Как управлять частным капиталом в современных условиях?

Онлайн-конференция состоялась 20.10.2011
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Финансовые рынки находятся в состоянии неопределенности, волатильность усиливается, а с ней растет и нервозность участников, действия монетарных властей США и Европы становятся все более непредсказуемыми. Нарастает угроза не просто замедления экономического роста, но и рецессии в ведущих мировых экономиках.
Как в этих условиях сохранить свои сбережения и каким финансовым инструментам отдать предпочтение? Какие инструменты инвестирования доступны, какие факторы влияют на их доходность и риски, какую валютную структуру сбережений выбрать?
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|Подробности
Елена Матросова окончила факультет прикладной математики Московского авиационного института им. Орджоникидзе (ныне — Национальный исследовательский университет МАИ) и аспирантуру. Имеет степень кандидата экономических наук и степень МВА в области стратегического менеджмента и маркетинга.
|Вопрос:
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Известно, что мировой ВВП равен примерно 50 трлн. 500 трлн. составляют производные фин. инструменты.
|Ответ:
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Практика финансового рынка показывает, что может быть все, что угодно. Исходя из практики принятия инвестиционных, решений в реальной экономике предполагается, что окупаемость инвестиций составляет до 5 лет. Поэтому, исходя из фундаментальных факторов, показатель P/E в среднем по рынку тоже должен быть в этих пределах, а превышение этих значений возможно при очень-очень сильных позитивных ожиданиях.
|Вопрос:
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Прокомментируйте пожалуйста фразу по поводу финансовых рынков:
|Ответ:
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Я бы внесла следующие корректировки: 5% управляют процессом, а всех остальных организовали с помощью методов технического анализа, чтобы управлять огромной толпой «физиков».
|Вопрос:
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С какой долей вероятности наступит кризис, аналогичный 2008-му (если хотя бы судить по последствиям)? Ваш прогноз.
|Ответ:
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Текущая ситуация характеризуется появлением большого числа тревожных сигналов, как на финансовых рынках, так и в реальном секторе ведущих экономик, например, Китая, Европы, США и др. Поэтому следующий год будет сложным, скорее всего мы станем свидетелями проявления кризисных факторов на практике и в статистике.
|Вопрос:
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Подскажите, где можно посмотреть нормативы ликвидности H1 — H4 банков?
|Ответ:
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Нормативы ликвидности банков можно посмотреть по ссылке http://base.garant.ru/584347/3/
|Вопрос:
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Добрый день. Являясь работником бюджетной сферы, я занимаюсь инвестированием денежных средств с целью самостоятельного создания своей будущей пенсии. В моём случае горизонт инвестирования порядка 20 лет. В качестве высокорисковых активов я накапливаю ПИФы акций, в качестве консервативных: валютные и рублёвые пополняемые депозиты в небольших банках (естественно с высоким процентом доходности относительно среднерыночных) в пределах суммы страхового покрытия АСВ.
|Ответ:
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1. В вашем случае важным является горизонт инвестирования — 20 лет. На такой период в портфеле необходимо иметь свой золотой запас особенно с учетом неразберихи в денежном хозяйстве. Поэтому важно конечно поймать момент входа, но покупать понемногу можно уже даже на этих уровнях, за 20 лет золото свое возьмет, так как печатание денег продолжится уже не только со стороны США, но и Европы и скорее всего другие тоже подключаться, от чего золото только выиграет. Депозиты это несколько другой инструментарий вложения, процентные ставки по ним соотносятся с инфляцией. Конечно с учетом надежности банка это самый ликвидный актив.
|Вопрос:
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Каковы прогнозируемые перспективы рубля к доллару и евро на ближайшее будущее?
|Ответ:
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Если европейцы наконец-то раскачаются на денежную эмиссию, то евро окажется под давлением, как и сырье и соответственно рубль. Это достаточно вероятный сценарий и перспективы у доллара здесь лучше.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Если можно, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
|Ответ:
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Ситуация в мировой экономике остается крайне сложной, особенно в финансовом секторе. Денежные власти смогли нивелировать влияние кризисных явлений огромными денежными вливаниями, ростом доли государств экономике. Сейчас негатив начинает опять нарастать, но государства и особенно госфинансы ведущих развитых стран столкнулись с проблемами и помогать уже нечем.
