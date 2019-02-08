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Как управлять частным капиталом в современных условиях?

Онлайн-конференция состоялась 20.10.2011

Финансовые рынки находятся в состоянии неопределенности, волатильность усиливается, а с ней растет и нервозность участников, действия монетарных властей США и Европы становятся все более непредсказуемыми. Нарастает угроза не просто замедления экономического роста, но и рецессии в ведущих мировых экономиках.

Как в этих условиях сохранить свои сбережения и каким финансовым инструментам отдать предпочтение? Какие инструменты инвестирования доступны, какие факторы влияют на их доходность и риски, какую валютную структуру сбережений выбрать? Онлайн-конференция
директора Центра макроэкономических исследований и стратегических разработок аудиторско-консалтинговой группы БДО в России Елены Матросовой, которая пройдет на портале Банки.ру 17 октября, в первую очередь ориентирована на людей, имеющих средства для инвестирования в разнообразные продукты, но при этом не являющихся активными участниками финансового рынка.
Елена Матросова

Елена Матросова

директор Центра макроэкономических исследований и стратегических разработок аудиторско-консалтинговой группы БДО в России

Сфера профессиональной специализации — общеэкономический анализ и прогнозирование, исследование рынков, стратегический анализ, маркетинговый due diligence, маркетинговый аудит, бенчмаркинг, инструменты сбережений населения, private banking.


Вопрос:

Известно, что мировой ВВП равен примерно 50 трлн. 500 трлн. составляют производные фин. инструменты.
Вопрос: Может ли компания с выручкой в 12 млрд — или даже 15 или 20 млрд — в действительности стоить триллион, 2% мирового ВВП?

Bancoholic · 20.10.2011 14:28
Ответ:

Практика финансового рынка показывает, что может быть все, что угодно. Исходя из практики принятия инвестиционных, решений в реальной экономике предполагается, что окупаемость инвестиций составляет до 5 лет. Поэтому, исходя из фундаментальных факторов, показатель P/E в среднем по рынку тоже должен быть в этих пределах, а превышение этих значений возможно при очень-очень сильных позитивных ожиданиях.

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Вопрос:

Прокомментируйте пожалуйста фразу по поводу финансовых рынков:

«В этом бизнесе 5% знают что будет, 10% наблюдают, что делают первые 5%, и остальные 85% находятся в неопределенном поиске, ведущего к потерям»

Bancoholic · 20.10.2011 14:19
Ответ:

Я бы внесла следующие корректировки: 5% управляют процессом, а всех остальных организовали с помощью методов технического анализа, чтобы управлять огромной толпой «физиков».
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Вопрос:

С какой долей вероятности наступит кризис, аналогичный 2008-му (если хотя бы судить по последствиям)? Ваш прогноз.

Ведь все предпосылки уже есть: в России банки повышают кредиты/депозиты, в ЕС никто ничего не может решить однозначно, ситуация с Грецией ухудшается, рейтинги Италии и Испании понижаются + крайне вероятный дефолт по облигациям, некоторые банки уже начинают схлопываться и просят помощи у гос-ва, et cetera.

Bancoholic · 20.10.2011 14:12
Ответ:

Текущая ситуация характеризуется появлением большого числа тревожных сигналов, как на финансовых рынках, так и в реальном секторе ведущих экономик, например, Китая, Европы, США и др. Поэтому следующий год будет сложным, скорее всего мы станем свидетелями проявления кризисных факторов на практике и в статистике.

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Вопрос:

Подскажите, где можно посмотреть нормативы ликвидности H1 — H4 банков?

Всем интересно.

Exp0 · 20.10.2011 13:49
Ответ:

Нормативы ликвидности банков можно посмотреть по ссылке http://base.garant.ru/584347/3/ 
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Вопрос:

Добрый день. Являясь работником бюджетной сферы, я занимаюсь инвестированием денежных средств с целью самостоятельного создания своей будущей пенсии. В моём случае горизонт инвестирования порядка 20 лет. В качестве высокорисковых активов я накапливаю ПИФы акций, в качестве консервативных: валютные и рублёвые пополняемые депозиты в небольших банках (естественно с высоким процентом доходности относительно среднерыночных) в пределах суммы страхового покрытия АСВ.

