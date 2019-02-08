Новый этап в развитии дистанционного банковского обслуживания

В наши дни банк не может считать себя современным, успешным и клиентоориентированн​ым без развитой системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Стремясь поддержать лояльность существующих клиентов и завоевать расположение новых, банки постоянно совершенствуют ДБО.

СМП Банк первым среди российских кредитных организаций запустил интернет-банк с интегрированной системой управления личными финансами — СМП ON-Банк . Помимо стандартных функций, сервис предоставляет возможности учета доходов и расходов в режиме реального времени, планирования бюджета, установки лимитов на различные категории расходов, оценки благосостояния.

О перспективах развития ДБО в России, а также о том, что из себя представляет СМП ON-Банк , 27 октября в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру рассказывала вице-президент СМП Банка Оксана МИСАНЕ.

Уважаемые участники конференции!