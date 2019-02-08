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Новый этап в развитии дистанционного банковского обслуживания

Онлайн-конференция состоялась 27.10.2011

В наши дни банк не может считать себя современным, успешным и клиентоориентированн​ым без развитой системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Стремясь поддержать лояльность существующих клиентов и завоевать расположение новых, банки постоянно совершенствуют ДБО.

СМП Банк первым среди российских кредитных организаций запустил интернет-банк с интегрированной системой управления личными финансами — СМП ON-Банк. Помимо стандартных функций, сервис предоставляет возможности учета доходов и расходов в режиме реального времени, планирования бюджета, установки лимитов на различные категории расходов, оценки благосостояния.

О перспективах развития ДБО в России, а также о том, что из себя представляет СМП ON-Банк, 27 октября в ходе онлайн-конференции на портале Банки.ру рассказывала вице-президент СМП Банка Оксана МИСАНЕ.

Уважаемые участники конференции!

Благодарим вас за участие в обсуждении перспектив развития онлайн-банкинга в России. Мы надеемся, что вы больше узнали и о возможностях нашей новой системы «СМП ON-Банк». Если у вас остались вопросы о ее работе, присылайте их на адрес money@smpbank.ru или задавайте через сайт СМП Банка.

 СМП Банк
Оксана Мисане

Оксана Мисане

вице-президент

В СМП Банке — с 2008 года. Перешла из банка «Кузнецкий Мост», где занимала пост заместителя председателя правления.


Вопрос:

Оксана, какие ДБО у других банков Вы могли бы выделить? Что именно из плюсов планируете перенимать?

Спасибо!

AndreyBT · 27.10.2011 15:16
Ответ:

Здравствуйте! Мы смотрим, что в этом плане делают другие, но что-то копировать не планируем. нам важно исходить из потребностей собственных клиентов. Кстати, пользователи СМП ON-Банка активно участвуют в разработке системы, пишут свои отзывы и предложения на специальный электронный ящик money@smpbank.ru

У нас проходит конкурс таких отзывов и предложений…
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте.

Планируется ли расширение линейки вкладов и управление ими через интернет-банк (открытие/закрытие)? Также интересна была бы услуга установления дневных лимитов расходования средств по банковским картам, тоже с помощью интернет-банка.

woodberry · 27.10.2011 11:18
Ответ:

Здравствуйте,

функционал по открытию новых депозитов планируется внедрить в первом квартале следующего года. Управлять вкладами можно уже сейчас (формировать выписки, совершать переводы), а процентные доходы по вкладам учитываются в аналитической части системы.

Вопрос по установлению лимитов в стадии обсуждения. Спасибо за предложение, мы его учтем при разработке данной услуги.

постоянный адрес
Вопрос:

Позволяет ли этот сервис самостоятельно выпускать виртуальные электронные карты с лимитом ежедневных платежей, для оплаты покупок через Интернет?

Михаил · 27.10.2011 09:39
Ответ:

Михаил, добрый день!
Пользователи нашей системы СМП ON-Банк, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, предлагают нам внедрение этой услуги и мы постараемся в ближайшее время ее запустить.
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Вопрос:

Вы лично доверяете все свои финансовые потоки этому сервису?

Михаил · 27.10.2011 09:27
Ответ:

Я доверяю своему банку, пользуюсь нашими продуктами и сервисами. Что касается именно интернет-банка, то я не только сама активно пользуюсь СМП ON-Банком, но и подключила своих друзей.
постоянный адрес
Вопрос:

А если у меня не карта в банке, а только вклад?

мария смирнова · 26.10.2011 20:06
Ответ:

Мария, здравствуйте!
Для того чтобы пользоваться интернет-банком, достаточно иметь хотя бы один счёт в СМП Банке. Это может быть обычный банковский счёт, карточный счёт или вклад. Но, конечно, оценить всю прелесть системы вы сможете, только если у вас есть карта СМП Банка, которой Вы регулярно пользуетесь.
постоянный адрес
Вопрос:

Я ваш клиент уже не первый год. Есть карта и вклады. Если подключусь к интернет-банку сейчас, смогу анализировать расходы с момента подключения?

Алина · 26.10.2011 19:53
Ответ:

Алина, здравствуйте, спасибо за то, что выбрали наш банк. Подключайте СМП ON-Банк — история расходов доступна со времени открытия счета. Таким образом вы сможете увидеть не только актуальные данные, но и анализ всех расходов. Кстати, период анализа расходов и доходов пользователь может задать любой, по своему усмотрению.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день, Оксана!

