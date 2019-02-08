Как кризис в еврозоне отразится на России?

Онлайн-конференция состоялась 01.03.2012
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1 марта в 13:00 в рамках совместного проекта Банки.ру и группы ВТБ по повышению финансовой грамотности населения на портале пройдет
Недавно сразу несколько европейских стран, показавших падение ВВП два месяца подряд, заявили о наступлении технической рецессии. Россия остается зависимой от экспорта в Европу, 40% золотовалютных резервов РФ хранится в евро. Как с учетом этого проблемы в европейской экономике отразятся на российских гражданах? Что будет с ценами на нефть и курсом евро? Какое участие Россия может принять в стабилизации мировой экономики?
Об этом рассказывал председатель наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Константинович ДУБИНИН.
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|Подробности
Родился в 1950 году в Москве. В
В 1974–1975 годах — секретарь комитета ВЛКСМ экономического факультета МГУ.
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В 1991–1992 годах — экономический эксперт аппарата президента СССР.
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В 1993–1994 годах — первый замминистра финансов России, в
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В 2001–2004 годах — заместитель председателя правления, в
С октября 2008 года по настоящее время — член совета директоров
|Вопрос:
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Уверен, что Россию, которая всегда выбирает свой особенный путь, ждет не еврокризис, а свой собственный «чисто-российский кризис». Как он отразится на нас и на европейцах?
|Ответ:
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В России, по крайней мере в текущем году, на текущий момент нет предпосылок к кризису, напротив, наблюдается небольшой, но стабильный рост экономики, достигнуты показатели основные предкризисные показатели — ВВП, объем инвестиций.
|Вопрос:
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Как вы считаете, при каких условиях возможно участие России в капитализации европейского стабилизационного фонда?
|Ответ:
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Эта ситуация маловероятна. Конечно, Россия могла бы направить несколько десятков миллиардов рублей в европейский стабилизационный фонд, но большого смысла в этом, по-моему мнению, нет, кроме как политического жеста солидарности с ЕС.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Денежная накачка происходит в связи с увеличением бюджетных расходов. На инфляцию прямым образом влияет несколько коренных факторов:1) будет ли продолжена политика сдерживания естественных монополий государства; 2) положение на сельскохозяйственном рынке страны; 3) платежеспособность населения. В зависимости от их состояния будет зависеть уровень инфляции в стране.
|Вопрос:
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Добрый день, у меня к Вам два вопроса.
|Ответ:
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Про вложения я подробно уже отвечал в ряду других вопросов. Если коротко, то все зависит от ваших целей, если средства небольшие и вы не профессиональный игрок рынка, то лучше отдать предпочтение консервативным инструментам доходности, депозитам, облигациям. Если говорить об основных торговых партнерах Европы, то 70% от всей внешней торговли стан ЕС приходится внутри зоны Содружества, в этом был один из ключевых смыслов создания зоны ЕС. Для Китая Европа в последние 2—3 года стала крупнейшим рынком сбыта. При этом собственные инвестиции Китай делает очень осторожно и в небольшом объеме, в основном вкладывая в золотовалютные резервы в ликвидной форме и казначейские облигации ряда стран Европы и США.
|Вопрос:
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Добрые день!
|Ответ:
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Безусловно, мировой финансовый кризис 2008—2009 гг. стал некой отправной точкой существующего кризиса в еврозоне. При этом основная причина в кризисе евро — структурные проблемы европейских бюджетов, когда неоправданное увеличение расходов, не обеспеченное доходами, привело к кризису европейских долгов, который мы сейчас и наблюдаем.
|Вопрос:
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Сергей, добрый день!
|Ответ:
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Мирового финансового кризиса, каким он был в 2008—09 гг. сейчас, в 2012 году, не наблюдается. Сейчас мы наблюдаем кризис целого ряда суверенных долгов стран еврозоны, это есть.
Если говорить об инвестициях, то здесь все зависит как от масштаба накоплений, так и от целей, преследуемых их владельцем. Если суммы небольшие, то разумнее всего вкладывать средства в депозиты (как в рублях, так и в долларах и евро, диверсифицируя валюты), а также инструменты fixed income.
Если говорить о недвижимости как способе приумножения своих доходов, то здесь надо брать в расчет тот факт, что недвижимость не тот финансовый инструмент, от которого можно быстро выйти с хорошей прибылью. В конечном счете все зависит от ваших целей.
