыми заключены дисконтные договора. С перечнем этих предприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться на сайте банка, дисконтная программа в Москве находится сейчас на этапе подготовки к запуску.

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Вопрос:

Какова эффективная процентная ставка по карте?

BestАналитик · 06.07.2011 18:19
Ответ:

Добрый день!

Эффективная процентная ставка по кредитной карте зависит от сценария поведения клиента: типа выдаваемой карты, частоты пользования льготным периодом кредитования и т. д.Эффективная процентная ставка рассчитывается исходя из:

— размера кредитного лимита;

— размера процентной ставки в соответствии с тарифом, по которому обслуживается клиент;

— размера годовой комиссии за обслуживание кредитной карты.

К примеру, средняя эффективная ставка по картам Visa Classic / MasterCard Standard составляет 25,89%, по картам Visa Gold / MasterCard Gold — 30,98%. Порядок расчета полной стоимости кредита по кредитным картам размещен на сайте банка.
постоянный адрес
Вопрос:

При потере карты, будет ли взиматься комиссия за перевыпуск?

BestАналитик · 06.07.2011 18:17
Ответ:

Добрый день

Да, при утрате/хищении кредитной карты взимается плата за перевыпуск в соответствии с тарифами банка аналогично любой другой расчетной карте. К примеру, по карте Visa Classic / MasterCard Standard такая плата составит 1 500 рублей.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, комиссия за снятия наличных денежных средств берется, если снимаешь их не в ваших банкоматах?

BestАналитик · 06.07.2011 18:16
Ответ:

Здравствуйте!

Комиссия за получение наличных в банкоматах других банков по нашей кредитной карте составляет 1%, min 90 рублей.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Можно ли оформить карту с временной московской регистрацией?

wellbell · 06.07.2011 13:27
Ответ:

Добрый день!

Пока это невозможно. Кредитную карту могут оформить клиенты, адрес постоянной регистрации и место работы которых находится в зоне присутствия филиала банка. При этом по условиям заемщик должен иметь непрерывный трудовой стаж на текущем месте работы не менее 6 месяцев.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Чем ваши карты будут выгодно отличаться от десятков карт других банков, представленных на рынке?!

Ильдар · 06.07.2011 13:11
Ответ:

Добрый день, Ильдар,

В настоящее время кредитная карта является востребованным продуктом на рынке розничного кредитования, который предлагают многие крупные банки. Наша кредитная карта отличается хорошими условиями — льготный период до 55 календарных дней, низкие комиссии по обслуживанию карты (например, комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0,4%), возможность размещения и пользования собственными средствами по кредитной карте, действие льготного периода даже при снятии наличных в банкоматах, а также возможность получения привилегий, предоставляемых нашим клиентам партнерами банка (запуск в ближайшее время ко-бренд кредитной карты «ЛУКОЙЛ-Петрокоммерц-MasterCard»).
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Какие преимущества будут существовать у данного продукта, помимо льготного периода? Возможны ли, скидки при оплате в организациях-партнерах, если таковые имеются?!

Спасибо.

Сергей · 06.07.2011 12:49
Ответ:

Сергей, добрый день!

В банке действует дисконтная программа для держателей карт банка, перечень ее участников размещен на сайте.
Основное преимущество кредитной карты — это возможность использовать кредитные средства банка без уплаты процентов при соблюдении условий кредитования. Кредитный лимит по карте является возобновляемым, т. е. Вы всегда сможете воспользоваться кредитом в течение срока действия карты при условии погашения обязательных платежей.
Из ключевых преимуществ продукта можно также отметить возможность размещения и использования собственных средств по кредитной карте, распространение льготного периода в том числе на операции снятия наличных денежных средств, выгодные финансовые условия обслуживания. Также кредитная карта является незаменимым инструментом при оплате товаров и услуг через сеть интернет, бронировании гостиницы или аренде автомобиля — это удобно и безопасно.
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Страница конференции c 06.07.2011 просмотрена 32 395 раз.

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