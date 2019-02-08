Финансовая защита от второй волны

Онлайн-конференция состоялась 17.11.2011
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Будет или нет вторая волна кризиса? Накроет ли она малый и средний бизнес? Насколько рискованно сегодня начинать новые проекты? Выгодно ли сейчас брать кредиты?
Ответы на эти и другие вопросы были даны в ходе
Уважаемые участники
Надеюсь, завершившаяся
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|Подробности
Карьеру в банковской сфере начала в 2000 году в Автогазбанке. В
С октября 2007 года и до перехода в Промсвязьбанк была заместителем начальника московского управления продаж департамента сети ВТБ 24.
Работает в Промсвязьбанке с марта 2009 года. В июне того же года возглавила департамент развития малого и среднего бизнеса.
|Вопрос:
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Планируется ли внедрение упрощенной процедуры кредитования для повторных клиентов с положительной кредитной истории, а именно предоставление сокращенного пакета документов и установление процентных ставок на 1—2 процентных пункта ниже от стандартных?
|Ответ:
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Да, в Промсвязьбанке действует программа лояльности для постоянных клиентов. Если вы уже брали кредиты в Промсвязьбанке, оценили преимущества работы с нами и зарекомендовали себя как добросовестный заемщик, то у вас есть возможность сэкономить время и деньги, воспользоваться дополнительными преференциями при получении новых кредитов. Более 60% клиентов Промсвязьбанка обращаются к нам за повторным кредитом, поэтому это предложение может помочь большинству наших заемщиков сэкономить.
Главные преимущества, которые получает постоянный клиент Промсвязьбанка:
· возможность получения кредита по пониженной процентной ставке.
· более высокая скорость рассмотрения заявки на кредит;
· упрощенная технология анализа кредитоспособности заемщика;
· уменьшение пакета документов на получение кредита.
|Вопрос:
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Скажите, пожалуйста, ожидается ли снижение процентных ставок в ближайшей перспективе? И если да, то в каком размере?
|Ответ:
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Среднерыночные ставки по кредитам за последнее время выросли на 1—1,5%. И если мировую экономику накроет вторая волна кризиса, не исключен вариант дальнейшего роста ставок кредитования. Однако финансовая система в целом, банки сумели вынести необходимые выводы из прошедшего кризиса и подготовиться к возможному повторению кризисных явлений — поэтому влияние кризиса на банковскую систему, скорее всего, будет более мягким.
|Вопрос:
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А как мне можно оформить кредит?
|Ответ:
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Евгений, добрый день! Если вас интересуют кредиты для развития бизнеса по программе кредитования МСБ, то с условиями продуктов, этапами получения кредитов и другими вопросами вы можете ознакомиться в офисах Промсвязьбанка, а также на интернет сайте банка www.psbank.ru
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте! Артем Сергеевич, Промсвязьбанк уже три года является официальным банком-партнером программы финансирования малого и среднего бизнеса ОАО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» («МСП Банк») — новое название Российского банка реконструкции и развития. В рамках этого сотрудничества мы предлагаем нашим заемщикам при представлении пакета документов, который лишь чуть больше базового, получить ставку на 1—3% годовых ниже чем, по стандартным кредитам. По условиям получения таких кредитов необходимо обращаться в ближайшие к вам офисы Промсвязьбанка по кредитованию МСБ. По вопросу изменения ставок по действующим кредитам, можно сказать следующее: их повышение — это крайняя мера на которую может пойти банк при условии наступления в экономике катастрофических событий. Еще раз повторюсь, банки сумели вынести необходимые выводы из прошедшего кризиса и подготовиться к возможному повторению кризисных явлений — поэтому влияние кризиса на банковскую систему, скорее всего, будет более мягким, и до повышения ставок по уже действующим кредитам дело не дойдет.
|Вопрос:
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Добрый день, Екатерина!
