Потребительский кредит без комиссий — это просто и удобно!

Онлайн-конференция состоялась 01.08.2007
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На вопросы посетителей портала Banki.ru о потребительских кредитах отвечала старший вице-президент, директор Департамента развития розничных продуктов и бизнес-процессов
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|Подробности
Родилась в Москве.
C отличием окончила
С 1989 по 1991 гг. работала по распределению в НПО «Геофизика» экономистом
В 1991 г. перешла на работу в Автобанк, последовательно занимая должности эксперта Валютного управления, старшего эксперта Валютного управления, заместителя начальника отдела финансовых операций, заместителя начальника Валютного управления, начальника Управления
С
В
С 2005 г. — старший
|Вопрос:
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Я прописан в Брянске, живу и работаю в Москве, риэлтор. Могу ли я получить кредит в размере 50 тыс. рублей? Cпасибо.
|Ответ:
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Сергей, добрый день!
Одним из условий предоставления потребительского кредита ВТБ 24 является наличие постоянной или временной регистрации в регионе расположения кредитующего подразделения банка со сроком окончания не менее 6 месяцев на момент подачи заявки.
|Вопрос:
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Добрый день!
Получила в вашем банке потребительский кредит в 17 тыс. долларов и очень довольна. Обязательства исполняю в полном объеме по графику и без задержек, в настоящее время задолженность составляет ок. 10 тыс.долларов. Снова думаю взять около 10 тыс.долларов в ВТБ 24.
|Ответ:
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Добрый день!
Наталья, спасибо за то, что стали клиентом нашего банка!
Наличие непогашенного кредита не препятствует оформлению нового.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Я хотела бы взять потребительский кредит в вашем банке, сумму в размере 200 тыс. рублей на 24 месяца. Мой официальный доход составляет 13 тыс. рублей, живу с сыном, у которого средняя зарплата составляет 28 тыс. рублей. Скажите, пожалуйста, какие у меня шансы на предоставление кредита? Заранее благодарю!
|Ответ:
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Добрый день!
Предоставленных вами сведений недостаточно для однозначного ответа на ваш вопрос.
Предварительную сумму кредита на удобный для вас срок, исходя из вашего дохода, вы можете узнать, воспользовавшись калькулятором потребительского кредитования.
Окончательный ответ можно будет дать только после анализа вашей заявки на потребительский кредит на основании поданного комплекта документов.
|Вопрос:
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Какой минимальный стаж на последнем месте работы необходим для получения потребительского кредита?
|Ответ:
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Сергей, одно из минимальных требований по программам потребительского кредитования ВТБ 24 — общий трудовой стаж не менее одного года, требований к стажу на последнем месте работы нет.
|Вопрос:
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Скажите, пожалуйста, ранее была озвучена информация, что Банк собирается в 2007 году рефинансировать потребительские кредиты, выданные другими банками.
|Ответ:
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Ольга, добрый день!
Основным направлением деятельности Банка в ближайшее время станет корректировка основных условий кредитования и расширение присутствия на рынке, формирование специальных предложений для различных категорий заемщиков (кредиты для клиентов, имеющих кредитную историю в Банке; кредиты для верхнего ценового сегмента клиентской аудитории). Программа рефинансирования планируется к запуску в следующем году.
|Вопрос:
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Мне отказали в кредите на сумму в 10 тыс. долларов. Какие у меня должны быть финансвые показатели, чтобы я мог получить у вас кредит?
|Ответ:
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Добрый день! За консультацией по минимальным требованиям по нашим продуктам Вы можете обратиться в Центр клиентского обслуживания ВТБ 24 по телефону:
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Нам с мужем необходимо получить небольшой кредит (60 тыс. рублей) на ремонт кухни. Можем ли мы оформить его, как быстро, и под какой процент? Мы имеем собственную небольшую фирму, я работаю бухгалтером.
|Ответ:
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Людмила, с условиями потребительского кредита вы можете ознакомиться на нашем сайте ВТБ 24.
Для оформления кредита вам необходимо обратиться в любое удобное для вас отделение ВТБ 24.
|Вопрос:
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Наталья Владимировна, добрый день.
Сегодня кредит в любом банке обеспечен комиссиями и на этапе скоринговой обработки, клиента информируют о стоимости услуг. Для ВТБ раскрытие эффективной ставки означает увеличение объема выдаваемых кредитов (за счет доступности) при транспарентной ритейловой политике? Или это уплотнение конкурентной среды на обширном рынке с целью укрепления позиций крупного финансово-кредитного игрока?
|Ответ:
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Алексей,
ВТБ24, стремясь создать максимально благоприятные условия для своих клиентов, отменил все дополнительные комиссии по потребительским кредитам, что позволит заемщику понять реальную стоимость кредита на основании размера процентной ставки и правильно оценить собственную платежеспособность.
|Вопрос:
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У меня вопросы по поводу кредитования под залог акций ВТБ. Когда будет разработана такая программа и ее условия? Будут ли это только акции ВТБ или акции других компаний? Кредит сможет взять частное лицо, акции которого хранятся в депозитарии ВТБ 24 или в других депозитариях?
|Ответ:
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Оксана, мы планируем разработать программу под залог акций. Более точную информацию по указанной программе мы сможем предоставить только после ее запуска.
|Вопрос:
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Имеет ли право банк изменять процентную ставку в новых договорах, которые без комиссий?
