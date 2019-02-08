Банковская мода сезона «осень-зима»

Вопрос:

Здравствуйте, Иван.



У меня не вопрос, а скорее небольшое замечание по поводу структуры сайта Банка.

Во вкладке «Офисы и Банкоматы» и в выпадающем списке городов на главной странице сайта Банка отсутствуют такие города как Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Маловероятно, что (потенциальный) клиент Банка из указанных городов будет искать данные офисы в регионе «Тюмень», поскольку это не очевидно: перечисленные в города не относятся к Тюменскому региону, а находятся в других субъектах РФ (Сургут, Нижневартовск — ХМАО, Нов. Уренгой — ЯНАО).



При поиске банка с качественным интернет-банком я специально заходил на сайт ПСБ искать офисы — в выпадающей вкладке с городами не обнаружил Сургута и на этом сайт я покинул. А клиентом я стал лишь случайно, обнаружив ваш офис в Сургуте (кстати, офис лучший из трех, в которых я был: Тюменский, Сургутский, Сокол-Москва). Снова зайдя на сайт, мне, как жителю ХМАО, было удивительно обнаружить данные офисы во вкладке Тюмень.



Данный вопрос написал на эл. адрес, на что мне ответили «Дополнительный офис в городах Сургут, Нижневартовск и Новый Уренгой административно подчиняются Тюменскому филиалу ОАО«Промсвязьбанк», именно по этой причине на сайте они находятся во вкладке Тюмень.»



В общем, это странный ответ, ведь это не мой каприз (мне это уже не надо, я и так знаю), это в интересах банка.



Сергей. beliyYAR · 29.09.2011 15:41