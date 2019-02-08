Банковская мода сезона «осень-зима»

Онлайн-конференция состоялась 29.09.2011
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Уважаемые посетители портала! Благодарю вас за интерес к Промсвязьбанку, его продуктам и услугам, за интересные вопросы, присланные в ходе онлайн-конференции. Спасибо за общение и до встречи в офисах Промсвязьбанка!
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|Вопрос:
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Планируются ли какие-то акции для активных держателей карт? Например, ваш клиент ежемесячно расплачивается в магазинах картой ПСБ на сумму в 30—50 тысяч рублей. Почему бы не сделать подарок в виде бесплатного обслуживания или повышения статуса карты?
|Ответ:
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Мы регулярно проводим разнообразные акции для своих клиентов и не собираемся в дальнейшем от этого отказываться, стараемся всегда радовать интересными призами и подарками.
Возможность поощрять наших клиентов бонусами в виде периодов бесплатного обслуживания, включение бесплатных дополнительных сервисов или повышения статуса карты сейчас нами активно прорабатывается. Очень надеюсь, что порадуем наших клиентов уже в следующем году.
|Вопрос:
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На предприятии, где я работаю, зарплатный проект с другим банком, который меня не устраивает. Но работодатель не ограничивает сотрудников в выборе банка, куда перечислять з. пл. Поэтому до августа 2011 г. получал зар. плату на р/с в Промсвязьбанке согласно заявлению в бухгалтерию работодателя.
|Ответ:
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Для получения кредита на специальных условиях Вам необходимо быть держателем нашей зарплатной карты, при этом Ваша компания-работодатель должна быть аккредитована банком в рамках зарплатного проекта.
Оставьте Ваши контактные данные, возможно, получится подобрать для Вас льготные предложения в рамках других программ кредитования, например, «Особые отношения» — программа для сотрудников аккредитованных компаний в Промсвязьбанке.
Для выбора подходящей Вам программы кредитования в нашем банке рекомендуем воспользоваться специальным помощником: http://psbank.ru/wizards/41.html?
|Вопрос:
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Здравствуйте, Иван.
|Ответ:
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Спасибо за замечание! Действительно представление информации на сайте не совсем удобно. Постараемся исправить ситуацию.
|Вопрос:
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Что для вас клиентоориентированность: дань моде или насущная необходимость?
|Ответ:
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Конечно, в работе с розницей одним из главных наших приоритетов остается клиентоориентированность в самом широком смысле этого термина. Сюда можно отнести и предложения со специальными условиями, например ипотеку, которую мы реализуем с рядом партнеров-застройщиков. Продолжаем выпускать и сезонные вклады, ставки по которым традиционно выше, чем по классическим депозитам, а также «Доходную карту» http://psbank.ru/person/46/2740/, о которой здесь уже неоднократно спрашивали. Сюда же можно отнести и объединение наших банкоматов с сетью «Альфа-банка», которое расширяет возможности наших клиентов. Также идет постоянная работа над улучшением сервиса. Наконец, нам важна обратная связь от наших клиентов. Поэтому с 20 сентября на сайте Промсвязьбанка открылась страница качества «Мы ценим Ваше мнение» http://psbank.ru/about/4760/. Посетителям страницы предлагаются возможности оставить благодарность или просто оценить качество обслуживания в точках продаж, отправить претензию о работе банка. Ну и конечно нельзя не сказать о еще одном важном нововведении: клиенты могут давать рекомендации, как сделать работу банка лучше. Для решения этой задачи предусмотрены формы «Поделиться идеей» http://webcouncil.ru/psbank3/?poll=3 и «Создать идеальный банковский продукт» http://webcouncil.ru/psbank2/
|Вопрос:
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Почему вы решили заняться брокерскими услугами для частных лиц?
|Ответ:
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Да, этой осенью мы начинаем более активно продвигать услугу брокерского обслуживания. Нельзя сказать, что до сих пор у нас ее не было, но сейчас актуальность такого бизнеса заметно выросла. В том числе и
|Вопрос:
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Почему у вас кобрендинговые карты с авиакомпаниями и т. д. только дебетовые?