Что значит пункт в договоре — «контролировать финансовое положение заемщика»?
Что будет, если я не предоставлю справку 2-НДФЛ?
|Ответ:
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Андрей, добрый день!
Все права и обязанности сторон отражены в Кредитном договоре, в т. ч. и право банка изменять процентную ставку (например, в случае изменения ставки рефинансирования ЦБ).
Банк начинает контролировать финансовое положение заемщика в случае нарушения им платежной дисциплины по кредитному договору.
В ВТБ 24 — лояльный подход к документам, подтверждающим доход клиента, при оформлении потребительского кредита.
|Вопрос:
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Планирует ли ВТБ 24 предоставлять такую услугу, как кредиты физлицам под залог акций ВТБ?
|Ответ:
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Оксана, мы планируем разработать программу под залог акций.
|Вопрос:
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В каком отделении ВТБ 24 Санкт-Петербурга вы посоветуете взять потребительский кредит без залога и поручителей на сумму 400 тыс. рублей?
Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день! Игорь, Вы можете обратиться в любое удобное для Вас отделение в г. Санкт-Петербурге. С адресами наших отделений Вы можете ознакомиться на сайте ВТБ 24.
|Вопрос:
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Добрый день, Наталья Владимировна!
Хочу уточнить свои шансы на кредит, а также условия кредитования в вашем банке (10 тыс. долларов сроком на 3 года)? Есть ли возможность телефонной консультации с представителями банка?
О себе могу сообщить следующую информацию: гражданство РФ; 30 лет; образование высшее; регистрация — временная в Москве до ноября 2008 года.; отсутствие отрицательной кредитной истории; доход — 30 тыс.рублей; стаж на последнем месте работы — более года. Последние два пункта могу подтвердить документально.
|Ответ:
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Добрый день! Андрей, на основании предоставленных вами данных вы полностью соответствуете нашим требованиям по программе потребительского кредитования.
Для предоставления полного пакета документов вы можете обратиться в любое отделение ВТБ 24 в Москве и Московской области. Ознакомиться с условиями можно на сайте, а также позвонив по телефону 777—
|Вопрос:
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Наталья, здравствуйте.
Соглашусь, что потребительский кредит без комиссий удобен и прост, но только в том случае если действительно не приходится платить никаких комиссий. Если я правильно понял, то намерение вашего банка совсем избавиться от комиссий реализовать не удалось.
Вы зачисляете кредитные средства на счет (по программе «Потребительский кредит без обеспечения»), а вот обналичка кредита уже «откусывает» некоторую часть средств. Вы считаете, справедливо в таком случае утверждать, что ваш кредит — без комиссий?
|Ответ:
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Иван, добрый день!
ВТБ 24 не взимает комиссию за снятие денежных средств, предоставленных банком в рамках программ потребительского кредитования.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Наталья Владимировна!
Мною была подана заявка на получение потребительского кредита в размере 30 тыс. рублей на срок 1 год, под 16%,как было заявлено в рекламе. Мой ежемесячный доход — 14375 рублей (подтвержденный справкой 2-НДФЛ), совокупный доход семьи −35 тыс. рублей, на иждевении 1 ребенок 16 лет. В кредите мне было отказано без объяснения причин, однако тут же предложено было взять эти деньги,но на другой срок (максимальный 5 лет), соответственно по другой процент(22%). Лично у меня сложилось такое впечатление, что реклама о 16% -хороший ход для привлечения заемщиков, а получить кредит на заявленных вашим банком условиях нереально.
Довод о том что, доход, заявленный мною, не позволяет выдать кредит, кажется мне неубедительным, т. к. ранее с этими данными в другом банке мною был получен кредит в более крупном размере (280 тыс. рублей). Кредит этот уже погашен и долгов у меня нет.
Словом, впечатление от вашего банка у меня, моих друзей и знакомых сложилось отрицательное. Желаю удачи, всего вам хорошего.
|Ответ:
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Уважаемая Наталья!
Не готова комментировать подход других банков к расчету кредитоспособности физических лиц, но могу отметить, что условия кредитования и требования к потенциальным заемщикам ВТБ 24 являются одними из самых лояльных на рынке кредитных услуг.
Обращаю ваше внимание, что согласно требованиям ВТБ 24, долговая нагрузка не должна превышать 60—70%.
Страница конференции c 27.07.2007 просмотрена 39 049 раз.