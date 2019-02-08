Интернет-банкинг: тенденции и особенности российского рынка

Вопрос:

Здравствуйте, Дмитрий! Пользуюсь несколькими интернет-банками, в том числе и Номос-Линком. Управляю своими счетами и оплачиваю мобильную связь. Очень хотелось бы оплачивать через ИБ коммунальные услуги. Но такой возможности в моем случае пока нет.

Интересно, насколько выгодно для банков сотрудничество с коммунальными предприятиями? Кому следует в первую очередь сообщать о своей заинтересованности: банку или коммунальщикам?

Еще такой вопрос. Была ситуация, когда мне удобно было расплатиться за стройматериалы через ИБ. Но фирмы не могли принять от меня платеж как от физлица. То есть с ЮЛ они работают по безналу, а с физлицами - только за нал. И мне так и не смогли объяснить, в чем проблема. Может быть, вы разъясните? Стоит ли вообще рассчитывать на ИБ, как на действующий инструмент для оплаты по безналу?

Спасибо. s_v_s_ · 27.03.2012 16:37