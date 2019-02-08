Как управлять частным капиталом в современных условиях?

Добрый день. Являясь работником бюджетной сферы, я занимаюсь инвестированием денежных средств с целью самостоятельного создания своей будущей пенсии. В моём случае горизонт инвестирования порядка 20 лет. В качестве высокорисковых активов я накапливаю ПИФы акций, в качестве консервативных: валютные и рублёвые пополняемые депозиты в небольших банках (естественно с высоким процентом доходности относительно среднерыночных) в пределах суммы страхового покрытия АСВ. В связи с этим хотелось бы у вас спросить: 1. Как вы оцениваете перспективы перегретого, с моей точки зрения, на данный момент золота и металлических счетов в дальнейшем по сравнению: а) с депозитами (доходностью порядка 11% в рублях, 7—8% в валюте); б) ПИФами облигаций. 2. По акциям какому из секторов: в основном ориентированных на внутреннее (электроэнергетика, потребительский сектор, телекоммуникации) или внешнее потребление (нефтегазовый сектор, металлургия) вы отдаёте предпочтение. Или всё же есть смысл купить индексный ПИФ? 3. Какому из этих инструментов отдаёте предпочтение на горизонте инвестирования 20—25 лет? Заранее спасибо за ответ.

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