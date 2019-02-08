Как кризис в еврозоне отразится на России?

Ответ:

Мирового финансового кризиса, каким он был в 2008—09 гг. сейчас, в 2012 году, не наблюдается. Сейчас мы наблюдаем кризис целого ряда суверенных долгов стран еврозоны, это есть. Если говорить об инвестициях, то здесь все зависит как от масштаба накоплений, так и от целей, преследуемых их владельцем. Если суммы небольшие, то разумнее всего вкладывать средства в депозиты (как в рублях, так и в долларах и евро, диверсифицируя валюты), а также инструменты fixed income. Если говорить о недвижимости как способе приумножения своих доходов, то здесь надо брать в расчет тот факт, что недвижимость не тот финансовый инструмент, от которого можно быстро выйти с хорошей прибылью. В конечном счете все зависит от ваших целей. Я не считаю, что сейчас в нашей стране наблюдается кризис. Наоборот, наблюдается, начиная с конца 2010 года рост, медленный, но рост. Прогноз по росту ВВП на 2012 год — 3,5—3,8%. Влияние европейского кризиса на Россию, безусловно, наблюдается, поскольку в Европе из-за кризиса ограничивается спрос на наши сырьевые товары, а также отчетливо заметен отток капитала из страны для создания резервов.