|Ответ:
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Добрый день, Светлана Сергеевна! Наши постоянные заемщики с положительной кредитной историей имеют возможность воспользоваться специальными условиями кредитования в рамках программы лояльности. Им предлагается более низкая процентная ставка и более высокая скорость рассмотрения кредитной заявки. Кроме того, мы регулярно проводим различные акции, снижающие стоимость обслуживания кредитов, например до конца года отменены комиссии за выдачу кредита в рамках акции «Комиссия в подарок». Более подробные условия по акциям, программе лояльности вы можете выяснить в офисах Промсвязьбанка, а также на сайте банка www.psbank.ru.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день! Ставки кредитования на рынке растут, и соответственно Промсвязьбанк, являясь частью кредитного рынка, подвержен его влиянию. Поэтому наши ставки по кредитам МСБ также немного выросли — на 1—1,5%. Скорее всего в следующем году, исходя из наблюдаемых общерыночных тенденций, ставки в банках будут повышаться, и сегодня у предпринимателей еще есть возможность получить кредиты на очень привлекательных условиях.
Несомненно, несмотря на текущие трудности в экономике, малый и средний бизнес продолжит свое активное развитие. Промсвязьбанк будет и дальше развивать свое программу кредитования МСБ, создавать новые продукты, предлагать интересные акции и конкурсы. Помимо непосредственно кредитования, мы будем активно предлагать нашим клиентам другие банковские продукты и услуги — получая все необходимое в одном банке, наш клиент сможет экономить на тарифах, затрачивать меньше времени на работу с банком и получать больше возможностей для развития своего бизнеса.
|Вопрос:
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Добрый день, Екатерина!
|Ответ:
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Евгения, здравствуйте! Сегодня Промсвязьбанк готов предложить клиентам МСБ беззалоговые кредиты в размере до 1 млн. руб. — обеспечением по таким кредитам являются поручительства собственников бизнеса. Вопрос об увеличении лимита беззалоговых кредитов в настоящее время мы рассматриваем, и, возможно, в ближайшее время он будет увеличен до 2 млн. рублей.
Для заемщиков МСБ мы разрабатываем специальные предложения по рассчетно-кассовому обслуживанию — приобретая пакет нужных ему опций, наш клиент сможет воспользоваться более низкими тарифами. В ближайшей перспективе такие пакетные предложения станут доступны нашим клиентам. В итоге предприятие МСБ будет использовать весь спектр банковских продуктов и услуг по оптимальной стоимости в одном месте.
|Вопрос:
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1. Что готов предлагать ПСБ своим клиентам в области ИТ-инфраструктуры, может быть, какие-то новые ИТ-услуги, а может быть,
|Ответ:
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Михаил, основным задачами внедрения современных ИТ-технологий в банковской сфере является стремление максимального удовлетворения потребностей клиентов, при повышении уровня защищенности и комфорта. В этой сфере мы, как один из крупнейших федеральных банков, стремимся развивать дистанционные виды обслуживания — клиент должен иметь возможность получать необходимую ему информацию о банке, его продуктах и услугах и приобретать нужные ему, проводить различные сервисные и платежные операции в любой точке мира, без личного обращения в офис банка. В этом направлении Промсвязьбанк постоянно предлагает своим клиентам новые возможности.