|Ответ:
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Не совсем так. Совместная карта Промсвязьбанка с авиакомпанией Трансаэро может быть как дебетовой, так и с лимитом овердрафта — на Ваш выбор. Подробнее об этой карте Вы можете узнать на нашем сайте http://psbank.ru/person/46/2400/ или по телефону контакт-центра:
|Вопрос:
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Что у вас случилось с процентными ставками по вкладам?
|Ответ:
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С 25 июля Промсвязьбанк уже повысил %% ставки по вкладам и это не последнее повышение ставок в этом году. В ближайшее время банк запустит предновогодние предложения по вкладам с повышенными ставками. И очень надеюсь, что специальные предложения банка заинтересуют Вас.
|Вопрос:
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Вы советуете своим друзьям обслуживаться у вас в банке? Если да, то что привлекательного в обслуживании вы им обещаете?
|Ответ:
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Прежде всего, Промсвязьбанк входит в число 10 крупнейших банков в стране, у нас более 250 точек продаж, более 370 тысяч вкладчиков и заемщиков, мы обслуживаем порядка миллиона частных лиц. Я бы мог и далее продолжать приводить различные цифры, характеризующие результаты работы банка, но они все есть на нашей сайте. Смысл сказанного очень простой: на большом корабле надежнее, особенно это важно, когда на рынке наблюдается «шторм». Большой банк устойчив к рыночным колебаниям и потрясениям, вот почему наши вкладчики и заемщики чувствовали себя уверенно и в 1998-м, и в 2004-м, и в 2008 году. Заметьте, государство гарантирует возврат вкладов до 700 тысяч рублей, но большая часть вкладчиков обсуживается именно в банках из топ-20, хотя там ставки ниже, чем в небольших банках. Почему? Ответ простой: помимо очень важной государственной гарантии, мы даем нашим клиентам ощущение надежности, причем это ощущение имеет не эмоциональную, а рациональную основу — банк прибыльный, банк растущий, банк с хорошей историей, банк устойчивый. О нашей линейке мы здесь уже многое говорили: это депозиты, потребительские кредиты, ипотека, банковские карты, в том числе кобрендовые, один из лучших в стране интернет-банков и т. д. Наше преимущество, как крупного федерального банка заключается еще и в том, что мы можем предложить необходимые практически каждому клиенту продукты по оптимальной цене и высокое качество сервиса.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Спасибо за замечание. Мы сейчас активно работаем над развитием различных сервисов мобильного банка. У нас будет чем порадовать клиентов в начале следующего года.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Для оформления кредитной карты необходимы паспорт гражданина России, заявление на получение карты и дополнительно один документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт гражданина России, свидетельство о присвоении ИНН.
При кредитном лимите свыше 60 000 рублей (2 000 долларов США, евро) необходимо предоставить справку с места работы о среднемесячном доходе (не менее чем за последние четыре месяца) по форме 2-НДФЛ.
При кредитном лимите до 60 000 рублей (2 000 долларов США, евро) справка с места работы о среднемесячном доходе не требуется.
Кредитная карта может быть оформлена только официально трудоустроенному лицу, при наличие стажа трудовой деятельности на последнем месте работы не менее 4 месяцев, а общего стажа работы — не менее 1 года.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Действительно, мы не открываем сразу счета во всех валютах для клиента. Причина простая— большинству клиентов это не нужно. При этом по желанию клиента ему будут открыты счета в необходимых валютах. В Вашем случае, конечно неудобство связано с тем, что Вам придется дополнительно посещать банк для открытия новых счетов. Эту проблему мы постараемся решить путем предоставления клиентам права открывать счета дистанционно.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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1. К сожалению, нет. Пока клиенты — владельцы карт Промсвязьбанка могут только снимать наличных в банкоматах «Альфа-Банка» без дополнительных комиссий по тарифам, установленным для банкоматов Промсвязьбанка. 2. Мы обсуждаем вопрос объединения с несколькими банками, но пока решение еще не принято. Надеемся, что до конца года сможем порадовать вас расширением сети банкоматов. 3. Количество поставщиков услуг, в адрес которых можно совершать платежи в PSB-Retail, будем увеличивать. Но и сейчас их у нас немало. 4. SMS-банкинг развивать не планируем, т. к. не видим у этого направления долгосрочной перспективы. Ставку будем делать именно на мобильный банкинг, который будет позволять нашим клиентам в удобном и простом режиме проводить банковские операции и получать информацию по своим счетам.