Скажите, пожалуйста, будет ли переносится автоматически история по моим операциям из предыдущего интернет-банка в новый?

IRO · 26.10.2011 12:32
Ответ:

Здравствуйте!

Формирование выписки по счету не привязано к системе интернет-банка, т. е. в СМП ON-Банк вы сможете получать выписки с момента открытия счета в банке.
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Вопрос:

Здравствуйте!

Давно интересовал вопрос, — задам, хоть он и за уши притянут к теме он-лайн банкинга. Меня интересует взаимоотношение головного СМП-банка с клиентами дочерних банков (в частности, SMP Bank, Рига).

Можно ли пользоваться системой он-лайн банкинга для перечислений между своими счетами в двух этих банках. И будет ли на такие операции распространяться льготный тариф (типа, как перечисление между своими счетами внутри одного банка)?

Возможно, вопрос не по-теме, и не к тому (кроме того, он связан еще с транграничными операциями), — но не задать его не могу.

Спасибо.

mnikandrov · 26.10.2011 10:44
Ответ:

Добрый день,
система СМП ON-Банк «видит» счета, отрытые в российском СМП Банке. Деньги в AS SMP Bank (на любой счет) можно перевести со своего счета в СМП Банке обычным банковским переводом. В данному случае эта услуга будет бесплатной. За все остальные внешние платежи и переводы взимается комиссия, но ее размер всего 20 рублей.
За обратный перевод (из латвийского банка на ваш счет здесь) взимается комиссия. 
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день!

Какие конкурентные преимущества у СМП ON-Банк? Что планируется в ближайшее время? Есть ли возможность сделать шлюз для переводов Виза2Виза, как у Альфы (и с возможностью поддержки карт, эмитированных иностранными банками)? Как обеспечивается безопасность доступа и платежей в СМП ON-Банк?

Спасибо!
Андрей

AndreyBT · 25.10.2011 13:44
Ответ:

СМП Банк первым в России «подключил» к стандартному интернет-банку (с функциями контроля расходов, проведения платежей) аналитические возможности. Пользователь системы может в наглядной форме увидеть свои расходы, понять, на что и какие суммы он тратит. Причем расходы по счетам в СМП Банке заносятся автоматически и есть возможность вносить все остальные вручную. Таким образом, вы видите полноценную картину своих расходов. То же самое применимо и к доходам.

В ближайшее время планируем ввести систему постоянных поручений: клиент сможет создать платеж, установить его периодичность, а сэкономленное на этом время потратить на что-то более приятное.

Возможность проведения переводов Visa to Visa пока в процессе обсуждения.

Теперь о безопасности. Чтобы попасть в личный кабинет пользователь вводит логин и пароль. Для совершения любой операции система система запрашивает одноразовый сеансовый ключ. Получить комплект сеансовых ключей можно при подключении СМП ON-Банка в офисе либо в каждом конкретном случае один ключ по SMS. Веб-сайт СМП ON-Банка работает по защищенному протоколу HTTPS, который предотвращает возможность перехвата личных данных. Помимо этого, система оснащёна многоступенчатой системой шифрования, которая защищает пользовательские данные на всех этапах их передачи в банк и получения их из банка.
постоянный адрес
Вопрос:

Добрый день! Почему в СМП-банке проценты по вкладам низкие?

AgenAnna · 25.10.2011 13:22
Ответ:

Добрый день,
не соглашусь с вами, что в нашем банке низкие проценты по вкладам. По данным ЦБ, максимальная ставка крупнейших банков по привлечению средств физических лиц во второй декаде октября составила 8,28% годовых. Наши ставки находятся в диапазоне 7,5%-8,9%. Такой уровень ставок, с одной стороны, привлекает вкладчиков, а с другой стороны, позволяет выдавать кредиты на хороших условиях.
При выборе вклада немалую роль играют и другие условия, например, в нашей линейке есть депозиты с возможностью досрочного снятия средств без потери процентов (с 31 дня с момента открытия). В этом случае, если срочно нужны будут деньги, вы через тот же СМП ON-Банк можете перевести деньги со вклада на карту и воспользоваться ими. Причем без потери процентов.

постоянный адрес
Вопрос:

Оксана, добрый день!

Как я могу анализировать расходы в этой системе?

Спасибо.

ivoronin · 25.10.2011 13:18
Ответ:

Добрый день! Есть три способа попадания информации в раздел «Расходы».