Промсвязьбанк имеет множество оценок рейтинговых агентств, как российских, так и международных — эти данные размещены на сайте банка.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Промсвязьбанк постоянно модернизирует действующие кредитные продукты и создает новые, способные удовлетворить возникающие потребности клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Относительно недавно мы запустили кредит «Коммерческая недвижимость», с помощью которого заемщик может купить здания, помещения, землю для использования в бизнесе, при этом залог идет сам приобретаемый объект недвижимости. Таким образом предприниматель получает возможность отказаться от аренды необходимых ему помещений, а освободившееся средства вкладывать в оплату уже своей коммерческой недвижимости. Также недавно банк начал предоставлять кредиты с плавающей процентной ставкой. Другой новый продукт — «Кредит на кредит» направлен на рефинансирование задолженности в других банках и интересен тем, кто был вынужден в кризис брать кредиты под очень высокие проценты. Помимо продуктового предложения, мы регулярно проводим для наших клиентов различные акции, которые позволяют получить определенные преференции, скидки, так до конца текущего года действует акция «Комиссия в подарок» — если компания МСБ возьмет кредит или откроет кредитную линию с лимитом выдачи в рамках программам «Кредит-Бизнес», «Кредит-Инвест» и «Кредит на кредит» при сроке кредитования сроком свыше 24 месяцев, то банк не будет взимать комиссию за выдачу кредита. Об основных преимуществах кредитов Промсвязьбанка для клиентов малого и среднего бизнеса я уже рассказывала, выделю главное — мы предоставляем нашим клиентам специально для них созданные, а потому востребованные кредитные продукты и полный спектр высококачественных банковских услуг. Полная информация о наших кредитах есть на сайте банка: www.psbank.ru. Кроме того, вы можете получить консультацию у специалистов нашего контакт-центра:
|Вопрос:
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Надежно ли программное обеспечение, используемое для обслуживания клиентов МСБ?
|Ответ:
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Кирилл, добрый день! Масштабы сети Промсвязьбанка, объемы и количество сделок и клиентов естественно подразумевают использование банком современных надежных и удобных каналов связи, программного обеспечения и уровня информационной защиты. Наше расчетно-кассовое и дистанционно-банковское (интернет-банкинг) обслуживание считается одним из лучших на рынке. Промсвязьбанк не раз удостаивался наград в области международных расчетов. Разветвленная сеть корреспондентских счетов банка и партнерские отношения с первоклассными зарубежными банками обеспечивают клиентам Промсвязьбанка стабильно высокий уровень сервиса в обслуживании их внешнеэкономической деятельности и надежность осуществления расчетных операций.
|Вопрос:
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Какова вероятность повышения процентных ставок по действующим кредитам при возможных кризисных явлениях?
|Ответ:
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Кирилл, после прошедшего кризиса финансовая система страны в целом, и банки в частности сумели вынести необходимые выводы и внесли изменения в стратегии развития, кредитную политику и подготовиться к повторению кризисных явлений — поэтому возможная вторая волна кризиса, скорее всего, окажет более мягкое влияние на кредитование бизнеса, и повышения ставок по уже действующим кредитам не произойдет.
|Вопрос:
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Планирует ли Промсвязьбанк снижение ставок по кредитованию МСБ, если да — то когда и на сколько? Есть ли льготы (может быть пониженная ставка или упрощенный пакет документов) при рассмотрении заявок для клиентов, давно работающих в Промсвязьбанке? Возможно ли получить решение за один день без сбора стандартного пакета документов? Можно ли получить 2 млн. рублей без залога?
|Ответ:
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Евгений, в текущей экономической ситуации в мире в целом и в России в частности, наблюдается рост ставок по кредитам, в том числе для МСБ. Для снижения ставок предпосылок сейчас нет. Промсвязьбанк стремится предложить своим клиентам минимальные кредитные ставки (если вспомнить прошедший кризис, то мы в течение 2010 года более 10 раз снижали кредитные ставки для заемщиков МСБ), и их значения находится на среднерыночном уровне. Что касается возможных льгот и преференций, то мы регулярно проводим различные акции, например, акцию по отмене комиссий за выдачу кредита — «Комиссия в подарок». Для наших постоянных заемщиков мы предложили специальные условия кредитования в рамках программы лояльности — это сниженная процентная ставка, более высокая скорость рассмотрения кредитной заявки. Наши заемщики могут получить беззалоговый кредит на развитие бизнеса в размере до 1 млн., при большей сумме потребуется залог имущества, который может быть частично, до 50%, заменен поручительством регионального фонда поддержки МСБ — на сегодня мы сотрудничаем более чем с 30 такими фондами в различных регионах страны. Таким образом, мы можем максимально удовлетворить потребности бизнеса в кредитных средствах.