Я не считаю, что сейчас в нашей стране наблюдается кризис. Наоборот, наблюдается, начиная с конца 2010 года рост, медленный, но рост. Прогноз по росту ВВП на 2012 год — 3,5—3,8%. Влияние европейского кризиса на Россию, безусловно, наблюдается, поскольку в Европе
|Вопрос:
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Один из озвученных планов по стабилизации Еврозоны – уменьшение количества стран и объединение остальных единой структурой власти и общей для всех экономической и налоговой политикой. При этом основное влияние на решения такого правительства будут оказывать наиболее экономически сильные страны. Однако такой вариант развития событий в дальнейшем поставит слабых участников еврозоны в еще более зависимое положение, а при кризисной ситуации может привести их к еще более сложной и драматичной ситуации по сравнению с той же Грецией. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
|Ответ:
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Добрый день! По крайней мере я не слышал такого плана стабилизации. Известно, что в самом скором времени состоится подписание соглашения между странами ЕС, которые поставят под жесткий контроль расходы всех участников Сообщества, прежде всего в расходах по социальной политике.
|Вопрос:
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Добрый день! На данный момент у меня долгосрочный вклад в евро. Представим на секунду, что евро как валюту отменят. Что будет с моим вкладом? В какую валюту будут сконвертированы мои сбережения?
|Ответ:
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Добрый день! Для подобных предпосылок на текущий момент нет оснований, евро — стабильная валюта с хорошим запасом жизнеустойчивости.
|Вопрос:
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Насколько сильной сейчас валютой является евро? Какие у нее перспективы? Есть ли смысл хранить в ней сбережения?
|Ответ:
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Евро является достаточно стабильной валютой, даже с учетом сегодняшнего кризиса в мировой экономике, в странах Европы. При этом основный принцип при хранении валюты все же хранить в том, в чем чаще происходит расход средств, для многих это рубли. Валютную составляющую имеет смысл поделить на доллары и евро.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Сергей Владимирович,
|Ответ:
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Добрый день! Это сложная сфера для прогнозирования, я думаю, что на ближайшие 2 года какое-либо серьезное моделирование в этой области невозможно. Слишком много меняющихся факторов — нестабильность экономики Еврозоны и политической ситуации на Ближнем Востоке, исчисление цен на сырье, прежде всего, на энергетическое, в долларах. В результате чего соотношение валютных курсов евро и доллара тоже влияет на цены, на европейском рынке, нашего основного покупателя на данный момент. Сейчас мы наблюдаем только повышение цен, около 120 долларов за баррель нефти. Эта устойчивость наводит на мысль, что, несмотря на сокращение спроса, это соотношение по цене останется устойчивым.
|Вопрос:
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Сергей Константинович, три вопроса...
|Ответ:
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Добрый день! Вероятность распада Евросоюза невелика, как и влияние «неожиданного исхода голосования» на курс валют по отношению к рублю. Евросоюз достаточно жизнеспособное объединение, чтобы выдержать текущее состояние рецессии в Еврозоне и мировой экономике.
|Вопрос:
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Сергей, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Выборы — нормальная процедура, обыденная процедура в развитых странах. Революцию не любят инвесторы, ни в каких странах. Я глубоко убежден, что у нас все слова о революции являются глубоким преувеличением. Сейчас в нашей стране нет ничего подобного даже близко. Поэтому инвесторы, читая всевозможные оценки и прессу, возможно взяли передышку, наблюдая за происходящим, ожидая итога. Когда они убедятся, что ситуация нормально, стабильно и законно развивается, они успокоятся и все будет в порядке. Вопрос не в персоналиях, а в том, чтобы этот механизм работал. Если говорить об инструментах накопления, то предпочтение сейчас я бы отдал самому консервативному из них — депозитам. Если брать более высоко рисковые, но также эффективные инструменты, то можно рассмотреть акции ведущих российских компаний с уверенным потенциалом роста. Кроме этого, это Fixed Income тех же самых эмитентов. То есть можно сегодня с уверенностью сказать, что облигации целого ряда наших крупнейших компаний не будут в дефолте.
|Вопрос:
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Скажите, если такое случится и Евро прекратит существование, как банк будет менять ту валюту и на какую? Та которая находится на счетах на пластиковых карточках или на обычных счетах?
|Ответ:
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Я не ставлю под сомнение факт существования и жизнеспособности евро. Более того, говоря о своем инвестиционном портфеле, я могу сказать, что не продавал евро ни на одном этапе. Они как были когда-то приобретены, так там и находятся.
|Вопрос:
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Возможна ли девальвация рубля? Что по вашим прогнозам ждет экономику России?
|Ответ:
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Девальвация рубля мне представляется весьма сомнительной, разговоры о ней скорее результат нервного напряжения перед выборами Президента и нагнетание обстановки. Что касается экономики России, то не думаю, что нас ожидает длительная рецессия. Предполагаю, во второй половине текущего года можно ожидать притока капитала в российскую экономику, а для российских эмитентов откроется возможность очень плодотворно поработать на западных рынках.
|Вопрос:
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Сергей, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Я не считаю, что российскую экономику ждет новый кризис, безусловно, если рационально вести планирование госбюджета. Что касается затяжной волны кризиса, по моему мнению, падение роста экономики в Европе может продолжаться в течение всего 2012 года. Далее постепенно пойдет стабилизация экономики и медленная раскрутка экономического роста. Но само по себе замедление роста экономики, глобальное, видимо надолго. Возможно на ближайшие 5—7 лет. Но это именно замедление, а не рецессия.
Страница конференции c 17.02.2012 просмотрена 32 669 раз.