Ситуация на рынке депозитов: как правильно сделать вклад?

Здравствуйте Юлия! Прежде чем спросить как правильно сделать вклад, надо знать в чем? Отсюда у меня самый популярный вопрос: В чем хранить свои сбережения? В случае дефолта Греции (и Португалии) при каком курсе покупать евро, или вообще есть ли смысл его брать? А может все-таки швейцарский франк? При каком курсе рубля входить в доллар? Какие перспективы у Рубля, (полгода, год, два) в свете выполнения предвыборных обещаний (повышения пенсий пособий и з/п военнослужащим, рост ком. услуг со 2-го полугодия)? Рубль на долгосрочную перспективу я вижу не более 20% от своей корзины валют. Ваше мнение? Как вы относитесь к банкам Хоум Кредит, Траст, Руский Стандарт, Альфа банк привлекающим депозиты по высоким ставкам 10—11% годовых в рублях? Имеет смысл рисковать и вкладывать более 700 000 р.? Или лучше «тише едешь дальше будешь», т. е. ВТБ 24, Сбербанк, Росбанк и другие щедрые (т.е. высокие) на % по кредитам и жадные в % по депозитам гиганты. Как говорят ничего что мало (что реальная инфляция вклад съедает), зато надежно. Понятно что самый лучший надежный банк, который всегда думает о своих клиентах — это ВТБ 24, но все-таки посоветуйте еще надежные банки с хорошими ставками в рублях, долларе, евро.

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