Данные попадают автоматически и распределяются по категориям по карточным транзацкиям, каждая транзакция имеет свой код классификации (по виду экономической деятельности предприятия) — предприятие питания, продажа билетов и т. д. На основании этого кода и происходит отнесение расхода к той или иной категории.

Расходы по счетам (совершённые через интернет-банк или в офисе СМП Банка) попадают в категорию «Нераспределённые расходы», их можно разнести по категориям самостоятельно.

Третий вариант: расходы в систему можно заносить вручную — это могут быть траты, совершённые наличными, с помощью карт других банков и так далее. Пользователю нашего интернет-банка доступна возможность просматривать как все расходы за любой период времени (день, месяц, год), так и расходы по категориям. Таким образом вы можете анализировать свои траты, определить, на что вы тратите неоправданно много и постараться оптимизировать свой бюджет.

Кстати, на категорию можно установить лимит расхода, и система с помощью SMS или в формате письма на электронный ящик вам сообщит, что вы близки к своему лимиту. Эта услуга пока носит информативный характер.
постоянный адрес
Вопрос:

Здравствуйте, являюсь пользователем системы SMP ON с первых дней ее публичного запука. Однако, несмотря на совершенствование отзывчивости и быстродействия системы, так и не заметил каких-либо продвижений в улучшении ее безопасности. Хотелось бы узнать, как будут обстоять дела с учлучшением безопасности ДБО, возможно ли будет в будущем подключение самостоятельно созданных токенов с ЭЦП, управление лимитами по счетам, планируются ли введение смс-уведомлений о доступе к системе и операциям внутри, как это уже реализовано в Cбербанке.

Также интересует возможность расширения функционала анализа бюджета, возможно ли будет выгрузить в систему информацию из трейдерских программ, или же возможно будет выгружать посредством экспорта данных или парсинга уведомлений информацию в программы типа дребеденьги и т. п., возможно ли будет открывать текущие счте а и депозиты прямо из дома? Спасибо.

С уважением, Александр.

Александр · 24.10.2011 20:12
Ответ:

Здравствуйте, Александр! Спасибо за пользование нашим новым интернет-банком. Сразу замечу, что безопасность системы сейчас находится на высоком уровне. Это обеспечивается индивидуальным логином и паролем, одноразовыми сеансовыми ключами, безопасным каналом соединения. Веб-сайт СМП ON-Банка работает по защищенному протоколу HTTPS, который предотвращает возможность перехвата личных данных. Помимо этого, СМП ON-Банк оснащён многоступенчатой системой шифрования, и мы планируем ввести информирование клиента о входе в СМП ON-Банк по SMS.

Вопрос о самостоятельном установлении лимитов по картам и другим счетам пока обсуждается. Мы планируем пересмотреть всю систему оповещения клиентов и предоставить больше возможностей для самостоятельных настроек, например, SMS или/ и e-mail-оповещение при снятии или поступлении средств на карту/ счёт/ вклад.

Выгрузка отчётов из системы СМП ON-Банк также находится в стадии реализации, примерные ее сроки — начало 2012 года. Планируется сохранение выписки по карте, вкладу, счёту в формате Excel; сохранение реквизитов по карте, счету, вкладу в формат Excel; сохранение личного бюджета в формат Excel. Уже сейчас есть функция печати платежного поручения по переводу, а также формирования распоряжения на единовременную оплату услуг по платежу.

Многие клиенты высказывают заинтересованность в возможности дистанционного открытия депозитов и счетов. Мы планируем предоставить такой сервис.

Перевод средств на собственный счёт в нашей системе SMP Trader будет возможен уже в ноябре, а вот для внедрения возможности их отображения в системе и учёта в аналитической части потребуется время. Мы над этим работаем.

постоянный адрес
Вопрос:

Так в чём именно отличие вашего банкинга от других?

Margarita · 24.10.2011 16:12
Ответ:

Добрый день, Маргарита.
Обычно интернет-банки выполняют только стандартные функции: осуществление платежей и контроль над банковскими счетами, конвертация валюты, денежные переводы и другие. Ключевое отличие СМП ON-Банка в том, что в него интегрирована система управления личными финансами. Она даёт пользователю возможность вести учёт доходов и расходов в режиме реального времени, устанавливать лимиты на те или иные категории расходов, ставить перед собой финансовые цели и отслеживать, как быстро идёт накопление средств, необходимых для их достижения, и многое другое. Это очень удобно.
постоянный адрес

Страница конференции c 21.10.2011 просмотрена 25 218 раз.

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