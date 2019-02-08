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Кредитование малого бизнеса

Онлайн-конференция состоялась 19.07.2011

Рынок кредитования малого бизнеса в России стремительно развивается. НОМОС-Банк, выстраивая партнерские отношения со своими клиентами, предлагает ряд программ, позволяющих начинающим предпринимателям выбирать наиболее удобные для себя условия финансирования.

Кредитные программы: «Micro», «Small», «Medium» и «Medium-Инвестиционный», открывают новые возможности для динамичного развития бизнеса. Целевые кредиты — автокредит для бизнеса и кредит на приобретение оборудования — выдаются под залог приобретаемых средств. НОМОС-Банк придерживается индивидуального подхода к клиенту и предоставляет консультации на всех этапах оформления и обслуживания кредита.

Подробнее обо всем этом в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывал директор департамента по работе с малым бизнесом НОМОС-Банка Олег ЮШКОВ.

Уважаемые участники онлайн-конференции!

Спасибо за интерес, проявленный к кредитным программам нашего банка, а также за ваши идеи и предложения, мы обязательно учтем их в работе.

Мы стремились наиболее полно ответить на ваши вопросы, в тоже время, в рамках онлайн-конференции осветить все подробности той или иной проблемы довольно сложно. Поэтому мы всегда будем рады видеть вас в офисах НОМОС-Банка, где наши специалисты смогут предоставить подробные консультации и рассказать об особенностях кредитных продуктов для малого бизнеса.

 Банк «ФК Открытие»
Олег Юшков

Олег Юшков

директор департамента по работе с малым бизнесом


Вопрос:

Добрый день!

На сайте НОМОС-Банка озвучивается, что кредиты на инвест. цели предоставляются до 10 лет под ставку 8,5 + ставка рефинансирования ЦБ.

Реально ли на практике получить кредит на рефинансирование других кредитов на срок 10 лет под ставку ниже существующей (16,0%)? Если да, то почему со слов работников банка все заявки свыше 5 лет «зарубаются» на кредитном комитете?
Если же нет, то какой смысл декларировать подобные условия? Хотелось бы узнать, много ли заявок удовлетворяется сегодня на инвестиционные цели сроком более 5 лет?

sk1987 · 15.07.2011 14:13
Ответ:

Добрый день!

Получить кредит на инвестиционные цели, либо на рефинансирование других кредитов на срок 10 лет — абсолютно реально. Предоставление долгосрочного финансирования является одной из особенностей кредитных программ малого бизнеса в НОМОС — БАНКе.

Утверждение индивидуальных ставок — также возможно, и зависит от объемов использования прочих продуктов Банка.

Отказы же на кредитном комитете могут быть связаны с несостоятельностью финансового положения бизнеса, и в этом случае не так важно на какой срок запрашивается кредит.
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Вопрос:

Возможно ли получить кредит на приобретение помещения под его залог?
Сумма 500 0000 руб. ИП Частный кабинет китайской медицины.

руководитель частного кабинета китайской медицины · 19.07.2011 15:04
Ответ:

Добрый день! Для начала Вам стоит обратиться за консультацией в удобный для вас офис продаж, поскольку наличие залога не всегда является необходимым и не всегда достаточным условием для получения кредита. В первую очередь, решение о кредитовании принимается на основе анализа вашего бизнеса
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Вопрос:

Добрый день!

Если у Вас в Банке программа кредитования кредитных потребительских кооперативов под залог прав требований по займам?

olig23 · 19.07.2011 14:25
Ответ:

Добрый день! Мы готовы в индивидуальном порядке рассматривать заявки на кредитование от потребительских кооперативов. Однако, залога прав требований по займам будет недостаточно, необходим имущественный залог и/или поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса.
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Вопрос:

Здравствуйте! Я хочу взять кредит на развитее малого бизнеса. Но вот проблема, ИП открыто меньше трёх месяцев назад. А без поручителей и залога большинство банков кредитов не даёт. И вот возникает вопрос, почему дают кредиты только тем, у кого бизнес существует уже более полугода, а начинающим, которые остро нуждаются в этой помощи, отказывают? Может, есть банки, которые дают кредиты ИП начинающим, без залога и поручителей?

Ольга · 19.07.2011 13:50
Ответ:

Добрый день, Ольга! НОМОС — БАНК, как и многие другие банки, не кредитует стартующий бизнес, деятельность которого осуществляется менее 6 месяцев. Для финансирования совсем начинающих предпринимателей существует государственная поддержка в виде фондов поддержки малого бизнеса.
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Вопрос:

Добрый день!

