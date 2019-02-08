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Интернет-банкинг: тенденции и особенности российского рынка

Онлайн-конференция состоялась 29.03.2012

Все больше клиентов, выбирая банк, особое внимание уделяют качеству, удобству и функциональности дистанционного банковского обслуживания, в частности интернет-банкингу.

Финансовые организации, со своей стороны, стараются отвечать требованиям все более взыскательных клиентов — внедряют уникальные сервисы, расширяют функциональность и списки провайдеров, создают максимально удобный интерфейс.

О тенденциях на рынке интернет-банкинга, актуальных запросах пользователей и о том, как их удовлетворить, знает НОМОС-БАНК — первый российский банк, предложивший своим клиентам возможность торговать драгоценными металлами онлайн.

О векторах развития ДБО в России, проблемах и перспективах интернет-банкинга, а также об уникальных особенностях интернет-банка «НОМОС-Линк» рассказывал в рамках онлайн-конференции на портале Банки.ру вице-президент НОМОС-БАНКа Дмитрий ВЕЧКАНОВ.

 Банк «ФК Открытие»
Дмитрий Вечканов

Дмитрий Вечканов

вице-президент НОМОС-БАНКа в блоке Розничный Бизнес

В НОМОС-БАНКе в число приоритетных задач Дмитрия Вечканова входят создание и реализация стратегии розничного бизнеса, оптимизация и расширение продуктового предложения, развитие дистанционных каналов, а также усиление бренда.


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Вопросы 1 15 из 21
Вопрос:

В США довольно распространена оплата счетов. То есть людям выставляются различные счета (за школу, за телефон, за коммунальные услуги), эти счета можно оплатить через ИБ. Можно настроить автоматическую оплату для некоторых компаний.

Как оцениваете перспективы такого способа оплаты в России? В Вашем ИБ планируется подобное?

axtrace · 29.03.2012 15:43
Ответ:

Добрый день. Нюанс в том, что оплата счетов в США была широко распространена задолго до появления интернет-банкинга. К сожалению, реализация этого сервиса зависит не только от готовности банка импортировать платежи, но и от возможности компаний-поставщиков услуг оперативно передавать информацию о сумме платежей по каждому клиенту. Пока это слабо распространено в России, но, возможно, что рынок со временем придет к такой системе. Со своей стороны мы рассматриваем возможность внедрения технологии e-invoicing. Доработать функционал не так сложно. Спасибо за интересный вопрос!
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Вопрос:

Будете ли вы по примеру СберБанка использовать в своей рознице BigPad?

Иван Алёхин · 29.03.2012 13:46
Ответ:

Добрый день, Иван. Мы рассматриваем все современные технологии, которые могут быть востребованы нашими клиентами. BigPad, безусловно, одна из перспективных платформ, к которой мы внимательно присматриваемся. Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Доброе время суток, Дмитрий! Я являюсь клиентом банка, пользуюсь некоторыми услугами, в том числе и Номос-Линк. Не совсем устраивает регулярность отправки платежных поручений по своим реквизитам, если поручение сформировано после 14.00, то оно уже обрабатывается следующим операционным днем! Ожидается ли работа в данном направлении? Идеальный вариант это, если платежи будут отправляться каждый час до момента окончания операционного времени банка.

Евгения · 29.03.2012 13:35
Ответ:

Добрый день, Евгения. Во втором квартале 2012 года мы планируем запустить в интернет-банке сервис мгновенных переводов с карты на карту. Переводы на некарточные счета внутри банка с помощью платежных поручений зачисляются на следующий рабочий день. Это обусловлено спецификой учета таких переводов. Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Добрый день!
 
Я участвую в иностранных аукционах, необходимо оплачивать комиссию на счёт зарубежного юр. лица, суммы малые, вопросы:
— стоимость Ваших услуг при переводе 0,5 доллара?
— работаете ли по приёму денежных средств по системе платежей «paypal»? (смешно…, но приходится пользоваться счетами друзей зарубежом).

