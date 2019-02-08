Кредитование малого бизнеса

Онлайн-конференция состоялась 19.07.2011
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Рынок кредитования малого бизнеса в России стремительно развивается.
Кредитные программы: «Micro», «Small», «Medium» и «Medium-Инвестиционный», открывают новые возможности для динамичного развития бизнеса. Целевые кредиты — автокредит для бизнеса и кредит на приобретение оборудования — выдаются под залог приобретаемых средств. НОМОС-Банк придерживается индивидуального подхода к клиенту и предоставляет консультации на всех этапах оформления и обслуживания кредита.
Подробнее обо всем этом в ходе
Уважаемые участники
Спасибо за интерес, проявленный к кредитным программам нашего банка, а также за ваши идеи и предложения, мы обязательно учтем их в работе.
Мы стремились наиболее полно ответить на ваши вопросы, в тоже время, в рамках
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|Подробности
Родился в 1968 году.
В
В 2006–2009 годах — управляющий директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ 24, а с
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Получить кредит на инвестиционные цели, либо на рефинансирование других кредитов на срок 10 лет — абсолютно реально. Предоставление долгосрочного финансирования является одной из особенностей кредитных программ малого бизнеса в НОМОС — БАНКе.
Утверждение индивидуальных ставок — также возможно, и зависит от объемов использования прочих продуктов Банка.
Отказы же на кредитном комитете могут быть связаны с несостоятельностью финансового положения бизнеса, и в этом случае не так важно на какой срок запрашивается кредит.
|Вопрос:
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Возможно ли получить кредит на приобретение помещения под его залог?
|Ответ:
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Добрый день! Для начала Вам стоит обратиться за консультацией в удобный для вас офис продаж, поскольку наличие залога не всегда является необходимым и не всегда достаточным условием для получения кредита. В первую очередь, решение о кредитовании принимается на основе анализа вашего бизнеса
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Мы готовы в индивидуальном порядке рассматривать заявки на кредитование от потребительских кооперативов. Однако, залога прав требований по займам будет недостаточно, необходим имущественный залог и/или поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я хочу взять кредит на развитее малого бизнеса. Но вот проблема, ИП открыто меньше трёх месяцев назад. А без поручителей и залога большинство банков кредитов не даёт. И вот возникает вопрос, почему дают кредиты только тем, у кого бизнес существует уже более полугода, а начинающим, которые остро нуждаются в этой помощи, отказывают? Может, есть банки, которые дают кредиты ИП начинающим, без залога и поручителей?
|Ответ:
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Добрый день, Ольга! НОМОС — БАНК, как и многие другие банки, не кредитует стартующий бизнес, деятельность которого осуществляется менее 6 месяцев. Для финансирования совсем начинающих предпринимателей существует государственная поддержка в виде фондов поддержки малого бизнеса.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Александр, добрый день!
Решения о предоставлении кредитов принимаются как на местах, так и в Головном офисе. Такой подход способствуе обеспечению высокой скорости принятия решения по каждой кредитной заявке.
|Вопрос:
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Здравствуйте Олег. Подскажите, пожалуйста, какие продукты более приоритетны для НОМОС-Банка в части развития — для физических лиц или для МСБ?
|Ответ:
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Добрый день!
НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса.
|Вопрос:
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Олег, Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
В целом, кредитная линейка НОМОС-БАНКа рассчитана на всех заемщиков, относящихся к категории «малый бизнес».
Например, для решения масштабных задач по развитию есть кредиты «Small» и «Medium». Они позволяют клиентам привлекать крупные кредиты — до 7 млн рублей («Small») и до 150 млн рублей («Medium»). Максимальный срок кредитования по этим программам составляет 5 лет. Кредит категории «Small» возможно получить под залог 100% товаров в обороте.
Что касается программы «Medium-Инвестиционный», то она позволяет получить финансирование до 150 млн рублей и уже на длительный срок — 10 лет.