Скажите — решения о предоставлении кредитов принимаются на местах или в центральном офисе банка?

Александр · 19.07.2011 10:40
Ответ:

Александр, добрый день!

Решения о предоставлении кредитов принимаются как на местах, так и в Головном офисе. Такой подход способствуе обеспечению высокой скорости принятия решения по каждой кредитной заявке.

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Вопрос:

Здравствуйте Олег. Подскажите, пожалуйста, какие продукты более приоритетны для НОМОС-Банка в части развития — для физических лиц или для МСБ?

Спасибо.

DonDion · 18.07.2011 14:34
Ответ:

Добрый день!

НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса.
На сегодняшний день кредитование малого бизнеса является одним из приоритетных и быстрорастущих направлений деятельности НОМОС-БАНКа.

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Вопрос:

Олег, Добрый день!

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о кредитных программах «Micro», «Small», «Medium» и «Medium-Инвестиционный».

Большое спасибо! И приятного рабочего дня!

BestАналитик · 18.07.2011 10:21
Ответ:

Добрый день!

В целом, кредитная линейка НОМОС-БАНКа рассчитана на всех заемщиков, относящихся к категории «малый бизнес».

Например, для решения масштабных задач по развитию есть кредиты «Small» и «Medium». Они позволяют клиентам привлекать крупные кредиты — до 7 млн рублей («Small») и до 150 млн рублей («Medium»). Максимальный срок кредитования по этим программам составляет 5 лет. Кредит категории «Small» возможно получить под залог 100% товаров в обороте.

Что касается программы «Medium-Инвестиционный», то она позволяет получить финансирование до 150 млн рублей и уже на длительный срок — 10 лет.

Кредит категории «Micro» подразумевает финансирование на сумму до 1 млн рублей (в настоящий момент мы рассматривает возможность увеличения максимальной суммы по этой категории кредитов) сроком до 3 лет. Залог не требуется.

 
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Вопрос:

Проживаю в Челябинске. Пока не являюсь, но планирую зарегистрироваться частным предпринимателем. Мною приобретен спальный корпус (назначение недвижимого имущества лечебно-озоровительное) на озере в Челябинской области. Возможно ли получение кредита под залог этого имущества для реконструкции: размер кредита, сроки кредитования, какова процентная ставка кредита, имеется ли единовременная комиссия. Не является ли препятствием для получения кредита то обстоятельство, что земельный участок под объектом находится не в собственности, так как это особо охраняемая территория, а оформлен долгосрочный договор аренды земельного участка на 49 лет?

Ольга · 17.07.2011 09:55
Ответ:

Ольга, добрый день!

НОМОС-БАНК, как правило, не кредитует бизнес, который не имеет текущего дохода. Для получения кредита в НОМОС-БАНКЕ предпринимателю необходимо иметь действующий бизнес (с получением прибыли) не менее 6 месяцев.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Я представляю молодую (1,5 года на рынке) лизинговую компанию, ориентированную на работу с ИП и юрлицами на «упрощенке». Мы специально создали её для продвижения такого продукта, как «лизинг без НДС».

Готовы ли Вы кредитовать такую компанию на приемлемых условиях под залог приобретаемых предметов лизинга (размер кредита не превышает 80% стоимости имущества)? Одним из конкурентных преимуществ нашей компании — это оперативность рассмотрения заявок.

Есть ли возможность открыть у Вас кредитную линию сроком до 5—7 лет, чтобы выбирать по ней транши на заранее известных условиях сроком до 3-х лет каждый? При этом желательно, чтобы на оформление транша уходило не более 2-х рабочих дней. Готовы ли Вы отдать оценку бизнеса Лизингополучателя Лизинговой компании и не проводить детальное изучение представляемых им документов?

Спасибо за ответы.

dashish · 16.07.2011 21:04
Ответ:

Добрый день!

Как правило, мы не осуществляем кредитования лизинговых компаний. Однако, в некоторых случаях возможны исключения, например, при достаточности собственного капитала лизинговой компании или наличия собственного залога. 

Более точный и подробный ответ мы сможем дать Вам, уточнив все нюансы, поэтому рекомендуем Вам обратиться к нашим специалистам.

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Вопрос:

Добрый день!