С уважением, Александр.

aswq · 29.03.2012 13:33
Ответ:

Добрый день. Многие наши клиенты успешно используют свои карточные счета в привязке к учетной записи системы PayPal для оплаты покупок на интернет аукционах, таких как eBay. Для дополнительного обеспечения безопасности вы можете в Номос-Линке создать виртуальную карту и прявязать ее к PayPal. При осуществлении покупок в данной системе банк не взимает дополнительных комиссий, кроме тех, что взимаются по правилам PayPal. Если Вы имеете ввиду переводы в валюте за рубеж через Номос-Линк, то данная услуга пока не предоставляется. Мы планируем реализовать валютные переводы платежными поручениями в среднесрочной перспективе. Что касается вывода денежных средств из PayPal, то между банком и системой не заключалось никаких соглашений на этот счет.
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Вопрос:

Пожалуйста, добавьте в интернет-банк информацию о кредитах выданных Номос-Банком. Например у Раййфайзена очень удобно сделано так, что можно через их интернет-банк видеть условия выдачи кредита, общую сумму, дату следующего платежа. А у Номоса такого к сожалению нет.

altaranenco · 29.03.2012 12:51
Ответ:

Добрый день. Сейчас сервис находится в стадии тестирования, и в ближайшее время вы увидите информацию по вашему кредиту в НОМОС-Линке и график предстоящих платежей. Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Планирует ли банк выпускать собственные мобильные клиенты для таких систем как iOS, Anroid, Windows Phone? Особенно интересует последняя, как пользователя системы.

altaranenco · 29.03.2012 12:46
Ответ:

Добрый день. Да, мы работаем над созданием приложений для iOS, Anroid, а также обновлением браузерной версии мобильного банка с функцией поиска ближайшего отделения и банкомата. Приложения для Windows Phone пока в планах нет в связи с тем, что у данной платформы низкая доля рынка. При увеличении количества запросов клиентов на приложение для данной операционной системы мы обязательно рассмотрим возможность разработки. Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Дмитрий, добрый день!

Что можете сказать о перспективах развития дистанционного банковского обслуживания в среднесрочной перспективе? Каким будет этот продукт, например, через 10 лет?

Какие ключевые тенденции Вы можете выделить?

Ибрагимов Рустем · 29.03.2012 12:44
Ответ:

Рустем, добрый день. В долгосрочной перспективе дистанционное банковское обслуживание перейдет в мобильные устройства, планшеты и смартфоны, которые станут мощнее и доступнее. Предполагается широкий охват во всех социальных слоях населения. Основные тенденции: — Видео-банкинг. Открытие счетов и закрытие вкладов без прихода в банк. — Доминирование мобильного банкинга, развитие гео-сервисов, дополненной реальности (например, при наведении камеры смартфона на торговый центр вы увидите значки банкоматов, терминалов и магазинов — партнеров банка) — Расширение функциональности, в том числе страховых, инвестиционных продуктов, массовая биржевая торговля различными инструментами. — Персонализация. Рекламные баннеры и сообщения (например, о предодобренных кредитах) будут учитывать максимально возможную доступную информацию о вас из истории ваших покупок, лайков в социальных сетях и поисковых запросов. Это можно назвать персональным финансовым консультантом с искусственным интеллектом. — Интеграция. Сращивание интернет-банка с социальными сетями, сотовыми операторами. Приложения для телевизоров, имеющих выход в интернет. Одновременное использование карт нескольких банков, электронных денег. Построение общей бухгалтерии по всем этим источникам. — Биометрическая безопасность по отпечаткам пальцев, видео-изображению, голосу. Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Планируется ли внедрение поддержки технологий 3D Secure (MasterCard SecureCode и Verified by Visa)?

altaranenco · 29.03.2012 12:42
Ответ:

Добрый день. В начале марте 2012 года мы внедрили технологию Verified by Visa для безопасных интернет-покупок по картам VISA. До конца второго квартала мы планируем внедрить MasterCard SecureCode. Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Добрый день!