В связи с этим хотелось бы у вас спросить:
1. Как вы оцениваете перспективы перегретого, с моей точки зрения, на данный момент золота и металлических счетов в дальнейшем по сравнению: а) с депозитами (доходностью порядка 11% в рублях, 7—8% в валюте); б) ПИФами облигаций.
2. По акциям какому из секторов: в основном ориентированных на внутреннее (электроэнергетика, потребительский сектор, телекоммуникации) или внешнее потребление (нефтегазовый сектор, металлургия) вы отдаёте предпочтение. Или всё же есть смысл купить индексный ПИФ?
3. Какому из этих инструментов отдаёте предпочтение на горизонте инвестирования 20—25 лет?

Заранее спасибо за ответ.

dok82 · 18.10.2011 22:32
Ответ:

1. В вашем случае важным является горизонт инвестирования — 20 лет. На такой период в портфеле необходимо иметь свой золотой запас особенно с учетом неразберихи в денежном хозяйстве. Поэтому важно конечно поймать момент входа, но покупать понемногу можно уже даже на этих уровнях, за 20 лет золото свое возьмет, так как печатание денег продолжится уже не только со стороны США, но и Европы и скорее всего другие тоже подключаться, от чего золото только выиграет. Депозиты это несколько другой инструментарий вложения, процентные ставки по ним соотносятся с инфляцией. Конечно с учетом надежности банка это самый ликвидный актив.


2. Вложения в акции сейчас можно отнести к высокорискованным (но потенциально высокодоходным), поэтому если закладываться на срок более 3-х лет, то на текущих уровнях можно уже присматриваться к покупке акций тех компании, у которых умеренная долговая нагрузка, стабильный спрос на их продукцию/услуги и хорошая дивидендная история. Под это определение попадают МТС, Ростелеком, ТНК-ВР Холдинг, Башкирэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз. Однако следует понимать, что по мере развития долгового кризиса в Европе возможны существенные просадки на нашем рынке акций. Поэтому сумму, выделенную на покупку акций, следует разбить на несколько частей (не менее 3-х) и инвестировать осторожно. Облигации интересны, но в условиях финансового кризиса, риски дефолтов остаются. Здесь также стоит отдавать предпочтение надежности эмитента.


3. В портфеле необходимо иметь все эти инструменты, но по структуре я бы сделал так: 5% золото, еще возможно 5% серебра, 45% депозитов в разных валютах, 20% — акций, 25% — облигаций.
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Вопрос:

Каковы прогнозируемые перспективы рубля к доллару и евро на ближайшее будущее?

Alexander · 18.10.2011 15:40
Ответ:

Если европейцы наконец-то раскачаются на денежную эмиссию, то евро окажется под давлением, как и сырье и соответственно рубль. Это достаточно вероятный сценарий и перспективы у доллара здесь лучше.

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Вопрос:

Здравствуйте! Если можно, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:

Как вы могли бы охарактеризовать те процессы, которые происходили в 2008 году и происходят сейчас в мировой экономике?
Недавно в своем выступлении премьер-министр сказал, что кризис, о котором все говорят, является больше политическим, чем экономическим. Согласитесь ли вы с таким утверждением?
От чего будет зависеть дальнейшее развитие событий в мировой и российской экономике?
Можно ли ожидать повторения кризиса в ближайшие 1—5 лет?

На какие инструменты инвестирования вы бы рекомендовали обратить внимание частным инвесторам в кратко- средне- и долгосрочной перспективе и рынки каких государств кажутся вам наиболее привлекательными для использования этих инструментов?

Заранее спасибо.

