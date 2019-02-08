Новый этап в развитии дистанционного банковского обслуживания

Онлайн-конференция состоялась 27.10.2011
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В наши дни банк не может считать себя современным, успешным и клиентоориентированным без развитой системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Стремясь поддержать лояльность существующих клиентов и завоевать расположение новых, банки постоянно совершенствуют ДБО.
СМП Банк первым среди российских кредитных организаций запустил
О перспективах развития ДБО в России, а также о том, что из себя представляет СМП
Уважаемые участники конференции!
Благодарим вас за участие в обсуждении перспектив развития
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|Вопрос:
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Оксана, какие ДБО у других банков Вы могли бы выделить? Что именно из плюсов планируете перенимать?
|Ответ:
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Здравствуйте! Мы смотрим, что в этом плане делают другие, но
У нас проходит конкурс таких отзывов и предложений…
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Здравствуйте,
функционал по открытию новых депозитов планируется внедрить в первом квартале следующего года. Управлять вкладами можно уже сейчас (формировать выписки, совершать переводы), а процентные доходы по вкладам учитываются в аналитической части системы.
Вопрос по установлению лимитов в стадии обсуждения. Спасибо за предложение, мы его учтем при разработке данной услуги.
|Вопрос:
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Позволяет ли этот сервис самостоятельно выпускать виртуальные электронные карты с лимитом ежедневных платежей, для оплаты покупок через Интернет?
|Ответ:
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Михаил, добрый день!
|Вопрос:
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Вы лично доверяете все свои финансовые потоки этому сервису?
|Ответ:
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Я доверяю своему банку, пользуюсь нашими продуктами и сервисами. Что касается именно интернет-банка, то я не только сама активно пользуюсь СМП ON-Банком, но и подключила своих друзей.
|Вопрос:
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А если у меня не карта в банке, а только вклад?
|Ответ:
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Мария, здравствуйте!
|Вопрос:
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Я ваш клиент уже не первый год. Есть карта и вклады. Если подключусь к интернет-банку сейчас, смогу анализировать расходы с момента подключения?
|Ответ:
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Алина, здравствуйте, спасибо за то, что выбрали наш банк. Подключайте СМП ON-Банк — история расходов доступна со времени открытия счета. Таким образом вы сможете увидеть не только актуальные данные, но и анализ всех расходов. Кстати, период анализа расходов и доходов пользователь может задать любой, по своему усмотрению.
|Вопрос:
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Добрый день, Оксана!
|Ответ:
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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СМП Банк первым в России «подключил» к стандартному интернет-банку (с функциями контроля расходов, проведения платежей) аналитические возможности. Пользователь системы может в наглядной форме увидеть свои расходы, понять, на что и какие суммы он тратит. Причем расходы по счетам в СМП Банке заносятся автоматически и есть возможность вносить все остальные вручную. Таким образом, вы видите полноценную картину своих расходов. То же самое применимо и к доходам.
|Вопрос:
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Добрый день! Почему в СМП-банке проценты по вкладам низкие?
|Ответ:
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Добрый день,
|Вопрос:
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Оксана, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Есть три способа попадания информации в раздел «Расходы».
|Вопрос:
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Здравствуйте, являюсь пользователем системы SMP ON с первых дней ее публичного запука. Однако, несмотря на совершенствование отзывчивости и быстродействия системы, так и не заметил каких-либо продвижений в улучшении ее безопасности. Хотелось бы узнать, как будут обстоять дела с учлучшением безопасности ДБО, возможно ли будет в будущем подключение самостоятельно созданных токенов с ЭЦП, управление лимитами по счетам, планируются ли введение смс-уведомлений о доступе к системе и операциям внутри, как это уже реализовано в Cбербанке.
|Ответ:
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Здравствуйте, Александр! Спасибо за пользование нашим новым интернет-банком. Сразу замечу, что безопасность системы сейчас находится на высоком уровне. Это обеспечивается индивидуальным логином и паролем, одноразовыми сеансовыми ключами, безопасным каналом соединения. Веб-сайт СМП ON-Банка работает по защищенному протоколу HTTPS, который предотвращает возможность перехвата личных данных. Помимо этого, СМП ON-Банк оснащён многоступенчатой системой шифрования, и мы планируем ввести информирование клиента о входе в СМП ON-Банк по SMS.
Вопрос о самостоятельном установлении лимитов по картам и другим счетам пока обсуждается. Мы планируем пересмотреть всю систему оповещения клиентов и предоставить больше возможностей для самостоятельных настроек, например, SMS или/ и e-mail-оповещение при снятии или поступлении средств на карту/ счёт/ вклад.
Выгрузка отчётов из системы СМП ON-Банк также находится в стадии реализации, примерные ее сроки — начало 2012 года. Планируется сохранение выписки по карте, вкладу, счёту в формате Excel; сохранение реквизитов по карте, счету, вкладу в формат Excel; сохранение личного бюджета в формат Excel. Уже сейчас есть функция печати платежного поручения по переводу, а также формирования распоряжения на единовременную оплату услуг по платежу.
Многие клиенты высказывают заинтересованность в возможности дистанционного открытия депозитов и счетов. Мы планируем предоставить такой сервис.
Перевод средств на собственный счёт в нашей системе SMP Trader будет возможен уже в ноябре, а вот для внедрения возможности их отображения в системе и учёта в аналитической части потребуется время. Мы над этим работаем.
|Вопрос:
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Так в чём именно отличие вашего банкинга от других?
|Ответ:
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Добрый день, Маргарита.
Страница конференции c 21.10.2011 просмотрена 25 218 раз.