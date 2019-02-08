Ситуация на рынке депозитов: как правильно сделать вклад?

Онлайн-конференция состоялась 15.02.2012
|
В рамках совместного проекта Банки.ру и группы ВТБ по повышению финансовой грамотности населения на портале прошла
В условиях дефицита ликвидности банки вновь обратились к рынку депозитов и начали повышать ставки по ним. Как в этой ситуации правильно выбрать банк? Достигла ли доходность вкладов сейчас самого высокого уровня или можно ожидать дальнейшего увеличения ставок? Стоит ли открывать валютные депозиты?
Об этом рассказывала заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Юлия ДЕМЕНЮК.
|
|Подробности
Родилась 13 марта 1974 года в Москве. В 1995 году с отличием окончила Российскую экономическую академию им.
В 1994–1999 годах работала в Инкомбанке экономистом в управлении ценных бумаг, экономистом, старшим экономистом, ведущим экономистом в управлении драгметаллов.
С 1999 года была главным специалистом управления по работе с драгметаллами банка ИБК, с 2000 по 2002 год — главным экспертом службы сопровождения кредитов.
В 2002 году приступила к работе в
В 2005 году возглавила управление пассивных и комиссионных операций ВТБ 24.
С ноября 2008 года —
|Вопрос:
|
Юлия, скажите, пожалуйста, можно ли непосредственно в ВТБ открыть какие-либо вклады физическому лицу? Если да, то какие суммы минимальны для этого и есть ли в банке?
|Ответ:
|
Добрый день! Для открытия вклада физическому лицу необходимо обратиться в любое отделение банка ВТБ24, который обслуживает розничных клиентов Группы ВТБ.
|Вопрос:
|
Посоветуйте какой банковский вклад и в какой валюте сделать, чтобы получить наибольшую прибыль в вашем банке. Спасибо Сергей.
|Ответ:
|
Добрый день! Обратите внимание, что «прибыль» по вкладу исчисляется не только суммой полученных процентов, но и режимом использования средств. Если Вы предполагаете регулярно использовать средства со вклада — то в ВТБ24 Вам подойдет вклад «Комфортный», по которому можно установить неснижаемый остаток и совершать расходные операции. Выгода помимо суммы процентов в данном случае заключается в том, что если потребуется часть средств со вклада, то Вы легко сможете снять часть средств со вклада, не расторгая вклад досрочно. Если же Вы стремитесь сэкономить на времени посещения офиса Банка, то у нас есть линейка вкладов, открываемых дистанционно. По таким вкладам ставки выше, чем по вкладам, открываемым в офисе. Также «на заметку» можете взять подход с дифференциацией вложенных средств в два вклада — на краткосрочную перспективу (полгода) и более существенный срок. В линейке вкладов ВТБ24 наиболее оптимально такой подход использовать по вкладу «Свобода выбора». Существенным моментом также являются условия досрочного востребования по вкладу: по большинству вкладов ВТБ24 действуют льготные условия, т. е. в случае, если Вам потребуются деньги и возникнет необходимость в досрочном расторжении вклада, Вы не только получите сумму вклада, но и сохраните 80% вашей доходности по вкладу.
|Вопрос:
|
Я рядовой пенсионер. Хочу скопить часть средств на черный день. Скажите какой самый выгодный и надежный вариант вложения вклада в Вашем банке.
|Ответ:
|
Для пенсионеров (при предъявлении пенсионного удостоверения гражданина РФ) по вкладам ВТБ24 («Свобода выбора» и «Растущий доход») действуют специальные условия размещения — надбавка к стандартной процентной ставке. С учетом этого предлагаем Вам по срокам и валютам взять на вооружение рекомендации, о которых я говорила выше, и реализовать их путем размещения средств во вклад «Свобода выбора» с надбавкой для пенсионеров.
|Вопрос:
|
Здравствуйте!
