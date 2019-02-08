Потребительские кредиты: чем больше сумма, тем ниже ставка

Онлайн-конференция состоялась 20.09.2011
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Банки все активнее предлагают различные виды потребительских кредитов. Заемщики становятся все более разборчивыми в выборе предложений, и просто низкая процентная ставка с дополнительными комиссиями их уже давно не привлекает. Поэтому банки обновляют кредитные продукты, улучшают условия получения кредита за счет гибкого подхода к клиенту, запускают акции с ограниченным периодом действия.
Банк «Уралсиб», один из лидеров рынка кредитования физлиц, с сентября по ноябрь 2011 года проводит специальную акцию, по которой ставку по потребкредиту можно снизить до 16,5% годовых. Это на 3% ниже, чем по стандартной кредитной программе «Уралсиба».
О том, что нужно сделать для того, чтобы получить оптимальные условия по кредиту, какие нюансы существуют при его оформлении и что ожидает заемщиков в ближайшее время, 20 сентября в ходе
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|Подробности
Илья Филатов окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности
Стаж Филатова в банковской сфере — более 14 лет. С 1996 года работал в Элбим Банке, в КБ «Платина», в Московском Кредитном Банке.
В «Уралсибе» — с августа 2005 года. Занимал пост исполнительного директора по пластиковому бизнесу. В январе 2008 года назначен заместителем председателя правления. В настоящее время курирует в данной должности розничный банковский бизнес.
|Вопрос:
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Илья, Валентинович, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день. Банк УРАЛСИБ предлагает специальные условия для клиентов, которые получают заработную плату на карты Банка УРАЛСИБ, а также для вкладчиков и клиентов с положительной кредитной историей. Скидки в зависимости от кредитной программы могут составлять от 1 до 4% годовых.
|Вопрос:
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Когда вы начнете выпускать карты с бесконтактной технологией как у Райфайзена (MasterCard PayPass)?
|Ответ:
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Добрый день, Александр. Банк УРАЛСИБ уже активно работает с бесконтактными технологиями. Примером является проект «Социальная карта», а также в ближайшее время Банк УРАЛСИБ запускает Транспортную карту MasterCard Standard c возможностью бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте г. Москвы и Екатеринбурга, которая совместит в себе преимущества не только банковской карты, но и проездного билета.
|Вопрос:
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Илья, хотел бы взять кредит в вашем банке: ставки выглядят привлекательными. Что нужно сделать, чтобы получить максимальную скидку (и минимальную процентную ставку) по кредиту?
|Ответ:
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Добрый день. Максимальную скидку по процентной ставке возможно получить если, Вы подадите предварительную заявку через сайт или по телефону Банка 8-800-
|Вопрос:
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Илья, добрый день!
|Ответ:
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В акции участвуют кредиты БАНКА УРАЛСИБ, по которым не требуется обеспечение: «Удобный», «Удобный+» и «Оптимальный». Данные кредитные программы отличаются комплектами документов и процентными ставками. Для клиентов, взявших кредит на сумму свыше 150 000 рублей, ставка снижается на 1—2% по принципу «чем больше сумма, тем ниже ставка». Дополнительное снижение ставки на 1% предусмотрено для тех клиентов, которые оформят заявку на кредит через сайт или Контакт-центр Банка. Таким образом, максимальное снижение процентной ставки в рамках акции может составить 3% годовых. Получить подробную информацию об условиях и оставить предварительную заявку можно по телефону 8-800-
|Вопрос:
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Здравствуйте! Хотим взять кредит на приобретение жилья 400 000. Сколько годовых, и можно ли погасить материнским капиталом? Какие справки нужно предоставить? Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день, Юлия. Для вас возможно несколько вариантов:
1) Вы можете оформить потребительский кредит, указав при его оформлении в заявлении-анкете его целевое назначение (покупка квартиры). В этом случае Вы сможете использовать материнский капитал для оплаты кредита. Подобрать подходящий Вас вида кредита можно, определив перечень документов, который сможете предоставить. Если вы не можете подтвердить доход документально — кредит «Удобный», можете предоставить справку о доходах — «Удобный+», можете предоставить документ подтверждающий наличие имущества в собственности — «Оптимальный». Кредиты предоставляются на сроки до 5 лет. Базовые ставки по кредитам в рублях составляют 19,5%-26,5%, а по условиям акции могут быть снижены до 16,5%-23,5% годовых.