Сергей · 18.10.2011 00:20
Ответ:

Ситуация в мировой экономике остается крайне сложной, особенно в финансовом секторе. Денежные власти смогли нивелировать влияние кризисных явлений огромными денежными вливаниями, ростом доли государств экономике. Сейчас негатив начинает опять нарастать, но государства и особенно госфинансы ведущих развитых стран столкнулись с проблемами и помогать уже нечем.
Отличие современных процессов от 2008 года:
• В 2008 кризис распространялся снизу вверх — начал с рынка недвижимости, затем через механизмы Уолл-стрит поразил всю мировую экономику. Текущее ухудшение ситуации связано больше с проблемами правительств в части госдолга и неспособности стимулировать экономику. В 2008 г. на помощь проблемным банкам пришли государства. Сегодня проблемы у самих государств.
• Различная природа проблем: в 2008 — лопнувший пузырь вызвал урезание расходов бизнеса и потребления домохозяйств с сокращением долгов, что вызвало экономический спад. В 2011 — испытывая экономические трудности, потребители и компании копят деньги и избегают долгов, что приводит к вялому росту потребления и инвестиций.

Кризис имеет экономическую природу. Возможно имелось ввиду, что политические решения о создании валютного союза в Европе не были достаточно подкреплены контрольными механизмами.

Кризисные явления опять усиливаются, но сейчас в сегменте госфинансов. Что дальше… А если Китай начнет тормозиться. Пока в мире нет драйверов нового экономического роста, а глобализация всех объединила как говориться и в горе и в радости…

На дальнейшее развитие событий в мировой и Российской экономике будут оказывать влияние следующие факторы:
• разрешение ситуации с государственными долгами США и Европы;
• процесс усиленного регулирования финансовых рыков в послекризисный период;
• кредитное сжатие по всему миру, и соотвественного сжатие потребительского спроса;
• выход большого количества беби-бумеров в Америке на пенсию в ближайшее десятилетие;
• ситуация в экономике Китая.

В настоящее время меняются приоритеты инвесторов. Если раньше на первом месте был поиск максимальной выгоды, то теперь ключевым критерием стали надежность, стабильность гарантированных доходов.

При поиске объектов, куда выгодно вложить деньги в кризис, необходимо обратить внимание и на такой нюанс, как ликвидность. Далее необходимо иметь ввиду гарантированный доход (дивидендные выплаты, проценты по депозитам, рентные платежи).

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Вопрос:

Здравствуйте Елена! У меня есть несколько вопросов.

1. Как известно фондовый рынок значительно просел, начиная с начала августа на фоне пессимизма с рынков Европы и США. Насколько этот спад можно считать спекулятивным, а насколько он отражает реальную тенденцию экономики?
2. Почему российские ценные бумаги настолько чувствительны к спаду в зоне евро? Ведь они казалось бы должны наоборот, укрепляться (особенно это должно касаться сырьевого сектора)?
3. Как вы рассматриваете перспективы вложения в ПИФЫ сейчас, и когда можно ожидать восстановления биржевых индексов до летнего уровня?

mary220 · 17.10.2011 20:16
Ответ:

Спад был вызван в значительной степени начавшимся оттоком капитала с развивающихся рынков в связи с проблемами с ликвидностью у европейских финансовых институтов. Плюс повлияло торможение в реализации новых программ количественных смягчений в США и сложности в решении долговых проблем стран Еврозоны. На этом фоне и другие инвесторы стали фиксироваться, что и продавило рынок так сильно. Состояние фондового рынка мало связано с реальной экономикой и определяется потенциалом притока денег в систему в мире в целом. Приток новых денег затормозился, часть денег было выведено в ЕЦБ, где европейские банки срочно стали формировать свои подушки безопасности. Результат — снижение котировок.
Российский фондовый рынок чувствителен не только к ценам на нефть, но и к общей ситуации с ликвидностью в мире.