|Вопрос:
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Елена добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Предпринимательство является высокорискованным видом деятельности, поэтому бизнесмену всегда приходится находить оптимальное сочетание между доходностью бизнеса и рисками потерпеть неудачу. Так и в вопросе вложения дополнительных денег в развитие бизнеса оптимальным решением будет часть финансирования осуществлять за счет собственных средств (ведь вы не будете нести расходы по оплате процентов, а будете получать дополнительную прибыль), а часть за счет заемных средств. Привлекая кредитные средства, вы должны четко себе представлять из каких доходов вы будете погашать кредит, не окажут ли эти расходы негативного влияния на ваш бизнес, в том числе в случае возникновения второй волны кризиса. Технология Промсвязьбанка кредитования клиентов малого и среднего бизнеса как раз и учитывает возможности и потребности бизнеса и влияние на него заемного кредитования, который должен способствовать развитию бизнеса нашего клиента.
Кредитование — это инструмент, который важно правильно использовать. В 2008—2009 году, объемы кредитования в Промсвязьбанке продолжали расти, но значительная часть кредитов приходилась на овердрафты и иные «короткие» продукты. Иными словами, в любой ситуации можно подобрать кредит, который пойдет на пользу бизнесу, но, повторюсь, необходимо тщательно проанализировать все риски.
|Вопрос:
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Насколько рискованно вкладывать в такие не первонеобходимые проекты, как фитнес клуб при нынешнем состоянии экономики в России, и стоит ли вообще сейчас куда-либо вкладывать при окупаемости проекта в 5—7 лет?
|Ответ:
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Добрый день! Во время кризисных явлений в экономике платежеспособный спрос на товары и услуги сокращается и, как правило, перераспределяется в сторону первоочередных потребностей. Поэтому наиболее устойчивыми и быстроокупаемыми в такой ситуации оказываются такие виды предпринимательской деятельности, в которых происходит быстрый, как правило, наличный денежный оборот. Это розничная и мелкооптовая торговля продуктами питания, товарами первой необходимости, промышленными бытовыми товарами, услуги для населения. Однако в данной сфере высока конкуренция, поэтому вложения в другие сферы деятельности, в том числе с большим сроком окупаемости в будущем также способны принести прибыль — ведь любой кризис не вечен, и спрос на товары и услуги не только первой необходимости со временем будет увеличиваться. Так что закладывать базу будущего развития можно уже сегодня. Тем более что ставки по кредитам пока весьма привлекательные.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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1. Прежде всего, необходимо пояснить, что в период нестабильной ситуации в экономике наибольший урон понесли строительный сектор, грузоперевозчики и ряд других отраслей. Поэтому сегодня банки кредитуют таких заемщиков очень осторожно — слишком высоки риски возникновения просроченных кредитных обязательств. Поэтому в вашем случае необходимо обратиться в ближайшее отделение Промсвязьбанка по кредитованию малого и среднего бизнеса за консультацией о возможности предоставления вашему предприятию кредитных средств. Что касается ставок по кредитам на срок 2—3 года, то в зависимости от суммы кредита они начинаются от 13—15% годовых.
2. Срок рассмотрения кредитной заявки зависит от суммы кредита сложности сделки и при условии предоставления в банк необходимого пакета документов и отчетности может занимать от 1 до 7 дней.
3. Преимуществами Промсвязьбанка при кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса являются, во-первых, то что в банке создано специальное подразделение по работе только с МСБ, во-вторых, мы стараемся учитывать все потребности и особенности предприятий МСБ и предлагаем нашим клиентам широкую линейку кредитов практически для любых целей бизнеса — сегодня у нас 9 видов кредитов, гарантии, кредиты с плавающими ставками, в третьих помимо кредитования мы предлагаем нашим клиентам полный спектр банковских продуктов и услуг — РКО и дистанционные, в том числе и интернет-банк, виды обслуживания, депозиты, факторинг, зарплатные проекты и кредиты для сотрудников наших заемщиков и многое другое. В четвертых Промсвязьбанк, являясь крупным федеральным банком, имеет офисы практически во всех крупных большом количестве более мелких городов страны — всего более 260 точек.
Страница конференции c 10.11.2011 просмотрена 33 332 раза.