Как быстро принимается решение в региональном представительстве Банка по кредиту на пополнение оборотных средств для индивидуального предпринимателя в размере 1 700 000?

Можно ли получить указанную сумму без залога / поручительства?

Alex · 15.07.2011 16:22
Ответ:

Добрый день!

 

Решения, как правило, принимаются в течение 3—5 рабочих дней. Без залога можно получить сумму в размере до 1 млн руб., но сейчас мы рассматриваем возможность увеличения этой границы. В любом случае, сумма до 7 млн руб. в НОМОС-БАНКе выдается под 100% «легкий» залог, например, под залог товаров в обороте.
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Вопрос:

Добрый день, Олег!

Я хочу открыть свою небольшую торговую компанию, и мне соответственно нужна будет н-ая сумма денег, подскажите, пожалуйста, сколько Ваш Банк может максимально выдать кредитных средств и на какой срок, какие нужны будут документы, нужен ли будет залог и какая будет % ставка?

Заранее, большое спасибо за ответ!

BestАналитик · 14.07.2011 17:53
Ответ:

Добрый день!

Мы сможем предоставить Вам кредит только в том случае, если у Вас уже есть действующий бизнес. НОМОС-БАНК не кредитует бизнес, стартующий «с нуля». Для получения кредита в НОМОС-БАНКЕ предприниматель должен иметь действующий бизнес (с получением прибыли) не менее 6 месяцев.

Однако, существуют специальные федеральные и региональные фонды поддержки малого предпринимательства — предлагаем Вам сначала обратиться туда.

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Вопрос:

Добрый день!

Так как риски кредитования МСБ достаточно велики, как относится к анализу финансовой отчетности малых предприятий и как проводить анализ по каким документа? Официальную отчетность они ведут так, чтобы минимизировать налоговую базу, а «управленка» не всегда является правдивой? Выставлять поручителем руководителя организации не всегда хороший выход для страхования рисков.

Спасибо.

Шилов Андрей · 14.07.2011 15:53
Ответ:

Андрей, добрый день!

Наши специалисты самостоятельно проведут анализ деятельности клиента, в том числе и осуществят подтверждение управленческой отчетности.Если предоставленные данные соответствуют реальности, то всегда возможно увидеть их отражение в бизнесе. Когда руководитель организации выступает поручителем, то это скорее свидетельствует об его ответственности в работе с банком и выступает в качестве дополнительной гарантии того, что средства не будут «выведены» из бизнеса.

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Вопрос:

Добрый день, Олег!

Насколько быстро принимается решение по кредиту?

Спасибо.

Анна · 14.07.2011 11:39
Ответ:

Анна, добрый день!

Мы стараемся очень оперативно принимать решения о выдаче кредита, процедура занимает от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от суммы кредита.
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Вопрос:

Добрый день, Олег

Подскажите пжл. возможно ли получить кредит на развитие бизнеса в Номос-Банке, начинающему предпринимателю. Денежные средства в размере 3 000 000 руб. необходимы на приобретение автобусов Ford Tranzit. Есть возможность поставить приобретенные автобусы малой вместимости на городской маршрут в г. Пензе.

Спасибо!

Евгений · 14.07.2011 11:22
Ответ:

Евгений, добрый день!

В НОМОС-БАНКе есть специальный продукт для приобретения автотранспорта — «Автокредит для бизнеса», который позволяет получить кредит под залог приобретаемого транспортного средства.

Однако, стоит отметить, что стартующий «с нуля» бизнес НОМОС-БАНК не кредитует. Существуют специальные государственные федеральные и региональные фонды, оказывающие поддержку малому предпринимательству — возможно стоит обратиться туда. Для получения кредита в НОМОС-БАНКЕ предприниматель должен иметь действующий бизнес (с получением прибыли) не менее 6 месяцев.
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Вопрос:

Можно ли в качестве залога оставить чек канадского банка и получить кредит?

saygid1965 · 19.07.2011 12:05
Ответ:

Если говорить о залоге ликвидных ценных бумаг, то данный инструмент залогового обеспечения , как правило, не используется, но мы принимаем в залог векселя и депозитные сертификаты Группы НОМС-БАНКа. При этом, стоит отметить, что это нетипичный вид обеспечения: в кредитовании малого бизнеса, как правило, используется прочий имущественный залог. Также можно воспользоваться поручительством фондов содействия кредитованию малого бизнеса.
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Страница конференции c 14.07.2011 просмотрена 22 110 раз.

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