Кризис имеет экономическую природу. Возможно имелось ввиду, что политические решения о создании валютного союза в Европе не были достаточно подкреплены контрольными механизмами.
Кризисные явления опять усиливаются, но сейчас в сегменте госфинансов. Что дальше… А если Китай начнет тормозиться. Пока в мире нет драйверов нового экономического роста, а глобализация всех объединила как говориться и в горе и в радости…
На дальнейшее развитие событий в мировой и Российской экономике будут оказывать влияние следующие факторы:
В настоящее время меняются приоритеты инвесторов. Если раньше на первом месте был поиск максимальной выгоды, то теперь ключевым критерием стали надежность, стабильность гарантированных доходов.
При поиске объектов, куда выгодно вложить деньги в кризис, необходимо обратить внимание и на такой нюанс, как ликвидность. Далее необходимо иметь ввиду гарантированный доход (дивидендные выплаты, проценты по депозитам, рентные платежи).
|Вопрос:
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Здравствуйте Елена! У меня есть несколько вопросов.
|Ответ:
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Спад был вызван в значительной степени начавшимся оттоком капитала с развивающихся рынков в связи с проблемами с ликвидностью у европейских финансовых институтов. Плюс повлияло торможение в реализации новых программ количественных смягчений в США и сложности в решении долговых проблем стран Еврозоны. На этом фоне и другие инвесторы стали фиксироваться, что и продавило рынок так сильно. Состояние фондового рынка мало связано с реальной экономикой и определяется потенциалом притока денег в систему в мире в целом. Приток новых денег затормозился, часть денег было выведено в ЕЦБ, где европейские банки срочно стали формировать свои подушки безопасности. Результат — снижение котировок.
Я бы вкладывалась сейчас в акции не через Пифы, а напрямую. Причин две. Первая — управляющая компания уменьшает вашу доходность на сумму своего вознаграждения и вознаграждения депозитария. Вторая — практически никогда управляющая компания ПИФа не достигает доходности индекса (РТС или ММВБ), даже индексные ПИФы не достигают таких результатов. Поэтому, если вы готовы уделить несколько часов в неделю для изучения рынка ценных бумаг, то уже через 2—3 месяца вы сможете принимать разумные инвестиционные решения. На горизонте более 1 года ориентируйтесь на фундаментальные показатели (P/S, P/E) и хорошую дивидендную историю.
|Вопрос:
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Добрый день! Скажите, пожалуйста, вырастет ли курс доллара по отношению к рублю& Купила доллары по курсу 32,5. Спасибо.
|Ответ:
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Если европейцы начнут печатать деньги, то в моменте доллар вырастит к рублю/
|Вопрос:
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Здравствуйте! На каком сайте будет проходить on-line конференция?
|Ответ:
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On-line конференция будет проходить на сайте Банки.ру
|Вопрос:
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Здравствуйте Елена! Получаю доход в рублях, растраты в рублях. Планирую открыть депозит, на 6 или на 12 месяцев. В какой валюте (рубль, евро, доллар, франк, юань) сохранить и приумножить свои сбережения, в ближайшие 6 месяцев, и 12 месяцев?
|Ответ:
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Имея на руках только рубли я бы с лагом в 12 месяцев взяла бы депозиты во всех валютах, в соотношении 60:30:10 — рубль:доллар:евро Причем попыталась купить евро и доллар на просадке — скажем от 41 и 30 и ниже. Но драгметаллы я бы тоже взяла, только сейчас лучше выглядит серебро. Но здесь инвестиционный горизонт должен быть до 2-х лет.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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• Пенсионный возраст скорее всего повысят.
|Вопрос:
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Имеет смысл вкладываться в доллары в связи с возможностью второй волны с горизонтом зима-весна 2011—12 г?
|Ответ:
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В портфеле доллары могут быть, но не более 10%
Страница конференции c 14.10.2011 просмотрена 19 109 раз.