Потребительский кредит без комиссий — это просто и удобно!

Вопрос:

Здравствуйте, Наталья Владимировна! Мною была подана заявка на получение потребительского кредита в размере 30 тыс. рублей на срок 1 год, под 16%,как было заявлено в рекламе. Мой ежемесячный доход — 14375 рублей (подтвержденный справкой 2-НДФЛ), совокупный доход семьи −35 тыс. рублей, на иждевении 1 ребенок 16 лет. В кредите мне было отказано без объяснения причин, однако тут же предложено было взять эти деньги,но на другой срок (максимальный 5 лет), соответственно по другой процент(22%). Лично у меня сложилось такое впечатление, что реклама о 16% -хороший ход для привлечения заемщиков, а получить кредит на заявленных вашим банком условиях нереально. Довод о том что, доход, заявленный мною, не позволяет выдать кредит, кажется мне неубедительным, т. к. ранее с этими данными в другом банке мною был получен кредит в более крупном размере (280 тыс. рублей). Кредит этот уже погашен и долгов у меня нет. Словом, впечатление от вашего банка у меня, моих друзей и знакомых сложилось отрицательное. Желаю удачи, всего вам хорошего. Наталья · 01.08.2007 12:27