|Ответ:
|
В ВТБ24 проблем с ликвидностью нет, поэтому вводить продукты, которые нацелены на привлечение средств любой ценой, необходимость отсутствует. Клиенты, которые выбрали нас как банк, которому доверяют свои накопления, уже расставили свои приоритеты в вопросе размещения средств. При этом вклад от 1 месяца можно разместить и у нас в банке — такой срок доступен во вкладах «Свобода выбора» и «Доходный-Телебанк».
|Вопрос:
|
Прошу Вас разъяснить действие законодательства РФ.
|Ответ:
|
Добрый день, принципиально возможен и такой порядок действия. Важно понимать, что по законодательству Российской Федерации договор банковского вклада является реальным, то есть может вступить в силу только после поступления денежных средств во вклад клиента. Полагаю, что все действия, описанные в Вашем вопросе, банк предлагал Вам сделать единовременно, в рамках одного обращения. В этом случае последовательность действия не так принципиальна. Как правило, заключение договора банковского вклада подтверждается выдачей клиенту клиентского экземпляра договора банковского вклада. Договор банковского вклада выдается клиенту после поступления денежных средств на счет по вкладу в Банке. Если условиями договора банковского вклада предусмотрено, что денежные средства поступают во вклад безналичным путем из другой кредитной организации, договор может быть выдан сразу после его подписания клиентом и Банком.
|Вопрос:
|
Здавствуйте Юлия!
|Ответ:
|
Депозиты — это консервативный финансовый инструмент, который гарантирует низкие риски и, в связи с этим, не самую высокую доходность. Доходность большинства банковских вкладов превышает уровень инфляции. Если Вы желаете получить большую доходность, чем предполагается по вкладам — Вам лучше использовать другие, более рисковые и более доходные финансовые инструменты. Если в Иране начнется война, то есть вероятность роста стоимости доллара США. Однако, наиболее вероятно, такая тенденция не закрепится и по прошествии времени соотношение курсов вернется к текущему уровню. Последнее время однонаправленное с долларами движение также имеют китайские юани.
|Вопрос:
|
Юлия, здравствуйте!
|Ответ:
|
Предлагаю рассмотреть вариант, при котором можно разложить средства в несколько сроков. В частности по вкладу «ВТБ24-Свобода» выбора сейчас действует спецпредложение на короткий срок и достаточно привлекательные ставки на длительный срок, вклад пополняемый. Т. е. Вы можете часть средств положить под короткий срок в рамках акции, и в длинный срок для фиксирования размера ставки на будущее».
|Вопрос:
|
Здравствуйте Юлия! Прежде чем спросить как правильно сделать вклад, надо знать в чем? Отсюда у меня самый популярный вопрос: В чем хранить свои сбережения? В случае дефолта Греции (и Португалии) при каком курсе покупать евро, или вообще есть ли смысл его брать? А может все-таки швейцарский франк? При каком курсе рубля входить в доллар? Какие перспективы у Рубля, (полгода, год, два) в свете выполнения предвыборных обещаний (повышения пенсий пособий и з/п военнослужащим, рост ком. услуг со 2-го полугодия)? Рубль на долгосрочную перспективу я вижу не более 20% от своей корзины валют. Ваше мнение? Как вы относитесь к банкам Хоум Кредит, Траст, Руский Стандарт, Альфа банк привлекающим депозиты по высоким ставкам 10—11% годовых в рублях? Имеет смысл рисковать и вкладывать более 700 000 р.? Или лучше «тише едешь дальше будешь», т. е. ВТБ 24, Сбербанк, Росбанк и другие щедрые (т.е. высокие) на % по кредитам и жадные в % по депозитам гиганты. Как говорят ничего что мало (что реальная инфляция вклад съедает), зато надежно. Понятно что самый лучший надежный банк, который всегда думает о своих клиентах — это ВТБ 24, но все-таки посоветуйте еще надежные банки с хорошими ставками в рублях, долларе, евро.