Кредит категории «Micro» подразумевает финансирование на сумму до 1 млн рублей (в настоящий момент мы рассматривает возможность увеличения максимальной суммы по этой категории кредитов) сроком до 3 лет. Залог не требуется.
|Вопрос:
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Проживаю в Челябинске. Пока не являюсь, но планирую зарегистрироваться частным предпринимателем. Мною приобретен спальный корпус (назначение недвижимого имущества лечебно-озоровительное) на озере в Челябинской области. Возможно ли получение кредита под залог этого имущества для реконструкции: размер кредита, сроки кредитования, какова процентная ставка кредита, имеется ли единовременная комиссия. Не является ли препятствием для получения кредита то обстоятельство, что земельный участок под объектом находится не в собственности, так как это особо охраняемая территория, а оформлен долгосрочный договор аренды земельного участка на 49 лет?
|Ответ:
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Ольга, добрый день!
НОМОС-БАНК, как правило, не кредитует бизнес, который не имеет текущего дохода. Для получения кредита в НОМОС-БАНКЕ предпринимателю необходимо иметь действующий бизнес (с получением прибыли) не менее 6 месяцев.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
Как правило, мы не осуществляем кредитования лизинговых компаний. Однако, в некоторых случаях возможны исключения, например, при достаточности собственного капитала лизинговой компании или наличия собственного залога.
Более точный и подробный ответ мы сможем дать Вам, уточнив все нюансы, поэтому рекомендуем Вам обратиться к нашим специалистам.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Решения, как правило, принимаются в течение 3—5 рабочих дней. Без залога можно получить сумму в размере до 1 млн руб., но сейчас мы рассматриваем возможность увеличения этой границы. В любом случае, сумма до 7 млн руб. в НОМОС-БАНКе выдается под 100% «легкий» залог, например, под залог товаров в обороте.
|Вопрос:
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Добрый день, Олег!
|Ответ:
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Добрый день!
Мы сможем предоставить Вам кредит только в том случае, если у Вас уже есть действующий бизнес. НОМОС-БАНК не кредитует бизнес, стартующий «с нуля». Для получения кредита в НОМОС-БАНКЕ предприниматель должен иметь действующий бизнес (с получением прибыли) не менее 6 месяцев.
Однако, существуют специальные федеральные и региональные фонды поддержки малого предпринимательства — предлагаем Вам сначала обратиться туда.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Андрей, добрый день!
Наши специалисты самостоятельно проведут анализ деятельности клиента, в том числе и осуществят подтверждение управленческой отчетности.Если предоставленные данные соответствуют реальности, то всегда возможно увидеть их отражение в бизнесе. Когда руководитель организации выступает поручителем, то это скорее свидетельствует об его ответственности в работе с банком и выступает в качестве дополнительной гарантии того, что средства не будут «выведены» из бизнеса.
|Вопрос:
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Добрый день, Олег!
|Ответ:
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Анна, добрый день!
Мы стараемся очень оперативно принимать решения о выдаче кредита, процедура занимает от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от суммы кредита.
|Вопрос:
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Добрый день, Олег
|Ответ:
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Евгений, добрый день!
В НОМОС-БАНКе есть специальный продукт для приобретения автотранспорта — «Автокредит для бизнеса», который позволяет получить кредит под залог приобретаемого транспортного средства.
Однако, стоит отметить, что стартующий «с нуля» бизнес НОМОС-БАНК не кредитует. Существуют специальные государственные федеральные и региональные фонды, оказывающие поддержку малому предпринимательству — возможно стоит обратиться туда. Для получения кредита в НОМОС-БАНКЕ предприниматель должен иметь действующий бизнес (с получением прибыли) не менее 6 месяцев.
|Вопрос:
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Можно ли в качестве залога оставить чек канадского банка и получить кредит?
|Ответ:
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Если говорить о залоге ликвидных ценных бумаг, то данный инструмент залогового обеспечения , как правило, не используется, но мы принимаем в залог векселя и депозитные сертификаты Группы НОМС-БАНКа. При этом, стоит отметить, что это нетипичный вид обеспечения: в кредитовании малого бизнеса, как правило, используется прочий имущественный залог. Также можно воспользоваться поручительством фондов содействия кредитованию малого бизнеса.
Страница конференции c 14.07.2011 просмотрена 22 110 раз.