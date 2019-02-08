Кредитование малого бизнеса

Рынок кредитования малого бизнеса в России стремительно развивается. НОМОС-Банк , выстраивая партнерские отношения со своими клиентами, предлагает ряд программ, позволяющих начинающим предпринимателям выбирать наиболее удобные для себя условия финансирования.

Кредитные программы: «Micro», «Small», «Medium» и «Medium-Инвестиционный», открывают новые возможности для динамичного развития бизнеса. Целевые кредиты — автокредит для бизнеса и кредит на приобретение оборудования — выдаются под залог приобретаемых средств. НОМОС-Банк придерживается индивидуального подхода к клиенту и предоставляет консультации на всех этапах оформления и обслуживания кредита.

Подробнее обо всем этом в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказывал директор департамента по работе с малым бизнесом НОМОС-Банка Олег ЮШКОВ.

Уважаемые участники онлайн-конференции !

Спасибо за интерес, проявленный к кредитным программам нашего банка, а также за ваши идеи и предложения, мы обязательно учтем их в работе.