|Ответ:
|
Могу выразить свою позицию в отношении валют — нет уверенности в росте евро в обозримом будущем. Швейцарский франк вряд ли сильно изменится в короткой перспективе по отношению к доллару США. Рубль на текущий момент является в России наиболее перспективной валютой для размещения средств в депозиты. Но как я уже говорила ранее, если нет уверенности в прогнозах и нет понимания в какой перспективе предполагается хранение средств, то выход — диверсификация сбережений между несколькими валютами. Банки, предлагающие «высокие» ставки, мы не рассматриваем в качестве конкурентов, предложение таких ставок может быть обусловлено текущей финансовой необходимостью в ресурсах либо принципиальным использованием низкодоходной финансовой модели. Ни то, ни другое, полагаю, не может давать позитивную оценку развитию кредитной организации на рынке в средне — и долгосрочной перспективе. Что касается вопроса про риск, то могу Вам, исходя из реального опыта сказать следующее. Даже, несмотря на высокую организацию процесса выплат страхового возмещения по вкладам, которую обеспечивает Агентство по страхованию вкладов, очень многие, кто однажды хотя бы рискнул даже 700 тыс. рублей, и получает у нас в Банке страховое возмещение (ВТБ24 неоднократно участвовал в проектах по выплатам средств клиентам банков, в отношении которых наступил страховой случай), оставляют свои накопления у нас. При ответе на вопрос «кто, кроме ВТБ24», думаю, что покажусь Вам банальной, но мой ответ — вклады ВТБ24. Да, можно найти и в первой 10-ке ставку выше, чем у нас, но мы делаем акцент не только на размере ставки, важными параметрами являются также условия по вкладу и предоставляемый сервис».
|Вопрос:
|
Я открываю рублевый вклад, 700 тыс. руб. в банке входящем в ССВ. Через 29 дней у него (у банка) отбирают лицензию (не к ночи будь сказано). В свете нижеприведенного проекта я получу свои 700 тыс. руб. обратно или как? Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (31.01.2012).
|Ответ:
|
Согласно последней редакции Федерального закона 177-ФЗ от 03.12.2011 возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай не изменилось и выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 700 000 рублей.
|Вопрос:
|
Есть ли какие-то правила, которые регулируют действия банков относительно обезличенных металлических счетов? Почему банки позволяют себе разнонаправленное изменение цены покупки и продажи драгметалла? Как вы оцениваете долю ОМС в объеме депозитов? В какую сторону она, по-вашему, будет изменяться и почему?
|Ответ:
|
Отвечая на Ваш первый вопрос — да, действия банков в части ОМС регулируются целым рядом документов, это федеральное законодательство (Гражданский Кодекс России, Закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Закон № 395—1 «О банках и банковской деятельности»; Закон № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»), а также целый ряд нормативных документов Банка России (Положение № 50 «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами»; Инструкции № 124-И и № 94-И; Указание № 1283-У). Это перечень не исчерпывающий. По поводу движения курсов покупки / продажи ОМС — существуют различные составляющие в установлении курсов: момент времени, расчет позиции по ОМС, который существенно зависит от действий клиентов — происходит в большей мере покупка или продажа металла клиентами Банка. Основой для установления определенного коридора цен является текущий прогноз на движение металла. Например, коридор цен может расширяться при интенсивном движении котировок металла в том или ином направлении. Важно, что принципиально ОМС — не инструмент не активных спекуляций, а инвестиция на относительно продолжительный период. ВТБ24 является относительным новичком на рынке обезличенных металлических счетов: второе полугодие 2010 и начало 2011 года явились для банка отправной точкой активного продвижения данного продукта. В 2011 году можно отметить значительный рост объема обезличенного металла, в который размещены средства клиентов ВТБ24. В помощь нашим клиентам — аналитическая информация на инвестиционном портале ВТБ24: http://www.olb.ru/analytics/commod/metal/.
|Вопрос:
|
Здравствуйте!
|Ответ:
|
Когда вопрос касается определения валюты сбережения, и когда нет ответа на вопрос в какой перспективе предполагается их использование, всегда советую разложить средства в несколько валют. Закрывать вклад в евро сейчас или не закрывать — это решать Вам, но, вероятно, доходность по нему в какой-то момент может оказаться недостаточной для компенсации его обесценивания. Обязательно учитывайте, что обычно в таких случаях конверсия средств производится по курсу покупки / продажи Банка.
|Вопрос:
|
Добрый день!
