Кредитная карта банка «Петрокоммерц»

В рамках стратегии развития розничного бизнеса банк «Петрокоммерц» запускает новый продукт «Кредитная карта» с кредитным лимитом до 500 тыс. рублей и льготным периодом кредитования до 55 календарных дней без начисления процентов.

О новых кредитных картах «Петрокоммерца» в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывал вице-президент банка Олег ШВЕЦОВ.

Уважаемые участники онлайн-конференции !

Благодарю вас за присланные вопросы, интерес к продуктам банка и высказанные идеи. Надеюсь, что нам удалось пообщаться с нашими существующими и потенциальными клиентами из всех регионов РФ. Мы обязательно учтем ваши пожелания и предложения. Будем рады видеть вас в офисах банка «Петрокоммерц».

С уважением, Олег Швецов