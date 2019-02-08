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Потребительские кредиты: чем больше сумма, тем ниже ставка

Онлайн-конференция состоялась 20.09.2011

Банки все активнее предлагают различные виды потребительских кредитов. Заемщики становятся все более разборчивыми в выборе предложений, и просто низкая процентная ставка с дополнительными комиссиями их уже давно не привлекает. Поэтому банки обновляют кредитные продукты, улучшают условия получения кредита за счет гибкого подхода к клиенту, запускают акции с ограниченным периодом действия.

Банк «Уралсиб», один из лидеров рынка кредитования физлиц, с сентября по ноябрь 2011 года проводит специальную акцию, по которой ставку по потребкредиту можно снизить до 16,5% годовых. Это на 3% ниже, чем по стандартной кредитной программе «Уралсиба».

О том, что нужно сделать для того, чтобы получить оптимальные условия по кредиту, какие нюансы существуют при его оформлении и что ожидает заемщиков в ближайшее время, 20 сентября в ходе онлайн-конференции на Банки.ру рассказал заместитель председателя правления «Уралсиба» Илья ФИЛАТОВ.

 Банк Уралсиб
Илья Филатов

Илья Филатов

заместитель председателя правления банка «Уралсиб»
В «Уралсибе» работает с августа 2005 года. Занимал пост исполнительного директора по пластиковому бизнесу. В январе 2008 года назначен заместителем председателя правления. В настоящее время курирует в данной должности розничный банковский бизнес.


Вопрос:

Илья, Валентинович, добрый день!

Я получаю зарплату на карточку УРАЛСИБа. Скажите, пожалуйста, могу ли я рассчитывать на снижение процентов по кредиту? В принципе предусмотрены ли льготы для клиентов Банка?

Спасибо!
Ольга, Москва

Ольга · 19.09.2011 16:30
Ответ:

 Добрый день. Банк УРАЛСИБ предлагает специальные условия для клиентов, которые получают заработную плату на карты Банка УРАЛСИБ, а также для вкладчиков и клиентов с положительной кредитной историей. Скидки в зависимости от кредитной программы могут составлять от 1 до 4% годовых. 
постоянный адрес
Вопрос:

Когда вы начнете выпускать карты с бесконтактной технологией как у Райфайзена (MasterCard PayPass)?

Александр · 19.09.2011 15:54
Ответ:

Добрый день, Александр. Банк УРАЛСИБ уже активно работает с бесконтактными технологиями. Примером является проект «Социальная карта», а также в ближайшее время Банк УРАЛСИБ запускает Транспортную карту MasterCard Standard c возможностью бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте г. Москвы и Екатеринбурга, которая совместит в себе преимущества не только банковской карты, но и проездного билета.
постоянный адрес
Вопрос:

Илья, хотел бы взять кредит в вашем банке: ставки выглядят привлекательными. Что нужно сделать, чтобы получить максимальную скидку (и минимальную процентную ставку) по кредиту?

dazzler · 19.09.2011 13:49
Ответ:

Добрый день. Максимальную скидку по процентной ставке возможно получить если, Вы подадите предварительную заявку через сайт или по телефону Банка 8-800-500-00-00 и возьмете кредит не меньше определенной суммы: 150 тыс. руб для кредита «Удобный»», 300 тыс. рублей — по кредиту «Удобный+» и более 500 тыс. рублей по кредиту «Оптимальный». В этом случае скидка по ставке составит 3% годовых. 
постоянный адрес
Вопрос:

Илья, добрый день!

В чем, собственно, заключаются условия акции, реклама которой развешана по всему городу? Спасибо.

dazzler · 19.09.2011 13:47
Ответ:

 В акции участвуют кредиты БАНКА УРАЛСИБ, по которым не требуется обеспечение: «Удобный», «Удобный+» и «Оптимальный». Данные кредитные программы отличаются комплектами документов и процентными ставками. Для клиентов, взявших кредит на сумму свыше 150 000 рублей, ставка снижается на 1—2% по принципу «чем больше сумма, тем ниже ставка». Дополнительное снижение ставки на 1% предусмотрено для тех клиентов, которые оформят заявку на кредит через сайт или Контакт-центр Банка. Таким образом, максимальное снижение процентной ставки в рамках акции может составить 3% годовых. Получить подробную информацию об условиях и оставить предварительную заявку можно по телефону 8-800-500-00-00, а также на сайте Банка www.bankuralsib.ru.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте! Хотим взять кредит на приобретение жилья 400 000. Сколько годовых, и можно ли погасить материнским капиталом? Какие справки нужно предоставить? Спасибо!