У меня три вопроса-предложения по поводу использования интернет-банка:

1) Возможно ли сделать, чтобы платежи, отправленные через интернет-банк, уходили не 1 раз в день, а хотя бы два? Сейчас складывается ситуация, когда по факту платеж, отправленный в 14-00 будет выполнен только на следующий день после 7-8 часов вечера. Это очень неудобно.

2) Во всех современных интернет-банках реализована возможность перевода между картами одного банка. В интернет-банке НОМОС-БАНКа этого нет, перевод уходит как внешний платеж. То же самое касается переводов на собственные текущие счета (не карточные). Этот вопрос нужно дорабатывать в срочном порядке. Планируете?

3) Хотелось бы видеть в интернет-банке свои кредиты, а не только кредитные карты.

Спасибо за ответ!

Сергей · 29.03.2012 09:51
Ответ:

Добрый день, Сергей. 1) В настоящий момент мы не планируем вносить такое изменение. 2) Сервис мгновенных переводов с карты на карту в интернет-банке мы планируем запустить во 2 квартале. Переводы на некарточные счета можно также осуществить в интернет-банке с помощью платежного поручения. Перевод будет зачислен на следующий рабочий день. 3) Сервис отображения информации по кредитам и вкладам сейчас находится в стадии тестирования и скоро вы увидите в Номос-Линке подробную информацию по кредиту и график платежей. Спасибо за вопросы.
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Вопрос:

Какие перспективы в России у видео-банкинга? Ожидается ли повсеместное внедрение этой технологии в отечественных банках, и будет ли она востребована пользователями?

Екатерина · 28.03.2012 14:16
Ответ:

Добрый день. Я полагаю, что радужные. Например, издание CNEWS (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/03/28/483270) со ссылкой на канадскую аналитическую компанию Ipsos утверждает, что россияне являются одними из самых активных пользователей голосовых чатов. И после всероссийской «рекламной кампании» для вэб-камер (президентские выборы), вполне можно ожидать дальнейшего распространения данной технологии, в том числе и в части видео-банкинга. Спасибо.
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Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста как просмотреть график платежей на инфо-банке. спасибо.

StrukovSN210972 · 28.03.2012 13:58
Ответ:

В течение недели мы планируем запустить блок информации по кредитам наличными, в том числе с графиком платежей (как исполненных, так и предстоящих). До конца июня в наших планах — реализовать возможность отображения в интернет-банке также графиков по ипотечным кредитам.
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Вопрос:

Добрый день! Скажите пожалуйста, входит ли в понятие "Развитие дистанционных каналов" предоставление возможности оплаты коммунальных услуг через интернет - банкинг? Спасибо.

Дарья · 27.03.2012 21:56
Ответ:

Добрый день. Безусловно, оплата услуг через интернет-банк — одно из важных направлений развития. Большинство операций в интернет-банке — это именно платежи. Мы регулярно расширяем возможности сервиса, например, в марте мы добавили следующих получателей: — Одноклассники.ru, — Кошелек Элекснет (Электронные деньги), — ЭР-Телеком (Барнаул, Волжский, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Тула, Ульяновск, Уфа, Ярославль — интернет, связь, ТВ) Услуги ЖКХ в НОМОС-Линке можно оплатить в пользу более 30 получателей. Из последних поступлений стоит отметить ДОМ.RU (Волгоград, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Тюмень, Челябинск) и Мособлгаз (Балашиха, Дмитров, Клин, Красногорск, Мытищи, Нарофоминск, Ногинск, Одинцово, Подольск, Раменское, Серпухов). С полным перечнем провайдеров Вы можете ознакомиться в НОМОС-Линке или на сайте банка. Если желаемой компании Вы в списке не нашли, можете оставить заявку на добавление нового провайдера. (http://nomos.ru/personal/services/internetbank/vendors/order.php).
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Вопрос:

Собираюсь подключать спутниковый интернет (когда исходящий трафик идет через мобильную связь, а входящий - через спутник). Возник вопрос безопасности использования интернет-банков. Насколько такая технология передачи данных отличается от обычного проводного интернета в плане безопасности?
Спасибо!

s_v_s_ · 27.03.2012 16:40
Ответ:

Добрый день. Такая технология не отличается по безопасности от передачи данных по проводным каналам. Интернет-банк НОМОС-Линк использует домен, защищенный по протоколу SSL. Это означает, что все данные, которыми вы обмениваетесь с сайтом, адрес которого начинается с https (s — одначает secured) — шифруются. При входе в интернет-банк (https://telebank.nomos.ru/) рекомендуем проверить Сертификат Безопасности Сайта (кликните на значок «замок» в вашем браузере или пункт меню Инструменты \ Информация о странице \ Защита). Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Здравствуйте, Дмитрий! Пользуюсь несколькими интернет-банками, в том числе и Номос-Линком. Управляю своими счетами и оплачиваю мобильную связь. Очень хотелось бы оплачивать через ИБ коммунальные услуги. Но такой возможности в моем случае пока нет.
Интересно, насколько выгодно для банков сотрудничество с коммунальными предприятиями? Кому следует в первую очередь сообщать о своей заинтересованности: банку или коммунальщикам?
Еще такой вопрос. Была ситуация, когда мне удобно было расплатиться за стройматериалы через ИБ. Но фирмы не могли принять от меня платеж как от физлица. То есть с ЮЛ они работают по безналу, а с физлицами - только за нал. И мне так и не смогли объяснить, в чем проблема. Может быть, вы разъясните? Стоит ли вообще рассчитывать на ИБ, как на действующий инструмент для оплаты по безналу?
Спасибо.

s_v_s_ · 27.03.2012 16:37
Ответ:

Добрый день. Сейчас в НОМОС-Линке более 30 получателей платежей за коммунальные услуги. Если желаемого Вами поставщика услуг нет в НОМОС-Линке, то Вы сами можете выступить с инициативой и оставить заявку на добавления нового провайдера на сайте банка (http://nomos.ru/personal/services/internetbank/vendors/order.php). Платежи — это далеко не самая доходная статья для интернет-банка. Это больше элемент сервиса. Сегодня клиенты, которые привыкли оплачивать услуги, и которым комфортно в нашем интернет-банке, начинают полноценно пользоваться различными сервисами — конвертируют валюту, пополняют вклады, покупают драгметаллы и многое другое. Оформление платежного поручения в адрес юридического лица — это распространенная практика и с этим не должно возникать проблем. Многие наши клиенты регулярно совершают безналичные переводы в пользу юридических лиц, оплачивая услуги ЖКУ, детских садов и различные товары. Трудно сказать — возможно, фирма-получатель платежа отказала Вам из-за своих внутренних правил. Возможно, фирмы не принимают платежи, если вы выступаете в роли индивидуального предпринимателя. Интернет-банк Номос-Линк ориентирован на обслуживание физических лиц, осуществление платежей связанных с предпринимательской деятельностью не предусмотрено Правилами пользования интернет-банком. Спасибо за вопрос.
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Вопрос:

Есть ли перспективы у интернет-банкинга в борьбе с банками на мобильных устройствах? Если есть, то какие?

axtrace · 27.03.2012 15:22
Ответ:

Добрый день. С одной стороны, Вы правы в том, что мобильный интернет будет занимать все большую долю внимания клиентов. Смартфоны и планшеты показывают взрывной рост продаж, в московском метро и пригородных автобусах запускается WiFi, сотовые сети 4-го поколения на подходе. Однако, скорее всего, произойдет не «поражение» интернет-банка в борьбе, а некоторое размывание границ — один и тот же интерфейс за счет своей гибкости будет себя одинаково хорошо чувствовать и на компьютерах и на смартфонах. Спасибо за вопрос.
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Страница конференции c 21.03.2012 просмотрена 38 264 раза.

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