|Ответ:
|
Полагаю, что финансовая целесообразность в данном случае понятие очень субъективное. Внешние факторы, которые здесь принимаются во внимание — это собственно условия вкладов — банки, как правило, устанавливают минимально возможную сумму вклада для каждого вида депозита, а также и срок, который Вы рассматриваете для размещения. Но общего правила для всех здесь не будет, т. к. ««мало», «нормально», «много» — понятие индивидуальное. В офисе ВТБ24 Вам помогут определиться, рассчитав доход по вкладу, на который можно ориентироваться при принятии решения».
|Вопрос:
|
Как выбрать депозит с капитализацией процентов?
|Ответ:
|
Капитализация процентов — это по сути присоединение процентов к сумме вклада и соответственно начисление процентов на проценты. С учетом этого обратите внимание на периодичность уплаты процентов: чем чаще к вкладу причисляются проценты, тем в итоге будет большая доходность. Наиболее распространенная и оптимальная при капитализации процентов периодичность — ежемесячная. Помимо того «как часто» производится уплата процентов, на доходность влияет также «как долго» производилась капитализация, т. е. срок вклада. Здесь можно сказать, что на коротких сроках капитализация процентов, даже ежемесячная, не существенно влияет на итоговый размер процентов. Таким образом, выбирая вклад с капитализацией, если Вы хотите действительно увидеть эффективность данного условия, лучше предпочесть ежемесячную выплату процентов и достаточный срок вклада (год и более). Дополнительный совет — при этом не забудьте также сразу спросить у специалиста банка, какими могут быть условия досрочного востребования вклада.
|Вопрос:
|
Добрый день Юлия. Недавно обсуждали в семье вопрос относится ли остаток средств на дебетовой карте к вкладам и будет ли он включен к суммам компенсируемым в случае банкроства Банка Агентством по страхованию вкладов? Заранее спасибо.
|Ответ:
|
Добрый день! Средства, находящиеся на пластиковой карте отражаются на текущих счетах и такие счета являются застрахованными в соответствии с законом о страховании вкладов (177-ФЗ). При наступлении страхового случая (отзыв лицензии банка) сумма остатка по карте может быть получена в рамках процедуры страховых выплат, организуемой Агентством по страхованию вкладов и соответствующим выбранным банком — агентом. Что нужно помнить — предельная выплата по счетам и вкладам клиента в одном банке в рамках системы страхования вкладом составляет 700 000 рублей. Денежные требования, превышающие эту сумму, предъявляются уже в рамках общей процедуры банкротства кредитной организации.
|Вопрос:
|
Здравствуйте Юлия! Подскажите, пожалуйста, я отправила онлайн-заявку на карточку суммой 30.000 тыс.рублей, после чего мне пришло письмо по почте с просьбой отправить копию паспорта с пропиской это не опасно?
|Ответ:
|
Добрый день, если Вы заполняли он-лайн заявку на сайте ВТБ24, рекомендую обратиться в Сall-центр ВТБ24 и уточнить статус по Вашей заявке. Банк предлагает 2 технологии заполнения онлайн заявок. Вариант 1 — короткая заявка на кредитные карты: клиент заполняет минимальные контактные данные о себе, в течение двух дней мы с ним связываемся для заполнения анкеты; Вариант 2 — Расширенная заявка: клиент заполняет расширенную заявку на сайте банка, указывает полные данные, включая паспортные, сведения о работе и доходе; после заполнения расширенной заявки, клиенту приходит на мэйл сообщение о том, что заявка заполнена и клиенту необходимо подъехать в офис с документами для их подачи. После подачи документов, в течение от 3 до 5 дней банк принимает решение о выдаче карты клиенту. В сообщении, которое получает клиент, отсутствует запрос банка о необходимости направить копию паспорта клиента. Срок действия кредитной карты в ВТБ24 может быть до 3-х лет. В рамках принятой процедуры Банк сначала рассматривает Вашу заявку, затем сообщает об установлении кредитного лимита либо об отказе.
Страница конференции c 03.02.2012 просмотрена 52 653 раза.