Юлия · 19.09.2011 12:20
Ответ:

Добрый день, Юлия. Для вас возможно несколько вариантов: 1) Вы можете оформить потребительский кредит, указав при его оформлении в заявлении-анкете его целевое назначение (покупка квартиры). В этом случае Вы сможете использовать материнский капитал для оплаты кредита. Подобрать подходящий Вас вида кредита можно, определив перечень документов, который сможете предоставить. Если вы не можете подтвердить доход документально — кредит «Удобный», можете предоставить справку о доходах — «Удобный+», можете предоставить документ подтверждающий наличие имущества в собственности — «Оптимальный». Кредиты предоставляются на сроки до 5 лет. Базовые ставки по кредитам в рублях составляют 19,5%-26,5%, а по условиям акции могут быть снижены до 16,5%-23,5% годовых. 2) Вы можете оформить ипотечный кредит — это целевой кредит на приобретение недвижимости. В банке УРАЛСИБ предоставляются кредиты на покупку как готового, так и строящегося жилья на сумму от 300 тыс. до 15 млн.рублей. Материнский капитал Вы сможете использовать, например, на оплату первоначального взноса Вашего нового жилья. Подобрать подходящую программу Вы можете, обратившись за подробной консультацией по ипотеке по телефону 8 800 200-55-20. Кроме того, в банке УРАЛСИБ в октябре появится специальное предложение для семей с детьми. Следите за новостями.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте!

Пользуюсь кредитной картой Вашего банка — «Телефонной». Как решает банк вопросы безопасности для держателей карт? Я так поняла, что Ваш банк не предоставляет услуг установки держателем различных лимитов по своей карте: лимит для расчетов через Интернет, лимит на снятие с карты наличных через банкоматы? Это очень актуальные лимиты именно для держателей кредитных карт с кэш-бэком: я максимально использую свою карту для расчетов в магазинах, кафе, автозаправках и имею представление о том, что карта таким образом сильнее подвергается опасности быть «засвеченной». В идеале хотелось бы менять указанные лимиты оперативно по звонку на «горячую линию» банка.

Julietta-piter · 19.09.2011 03:22
Ответ:

Добрый день. Что касается банковских карт, то мы рекомендуем использовать более оперативный и удобный способ контроля движения денежных средств — услугу SMS-сервис. Данная услуга позволяет оперативно отслеживать все операции по карте, следить за расходами, а в случае возникновения подозрительных операций, незамедлительно обратиться в Банк для блокировки карты.
постоянный адрес
Вопрос:

Можно ли подтвердить доход декларацией по УСНО (Вид налогообложения доходы). Моя работа связана с IT и имеется более 40 постоянных заказчиков. Работаю один, иногда привлекаю субподрядчиков. Таким образом, моя выручка фактически это 100% мой доход.

Получается нечто среднее между «физиком» и классическим ИП. Еще можно сказать, что я работник одновременно у 40-ка работодателей. Но отношение у банков ко мне достаточно сложное. Смогу ли я поучаствовать в акции? Доход достаточно большой и стабильный, необходима сумма порядка 500 000=00 руб.

toshik80 · 17.09.2011 17:15
Ответ:

 Добрый день. Банк УРАЛСИБ предоставляет кредиты, как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям (ИП). Для участия в акции от Вас потребуется налоговая декларация по УСН за последний налоговый период, а также документы, подтверждающие уплату налогов в бюджет за этот же период времени. В случае если Вы документально можете подтвердить наличие собственности, Вам подойдет кредит «Оптимальный», если нет — кредит «Удобный +».
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день! Сколько по времени занимает процедура одобрения кредита? Есть ли комиссия?

Спасибо.