|Вопрос:
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Разместил вклад в основной валюте рубли с неснижаемым остатком 15 тыс. рублей. Такой выбор мной был сделан, чтоб иметь свободу действий со своими средствами. По истечении срока просто оставил все как есть, но на остатке было более 1 млн. рублей. Рассчитывал, что воспользуюсь остатком, когда он мне понадобиться и меня устраивало, что может снизиться % по вкладу до новых значений, но у меня мысли не возникало, что банк может пересмотреть неснижаемый остаток.
|Ответ:
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Действительно, по условиям вклада при пролонгации устанавливается неснижаемый остаток в зависимости от суммы вклада. Вместе с изменением размера неснижаемого остатка увеличивается и процентная ставка по вкладу, что очень важно для большинства клиентов банка. В то же время вы правы: есть вкладчики, которые желают сохранить возможность свободного пользования средствами даже в ущерб процентной ставке. Для такой категории клиентов в этом году в Промсвязьбанке введена возможность выбирать и фиксировать неснижаемый остаток. Сделать это можно как при открытии вклада, так и в период действия вклада (в этом случае неснижаемый остаток будет установлен с даты очередной пролонгации). Установить неснижаемый остаток можно не только в офисе банка, но и в интернет-банке PSB-Retail. Надеюсь, что вы оцените появление новой опции и продолжите обслуживание в Промсвязьбанке.
|Вопрос:
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От чего зависят ставки по ипотеке? Как на ставку влияет кредитная история? Почему ставки со страховкой жизни и здоровья заемщика и без нее — различаются? А также почему ставка зависит от формы подтверждения дохода? Почему кредиты на покупку на первичном рынке дороже, чем на вторичном рынке жилья? Может ли заемщик оспорить ставку?
|Ответ:
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Ставки по ипотеке зависят от стоимости фондирования кредитных организаций, от уровня рисков и банковской маржи. При оценке платежеспособности клиента в Промсвязьбанке на основании анализа кредитной истории принимается решение о выдаче кредита, на процентную ставку кредитная история не влияет. Надбавка к процентной ставке в случае выбора клиентом условий без страхования необходима для страхования банком рисков: имущественных, титульных, жизни и здоровья клиента (в этом случае банк выступает своего рода «страховой компанией»). В Промсвязьбанке возможно подтверждение дохода как справкой 2-НДФЛ, так и справкой по форме банка. В обоих случаях процентная ставка одинаковая. Как правило, ставки по кредитам на первичном рынке выше только до регистрации права собственности на квартиру (так как в этот момент у банка нет полноценного залога). После регистрации права собственности ставки на первичном рынке снижаются до уровня ставок на вторичном рынке. Оспорить ставку невозможно, т. к. она является существенным условием договора между клиентом и банком, но в случае возникновения проблем с выплатами по кредиту можно подать на рассмотрение заявление о реструктуризации.
|Вопрос:
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Появится ли на картах ПСБ транспортное приложение для проезда в метро и автобусах/трамваях в Питере и Москве, хотя бы. Еще бы и в Новосибирске. :)
|Ответ:
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Да, мы думаем об этом. Один проект уже находится в работе и, возможно, в I квартале следующего года будет реализован.
Страница конференции c 23.09.2011 просмотрена 33 860 раз.