Я бы вкладывалась сейчас в акции не через Пифы, а напрямую. Причин две. Первая — управляющая компания уменьшает вашу доходность на сумму своего вознаграждения и вознаграждения депозитария. Вторая — практически никогда управляющая компания ПИФа не достигает доходности индекса (РТС или ММВБ), даже индексные ПИФы не достигают таких результатов. Поэтому, если вы готовы уделить несколько часов в неделю для изучения рынка ценных бумаг, то уже через 2—3 месяца вы сможете принимать разумные инвестиционные решения. На горизонте более 1 года ориентируйтесь на фундаментальные показатели (P/S, P/E) и хорошую дивидендную историю.
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Вопрос:

Добрый день! Скажите, пожалуйста, вырастет ли курс доллара по отношению к рублю& Купила доллары по курсу 32,5. Спасибо.

Людмила · 17.10.2011 17:10
Ответ:

Если европейцы начнут печатать деньги, то в моменте доллар вырастит к рублю/
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Вопрос:

Здравствуйте! На каком сайте будет проходить on-line конференция?

Татьяна · 17.10.2011 16:44
Ответ:

On-line конференция будет проходить на сайте Банки.ру
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Вопрос:

Здравствуйте Елена! Получаю доход в рублях, растраты в рублях. Планирую открыть депозит, на 6 или на 12 месяцев. В какой валюте (рубль, евро, доллар, франк, юань) сохранить и приумножить свои сбережения, в ближайшие 6 месяцев, и 12 месяцев?

Мое мнение — до выборов президента, можно побыть в рубле (т.е. 5—6 мес.), а далее для выполнения предвыборных обещаний вижу дыру в бюджете, рубль обесцененным до 39—40 рублей за бивалютную корзину… Единственное что поддержит рубль до 12 месяцев, это высокая цена на нефть, которую могут поднять волнения (очередные революции) в арабских странах.

Ваше мнение? Может альтернатива депозиту ОМС в золоте или в недооцененной платине?

trb29 · 17.10.2011 15:11
Ответ:

Имея на руках только рубли я бы с лагом в 12 месяцев взяла бы депозиты во всех валютах, в соотношении 60:30:10 — рубль:доллар:евро Причем попыталась купить евро и доллар на просадке — скажем от 41 и 30 и ниже. Но драгметаллы я бы тоже взяла, только сейчас лучше выглядит серебро. Но здесь инвестиционный горизонт должен быть до 2-х лет.
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Вопрос:

Здравствуйте!

1) Каковы, с вашей точки зрения, перспективы пенсионной реформы в РФ и ее основные направления? Что будет с НПФ и деньгами частных лиц, отправленных на «софинансирование» своих пенсий?
Возможен ли «венгерский» сценарий развития событий?
2) Считаете ли вы наиболее перспективными инвестиции в акции производителей продовольствия как производителей наиболее динамично дорожающего продукта?
3) Ваши предложения для инвестиций на период 2—3 года после «президентских выборов в РФ», каковы основные инвестиционные идеи и отрасли?

Cheerokee · 17.10.2011 14:23
Ответ:

• Пенсионный возраст скорее всего повысят.
• Теоретически данный сегмент всегда интересен, так как продукция пользуется спросом всегда. Практически на рынке существует дефицит качественных акций из этого сегмента, т. е. обладающих достаточной ликвидностью.
• Безусловно, на этом интервале в современных условиях в портфеле не менее 10% нужно отвести золоту и/или серебру. Более точные рекомендации дать крайне затруднительно, т. к. структура вложений 30-ти летнего инвестора и 50-ти летнего отличается. Не говоря уже о ситуации с их текущими доходами.
• Инвестиционные идея: иметь подушку безопасности в виде ликвидных надежных активов на случай разных шоков, иметь активы, приносящие стабильный доход (процентный, дивидендный, рентный), при активном участии на рынке попытаться заработать на волатильности
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Вопрос:

Имеет смысл вкладываться в доллары в связи с возможностью второй волны с горизонтом зима-весна 2011—12 г?

андрей · 17.10.2011 13:21
Ответ:

В портфеле доллары могут быть, но не более 10%
С таким горизонтом есть риски не отбить рублевые вложения.
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Страница конференции c 14.10.2011 просмотрена 19 109 раз.

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