Анна · 16.09.2011 15:04
Ответ:

Добрый день, Анна. По кредитам без обеспечения решение принимается за 1 рабочий день. По всем кредитам комиссии отсутствуют.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, если я решу взять в вашем банке кредит «Удобный» по двум документам, то каким образом будет подтверждаться размер моего дохода? Сразу скажу, что у меня черная зарплата.

Protekt · 16.09.2011 10:56
Ответ:

 Добрый день! Кредитные программы БАНКА УРАЛСИБ рассчитаны на заемщиков с различными возможностями. Поэтому, если Вы не можете подтвердить свой доход, но при этом трудоустроены и работаете на последнем месте не менее 3 мес. Вы можете рассчитывать на получение кредита «Удобный». Отличительная особенность кредита «Удобный» — это минимальное количество документов (паспорт гражданина РФ и заверенная копия трудовой книжки) без необходимости подтверждения дохода. Размер реальной заработной платы Вы отразите в заявлении-анкете при подаче документов на получение кредита.
постоянный адрес
Вопрос:

Подскажите, 16,5% годовых это в рублях? Если да, то можно получить кредит в долларах и по какой %-ной ставке?

Елена · 15.09.2011 22:44
Ответ:

Добрый день, Елена. В БАНКЕ УРАЛСИБ вы можете взять потребительский кредит как в рублях, так и в долларах США и евро. Ставка 16,5% — это минимально возможный уровень при кредитовании в рублях (кредит «Оптимальный»). Заем в иностранной валюте можно получить в рамках кредита «Оптимальный». Этот кредит предоставляется по 4 документам: паспорту гражданина РФ, копии трудовой книжки, справке о доходах и документу, подтверждающему наличие собственности. Базовая ставка по кредиту в долларах США составляет 19,0% годовых. По условиям нашей акции, ставка может быть снижена до 16,0%: на 1% годовых при подаче заявки через сайт www.bankuralsib.ru или по телефону 88005000000, а также в зависимости от суммы кредита — еще на 1—2% годовых. Таким образом, общая скидка по ставке может достигать 3% годовых. 
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте,

Мне необходим потреб. кредит, но есть одна проблема — значительные просрочки в прошлом по выплате кредита (в кризисный год, но в итоге погасил досрочно). В настоящее время имею высокую зарплату, подтвержденную 2-НДФЛ, стабильную работу в компании федерального значения. Хочется реабилитировать себя и вернуть доверие банков. Могу ли начать исправлять свою кредитную историю, став заемщиком банка Уралсиб? Если да, то какие шаги предпринять?
Буду благодарен за ответ.

Евгений.

N55 · 15.09.2011 20:37
Ответ:

Евгений, добрый день! В жизни бывают различные ситуации, и БАНК УРАЛСИБ это учитывает. В случае, если у Вас не более 3-х просроченных платежей и срок по просрочкам в совокупности составляет не более 30 календарных дней Банк может рассмотреть документы на получение кредита. Вы можете получить подробную консультацию и оставить заявку по номеру 8-800-500-0000, а также на сайте Банка www.bankuralsib.ru.
постоянный адрес
Вопрос:

Я пенсионер. Пенсия составляет 5279 руб., дополнительный доход — 1750 руб. Постоянная регистрация в г. Волгодонске. Полных лет 47. Желаемый кредитный лимит — 30 000 рублей. Вопрос: я платёжеспособен, почему мне банки, и ваш в частности, отказывают в выдаче кредитной карты? 3аранее благодарю!

семёнов андрей фёдорович · 16.09.2011 01:14
Ответ:

Андрей Федорович, добрый день. К сожалению, данного дохода не достаточно для получения кредитной карты в Банке УРАЛСИБ, т. к. минимально необходимый для этого уровень дохода составляет 10 000 рублей. В Вашем случае для получения карты возможно рассмотреть 2 варианта:

1) Привлечь поручителя (созаемщика);

2) Открыть вклад в Банке УРАЛСИБ. В этом случае до 70% от суммы вклада может быть Вашим кредитным лимитом по карте.

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Страница конференции c 12.09.2011 просмотрена 24 195 раз.

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