2) Вы можете оформить ипотечный кредит — это целевой кредит на приобретение недвижимости. В банке УРАЛСИБ предоставляются кредиты на покупку как готового, так и строящегося жилья на сумму от 300 тыс. до 15 млн.рублей. Материнский капитал Вы сможете использовать, например, на оплату первоначального взноса Вашего нового жилья. Подобрать подходящую программу Вы можете, обратившись за подробной консультацией по ипотеке по телефону
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день. Что касается банковских карт, то мы рекомендуем использовать более оперативный и удобный способ контроля движения денежных средств — услугу SMS-сервис. Данная услуга позволяет оперативно отслеживать все операции по карте, следить за расходами, а в случае возникновения подозрительных операций, незамедлительно обратиться в Банк для блокировки карты.
|Вопрос:
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Можно ли подтвердить доход декларацией по УСНО (Вид налогообложения доходы). Моя работа связана с IT и имеется более 40 постоянных заказчиков. Работаю один, иногда привлекаю субподрядчиков. Таким образом, моя выручка фактически это 100% мой доход.
|Ответ:
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Добрый день. Банк УРАЛСИБ предоставляет кредиты, как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям (ИП). Для участия в акции от Вас потребуется налоговая декларация по УСН за последний налоговый период, а также документы, подтверждающие уплату налогов в бюджет за этот же период времени. В случае если Вы документально можете подтвердить наличие собственности, Вам подойдет кредит «Оптимальный», если нет — кредит «Удобный +».
|Вопрос:
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Добрый день! Сколько по времени занимает процедура одобрения кредита? Есть ли комиссия?
|Ответ:
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Добрый день, Анна. По кредитам без обеспечения решение принимается за 1 рабочий день. По всем кредитам комиссии отсутствуют.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день! Кредитные программы БАНКА УРАЛСИБ рассчитаны на заемщиков с различными возможностями. Поэтому, если Вы не можете подтвердить свой доход, но при этом трудоустроены и работаете на последнем месте не менее 3 мес. Вы можете рассчитывать на получение кредита «Удобный». Отличительная особенность кредита «Удобный» — это минимальное количество документов (паспорт гражданина РФ и заверенная копия трудовой книжки) без необходимости подтверждения дохода. Размер реальной заработной платы Вы отразите в заявлении-анкете при подаче документов на получение кредита.
|Вопрос:
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Подскажите, 16,5% годовых это в рублях? Если да, то можно получить кредит в долларах и по какой %-ной ставке?
|Ответ:
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Добрый день, Елена. В БАНКЕ УРАЛСИБ вы можете взять потребительский кредит как в рублях, так и в долларах США и евро. Ставка 16,5% — это минимально возможный уровень при кредитовании в рублях (кредит «Оптимальный»). Заем в иностранной валюте можно получить в рамках кредита «Оптимальный». Этот кредит предоставляется по 4 документам: паспорту гражданина РФ, копии трудовой книжки, справке о доходах и документу, подтверждающему наличие собственности. Базовая ставка по кредиту в долларах США составляет 19,0% годовых. По условиям нашей акции, ставка может быть снижена до 16,0%: на 1% годовых при подаче заявки через сайт www.bankuralsib.ru или по телефону 88005000000, а также в зависимости от суммы кредита — еще на 1—2% годовых. Таким образом, общая скидка по ставке может достигать 3% годовых.
|Вопрос:
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Здравствуйте,
|Ответ:
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Евгений, добрый день! В жизни бывают различные ситуации, и БАНК УРАЛСИБ это учитывает. В случае, если у Вас не более 3-х просроченных платежей и срок по просрочкам в совокупности составляет не более 30 календарных дней Банк может рассмотреть документы на получение кредита. Вы можете получить подробную консультацию и оставить заявку по номеру 8-800-500-0000, а также на сайте Банка www.bankuralsib.ru.
|Вопрос:
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Я пенсионер. Пенсия составляет 5279 руб., дополнительный доход — 1750 руб. Постоянная регистрация в г. Волгодонске. Полных лет 47. Желаемый кредитный лимит — 30 000 рублей. Вопрос: я платёжеспособен, почему мне банки, и ваш в частности, отказывают в выдаче кредитной карты? 3аранее благодарю!
|Ответ:
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Андрей Федорович, добрый день. К сожалению, данного дохода не достаточно для получения кредитной карты в Банке УРАЛСИБ, т. к. минимально необходимый для этого уровень дохода составляет 10 000 рублей. В Вашем случае для получения карты возможно рассмотреть 2 варианта:
1) Привлечь поручителя (созаемщика);
2) Открыть вклад в Банке УРАЛСИБ. В этом случае до 70% от суммы вклада может быть Вашим кредитным лимитом по карте.
Страница конференции c 12.09.2011 просмотрена 24 195 раз.