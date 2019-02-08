Потребительские кредиты: чем больше сумма, тем ниже ставка

Банки все активнее предлагают различные виды потребительских кредитов. Заемщики становятся все более разборчивыми в выборе предложений, и просто низкая процентная ставка с дополнительными комиссиями их уже давно не привлекает. Поэтому банки обновляют кредитные продукты, улучшают условия получения кредита за счет гибкого подхода к клиенту, запускают акции с ограниченным периодом действия.

Банк «Уралсиб», один из лидеров рынка кредитования физлиц, с сентября по ноябрь 2011 года проводит специальную акцию, по которой ставку по потребкредиту можно снизить до 16,5% годовых. Это на 3% ниже, чем по стандартной кредитной программе «Уралсиба».