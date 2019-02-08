Финансовая защита от второй волны

Будет или нет вторая волна кризиса? Накроет ли она малый и средний бизнес? Насколько рискованно сегодня начинать новые проекты? Выгодно ли сейчас брать кредиты?

Ответы на эти и другие вопросы были даны в ходе онлайн-конференции , посвященной актуальным проблемам МСБ в России. Ее провела 17 ноября на портале Банки.ру директор департамента развития малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Екатерина ОРЛОВА.

Уважаемые участники онлайн-конференции ! Благодарю вас за присланные вопросы, за полезное общение. У Промсвязьбанка тысячи клиентов — компаний малого и среднего бизнеса, с которыми налажены прочные взаимовыгодные отношения. И мы делаем все, чтобы клиент приходил к нам всерьез и надолго.